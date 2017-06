Jeśli mi wolno porównać miasto do niemowlaka to powiem, że San Francisco urodziło się w czepku i ten czepek zmieniało kilka razy po takich nieszczęściach jak trzęsienia ziemi, depresje gospodarcze, krachy na giełdzie itp. – za każdym razem czepek był coraz wspanialszy i bogatszy.

Jedno z najpiękniejszych miast Stanów

Wiele złożyło się na to, że w ciągu jednego wieku San Francisco stało się ciekawe, bogate i dziś jest uważane przez wielu za najpiękniejsze miasto nie tylko Kalifornii, ale i całych Stanów Zjednoczonych. Jest piękne, bo zwarte w sobie – miejsca godne obejrzenia, zabytki nie są rozrzucone, to nie moloch typu Los Angeles czy Nowy Jork. Zbudowano je na końcu półwyspu, otoczone jest z trzech stron wodą, a tylko od południa łączy się z lądem, który na przestrzeni kilkudziesięciu kilometrów zabudowany jest szczelnie, a więc w tym i żadnym innym kierunku San Francisco nie może się rozprzestrzeniać. Zajmuje powierzchnię ok. 600 km kw., jest zamieszkane przez przez prawie 800 tys. ludzi, ale ta liczba ciągle się zmniejsza zamiast rosnąć: biznesy wypychają mieszkańców najczęściej do sąsiednich miast czy miasteczek satelitarnych. Miasto można i powinno się zwiedzać pieszo bo, jak wspomniałem, jest niewielkie, trzeba mieć jednak silne mięśnie w nogach, bo zbudowano je na terenie górzystym – naliczono tu ponad 40 wzgórz; najwyższe z nich wznosi się na 282 metrów nad poziom morza. Z wielu tych wzniesień, z wież na nich zbudowanych, czy szczytów drapaczy chmur, mamy całe miasto jak na dłoni. Mimo prawie miniaturowych rozmiarów w stosunku do terenów zajmowanych przez wielkie metropolie Stanów, jest to miasto mające wszystko to co duże miasto mieć powinno, a więc wiele banków, kościołów, kilka teatrów, operę, muzea i galerie bogate w dzieła sztuki, dużo hoteli, jedną z najlepiej rozwiniętych struktur komunikacyjnych i to nie tylko miejskich ale i podmiejskich oraz dalekobieżnych: i tak pociągi CAL z Doliny Krzemowej kursujące co kilkadziesiąt minut w obie strony mają swoją główną stację w centrum miasta, inne łączące miasto z miejscowościami położonymi po wschodniej stronie zatoki jak Berkeley, Oakland, Richmond zaczynają swoją trasę w miastach sąsiadujących od południowej strony z San Francisco, mają kilka przystanków w samym mieście i przez most o nazwie Bay docierają do wymienionych miast.

Choć powierzchnia San Francisco w skali amerykańskiej jest mała, choć ziemia jest droga, to jest to wyjątkowo zielone miasto. Duża dzielnica przy słynnym moście Golden Gate zwana Presidio to faktycznie wielki park z krętymi uliczkami i niewielką ilością zabudowań. Na południe od tej dzielnicy znajduje się duży park zwany tak jak most, Golden Gate, cały zielony i tylko z niewieloma budowlami użyteczności publicznej. Tych parków jest więcej.

Dawny port dalekomorski wyniósł się na drugą stronę zatoki, tereny przyportowe przylegające do około 50 przystani są dziś, przynajmniej niektóre, zielone, tylko kilka centralnie położonych przystani zamieniono na barwne i egzotyczne tereny turystyczne – to część słynnego Fisherman‘ s Wharf. Miasto od zachodu chroni przed przekleństwem nowoczesności – zatruciem powietrza – ocean, od południowego zachodu zalesione wzgórza pierwszego pasma nadoceanicznego, od wschodu dość szeroka zatoka i malownicze pasmo z najwyższym szczytem o dumnej hiszpańskiej nazwie El Diablo, a od północy poza przesmykiem wodnym łączącym ocean z zatoką są inne zalesione góry i tereny prawie niezamieszane.

Nawet dwie największe doliny wśród tych gór, słynne doliny winne Sonoma i Napa, mają na swym terenie tylko kilka małych miast. W przeciwieństwie do metropolii południowej Kalifornii Los Angeles, która zajmuje pierwsze miejsce w Stanach w zanieczyszczaniu powietrza szkodliwym ozonem i dwutlenkiem węgla, w San Francisco powietrze jest dość czyste, pachnie jodem.

San Francisco, jak wspomniałem, jest dużo mniejsze od molochów takich jak Nowy Jork, Los Angeles, Chicago, ale i wiele młodsze – ma dopiero sto kilkadziesiąt lat, a to co dziś widzimy w nim zostało prawie w całości wybudowane po trzęsieniach ziemi z roku 1906 i 1989. Będąc stolicą hrabstwa, jest właścicielem posiadłości oddalonych od jego granic o kilkadziesiąt czy nawet kilkaset kilometrów jak np. międzynarodowe lotnisko, czy przeogromny zbiornik wody pitnej dla miasta i całego obszaru metropolitarnego (7,2 mil. mieszkańców) położony w parku narodowym Yosemite znajdującym się w paśmie gór Sierra Nevada. Ma on indiańską nazwę Hetch Hetchy. To kolos o pojemności 445 milionów metrów sześciennych wody. Jest jednym z 9 rezerwuarów zaopatrujących miasto i okolice w wodę pitną, największym z nich, bo dostarcza aż 25 procent tej bardzo czystej wody spływającej z topniejącego śniegu i lodowca z wysokich gór. Budowę tamy zakończono w 1923 r., trzeba było jeszcze dobudować wodociąg do samego miasta. Przy okazji wybudowano w tym miejscu także elektrownię wodną dostarczającą ok. 500 megawatów energii. Hetch Hetchy można zwiedzać cały rok, choć niekiedy droga do niego jest nieprzejezdna ze względu na warunki pogodowe.

Krótka historia miasta

Prawdziwa historia miasta zaczyna się od połowy XIX w. Nieco wcześniej dotarli tu i nieco dalej na północ do rzeki Sonomy franciszkanie. W południowej części obecnego miasta zbudowali swoją misję, zbudowano także posterunek wojskowy w oddaleniu kilkukilometrowym,ale ani hiszpańscy władcy Meksyku, ani później władze wolnego Meksyku po wyzwoleniu się z niewoli kolonialnej, nie okazywały zbytniego zainteresowania tymi terenami i wystarczyło 30 uzbrojonych rolników by gubernatora i jego obstawę przepędzić z tych terenów. Po przejęciu Kalifornii przez Stany Zjednoczone w 1846 roku, na wschód od San Francisco w pobliżu obecnej stolicy stanowej Sacramento, dwa lata później odkryto złoża złota i nagłośnienie tego faktu w roku następnym uczyniło z tej zaspanej mieściny centrum tzw. gorączki złota. Tysiące nowobogackich wymieniało tu swój urobek na dolary, które wydawali przeważnie w niezliczonej liczbie knajp i burdeli. W tym właśnie słynnym roku 1849, uwiecznionym choćby w nazwie drużyny sportowej 49ers, zjawiło się tu ok. San Francisco widziane z najwyższego wzgórza miasta Część parku Presidio%2C w oddali most Golden Gate Najdroższy budynek mieszkalny w Pacific Heights 50 tys. poszukiwaczy złota.

Ten krótki okres gorączki złota to tylko skromny początek wzrostu i bogacenia się miasta. Zaraz po nim nastał okres przebijania się międzykontynentalnej kolei przez Sierra Nevada i doprowadzenie torów aż do San Francisco – trasy, która połączyła całe Stany Zjednoczone od oceanu do oceanu. Ostatni hak szynowy wbito w 1868 r.

Przy tych bardzo intensywnych pracach zatrudniano biedotę z wielu krajów Europy i Azji, w szczególności Chińczyków. Traktowano ich jak zwierzęta, zamykano na wyspie Anioła, a potem w trudno dostępnych górzystych terenach miasta, między innymi na terenie obecnej dzielnicy chińskiej.

Rozpoczęto też budowę kolei północ-południe, łączącej San Francisco początkowo z Los Angeles. Inwestowanie w budowę kolei było bardzo opłacalnym biznesem – powstała grupa multimilionerów, którzy zostawili po sobie w mieście i okolicy wspaniałe pamiątki, wymienię choćby tylko uniwersytet prywatny rodziny Stanfordów w Palo Alto, który obecnie w kilku rankingach plasuje się od drugiego do piątego miejsca na świecie. Znane są powszechnie nazwiska kilku innych bogaczy wzbogaconych budową kolei, a równocześnie mecenasów i darczyńców z Nowego Jorku, Filadelfii, Bostonu, jak choćby Rockefellerów, Vandelbiltów. Ci z Kalifornii byli równie bogaci i szczodrzy, choć mniej znani. Te góry pieniędzy, które nagromadzili, trzeba było jakoś wydać, więc milionerzy z Kalifornii przejęli zwyczaje swych współziomków ze wschodu: budowali wspaniałe pałace, jeździli sami lub wysyłali swoich przedstawicieli do Europy, Azji, nawet Afryki, skupowali dzieła sztuki i artystyczne wyroby; każdy chciał zaskoczyć innych swymi nabytkami. Wiele tych wspaniałości prędzej czy później odziedziczyły lub nabyły najczęściej miejscowości ich zamieszkania. Bez tych nabytków wiele miast w Stanach byłyby dziś dużo skromniejszymi architektonicznie i pod względem zasobów muzealnych.

Jeszcze na dobre nie skończyła się gorączka złota gdy w 1958 r. mormoni powstrzymani w marszu do Kalifornii przez niesprzyjającą pogodę w okresie późnej jesieni i zimy u wschodniego podgórza Sierra Nevada, czekając na wiosnę zaczęli przesiewać sitami strumyki w okolicy Virginia City, miasteczka obecnie znajdującego się w stanie Nevada, odkryli trochę grudek złota i dużo kawałków srebra. Zaczęła się “gorączka srebra”, które intensywnie wydobywano na przestrzeni prawie dwudziestu lat. Wydobyto w tym okresie aż siedem milionów ton tego kruszcu. I dzisiaj wydobywa się tu srebro. Ponieważ na tych terenach nie było większego miasta, San Francisco, położone dość daleko na zachód, stało się głównym centrum wytopu czystego metalu, wymiany handlowej, dostawcą sprzętu wydobywczego. Pamiętajmy, że już skończono budowę kolei transkontynentalnej, więc łatwiejsze było teraz przemieszczanie się z miejsca na miejsce.

Pod koniec XIX wieku Amerykę, jak również i Kalifornię, zaatakowała depresja gospodarcza, o której prawie nikt dzisiaj nie pamięta. San Francisco uratowało znowu złoto i to z okolic oddalonych od miasta od 2000 do 3000 kilometrów. W 1896 roku na terenie dzisiajszego kanadyjskiego Yukon Territory w dopływie rzeki Klondike odkryto złoto. Następnego roku dwa parowce przypłynęły do Seattle i San Francisco z urobkiem. Natychmiast wybuchła nowa gorączka złota, w ciągu roku ponad 100 tys. ludzi udało się w te odludne tereny, w następnych latach setki tysięcy innych poszło w ich ślady – poszukiwacze fortuny zaczęli przeszukiwać nie tylko Klondike i jej dopływy, ale inne rzeki i rzeczki nie tylko Yukonu, ale i Northwest Territories i Alaski. I mimo że bliżej tych terenów złotonośnych były inne porty, to jednak San Francisco stało się znowu głównym miejscem wypadowym na północ, głównym dostawcą sprzętu i terenem wymiany złota na inne dobra. Depresja ta nie dokonała większych szkód temu miastu.

Historia bogacenia się miasta, przerywana na krótko trzęsieniami ziemi

18 kwietnia 1906 r. o godz. 5.12 i 17 października 1989 r. o godz. 17.05 miasto nawiedziły dwa większe trzęsienia ziemi. Skutki drugiego z wypiekami na twarzy oglądałem przez kilka dni w telewizji. Kalifornia to najbogatszy stan w USA, ale równocześnie najbardziej niestabilny tektonicznie. Prawie przez całą Kalifornię skorupa ziemska jest pęknięta, to tak zwany San Andreas Fault (1050 km) czyli po polsku uskok. Widzałem na własne oczy w jednym z parków południowej Kalifornii tę szczelinę w ziemi. W miejscach pęknięcia zewnętrznej skorupy ziemskiej potężne płyty nacieraja na siebie, niekiedy się tylko ocierają, innym razem jedna wciska się pod drugą, skutkami tych ruchów tektonicznych są trzęsienia ziemi, erupcje wulkaniczne, fałdowania się terenu, czyli powstawanie gór. Te akurat płyty w Kalifornii trą się o siebie przesuwając się w odwrotnych kierunkach: w ciągu ok. 40 tys. lat przesunęły się o kilometr. Ten nieszczęsny San Adreas Fault i kilka innych mniejszych uskoków czyni od czasu do czasu z tej cudownej krainy miejsca katastrofy. Pierwsze wymienione trzęsienie miało swoje epicentrum 3 km od San Francisco, zabiło według oficjalnych przekazów około 3000 osób, najnowsze badania mówią o dużo większej liczbie zabitych – drugie dokonało pewnych zniszczeń w mieście na sumę ok. 5 miliardów dolarów i zabiło 67 osób. Następne trzęsienie ziemi na tych terenach zbliża się – to prawie pewnik – ale geologowie i specjaliści od tych wydarzeń nie są bogami, nie znają więc “dnia ani godziny”. Ich czułe sejsmografy ostrzegą ich dopiero tuż przed wydarzeniem. Takie klęski są w wypadku San Francisco tylko klęskami krótkotrwałymi – wiadomo urodziło się w czepku – po każdej dość szybkiej odbudowie wygląda lepiej i bardziej nowocześnie.

Po pierwszym wspomnianym trzęsieniu prawie całe miasto spłonęło, bo było drewniane. Odbudowano je z cegieł i kamieni i powoli opracowano metody zabezpiecznia budynków i innych objektów przed skutkami wstrząsów tektonicznych – dzisiaj to najbardziej skuteczna metoda ochrony przed klęską w całym świecie. Drugie trzęsienie, które miało epicentrum w pobliskich górach Santa Cruz choć, jak wspomniałem, dokonało trochę zniszczeń nie tylko szybko powstało z gruzów, ale zafundowało sobie i swoim mieszkańcom szereg wspaniałych nowoczesnych zabytków, a więc i trzęsienie ziemi może być niekiedy wydarzeniem błogosławionym, bo w tym wypadku spłonęły szopy sklecone z kartonów, desek z odzysku i kawałków blachy będące mieszkaniami dzieci kwiatów, bitników, psychodelików i tym podobnej ferajny. Dzisiaj w tym miejscu zbudowano między innymi zestaw budynków użyteczności publicznej jak bibiotekę, muzeum, miejsce zabaw dla dzieci, wielką aulę konferencyjną. Każdy wolny skrawek obsiano trawą, obsadzono krzewami i drzewkami, dużo jest tu także kwiecia. Takim znanym pięknym zakątkiem miasta powstałym po tym drugim trzęsieniu ziemi jest Yerba Buena Gardens.

Na początku ery komputerowej San Francisco było ważnym ośrodkiem przemysłu elektronicznego. Powoli nowopowstające firmy komputerowe i informatyczne szukając większej przestrzeni przenosiły się na południe do tak zwanej Doliny Krzemowej, miasto zaczęło inwestować w stocznie okrętowe, a gdy ten biznes okazał się mało opłacalny, wydano wielkie pieniądze na poszukiwanie alternatywnych żródeł energii oraz na badania w zakresie najnowszych osiągnięć medycznych, jak choćby prac nad zastosowaniem w lecznictwie tzw. komórek macierzystych.

Dzisiaj San Francisco to miasto czyste, bogate, dość ruchliwe, to także, z jednej strony, miasto podstarzałych już “dzieci kwiatów”, którzy ze swojej dzielnicy Heights Ashbury i z parku Golden Gate rozprzestrzenili się nas inne dzielnice – nigdzie indziej na świecie nie spotkałem tylu ludzi mówiących do siebie jakimś ich własnym językiem niezrozumianym dla nikogo innego, telefonujących do kogoś, a za telefon służy im brudny szalik, brząkających coś na gitarach itp. w różnych miejscach publicznych i na ulicach. To też miasto wielu yappies – bogaczy, przeważnie nuworyszów, zamkniętych w swoich cud-apartamentach w najlepszych dzielnicach miasta, każdy nabyty za kilka, kilkanaście, czy nawet kilkadziesiąt milionów dolarów. Ta wieloraka różnorodność miasta i mieszkańców, a także niespotykana chyba nigdzie indziej w Stanach tolerancja w stosunku do nietypowych zachowań niektórych z nich, to także typowy koloryt.