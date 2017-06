Technologia wzmaga stres i niepewność

Raport pt. “Changing Workplaces Review” zawiera 173 rekomendacji dotyczących stworzenia lepszych miejsc pracy z bardziej korzystnymi warunkami dla pracowników oraz zapewnienia, że stosuje się powszechnie obowiązujące prawo pracy. Autorami raportu są C. Mitchell i John. Murray.

Raport został stworzony przez dwuletnie konsultacje z pracownikami, związkami zawodowymi i firmami w sprawach dotyczących szeroko pojętych kwestii pracowniczych.

Wygląda z niego, że nowa technologia i coraz bardziej zmniejszający się sektor produkcji i coraz mniej miejsc pracy w związkach zawodowych to jedne z najważniejszych czynników, które powodują, że 1/3 z ontaryjskich 6,6 mln pracowników jest w sytuacji niepewnej.

Autorzy raportu mówią, że usłyszeli w rozmowach, iż kombinacja niskich płac, braku kontroli nad własnym czasem pracy, braku dodatkowych świadczeń socjalnych powodują poczucie niepewności i stresu, który ma wpływ na życie prywatne, a także stan fizyczny osób, które pracują w naszej prowincji.

Wśród rekomendacji jest:

• zapewnienie, że ludzie pracujący w niepełnym wymiarze godzin, pracownicy sezonowi i pracujący na kontrakty mają takie same stawki jak ludzie pracujący na etatach, za tą samą pracę;

• objęcie prawem do bezpłatnego urlopu spowodowanego sytuacją awaryjną w życiu prywatnym dla wszystkich pracowników (ale nie miałoby to dotyczyć płatnych dni wolnych z powodu zdrowotnych);

• przedłużenie płatnych urlopów do trzech tygodni dla pracowników, którzy pracują dłużej niż pięć lat;

• wprowadzenie wyższych kar dla pracodawców, którzy nie stosują się do obowiązujących przepisów regulujących zatrudnienie.

W 419-stronicowym raporcie proponowane jest także zorganizowane poważnej reformy systemu zatrudnienia m.in. rozszerzenie prawa do negocjacji płacowej dla pracowników, którzy są w tej chwili z takiego prawa wykluczeni, m.in. pracowników farm, architektów, profesjonalistów pracujących w dziedzinach prawa i medycyny, a także zniesienie barier uniemożliwiających wstąpienie do związków zawodowych, które w prywatnym sektorze spadło z 19,2 proc. w 1997 roku, do 14,3 proc. w 2015 roku.

Minister pracy Kevin Flynn powiedział, że rząd przyjrzy się rekomendacjom i przyznał, że mimo najniższego stopnia wskaźnika bezrobocia od szesnastu lat (5,8 proc.), szybka modernizacja i nowa technologia powoduje, że wiele osób boi się o swoją przyszłość. Wiele osób uważa, że nie jest w stanie liczyć na stałe i bezpieczne zatrudnienie dla siebie i swoich rodzin. Wiele osób pracuje na kontraktach w różnych miejscach i ma nieprzewidywalne godziny albo nieprzewidywalną płacę.

Ponadto w latach 1976-2015 procent, jaki wśród wszystkich pracowników stanowili pracownicy sektora produkcyjnego spadł z 23,2 do 10,8 proc., podczas gdy sektor usług wzrósł z 64,5 do 79,8. Pojawiła się również rekomendacja aby wyeliminować zwolnienie studentów z prawa dotyczącego minimalnej płacy, na co pracodawcy odpowiadają, że wiele firm w związku z tym nie będzie zatrudniało takich studentów, którzy są zupełnie niedoświadczeni.

Zasugerowano także zlikwidowanie niższej płacy minimalnej dla osób, które podają alkohol, za czym stał argument, że dostają napiwki. Zdaniem autorów raportu jest to przepis, który w sposób niesprawiedliwy ma wpływ na sytuację kobiet. Raport kończy się stwierdzeniem, że pracodawcy powinni być także zadowoleni, jeżeli stworzą bezpieczne i produktywne miejsca pracy.

Pojawiają się ostrzeżenia ze strony właścicieli firm, którzy uważają, że poważne zmiany w prawoznawstwie dotyczącym zatrudnienia może mieć negatywny wpływ na sytuację ekonomiczną prowincji i spowodować poważne zwolnienia z pracy.