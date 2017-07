Echa 2 x veto Prezydenta w Polsce

• Prof. Krasnodębski:

Nadrzędnym celem unijnych elit i sympatyzujących z nimi mediów nie jest troska o to, by w Polsce przestrzegano prawa, a odsunięcie PiS od władzy – mówi w rozmowie z PAP prof. Zdzisław Krasnodębski, socjolog, europoseł PiS, komentując artykuł FAZ dot. Polski.

W poniedziałek na pierwszej stronie niemieckiej gazety “Frankfurter Allgemeine Zeitung” ukazał się komentarz Konrada Schullera pt. “Polska na rozdrożu” dotyczący reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Jak pisze Schuller, snując rozważania o możliwości dyscyplinowania Polski, wymagana jednomyślność w Radzie UE jest co prawda nieosiągalna ze względu na postawę Węgier, ale realna jest za to większość czterech piątych, potrzebna do udzielenia Polsce nagany. “W tym przypadku idące w miliardy (euro) transfery finansowe do Polski mogłyby, a nawet musiały, zostać poddane rewizji” – pisze warszawski korespondent FAZ.

Do publikacji odniósł się w rozmowie z PAP socjolog prof. Zdzisław Krasnodębski, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, który uznał, że “autor jest jednym z najaktywniejszych dziennikarzy, którzy mają na celu w zasadzie wymuszenie na Unii Europejskiej czy na jej władzach jakieś działania w stosunku do Polski”.

Według europosła PiS w stosunku do innych krajów UE również pojawiają się głosy krytyczne, jednak nie ma tu takiego natężenia ataków i agresji, jak wobec Polski. “Czy to są indywidulane skłonności tych autorów, że czują się uprawnieni do ingerowania w sprawy polskie i jednocześnie są przekonani, że Unia powinna być narzędziem dyscypliny?” – pyta prof. Krasnodębski. “Moim zdaniem, tego rodzaju publikacje wykraczają poza normalne relacje między dwoma społeczeństwami, dwoma narodami i nie powinny ukazywać się w niemieckiej prasie” – stwierdza.

Odnosząc się do scenariusza ukarania Polski naganą prof. Krasnodębski mówi, że teoretycznie jest on możliwy. “Chodzi o to, by maksymalnie osłabić pozycję Polski podczas negocjacji w sprawie budżetu” – dodaje. Przypomina przy okazji o innym wątku nacisku na polskie władze, mianowicie kwestii migracyjnej. “W niedzielę Martin Schultz wypowiedział się na temat konieczności przymuszania Polski i Węgier w sprawie relokacji” – stwierdza.

Pytany o to, czy prezydenckie weto wobec ustaw o KRS i SN może wyciszyć krytykę taką jak w komentowanym artykule FAZ, jak również tę płynącą z Brukseli, prof. Krasnodębski mówi, że “obawia się, że tak się nie stanie”.

“Celem nie jest ani przestrzeganie konstytucji, ani dokładne trzymanie się litery prawa przez Polskę. Celem nadrzędnym jest odsunięcie Prawa i Sprawiedliwości od władzy” – uznaje.

Prof. Krasnodębski wątpi w skuteczność wyjaśnienia, że w Polsce jest pluralizm, procedury działają, a prezydent użył prawa weta. Wg niego “część zagranicznych dziennikarzy postępuje tak, jak polska opozycja, wcale tego nie kryjąc”. Socjolog przewiduje, że nacisk na prezydenta będzie się zwiększał, i przyjmie postać “próby rozbicia zjednoczonej prawicy, żeby ta władza nie przetrwała”.

•••

• PO

Dwa prezydenckie weta – do ustawy o Sądzie Najwyższym i noweli ustawy o KRS – to mało; apelujemy o trzecie weto – do nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych – oświadczyli w poniedziałek posłowie PO: Andrzej Halicki i Mariusz Witczak.

W podobnym tonie wypowiedział się na Twitterze lider Platformy Grzegorz Schetyna: “Taki był obowiązek głowy państwa. #PresjaMaSens, czekamy na trzecie weto. #3xWeto”.

Andrzej Duda, informując o zawetowaniu ustawy o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa, zapowiedział jednocześnie, że w ciągu dwóch miesięcy przygotuje nowe ustawy o Sądzie Najwyższym i KRS, być może przy pomocy ekspertów. Prezydencki rzecznik Krzysztof Łapiński poinformował natomiast, że Andrzej Duda podpisze nowelę ustawy o ustroju sądów powszechnych.

“Dwa weta prezydenckie to nie trzy. Liczymy, że także w kwestii ustawy o sądach powszechnych trzecie weto powinno być konsekwencją tego, co spowodowało ogłoszenie dwóch pierwszych” – podkreślił Halicki na poniedziałkowej konferencji prasowej w Sejmie. Wyraził jednocześnie żal, iż prezydent nie wykazał podobnej determinacji w sprawie uchwalanych wcześniej ustaw dotyczących Trybunału Konstytucyjnego. “Bylibyśmy w trochę lepszej rzeczywistości” – zaznaczył poseł PO.

Witczak przekonywał, że tylko trzecie weto pozwoli na zachowanie niezależności sądów w Polsce. “Z tego względu gorący apel o to, by jednak prezydent zdecydował się zawetować tę trzecią ustawę” – dodał polityk.

Posłowie Platformy podziękowali protestującym od ponad tygodnia w całym kraju i za granicą Polakom. “Chcielibyśmy bardzo serdecznie i gorąco podziękować tysiącom bezimiennych Polaków, którzy zmienili swoje plany wakacyjne, którzy dzień w dzień – rano, w południe, wieczorem przychodzili pod sądy rejonowe, przychodzili także w różne miejsca w dużych miastach, wyrażając swój sprzeciw dla ograniczania praw obywatelskich, dla zawłaszczania przez jedną partię tej przestrzeni, która powinna być niezawisłą i niezależną” – mówił Halicki.

Podkreślił przy tym rolę Zofii Romaszewskiej, z którą – jak przypomniał – konsultował się przy podejmowaniu decyzji o wetach prezydent Andrzej Duda.

Witczak wyraził pogląd, iż protestujący Polacy “udaremnili Jarosławowi Kaczyńskiemu zamach stanu”. “To jest klęska Jarosława Kaczyńskiego; Jarosław Kaczyński się skompromitował, przepychał kolanem, wbrew woli narodu, do którego tak bardzo często i tak bardzo chętnie chce się odwoływać, fundamentalną dla ustroju Polski sprawę. Został skarcony bardzo mocno” – ocenił poseł Platformy.

Według niego, prezydent Andrzej Duda zachowywał się do tej pory jak “funkcjonariusz partyjny”. “Ale myślę, że determinacja Polaków w tym momencie jednak tę wajchę przekręciła, bo takiego oporu społecznego prezydent chyba wcześniej nie widział, łącznie z wizytą obywateli w miejscu, w którym odpoczywał” – dodał Witczak.

Zdaniem Platformy, pomimo decyzji o dwóch prezydenckich wetach, obywatele powinni w dalszym ciągu zachować czujność, ponieważ – jak mówił Witczak – “na niezawisłość sądów Jarosław Kaczyński będzie jeszcze nie raz się chciał zamachnąć”. “Tak, że czujność – i obywateli i czujność nasza polityczna musi tutaj być bardzo wzmożona, bo idzie tutaj o wolność i o demokrację” – przekonywał poseł PO.

•••

• Prof. Wawrzyk:

Decyzje o zawetowaniu ustaw o KRS i SN w wymiarze politycznym oznaczają, że prezydent Andrzej Duda zapewnił sobie drugą kadencję – uważa prof. Piotr Wawrzyk z Instytutu Europeistyki UW. Dodał, że wytrąca to argumenty opozycji do krytykowania głowy państwa.

Prof. Wawrzyk oceniając poniedziałkowe wystąpienie Andrzeja Dudy, w którym prezydent poinformował o zawetowaniu dwóch ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa, powiedział PAP, że tą decyzją “uzyskał głosy tzw. miękkiego elektoratu opozycji”.

“Na pozyskanie twardych wyborców politycznych rywali PiS nie miał szans, ale chodzi tu o głosy +chwiejnego+ elektoratu, który brał udział w protestach przeciwko reformom w sądownictwie pod wpływem chwili i nie podobały mu się jedynie uchwalone ostatnio przez parlament zmiany w wymiarze sprawiedliwości. To rozstrzygnięcie prezydenta niewątpliwie sprawiło, że ci wyborcy zagłosują na niego w 2020 roku” – tłumaczył.

Dodał, że w efekcie oznacza to, iż prezydent Duda zapewnił sobie drugą kadencję.

Jednocześnie zwrócił uwagę, że “może rozczarowani są twardzi wyborcy prawicy, lecz Andrzej Duda swoją decyzją sprawił, że – ze względu na wysokie poparcie – prawica nie będzie mogła wystawić innego kandydata i w efekcie i tak uzyska on ich głosy”. “Gdyby zdarzyło się tak, że będzie drugi kandydat prawicy, to głosy się rozbiją, co może dać np. ewentualne zwycięstwo Donaldowi Tuskowi” – zaznaczył politolog.

Zdaniem prof. Wawrzyka dla prezydenta kluczowe przy podjęciu decyzji o zawetowaniu dwóch z trzech przesłanych do Kancelarii Prezydenta RP ustaw dotyczących zmian w wymiarze sprawiedliwości miała kwestia wzajemnych relacji pomiędzy KRS i SN, o czym Andrzej Duda wspominał w zeszłym tygodniu.

“Chodzi de facto o sposób wybierania sędziów Sądu Najwyższego. Gdyby zawetował tylko ustawę o SN, to tym samym w ustawie o KRS nie znalazłaby się jego poprawka z ubiegłego tygodnia mówiąca o wybieraniu sędziów trzech piątą głosów posłów. Dlatego chcąc być konsekwentnym i uzyskać ten efekt, musiał zawetować obie ustawy” – ocenił.

Zauważył, że ustawa o sądach powszechnych, którą prezydent zamierza podpisać dotyczy najbardziej przyziemnego dla zwykłego obywatela elementu reformy sądownictwa.

“Został on utrzymany. To wciąż pozwala na rozbicie tych układów i układzików w sądach na najniższym szczeblu. Ta reforma od tego się zaczęła, ale – po decyzji prezydenta Dudy – nie sięgnęła dwóch pozostałych elementów, czyli sposobu powoływania KRS i ustawy o SN. Do bieżącego funkcjonowania sądów pierwsza część reformy zostanie więc wprowadzona, ale możliwości przewietrzenia środowiska i wprowadzenia do niego osób spoza układów nie ma” – powiedział.

Prof. Wawrzyk zaznaczył, że prezydenckie weto wobec kluczowych dla rządzącej partii ustaw wytrąca argument opozycji w kilku wymiarach – m.in. w tym, że “prezydent jest prezydentem malowanym i idzie na pasku Prawa i Sprawiedliwości”.

“Nie pierwszy raz prezydent wetuje ustawę przyjętą przez PiS, odbierając tym samym argumenty opozycji do krytykowania. Opozycyjni politycy oczywiście dalej będą to robić, ale miękki elektorat nie będzie miał powodów i argumentów do krytyki, skoro zawetował tak ważne i symboliczne ustawy dla partii rządzącej” – wyjaśnił politolog.

Wskazał, że dla PiS to trudny moment, ponieważ – jak mówił – jedne z głównych ustaw reformujących państwo zostały zawetowane. “Teraz trzeba nie obrażać się wzajemnie na siebie, tylko bardzo szybko przygotować wspólnie nowe projekty ustaw, które zaraz po wakacjach można byłoby wdrożyć” – nadmienił.

Prof. Wawrzyk dodał, że nie liczy na to, by przy tych pracach możliwy był wartościowy merytorycznie dialog z “totalną opozycją”. Tłumaczył, że nie jest on realny, ponieważ dla drugiej strony jedyny dialog polega na tym, że “nic się nie zmieni i będzie, tak jak było”.

Na pytanie, czy może być to początek konfliktu w obozie rządzącym, odpowiedział, że niepotrzebne były wypowiedzi prezydenta odnośnie Prokuratora Generalnego. W swoim wystąpieniu Duda mówił m.in., że w polskiej tradycji konstytucyjnej Prokurator Generalny nigdy nie miał żadnego nadzoru nad Sądem Najwyższym, ani nigdy nie decydował “w przemożnym stopniu” o tym, kto może być sędzią SN.

“Te słowa były całkowicie zbędne i nic nie wnosiły merytorycznie do sprawy. To był niepotrzebny ruch. Uzasadnienie mogło się odbyć bez tego” – zauważył.

Podkreślił jednak, że obie strony są na tyle na siebie skazane i mają tego świadomość, że w jego ocenie do głębszych konfliktów nie powinno dojść.

Bartłomiej Pawlak (PAP)

•••

• Bronisław Wildstein:

Prezydent wkroczył do gry jako jednoznacznie niezależny podmiot – mówi w rozmowie z PAP Bronisław Wildstein, komentując weto Andrzeja Dudy ws. ustaw o KRS i SN. Według publicysty decyzja głowy państwa może skutkować zablokowaniem reformy wymiaru sprawiedliwości.

“Zawetowanie przez prezydenta Andrzeja Dudę dwóch ustaw reformujących polski wymiar sprawiedliwości jest sporym zaskoczeniem. Znaliśmy dotąd prezydenta Dudę jako zwolennika zasadniczej reformy” – mówi w rozmowie z PAP Bronisław Wildtein.

Według publicysty decyzję prezydenta można zinterpretować jako “próbę pewnych zmian w kształcie reformy”. “Prezydentowi chodzi przede wszystkim o Sąd Najwyższy i nadmierne możliwości ingerencji w jego pracę ze strony ministra sprawiedlwiości, a więc i prokuratora generalnego. A ponieważ ustawa o SN jest powiązana z ustawą o KRS, prezydent zawetował obie” – dodaje Wildstein.

Według niego “prezydent wkroczył do gry jako jednoznacznie niezależny podmiot. Chce wzmocnić rolę głowy państwa w polskiej polityce – swoją rolę”. “I to samo w sobie nie musiałoby być niczym złym” – dodaje.

Jednak sposób uzasadnienia decyzji przez prezydenta budzi niepokój Wildsteina. “Mówienie o tym, że nowe ustawy reformujące wymiar sprawiedliwości muszą być akceptowane przez wszystkich można uznać za niezbędną w takiej sytuacji retorykę. Ale można też to uznać za niebezpieczną chęć szukania kompromisu w sprawie, w której możliwości kompromisu nie za bardzo widać” – uznaje publicysta.

Wyjaśniając przyczyny swojego zaniepokojenia, Wildstein stwierdza, że “mamy do czynienia z bojkotem działań obecnej władzy ze strony wszystkich uprzywilejowanych grup III RP. Fundamentem ich pozycji była właśnie korporacja sędziowska i taki stan rzeczy, w którym wymiar sprawiedliwości był całkowicie oddany sędziom”.

Taki układ sił według Wildsteina sprawia, że “ani sędziowie, ani obrońcy III RP w żadnym wypadku nie mają ochoty iść na żaden kompromis i mówią to wprost, jednoznacznie. Śladu jakiejkolwiek próby racjonalnej debaty ze strony obrońców III RP nie widać”.

Publicysta stawia pytanie o skutki prezydenckiego weta: “Czy możliwe, że interwencja prezydenta nie tyle poprawi ustawy o SN i KRS, ale przedłuży niepotrzebnie o wiele miesięcy awanturę, powtarzam, awanturę, bo nie ma tu mowy o żadnej debacie, zderzeniu racji?”.

Wildstein obawia się scenariusza, w którym “ustawa zacznie grzęznąć w rozmaitych +projektach+, które uczynią ją niemożliwą do wdrożenia”. “Zresztą sam pomysł, by do wyboru sędziów SN potrzebna była większość 3/5 głów w parlamanecie budzi wątpliwości, czy jest to rozwiązanie pożądane” – dodaje.

Publicysta wśród krytyków obecnej władzy nie widzi partnerów do dyskusji. “Mamy do czynienia z opozycją totalną w szerokim tego słowa znaczeniu, i należą do niej także sędziowie. Są może nawet ważniejsi, niż partie polityczne. Jej częścią są wszystkie ośrodki oligarchiczne, które dotychczas rządziły III RP” – stwierdza.

“W tej sytuacji pytanie, czy działanie prezydenta wpłynie na realną poprawę wymiaru sprawiedliwości, czy może przeciwnie, doprowadzi wręcz do zablokowania reformy, jest pytaniem otwartym” – podsumowuje Wildstein.