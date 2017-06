Wróciłem z Polski po dziewięciu miesiącach pobytu w roku 2008 do Calgary. Teraz mieszkam z powrotem w Ontario, gdzie w roku 1988 zaczęła się moja kanadyjska przygoda. W Ontario mieszkałem dłużej niż gdziekolwiek indziej, włączając to czasy przed Kanadą. Teraz więc będzie o Ontario, pięknej prowincji, której wielu tak naprawdę nie zna, mimo że tu mieszkają.

Polecieć na Północ – 3

Jest nas ośmiu. Jesteśmy cztery godziny lotu samolotem na północ od Eliot Lake, pozostawieni w małym domku myśliwskim przez ponad siedemdziesięcioletniego pilota. Mamy nadzieję, że nas odnajdzie, gdy przyjdzie czas powrotu i że dożyje by nas zabrać. Telefony komórkowe tu nie działają, nie mamy żadnego kontaktu z zewnętrznym światem cywilizacji. Dalszy ciąg z poprzedniego numeru:

Ponieważ znalazłem się w towarzystwie wędkarzy, więc wiedziałem, że łowienie ryb mnie nie ominie. Wykupiłem nawet licencję na rybę, a właściwie to na kilka ryb. Nie wiem dokładnie ile, ale koledzy powiedzieli, że mogę łowić. Popłynąłem łodzią z Andrzejem. On wziął wędki, a ja, oczywiście, strzelbę, bo zawsze mogą trafić się kaczki.

No i trafiły się, tyle ze perkozy, które smakują jak wrony, wiec nie warto było marnować śrutu. To przez kaczki niewiele brakowało, ze musielibyśmy wracać z Andrzejem piechota nocą przez las, bo szukając ich po różnych zatoczkach, wpędziliśmy się w bagno. Silnik zassał błoto do systemu chłodzenia, system się zatkał, silnik zaczął dymić i trzeba go było szybko wyłączyć. Silny wiatr spychał nas coraz bardziej w porośnięte czymś bagno, kotwica poleciała trzy metry w dół i zawisła, nie trzymając lodzi. Wyciągnęliśmy ja z trudem razem z kilogramami błota i próbowaliśmy wiosłować na czyste wody. Posuwaliśmy się z trudem pod wiatr i wysokie fale, ale nie było wyjścia. Z wiatrem można było płynąc tylko w bagno. Wreszcie po długim wysiłku dobiliśmy do kamienistego brzegu z czystą wodą i zajęliśmy się silnikiem. To była prawdziwa ulga, gdy udało nam się przeczyścić i przedmuchać wszystkie dostępne nam rurki systemu chłodzenia i po uruchomieniu silnika popłynęła nimi znowu czysta woda. Mając sprawny silnik, nie przejmowaliśmy się już wzrastającym coraz bardziej wiatrem i coraz większymi falami. Zresztą Andrzej doskonale radził sobie z łodzią w tych warunkach. Widać było, ze nie robi tego po raz pierwszy. By oderwać się trochę od łowienia ryb, w jednej z piaszczystych zatok przestrzelaliśmy trochę sztucery. Piotr miał nowa lunetę na swoim.338 Magnum i trzeba było ja ustawić. Nigdy tez nie zaszkodzi sprawdzić, czy nie przestawiły się przyrządy celownicze w dawno nieużywanym sztucerze. Strzelaliśmy wiec wszyscy, tzn. Marek ze swojego .30-06, Piotr ze swojego Sako i ja z mojego .30-30. To był udany dzień, a na kolacje znowu były szczupaki. W dowolnej ilości.

Czas płynął nieubłaganie. Była już środa i ryby rybami, ale trzeba było na serio sprawdzić, czy misiu faktycznie wyniósł się z okolicy. Wiadro rybich resztek i słoik miodu powinien wystarczyć, by się o tym przekonać. Tak wiec po porannych bezskutecznych próbach wykorzystania mojej licencji na rybę, polegających na wrzucaniu i wyciąganiu różnych sztucznych rybek przyczepionych do końca żyłki, zająłem się tym, po co naprawdę tam pojechałem, czyli polowaniem na niedźwiedzia (ciekawe, ze inni tez wrzucali i wyciągali te same sztuczne rybki, ale im prawie zawsze przyczepiał się na końcu spory szczupak). Około południa, gdy wszyscy odpłynęli na kolejne połowy, wziąłem plecak, sztucer, wiadro z rybami i ruszyłem w knieje. Poruszanie się przez las na dalekiej północy z pustymi rękami nie jest łatwe. Dźwigając ciężkie wiadro, jest to co najmniej kłopotliwe, tym bardziej, ze trzeba tez zwracać uwagę na kierunek poruszania się, co w tej splątanej gęstwinie rosnących i powalonych drzew nie jest łatwe. Dotarłem jednak na upatrzone wcześniej miejsce,, przede wszystkim dzięki cudownemu wynalazkowi, jakim jest GPS. Stanowisko uszykowałem sobie na wysokiej skale. Przynętę wyłożyłem pod i na ogromnym głazie, pod którym znajdowała się głęboka ciemna jaskinia. Idealne miejsce dla misia na zimowy sen.

Zamaskowałem swoje zapachy i wdrapałem się na “swoją” skałę w odległości jakichś 100 m od przynęty. Las żył. Głównie wiewiórkami i chipmunkami. Czekałem do momentu, w którym przestałem widzieć muszkę i szczerbinkę w sztucerze, czyli jakieś piętnaście minut po zachodzie słońca. Trochę za długo, biorąc pod uwagę fakt, że do kabiny miałem spory kawałek. Jednak z GPS w ręku nie musiałem się obawiać, ze po ciemku zmylę kierunek. Jedyny kłopot to unikanie nabicia sobie guza o niewidoczne już drzewa. Kto próbował kiedyś iść po ciemku przez las wie, jakie to trudne. Zwłaszcza, gdy las jest całkowicie nieznany, nie ma żadnych punktów orientacyjnych, trasę przegradzają co chwila zwalone stare pnie drzew i miejscami mech sięga do kolan. Marsz z GPS wygląda inaczej niż jazda samochodem, kiedy to miły głos mówi nam, w którą skręcić ulicę i jak daleko jest do celu. Tutaj strzałka pokazuje kierunek tylko mniej więcej, bo poruszam się zbyt wolno. Dokładny jest tylko azymut i odległość do celu. Azymut (bearing) sprawdzam co jakiś czas na kompasie. Zmniejszająca się odległość do obozowiska potwierdza, że idę we właściwą stronę…

Cdn.