Bezdyskusyjny awans Legii Warszawa do III rundy kwalifikacji piłkarskiej Ligi Mistrzów

Piłkarze Legii Warszawa pokonali u siebie fiński IFK Mariehamn 6:0 (3:0) w rewanżowym meczu drugiej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów. W pierwszym spotkaniu mistrzowie Polski wygrali 3:0 i ich kolejnym rywalem będzie kazachski zespół FK Astana.

Po ubiegłotygodniowym zwycięstwie na Wyspach Alandzkich 3:0 piłkarze Legii byli w komfortowej sytuacji przed rewanżem. Dlatego trener mistrzów Polski Jacek Magiera dokonał wielu zmian w składzie. Tak jak zapowiadał, od pierwszych minut dał szansę kilku młodym graczom: Łukaszowi Monecie, Rafałowi Makowskiemu i Sebastianowi Szymańskiemu. Z tej trójki najlepiej zaprezentował się Szymański, który kreował akcje i szukał kombinacyjnej gry.

Z kolei trener gości Peter Lundberg przed spotkaniem zapowiadał, że jego piłkarze będą starali się sprawić niespodziankę przy Łazienkowskiej. Pokazali to tylko na początku meczu, kiedy po dośrodkowaniu z lewej strony boiska w dobrej sytuacji znalazł się Brian Span. Jednak niecelnie uderzył głową.

Niespełna trzy minuty później to gospodarze objęli prowadzenie po efektownym uderzeniu z dystansu Guilherme. Choć po stracie bramki sytuacja gości stała się bardzo trudna w kontekście walki o awans, to wciąż dążyli do strzelenia choćby honorowego gola w tym dwumeczu.

W kreowaniu sytuacji podbramkowych, podobnie jak w pierwszym spotkaniu, „pomagali” im podopieczni Magiery. Defensywa „Wojskowych” popełniała bowiem proste błędy i brakowało zrozumienia z Radosławem Cierzniakiem, który w bramce zastępował Arkadiusza Malarza. Kilka błędów popełnił Michał Pazdan, który zagrał po raz pierwszy od spotkania o Superpuchar z Arką Gdynia.

Wraz z upływem czasu legioniści przejęli jednak kontrolę nad meczem. Efektem tego była druga bramka w 37. minucie. Po dwójkowej akcji Guilherme z Szymańskim, ten drugi wstrzelił piłkę w pole karne z okolic linii końcowej, a próbujący interweniować wślizgiem Kristian Kojola pokonał własnego bramkarza z bliskiej odległości.

Przed przerwą gospodarze strzelili trzecią bramkę. Do podania z głębi pola wybiegł Michał Kucharczyk, który zagrał po raz pierwszy w tym sezonie i płaskim strzałem pokonał bramkarza IFK Mariehamn.

Kucharczyk, który w tym spotkaniu wystąpił na pozycji napastnika, podwyższył prowadzenie dziewięć minut po przerwie skutecznie egzekwując “jedenastkę”. Chwilę wcześniej faulowany w polu karnym rywali był Moneta.

Piątą bramkę dla stołecznego zespołu w 80. minucie głową strzelił Szymański, a kilkadziesiąt sekund później do bramki rywali trafił Konrad Michalak wykorzystując fatalny błąd obrońcy gości.

Zwycięstwo gospodarzy mogło być jeszcze bardziej okazałe, bo świetne okazje stwarzał młodszym kolegom Kasper Hamalainen (zmienił Kucharczyka). Jednak Moneta i Szymański fatalnie pudłowali w dogodnych sytuacjach.

W trzeciej rundzie rywalem Legii będzie kazachski zespół FK Astana. Pierwszy mecz legioniści zagrają na wyjeździe za tydzień. Kazachski zespół poradził sobie w dwumeczu z łotewskim Spartaksem Jurmała. Na wyjeździe mistrz Kazachstanu wygrał 1:0, ale we wtorkowym rewanżu kwestia awansu pozostała do końca otwarta – ostatecznie padł remis 1:1.

W środę w pozostałych meczach kwalifikacjinie było większych niespodzianek. Oprócz Legii, która odniosła najwyższe tego dnia zwycięstwo, awans wywalczyły m.in. APOEL Nikozja, FC Kopenhaga, Celtic Glasgow, Łudogorec Razgrad i Salzburg.

Najbardziej zacięta była rywalizacja Rosenborga Trondheim z irlandzkim Dundalk FC (ubiegłorocznym rywalem Legii w eliminacjach LM). W pierwszym spotkaniu było 1:1. W rewanżu lepsi okazali się piłkarze z Norwegii, dzięki zwycięstwu u siebie po dogrywce 2:1.

Wyniki meczów rewanżowych 2. rundy kwalifikacji LM (gwiazdka oznacza awans):

*Legia Warszawa (Polska) – IFK Mariehamn (Finlandia)

6:0 (3:0); pierwszy mecz 3:0

Dudelange (Luksemburg) – *APOEL Nikozja (Cypr) 0:1 (0:1); 0:1 *FC Kopenhaga (Dania) – MSK Żilina (Słowacja) 1:2 (0:1); 3:1

FK Kukesi (Albania) – *Sheriff Tyraspol (Mołdawia) 2:1 (2:0); 0:1

*FC Salzburg (Austria) – Hibernians FC (Malta) 3:0 (2:0); 3:0

The New Saints (Walia) – *HNK Rijeka (Chorwacja) 1:5 (0:1); 0:2

*Rosenborg Trondheim (Norwegia) – Dundalk FC (Irlandia)

2:1 dogr. (1:1, 1:1); 1:1

*Łudogorec Razgrad (Bułgaria) – Żalgiris Wilno (Litwa)

4:1 (1:1); 1:2

*Maribor (Słowenia) – Zrinjski Mostar (Bośnia i Hercegowina)

1:1 (1:1); 2:1

*Celtic Glasgow (Szkocja) – Linfield Belfast (Irlandia Płn.)

4:0 (1:0); 2:0

Honved Budapeszt (Węgry) – *Hapoel Beer Szewa (Izrael)

2:3 (1:2); 1:2

*FK Astana (Kazachstan) – Spartaks Jurmała (Łotwa)

1:1 (0:0); 1:0

*Vardar Skopje (Macedonia) – Malmoe FF (Szwecja)

3:1 (0:1); 1:1

Alaszkiert Erywań (Armenia) – *BATE Borysów (Białoruś)

1:3 (1:2); 1:1

FC Samtredia (Gruzja) – *Karabach Agdam (Azerbajedżan)

0:1 (0:1); 0:5

Vikingur Gota (Wyspy Owcze) – *Hafnarfjoerdur (Islandia)

0:2 (0:0); 1:1

Buducnost Podgorica (Czarnogóra) – *Partizan Belgrad (Serbia)

0:0; 0:2

Pary 3. rundy eliminacji LM (25-26 lipca, rewanże 1-2 sierpnia):

Ścieżka mistrzowska

FK Astana – Legia Warszawa

Slavia Praga – BATE Borysów

NK Maribor – FH Hafnafjoerdur

Celtic Glasgow – Rosenborg Trondheim

FC Kopenhaga – Vardar Skopje

Hapoel Beer Szewa – Łudogorec Razgrad

Viitorul Konstanca – APOEL Nikozja

Karabach Agdam – Sheriff Tyraspol

Partizan Belgrad – Olympiacos Pireus

FC Salzburg – HNK Rijeka

Ścieżka ligowa

Steaua Bukareszt (pod nazwą FCSB) – Viktoria Pilzno

Nice – Ajax Amsterdam

Dynamo Kijów – Young Boys Berno

AEK Ateny – CSKA Moskwa

FC Brugge – Istanbul Basaksehir