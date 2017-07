Canadian, eh? (2)

Obchodziliśmy Canada 150, więc i w cyklu językowym też opowiadałam o Kanadzie.

Wielu nieznającym specyfiki odmian języka angielskiego osobom wydaje się, że angielski po obu stronach granicy kanadyjsko-amerykańskiej jest taki sam. Mimo ewidentnych podobieństw, jest też sporo różnic, które podkreślane są przez Kanadyjczyków, dumnych ze swojej odrębności. Przykładowo, w Kanadzie stosuje się zasady pisowni brytyjskiej, a nie amerykańskiej, np. “colour”, a nie “color”, “theatre”, a nie “theater”.

Poza różnicami w pisowni, są także różnice w słownictwie. Oczywiście, w obecnych czasach, kiedy ludzie podróżują dużo więcej, przeprowadzają się i migrują, różnice te nie są aż tak ostre jak kiedyś. Amerykańskie firmy gastronimiczne wkraczają na rynek kanadyjski i wraz z nimi na porządku dziennym stają się charakterystyczne wyrażenia amerykańskie. Dobrym przykładem na to jest wyraz “restroom”, amerykański wyraz na toaletę publiczną. W Kanadzie określa się ją zwykle terminem “washroom”, ale amerykański “restroom” jest znakomicie znany i rozumiany. Taki napis widnieje na drzwiach toalet w lokalach wielu amerykańskich sieci.

W ostatnim odcinku zaczęłam omawiać tekst, który pokazuje niektóre z owych typowych wyrażeń stosowanych w kanadyjskim angielskim. Poza sprawami językowymi, w humorystyczny sposób ukazuje też różnice między amerykańskim a kanadyjskim sposobem myślenia i postrzegania świata wokoło, a także amerykańskimi i kanadyjskimi obyczajami i zachowaniami:

SIGNS THAT YOU ARE OF THE CANADIAN PERSUASION (cd)

You don’t hold your hand on your breast when you sing the national anthem.

You know that francophones, anglophones and allophones are not electronic devices.

You don’t know or care about the fuss with Cuba – it’s just a cheap place to travel to which has good cigars.

When there is a social problem, you turn to your government to fix it instead of telling them to stay out of it.

You get milk in bags as well as cartons and plastic jugs.

Pike is a type of fish, not some part of a highway.

You drive on a highway, not a freeway.

You have Canadian Tire money in your kitchen drawers.

francophones, anglophones, allophones – te charakterystyczne tylko dla Kanady kategorie wyni- kają z oficjalnej dwujęzyczności kraju. Francophones to Kanadyjczycy, dla których francuski jest językiem pierwszym, anglophones to ci, dla których językiem ojczystym jest angielski. Allophone to wyrażenie używane w Quebecu, oznaczające osobę, której językiem ojczystym nie jest ani francuski ani angielski, np. może to być imigrant z Polski. Co ciekawe, termin ten w fonetyce oznacza wariant tego samego fonemu, np. fonem /p/ ma różne alofony, czyli różne warianty w zależności od kontekstu, w jakim występuje, np. jeżeli występuje na początku akcentowanej sylaby, wymawiany jest w nieco inny sposób, z tzw. aspiracją. Są to niewielkie różnice, zwykle niezauważałne dla osób nie mających wykształcenia językoznawczego

pike – wyraz ten w amerykańskim i kanadyjskim angielskim oznacza gatunek ryby – szczupa- ka, ale tylko w USA używany jest dla określenia pewnego rodzaju dróg, często płatnych

highway, freeway – szosy w Kanadzie określamy jako highways, a w USA jako freeways. Nie dotyczy to zresztą tylko autostrad. Skoro mowa o odmianach języka angielskiego, dobrze wiedzieć, że autostrada w Wielkiej Brytanii określana jest jako motorway.

dr Małgorzata P. Bonikowska

