Znowu zmiany imigracyjne

O czym będzie dzisiaj? O zmianach. Zmiany w prawie imigracyjnym następują prawie codziennie – zdanie to powtarza się w mojej cotygodniowej kolumnie praktycznie tydzień w tydzień. Nie tylko wcale nie jest łatwo nadążać za wszystkimi nowościami, ale też wcale nie jest łatwo połapać się jakie wprowadzane zmiany powodują konsekwencje, jaki kolejny wykonać ruch, i czy go wykonać, czy może wstrzymać się. Jeśli lepiej jest się wstrzymać – to do jakiego momentu i czy na pewno?

Na przykład: 24 października zmienia się definicja dziecka zależnego od swoich rodziców. Pisałam już o tym niejednokrotnie, że dzięki tej fantastycznej zmianie jako dziecko zależne od swoich rodziców będą traktowane takie dzieci, które mają nie więcej niż 22 lata (w tej chwili muszą mieć nie więcej niż 19 lat). Już dzisiaj wiemy, że nie będzie żadnych przejściowych przepisów prawnych dla osób, których podania o pobyt stały już są w toku, a w momencie ich złożenia nie mogli oni dołączyć do tych podań swoch dzieci, ponieważ dzieci te miały już skończone 19 lat.

Co to znaczy dla takich osób, które mają podania o pobyt stały już w toku, a których dzieci nie tylko miały w momencie składania podań więcej niż 19 lat (czyli nie były dołączone do podania o pobyt stały), ale również będą miały mniej niż 22 lata w momencie jak zmiana wejdzie w życie 24 października br.?

Otóż niestety, ale nie będzie można dołączyć takich dzieci do swojego podania o pobyt stały. Może (ale tylko może) będzie można je sponsorować. Wiadomości podawane na dzień dzisiejszy nie są klarowne.

Natomiast jeśli ktoś nie złożył jeszcze podania o pobyt stały, ma dziecko, które ma więcej niż 19 lat, a będzie miało mniej niż 22 lata po 24 października – to lepiej wstrzymać się do tego czasu, jeżeli się planuje aby to dziecko również otrzymało w Kanadzie pobyt stały.

Kolejną innowacją wprowadzoną 12 czerwca jest uruchomienie tzw. programu dla globalnych talentów. Na liście zawodów potrzebnych w Kanadzie znalazły się:

1. Computer and information systems managers

2. Computer engineers (poza software engineers and designers)

3. Information systems analysts and consultants

4. Database analysts and data administrators

5. Software engineers and designers

6. Computer programmers and interactive media developers

7. Web designers and developers

8. Electrical and electronics engineering technologists and technicians

9. Information systems testing technicians

10. Digital media designers.

Osoby w wyżej wymienionych zawodach będą mogły do Kanady przyjechać do pracy, a procedura powinna być bardzo szybka (kilka tygodni), i będąc już w Kanadzie starać się będzie można o pobyt stały. Prace nad kolejnymi zmianami są w toku, i będę o nich pisała jak tylko będzie coś nowego wiadomo.

Wiadomość z ostatniej chwili:

podczas jednej z konferencji imigracyjnych, które odbyły się w ubiegłym tygodniu, przedstawiciel kanadyjskiego Immigration mówił o niewielu podaniach nadesłanych w programie sponsorowania rodziców/dziadków do Kanady. W związku z tym można się spodziewać kolejnego losowania z istniejącej już puli w okolicach sierpnia/września 2017 roku.

Z wypowiedzi wynika, że może i 70% lub więcej procent z oryginalnie zapowiedzianych 10 tysięcy podań będzie powtórnie losowanych. A więc – kolejna szansa jeszcze w tym roku. Trzymajmy kciuki!

Wiadomość z ostatniej chwili:

Po wielu miesiącach prac projekt ustawy pod nazwą “Bill C-6” został zaaprobowany przez kanadyjski Senat. Bill C-6 przedstawił poprzedni minister imigracji, John McCallum w 2016 roku, i przez ponad rok w parlamencie prowadzono nad nim były prace, wprowadzano poprawki, były dyskusje, potem następne poprawki. W ostatecznym rozrachunku łatwiej teraz będzie otrzymać i utrzymać obywatelstwo kanadyjskie. Oto niektóre z tych zmian:

– starając się o obywatelstwo kanadyjskie trzeba będzie udowodnić znajomość języka angielskiego jeśli składający podanie mają 18 do 54 lat (dotychczas było 14 to 64 lat)

– składający podanie nie będzie musiał mieć intencji mieszkania w Kanadzie po otrzymaniu obywatelstwa (dotychczas trzeba było mieć taką intencję – nie było innego wyjścia)

– przywrócono prawo do apelacji dla osób, które otrzymały obywatelstwo kanadyjskie na podstawie oszustwa czy kłamstwa na podaniu o obywatelstwo (nie było łatwo uzyskać tę zmianę, ponieważ teoretycznie zmiana ta może dodać odwagi aby oszustwo popełnić, ponieważ proces apelacyjny zwykle trwa wiele, wiele lat)

– anulowany został przepis, że osoby z podwójnym obywatelstwem mogą mieć odebrane obywatelstwo kanadyjskie jeśli zostaną oskarżone i skazane za terroryzm, zdradę stanu lub szpiegostwo.

Uwaga: Odpowiedzi na pytania i informacje podawane w tej kolumnie nie są poradami prawnymi – są to tylko ogólne informacje, które mają za zadanie wyjaśnić mniej zrozumiałe kwestie w prawodawstwie imigracyjnym Kanady. Jeżeli potrzebujecie Państwo konkretnej odpowiedzi na konkretną sytuację lub pomocy – radzę zasięgnąć porady prawnej.