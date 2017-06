Znowu zmiany i jak podróżować

Zmiany w prawie imigracyjnym następują prawie codziennie, więc wcale nie jest łatwo nadążać za wszystkimi nowinami. Od bardzo często uaktualnianych formularzy, poprzez ulepszenia i zmiany w istniejących programach, aż do kompletnych nowości. I kto tu mówi, że tylko lekarze muszą się na bieżąco dokształcać?

“Gazeta” otrzymała zaproszenie na spotkanie z ministrem imigracji w Markham, gdzie w poniedziałek 5 czerwca oficjalnie ogłoszone zostały kolejne zmiany w systemie imigracji do Kanady – Express Entry.

Zmiany weszły w życie od wtorku, 6 czerwca. Czego one dotyczą? Otóż można teraz uzyskać dodatkowe punkty, co może mieć kluczowe znaczenie jeśli niewiele ich brakuje, aby uzyskać zaproszenie do składania podania o pobyt stały. Nowością jest punktacja za posiadanie rodzeństwa w Kanadzie. Na dodatkowej, wyższej punktacji zyska również kandydat z dobrą znajomością obu oficjalnych języków: angielskiego oraz francuskiego. Poza tym nie trzeba rejestrować się już w Job Bank. Dzięki tym stałym ulepszeniom, rząd ma nadzieję przyciągać do Kanady kandydatów z umiejętnościami i doświadczeniem, jakie są tutaj najbardziej potrzebne. Potencjalni imigranci, jeśli spełniają warunki, mogą starać się o pobyt stały bezpośrednio spoza Kanady, jak również wtedy, jeśli w Kanadzie pracują na kontraktach w różnych programach dla pracowników zagranicznych, oraz jeśli w Kanadzie studiowali jako zagraniczni studenci.

Odwiedzającym Kanadę przypominam, aby starać się o eTA z wyprzedzeniem i na wszelki wypadek mieć wydrukowany email z potwierdzeniem oraz numerem eTA. Większość osób otrzymuje eTA w krótkim czasie, czasem nawet za kilka godzin po złożeniu podania. Ale nie każdy – czasami rozptrywanie trwa nawet do tygodnia, a w jeszcze innych przypadkach Immigration może poprosić o dodatkowe dokumenty. Moja rada – jeżeli jest to możliwe, starać się o eTA co najmniej miesiąc, dwa wcześniej.

Natomiast obywatelom polskim z kanadyjskim obywatelstwem radzę jak najszybciej złożyć podanie o paszport kanadyjski, jeżeli zamierzają podróżować poza Kanadę. Nie zostaną wpuszczeni do samolotu lecącego z powrotem do Kanady, jeżeli będą chcieli wrócić tak, jak być może robili to dotychczas: na polski paszport (na polski paszport można tylko przylecieć posiadając eTA, a obywatele Kanady, w tym Polacy, na eTA się nie kwalifikują).

Wprawdzie istnieje jeszcze jedna możliwość postarania się o powrót do Kanady na podstawie tymczasowego dokumentu do podróży, ale ten jest wydawany tylko w specyficznych warunkach, między innymi jeśli obywatel Kanady już kiedyś posiadał paszport kanadyjski lub świadectwo bycia obywatelem Kanady (mowa tu w szczególności o dzieciach obywateli kanadyjskich urodzonych poza Kanadą – to one mogą mieć problemy z wjazdem do Kanady bez paszportu kanadyjskiego).

Z tego samego powodu radzę przedłużać kartę Permanent Resident (PR Card). Karta jest ważna 5 lat, a czas rozpatrywania podań o kartę może być od 60 dni do kilku lub kilkunastu miesięcy, w zależności od sytuacji. W dzisiejszych czasach nie jest to tylko wypełnienie kilku stron podania podając “mniej więcej” daty swoich wyjazdów poza Kanadę. Te czasy się skończyły. Teraz bardzo skrupulatnie sprawdzane jest, czy rzeczywiście wnoszący podanie o przedłużenie karty mieszka na stałe w Kanadzie i czy wszystkie podane przez niego informacje są prawdziwe.

Uwaga: Odpowiedzi na pytania i informacje podawane w tej kolumnie nie są poradami prawnymi – są to tylko ogólne informacje, które mają za zadanie wyjaśnić mniej zrozumiałe kwestie w prawodawstwie imigracyjnym Kanady. Jeżeli potrzebujecie Państwo konkretnej odpowiedzi na konkretną sytuację lub pomocy – radzę zasięgnąć porady prawnej.