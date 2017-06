Stabilizacja rynku

Ostatni miesiąc przyniósł nam spadek sprzedaży o ponad 20 procent w porównaniu z tym samym miesiącem roku ubiegłego. A więc wydaje się, że ostatnie działania rządowe zmierzające do ustabilizowania rynku przynoszą skutek.

Co prawda uśredniona cena domu sprzedanego w tym roku w maju wyniosła prawie 864 tysiące dolarów, co dalej było więcej w porównaniu z 752 tysiącami za nieruchomość w roku ubiegłym z tego samego miesiąca, ale oznaczało to spadek w porównaniu z kwietniem tego roku, kiedy cena wyniosła prawie 920 tysięcy dolarów.

Te ostatnie dane są wynikiem wprowadzenia dodatkowego 15- procentowego podatku od nieruchomości dla wszystkich kupujących spoza Kanady, a ciągle rosnące ceny spowodowały, że nieruchomości stały się niedostępne dla niektórych kupujących, zwłaszcza tych, którzy dopiero wchodzą w rynek. Oczywiście podjęte decyzje miały na celu utemperowanie zapędów potencjalnych kupujących, właśnie w tzw. “Golden Horseshoe”, czyli złotej podkowie, tak jak nazywa się rejon od okolic Niagary do Peterborough, gdzie ceny wzrosły najbardziej. Oczywiście podejście do tematu jest dość różne, w zależności do tego, z kim się rozmawia: otóż większość fachowców twierdzi, że ten początkowy spadek wcale nie oznacza dalszego, a na dokładne efekty tego działania należy jeszcze poczekać. Trzeba powiedzieć, że jestem podobnego zdania.

Ekonomiści oraz analitycy bankowi twierdzą, że obecna reakcja jest tylko chwilowa, spowodowana analizą sytuacji przez inwestorów zagranicznych: bo tu należy podkreślić, że spadek dolara kanadyjskiego wobec amerykańskiego, niejako rekompensuje wprowadzenie dodatkowego podatku, a inwestorzy patrzą na swoje inwestycje przeważnie z pozycji dolara amerykańskiego.

Z drugiej zaś strony, większość kupujących na razie “wstrzymała oddech” oraz czeka z decyzjami zakupu na dalsze reakcje rynku, oczekując spadku cen. Dlatego też obecna sytuacja spowodowana jest wyczekiwaniem na to, co stanie się dalej. Według niektórych, obecna sytuacja jest raczej krótkotrwała.

W wielu aspektach obecny rynek w Toronto przypomina ten z Vancouver z roku 2015, kiedy podobnie stało się po wprowadzeniu dodatkowego podatku dla cudzoziemców, co uspokoiło nieco tamtejszy rynek, ale wydaje się, że tylko na pewien czas. Wielu analityków oczekuje, że obecna sytuacja potrwa przynajmniej do połowy lub końca lipca, właśnie z uwagi na podejście do tematu większości kupców, oczekujących zmian cenowych, w dół oczywiście.

Dlatego też, z definitywną oceną reakcji rynku na rządowe poczynania odnośnie jego schłodzenia, jeszcze warto poczekać. W tym momencie należy podkreślić, że w ostatnim roku liczba samych domów wolnostojących na rynku spadła o 26,3 procent, podczas gdy ich cena wzrosła o 15,6 procenta do kwoty średniej 1.141.041 dolarów.

Wielu decydentów, którzy mają wpływ na dalsze poczynania rządu, dokładnie przygląda się sytuacji rynkowej, albowiem jakiekolwiek załamanie rynku może mieć bardzo negatywny wpływ na sytuację ekonomiczną w całej Kanadzie. Już są oznaki, że rynek w Vancouver, drugi po Toronto, co do którego są duże obawy, zaczyna być znowu bardziej aktywny.

Zanotowano w ostatnim miesiącu znów rekordowe ilości sprzedaży, co potwierdzone zostało przez tamtejsze Zrzeszenie Agentów Nieruchomości. Liczba zawartych tam transakcji w maju br spadła o 8,5 procenta w porównaniu z rokiem ubiegłym, podczas gdy uśredniona cena wzrosła do 967.500 dolarów, co stanowiło 8,8-procentowy wzrost cen.

