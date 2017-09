Bym nie umierał na oczach moich dzieci

6 czerwca 2016 roku rano zeszłam do kuchni i zobaczyłam męża, który stał na środku, woda lala się z kranu, lodówka otwarta, światła pozapalane w całym domu, a mąż stał zagubiony i nie wiedział, co ma robić. O tej porze powinien już dawno być w pracy…

Tak kończy się nagle to, co od wielu lat razem budowaliśmy, to czemu poświęciliśmy każdą godzinę naszego wspólnego życia. Tego dnia okazało się, że sama miłość jednak nie wystarczy, że aby normalnie żyć, musimy stawić czoło najgorszemu z przeciwników. To, czy wyjdziemy z tego piekła o własnych siłach, czy damy radę, zależy już od wszystkich wspaniałych ludzi, których błagamy dzisiaj o pomoc w walce o życie Darka, mojego najukochańszego męża, ojca naszych dzieci i wspaniałego człowieka, który przez lata żył tylko po to, by nam żyło się łatwiej, w miłości.

Dzisiaj Darek umiera na nowotwór mózgu, a my błagamy o szansę, by go ocalić, zanim to wszystko się skończy, zanim jego światło zgaśnie, skrywając nasze życie w absolutnym mroku. Darek to człowiek, który odmienił moje życie, dał mi nadzieję, którą przed laty straciłam, pozwolił mi wierzyć w to, że mogę być dla kogoś całym światem.

Poznaliśmy się w 2004 roku, oboje leczyliśmy rany po poprzednich związkach, jednakowo za słabi, by tworzyć coś od nowa, ale też dostatecznie silni, by nie zrezygnować z siebie. Pokonaliśmy kilka tysięcy kilometrów, by spotkać się pierwszy raz. Darek mieszkał w Kanadzie, ja w Polsce. Wtedy wydawało nam się, że pokonaliśmy jakiś problem, że ta odległość to coś wielkiego, jakaś bariera, po której przekroczeniu będzie już wszystko dobrze. Teraz wiemy już, że nie, że najgorsze nadeszło znacznie później. Wtedy wszystko szło wspaniale, a kiedy tak się dzieje, po pewnym czasie człowiek boi się, że jednego dnia wszystko straci, dlatego strach sprawia, że staramy się bardziej. Ja miałam wtedy 9-letniego syna Szymona, a mąż 10-letnią córkę Izę.

W Kanadzie wzięliśmy ślub cywilny, a po przyjeździe do Polski kościelny. Wszystko w najlepszym porządku, tak jak zawsze marzyłam, tak jak wyobrażałam sobie swoją rodzinę od zawsze. Po 9 miesiącach na świat przyszedł nasz pierwszy synek Adaś, a rok po nim Piotruś. Pozostałam w domu, wychowywałam nasze dzieci i każdego dnia czekałam, aż Darek wróci do domu z pracy. To był piękny okres naszego życia, do którego tak często wracam myślami. Ta nasza rodzina była tym najwspanialszym, co się przytrafiło, mieliśmy wspólny cel, wspólne plany i wspólne życie, które miało trwać jeszcze wiele lat. Spełniliśmy nasze wspólne marzenie i w 2012 roku kupiliśmy nasz własny dom.

This slideshow requires JavaScript.