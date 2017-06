Skąd ta agresja i podejrzliwość?

Z cyklu: Zapiski na gorąco

Niestety, mało kto czyta dokładnie, albo w ogóle czyta. Przerażające dane z badań czytelnictwa w Polsce pokazują to, co w zasadzie wszyscy wiemy – ludzie nie czytają. Nie czytają książek ani w zasadzie żadnych sensownych tekstów. Przeglądają darmowe gazety, gdzie przez pierwsze kilkadziesiąt stron ich niewprawione do czytania ze zrozumieniem oczy przelatują przez dziesiątki reklam i ogłoszeń – obrazki, slogany reklamowe, obrazki… Potem gdzieś wewnątrz przelecą pobieżnie jakieś krótkie głupawe tekściki o rozwodach i ślubach celebrytów, kilka porad kulinarnych i może coś jeszcze o rewelacyjnym i sprawdzonym sposobie na to czy tamto, jakiś horoskop i koniec.

I jak można spodziewać się, że tacy ludzie będą w stanie wypracować sobie swoje własne opinie na poważne tematy? To co dostają, to łykają. Czy kiedykolwiek w sposób krytyczny przeanalizowali jakieś zjawiska i opinie? Czy starali się zdobyć na tyle informacji i danych, aby samemu, na własny użytek wyrobić sobie zdanie w jakiejś sprawie?

Niestety, odpowiedź na te pytania musi brzmieć “nie”. Takimi ludźmi łatwo jest manipulować, łatwo prać im mózgi i niewiele potrzeba aby przekonać ich do pewnych racji. W zasadzie nie ma potrzeby przekonywania ich, bo wierzą w ślepo. Każą im nienawidzić – będą nienawidzić. Każą opluwać – będą opluwać z wielką zaciekłością, mimo że tak naprawdę nie wiedzą dokładnie dlaczego i za co.

Często się zastanawiam jak to jest, że ludzie mają w sobie tyle agresji i nienawiści do innych. Kto ich tego nauczył? Czy to kwestia wychowania w rodzinach, gdzie nie było miłości, gdzie panowała przemoc i bezwzględność? A może znaleźli się w środowisku, gdzie nie obowiązywały żadne normalne reguły społecznego współżycia? Gdzieś na jakimś etapie swojego życia musieli z jakiegoś powodu utracić ludzkie odruchy, które każą normalnemu człowiekowi zastanawiać się nad tym, czy komuś nie jest przykro z powodu jego agresywnego zachowania, czy nie rani kogoś…

Żal mi takich, podobnie jak innych, którzy ciągle innych o coś podejrzewają. Myślę ze współczuciem w jakich rodzinach musieli się wychować. W moim domu się nie kłamało. Było to po prostu nie do pomyślenia. Moi rodzice mówili prawdę i tego samego wymagali ode mnie. Nazywali obowiązek mówienia prawdy “kwestią honoru” i bezwzględnie wymagali “odwagi cywilnej”. A więc przyznawałam się do przewinień i inaczej być nie mogło.

W dalszych etapach życia miałam zwykle obok siebie ludzi prawdomównych. Może dlatego zakładam, że ludzie raczej mówią prawdę. Bo po co mieliby kłamać? Kłamstwo jest aberracją, a nie normą. Jak trudno musi być żyć podejrzewając, że każda osoba na naszej drodze coś kombinuje czy ściemnia… Takie myślenie jest sygnałem, że taki podejrzliwy osobnik sam ma coś za uszami, że kręcenie jest czymś, z czym spotykał się często i co dla niego stało się normą.

A więc ziejący agresją i inwektywami, wierzący w teorie spiskowe ludzie to w sumie godni pożałowania nieudacznicy, których życie musiało nieźle kopnąć, którzy dobrych wzorców wyraźnie nie wynieśli z domów, a teraz już na to za późno…