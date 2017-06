Dekret powołujący polską armię we Francji był donośnym aktem w dziejach relacji polsko-francuskiej – powiedział w czwartek ambasador Francji w Polsce Pierre Levy podczas otwarcia wystawy o Błękitnej Armii gen. Hallera, z okazji jej 100-lecia.

Levy przypomniał, że niemal równo 100 lat temu prezydent Francji Raymond Poincare podpisał dekret, w którym powołał na czas trwania I wojny światowej autonomiczną armię polską, poddaną pod rozkazy naczelnego dowództwa francuskiego, a walczącą pod polskim sztandarem.

“Ten dekret był donośnym aktem w dziejach relacji polskofrancuskiej. Była to bardzo znacząca decyzja polityczna, za którą szły konkretne działania. Świadczył on o wsparciu Francji dla sprawy polskiej, co miało wyraz także w negocjowaniu traktatu wersalskiego” – powiedział ambasador Levy.

Zaznaczyła również, że Błękitna Armia licząca pod koniec pobytu we Francji ok. 50 tys. polskich żołnierzy i ok. 10 tys. ochotników zarówno francuskich, jak i państw sprzymierzonych, była Wystawa w 100. rocznicę powstania armii gen. Hallera uwielbiana przez ludność francuską. Jak podkreślił, utworzenie armii gen. Hallera “dało początek jednemu z najważniejszych rozdziałów naszych dziejów”. W uroczystości udział wziął m.in. podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Wojciech Kolarski. Wystawa “Błękitna Armia Hallera we Francji. Utworzenie niezależnej Polskiej Armii 4 czerwca 1917” to wystawa zdjęć z francuskich archiwów prezentujących Błękitną Armię.

Wystawa została zorganizowana przez Ambasadę Francji i Instytut Francuski w Polsce w ramach obchodów stulecia utworzenia niezależnej Polskiej Armii we Francji. Na dwudziestu ośmiu planszach można obejrzeć, jak wyglądało szkolenie armii we Francji w latach 1917-1919, życie codzienne żołnierzy, relacje z francuską społecznością, ich wyjazd do Polski w 1919 r.

Ekspozycja będzie prezentowana na ogrodzeniu ambasady Francji w Polsce, od strony ulicy Pięknej i Jazdów. Można ją oglądać od piątku, 9 czerwca, do końca lata. Następnie będzie można ją zobaczyć w innych polskich miastach.