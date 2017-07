Co się dzieje? Szybkie newsy – piątek, 14 lipca

Imieniny obchodzą: Ernest, Irwin, Jakub, Justyna, Henryk, Kinga, Małgorzata i Sara.

223 lata temu miała miejsce insurekcja kościuszkowska: Początek oblężenia Warszawy przez wojska rosyjskie i pruskie.

101 lat temu Płk Józef Haller mianowany został dowódcą II Brygady Legionów Polskich.

87 lat temu rozpoczęły się I Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej w Urugwaju.

73 lata temu wojska sowieckie wspólnie z oddziałami Armii Krajowej zajęły Wilno.

71 lat temu w Warszawie rozpoczął obrady pierwszy po zakończeniu wojny Kongres Stronnictwa Demokratycznego.

69 lat temu Papież Pius XII wydał dekret potępiający komunizm grożąc ekskomuniką wszystkim katolikom należącym do partii komunistycznych lub je wspierającym.

27 lat temu powstał GROM (Grupa Reagowania Operacyjno-Manewrowego) – Jednostka Wojskowa Wojsk Specjalnych; jej twórcą i pierwszym dowódcą był gen. Sławomir Petelicki.

11 lat temu wrocławska Hala Ludowa została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.

9 lat temu w wypadku samochodowym zginął Bronisław Geremek, historyk, opozycjonista, minister spraw zagranicznych RP; autor wielu prac dotyczących historii średniowiecza, członek Komitetu Obrony Robotników, internowany w stanie wojennym, kawaler Orderu Orła Białego i francuskiej Legii Honorowej.

W Polsce

Dziś, w ostatnim dniu posiedzenia Senatu, odbędą się głosowania, m.in. nad nowelizacją ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, przepisami ułatwiającymi finansowanie budowy spółdzielczych mieszkań lokatorskich i przepisami o krótkoterminowym zatrudnianiu cudzoziemców, które zakładają wprowadzenie 30 zł opłaty za rejestrację oświadczenia pracodawcy o potrzebie zatrudnienia cudzoziemców.

Prawdopodobnie Senat rozpatrzy też uchwaloną w środę wieczorem przez Sejm nowelą ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, która przewiduje m.in. wygaszenie kadencji 15 członków Rady będących sędziami. Zgodnie z nowelizacją, ich następców wybrałby Sejm – dziś wybierają ich środowiska sędziowskie. Według opozycji kadencji członków Rady nie można wygasić ustawą zwykłą, bo wymagałoby to zmiany konstytucji.

# # #

Dziś o godz. 10 spotka się zarząd krajowy PO. Lider Platformy Grzegorz Schetyna zapowiedział, że podczas posiedzenia zostanie przyjęty scenariusz dotyczący dalszych działań w związku z przyjęciem przez Sejm nowelizacji ustaw: o KRS oraz o sądach powszechnych, a także w związku z projektem autorstwa PiS ustawy o Sądzie Najwyższym.

“Chcemy zrobić to w sposób powszechny, w którym będziemy w stanie pokazać i przekonać Polaków, jak ważne są to zmiany, jak bardzo ucierpimy wszyscy, jeśli pozwolimy na takie działania PiS i Jarosławowi Kaczyńskiemu. To dopiero początek walki” – powiedział szef PO. (PAP)

# # #

Dziś o godz. 9 zbiera się zarząd Nowoczesnej, a o godz. 14 odbędzie się spotkanie zarządu oraz klubu parlamentarnego N. Według szefowej klubu N. Katarzyny Lubnauer na posiedzeniu zarządu Nowoczesna musi przyjąć strategię przed wspólnym spotkaniem zarządu i klubu dotyczącą obecnej sytuacji po przyjęciu przez Sejm ustawy o KRS oraz ustawy o sądach powszechnych a także w związku z pojawieniem się projektu ustawy o Sądzie Najwyższym.

“Wymaga to od opozycji pewnego współdziałania, wymaga to energicznego działania, musimy ustosunkować się do protestu, który ma mieć miejsce w niedzielę. Musimy podjąć decyzję, co do tego, jakie są dalsze działania nasze w stosunku do pełzającego zamachu stanu” – powiedziała Lubnauer.

Na świecie

PARYŻ – Obchody święta narodowego Francji, Dnia Bastylii, z udziałem prezydenta tego kraju Emmanuela Macrona i prezydenta USA Donalda Trumpa. Zaplanowano także uroczystości w pierwszą rocznicę zamachu terrorystycznego w Nicei; zginęło w nim 86 osób.

BRUKSELA – Mija termin złożenia przez Polskę, Czechy i Węgry odpowiedzi na formalną procedurę Komisji Europejskiej przeciwko tym państwom w związku z niewywiązywaniem się z zobowiązań w sprawie relokacji uchodźców. Żaden z tych krajów nie zamierza zmieniać swojego podejścia w tej sprawie pod naciskiem KE.

MOSKWA – Na posiedzeniu plenarnym Duma Państwowa, niższa izba parlamentu Rosji, zajmie się ratyfikacją protokołu o stacjonowaniu w Syrii rosyjskiego lotnictwa wojskowego. Dokument podpisany w styczniu reguluje kwestie rozlokowania i funkcjonowania rosyjskiej grupy lotniczej w Syrii i ochrony miejsc jej dyslokacji.

GENEWA – Planowane jest zakończenie kolejnej rundy rozmów międzysyryjskich pod egidą ONZ, których celem jest położenie kresu toczącej się od sześciu lat wojnie.

BRUKSELA – Wizyta w instytucjach UE prezydenta Serbii Aleksandara Vuczicia.

WIEDEŃ – Wizyta w Austrii prezydenta Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera; do soboty.

BAGDAD – Sytuacja w Iraku na froncie walk z Państwem Islamskim (IS), po wyzwoleniu Mosulu na północy kraju. Dżihadyści utworzyli w tym mieście swoją stolicę w Iraku i w 2014 roku proklamowali samozwańczy kalifat.

TALLINN – Zakończenie dwudniowego nieformalnego spotkania ministrów ochrony środowiska państw UE.