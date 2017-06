San Francisco (cz. 3, ostatnia)

Pacific Heights

To chyba najelegantsza i najbogatsza, w większości mieszkalna dzielnica miasta. W czasie pożarów spowodowanych trzęsieniem ziemi w 1906 r. jeden z pisarzy amerykańskich będący świadkiem tego wydarzenia z wielkim bólem i emfazą raportuje, że stała się rzecz niesłychana i niespotykana całe duże miasto spłonęło. Nieprawda. Nie całe, tylko trzy czwarte. To co zostało znajdowało się przeważnie w tej dzielnicy. To dzielnica znajdująca się na wzniesieniach. Po zainstalowaniu w mieście w ostatnim kwartale XIX w. tramwajów linowych, nastąpiła przymusowa przeprowadzka biedoty z terenów górzystych w tereny dolinne na południe i przejęcie dzielnicy przez ludzi bogatych. Ci jeszcze przed trzęsieniem ziemi zabudowali te obszary, prawie wyłącznie eleganckimi wiktoriańskimi dworkami i pałacami. Znajdowały się one przeważnie na dużych posiadłościach, to było jednym z powodów, że część tych terenów przetrwała kataklizm. Jedna z ulic, Fillmore, przetrwała kataklizm bez żadnych szkód. Dzielnica biedoty spłonęła doszczętnie, co okazało się raczej błogosławieństwem niż tragedią z punktu widzenia władz miasta. Raptem miasto zyskało duże tereny pod zabudowę.

Najelegantsza część Pacific Heights znajduje się na wzniesieniach ok. 90-metrowych z centralną magistralą Washington Street, której początek stanowi elegancki park Alta Plaza, dalej biegnie wzdłuż innego większego parku Lafayette. Wokół parków i w pobliżu zachowało się wiele ciekawych budowli z czasów miłościwie panującej w Anglii i w koloniach przez “jedyne” 64 lata królowej Wiktorii. Opisanie ich zajęłoby resztę artykułu, wymienię więc tylko ich kilka: Haas-Lilienthal House, Speckels Mansion, Octagonal House, no i przede wszystkim kompleks “Sześć Sióstr”. Dzielnica ta stała się centrum zarządzania miastem po trzęsieniu ziemi. To ją najpierw odbudowano po niewielkich szkodach. W tym samym czasie Stany Zjednoczone kończyły budowę Kanału Panamskiego, jedną z największych inwestycji tego kraju. Było rzeczą naturalną, by te dwa wielkie osiągnięcia inwestycyjno-budowlane Kanał Panamski i odbudowę miasta odcelebrować wspólnie. Stało się to właśnie tu, w San Francisco w 9 lat po jego spłonięciu.

Civic Center

Na południe od wspomnianego wcześniej Pacific Heights położona jest wspomniana piękna dzielnica Civic Center, oficjalnie uznana w roku 1987 za kompleks miejski o historycznej wartości i jako taki objęty specjalną troską przez władze miasta.

Jest tu dużo ciekawych obiektów do obejrzenia, ale ograniczę się tu tylko do czterech.

Jedną z najbardziej monumentalnych tu budowli jest merostwo, czyli City Hall. Budowano go w pośpiechu, oddano do użytku już w roku 1915, w roku otwarcia wspomnianej międzynarodowej wystawy zwanej Panama-Pacific. To potężny rozmiarami monument w stylu Beaux-Arts z imponującym frontonem, a nad nim wznosi się barokowa kopia kopuły watykańskiej bazyliki św. Piotra. Pod kopułą merostwa znajduje się potężnych rozmiarów rotunda z podłogą marmurową.

Właśnie na jej półpiętrze przyozdabianym wielką bożonarodzeniową choinką para młodych na schodach usiłowała robić sobie zdjęcia bez pomocy fotografa w czasie gdy z żoną zwiedzaliśmy ten zabytek. Bardziej przyglądaliśmy się nowożeńcom niż temu co ma do zaofiarowania rotunda, bo nas bawiło jak ustawiali aparat na stojaku, a później starali się przed błyskiem znaleźć się na właściwym miejscu. Nieczęsto się to udawało, bo panna młoda miała długą suknię z trenem, a w czymś takim nie jest łatwo skakać po schodach. Dodam tylko, że ten budynek jest wyższy od słynnego Capitolu w stolicy Stanów Zjednoczonych.

W San Francisco obok kopii kopuły bazyliki św. Piotra widziałem kilka podróbek sztuki europejskiej. Trzeba przyznać, że to dokładne, eleganckie kopie. Jak każda dzielnica miasta tak i ta ma zielone tereny. Jest ona domem dość licznej i bogatej społeczności japońskiej. Władze miasta pozwoliły jej na wzniesienie wielkiej kamiennej pagody z 5 okrągłymi “kapeluszami” zamykającymi każdą kondygnację budowli, a po obu jej stronach wybudowano na obszarze 2-hektarowym centra handlowo-użytkowe, wzorowane na dzielnicy Ginza w Tokyo. Tu można nabyć prawie wszystko co Tokio ma do zaofiarowania, można coś przekąsić w barach sushi, wykąpać się w łaźniach publicznych, poddać masażowi shiatsu i poczuć się, przynajmniej na chwilę, Japończykiem.

“Kochany Maytag”

Spośród kilku kościołów, które odwiedziłem w San Francisco, najbardziej podobała mi się nowozbudowana katedra katolicka. Wybudowana na własnym wzgórzu jest widoczna z daleka.

Z zewnątrz to ciekawa nowoczesna architektura, onieśmiela nieco wyszukanym stylem ekspresjonistycznym, szczególnie wyglądem dachu, który przypomina siodło na koniu mówiąc mądrzej i naukowo, taka forma ma nazwę hyperboliczno-paraboidalną. Niektórym przypomina to wirnik pralki, dlatego parafianie z dumą i poczuciem humoru nazywają swój kościół “nasz kochany Maytag”. Zaskoczyło mnie jeszcze bardziej jego wnętrze. To wielka przestrzeń w formie zbliżonej do przeogromnego namiotu. Nie podtrzymują jej sklepienia żadne kolumny, czy filary, cały ciężar spoczywa na czterech narożnych wspornikach trudno je nazwać filarami, bo to niskie solidne bloki. Całe sklepienie jest przecięte wielokolorowym witrażem w formie krzyża oświetlającym w ciągu dnia całą świątynię. Oświetlenie wnętrza zmnienia się nie tylko w zależności od pory dnia, ale niekiedy z minuty na minutę; wystarczy, że słońce zasłoni czy odsłoni na moment chmurka. Umieszczone u sufitu setki różnokolorowych płytek aluminiowych jeszcze bardziej wzbogacają oświetlenie wnętrza. Gra kolorów nie jest tu inwazyjna, bo to kolory pochodzące od naturalnego, słonecznego światła.

Ten genialny budynek zaprojektowali Pietro Belluschi i Pier Luigi Nervi, a budowę zakończono w 1971 r. Z centralnych części miasta przenieśmy się teraz na tereny północo-zachodnie, zachodnie i południowe.

Palace of Fine Arts

Zatoce wydarto duży pas ziemi i na tym terenie rozciągającym się na przestrzeni 1,6 kilometra, na zachód od Fisherman’s Wharf, pobudowano pawilony darowane miastu przez kilka stanów i przez 25 obcych krajów. Nie były to proste baraki niektóre zbudowane były na wzór słynnych zabytków jak np. jednego z meczetów tureckich, czy buddyjskiej świątyni w Kioto. Centralną i najbardziej spektakularną budowlą wystawy jest Palace of Fine Arts z jego klasycystyczną rotundą.

Wszystkie budynki wystawy po jej zakończeniu zostały rozebrane lub przeniesione do innych miejscowości z wyjątkiem wspomnianego pałacu sztuki. Został kompletnie rozebrany w r. 1964 i od nowa odbudowany z ogromnym rozmachem metalowymi prętami, blokami kamiennymi i cegłą. To wspomniana rotunda i budowle niezadaszone wokół niej w formie pergoli, którą celowo poprzerywano w kilku miejscach, co ma przypominać ruiny budowli starożytnych. To podobieństwo, moim zdaniem, niewielkie, bo elementy są kilkakrotnie wyższe, grubsze, potężniejsze bez subtelnego wykończenia szczegołów jak w zabytkach oryginalnych. Cały kompleks jest otoczony stawem, zielenią, z daleka wygląda ciekawie, choć dość dziwnie w bardzo młodym mieście. Wewnątrz tego obiektu człowiek czuje się przytłoczony jego wielkością.

Budowniczowie przesadzili, dali się zwabić przekonaniu, które podzielają ludzie potężni, przebogaci z wyśrubowanym ego, że im większe tym lepsze. Widziałem kilka takiego typu budowli na świecie, jak na przykład dzielnica E.U.R zbudowana przez Mussoliniego na obrzeżach Rzymu, szereg przeogromnych kościołów w kilku innych miejscach, także w Polsce, zbudowanych nie “dla większej chwały bożej” lecz jako pomniki ich twórców, pałace kultury i podobne do nich budowle itp. Może ta niezwykłość i różrorodności tego zabytku w tym mieście jest powodem, że jest tłumnie odwiedzany przez turystów, to także stanowi popularne miejsce zdjęć ślubnych.

W tej dzielnicy miasta obecnie poza Pałacem mamy elegancką marinę, ekskluzywny klub jachtowy, eleganckie drogie budynki mieszkalne, a także duży zielony teren pod nazwą Golden Gate National Recreation Area, łączący się z największym parkiem miasta, Presidio.

W niedalekiej odległości od tych terenów, ciekawym miejscem jest Cow Hollow (kotlina krowia) nazwa historyczna, bo tu kiedyś wypasano krowy. Potem zamieniono to miejsce na kwartał rezydencyjny, od lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku to także elegancki dystrykt małego handlu. Na jednej z ulic, na Union Street, naliczono ponad 300 butików.

Presidio

Północno-zachodnią część miasta zamyka Presidio. Nazwa pochodzi od posterunku wojskowego założononego w tym miejscu przez hiszpańskich conquistadorów w 1776 r., a kilka kilometrów na południe od niego zbudowano w tym samym czasie przedostatnią w Kalifornii, dwudziestą misję franciszkanów. Po Hiszpanach przejęli Presidio Meksykanie, a po nich siły wojskowe Stanów Zjednoczonych. To ogromny liczący prawie 8 kilometrów kwadratowych teren. W czasie drugiej wojny światowej i w innych konfliktach zbrojnych był to główny teren ekspedycji sił wojskowych w różne miejsca konfliktów. Wielu żołnierzy wracało w trumnach: w Presidio pochowanych jest na cmentarzu wojskowym ok. 15 tysięcy uczestników tych wypraw.

Obecnie ten ogromny teren jest udostępniony cywilom jako teren rozrywki i wypoczynku. Wiele baraków rozebrano, szpital przemieniono w muzeum wojenne. Teren jest gęsto zalesiony z przewagą eukaliptusów i cyprysów. Prawie cała dzielnica wygląda jak park, a większość ulic to wewnętrzne kręte uliczki i ścieżki. W tym ruchliwym mieście właśnie tu można znaleźć miejsca ustronne, z dala od zgiełku. Najsłynniejszym obiektem tego terenu jest most Golden Gate przerzucony przez cieśninę między oceanem i zatoką.

Golden Gate Park

Na południe od Presidio jest położony drugi co wielkości i najpiękniejszy wśród wszystkich licznych parków miasta park o nazwie, tak jak most Golden Gate. To nie jest ani park angielski, ani francuski. Jego budowniczowie zadbali o to, by nie tylko dać ludziom okazję do spacerów i wypoczynku, ale by przy okazji odwiedzenia parku czegoś się nauczyli i coś innego poza drzewami, krzewami, kwiatami mogli podziwiać. Początkowo były to nieużytki, nawet owce i kozy nie bardzo kwapiły się by być pędzone na to rżysko. Znalazło się kilku oddanych ludzi z wyobraźnią, którzy stworzyli tu niezwykły park.

Jeden z nich, W.W Stove, stworzył w nim jezioro wokół wzgórza. Wzgórze jest dzisiaj wyspą na tym jeziorze, a na niej władze Tajwanu sfinansowały budowę pięknego chińskiego pawilonu nazwanego Pawilonem Księżycowym. Spektakularnym tworem w parku jest Strybing Arboretrum z 7500 rodzajów drzew, krzewów i roślin z całego świata. Podzielone jest na ogrody z różnych stref klimatycznych i geograficznych. Poza meksykańskim, afrykańskim, południowoamerykańskim, australijskim jest tu ogród z prawie wszystkimi endemicznymi roślinami i drzewami Kalifornii. Ogród znad Chmur to wyłącznie górskie rośliny i drzewa Środkowej Ameryki rosną tu bez problemu rosę z chmur zastępuje im mgła z pobliskiego oceanu. Ciekawym akcentem jest także Ogród Tulipanów dar holenderskich hodowców tych kwiatów, a na horyzoncie, dla uzupełnienia obrazu, wznosi się holenderski wiatrak.

Pomysłową ciekawostką jest Ogród Szekspirowski, w którym uprawia się wszystkie rośliny wymienione w dziełach tego największego dramaturga świata. Pod koniec XIX w. bogaty amerykański handlarz dziełami sztuki George Turner Marsh założył w parku japoński ogród zwany Tea Garden.

W nim nie tylko znajdują się drzewa japońskich wiśni, ale i wiele innych drzew, krzewów i kwiatów typowych dla japońskiego krajobrazu. Nie brakuje też w tym ogrodzie japońskiej pagody i mostu rzucającego okrągły cień na sadzawkę pod nim. Jest tu też i statua Buddy, jedna z największych na świecie. Jeśli ktoś nie widział w życiu żywego bizona amerykańskiego czyli buffalo, w pobliżu jest miejsce, gdzie w dużej zagrodzie można go zobaczyć.

Chyba prawem kaduka pobudowano na terenie parku dwa bogate muzea: Museum of California Academy of Science i M.H de Young Memorial Museum; to drugie do niedawna połączone było z Asian Art Museum przeniosionym do swego budynku. Gdyby kogoś nie nasyciły swymi eksponatami wspomniane dwa muzea, wystarczy przejść na północ przez pięć ulic do innego mniejszego parku, do Lincoln Parku, w nim znajduje się chyba najbogatsze tradycyjne muzeum miasta specializującego się przede wszystkim w sztuce francuskiej, ale mającego też eksponaty z innych krajów europejskich z okresu ośmiu stuleci. Nazwa tego zabytku jest długa i dość myląca turystę: muzeum nazwano California Palace of the Legion of Honor.

Wśród wielu ludzi najbardziej zasłużonych w stworzeniu wspomnianego wcześniej parku-cacka najbardziej znanym jest Szkot, John McLaren, specjalista od projektowania ogrodów tego typu, i botanik. Od roku 1887 do swej śmierci w roku 1943 był oddany duszą i ciałem temu parkowi, nawet w nim mieszkał. Jego życzeniem przedśmiertnym było udekorowanie jednego z drzew cyprysowych światełkami bożonarodzeniowymi. Chociaż w czasie wojny obowiązywało surowe prawo niezapalania żadnych świateł ze względu na bezpieczeństwo, w tym wypadku zrobiono wyjątek. Do dziś każdego grudnia dekoruje się i zapala światełka na “Uncle John’s Christmas Tree”. Warto dodać, że rozmiary parku są imponujące bo jest długi na około pięć kilometrów i szeroki na ponad półtora kilometra.

Dzielnica Heights Ashbury

Najbardziej południową odwiedzaną przez turystów częścią miasta jest dzielnica Haight Ashbury nazwa stworzona z nazwy dwóch ważniejszych ulic przecinających się na tym terenie. To najmniej ciekawa część San Francisco. Jedną z niewielu atrakcji jest wspomniana misja franciszkańska zwana Misją Franciszka z Asyżu, lub Misją Dolores. Widziałem ciekawsze budowle misyjne w Kalifornii. Tę budowano, gdy już zapał nawracania Indian mocno osłabł, bo równocześnie coraz bardziej słabła u rządzących Meksykiem chęć utrzymanie tych terenów na dalekiej “dzikiej północy”. Nie płakano po ich utraceniu w wojnie amerykańsko-meksykańskiej w r. 1846. Kto nie widział żadnej z tych Misji może tę zwiedzić, niczego jednak spektakularnego nie trzeba się spodziewać, bo przy budowie tego typu obiektów nikt nie myślał o estetyce ich wyglądu, a jedynie o tym, by były solidnie zbudowane i oparły się atakom nieprzyjaciół. Przeważnie plany budowli większości z dwudziestu jeden misji franciszkańskich w Kalifornii rozrysowywał jakiś braciszek zakonny, a budowali ją nawróceni, czy udający nawróconych Indianie z materiałów najbardziej prostych i najłatwiej osiągalnych.

Dzielnica ta ma jedno bardzo ciekawe miejsce wysokie wzgórze z dwoma szczytami, jedyne wzgórze niezabudowane w mieście, wysokie na 274 metry nad poziom morza, najlepszy punkt obserwacyjny całego miasta. W języku angielskim to Twin Peaks (bliźniacze szczyty), w języku hiszpańskim to bardziej fantazyjna nazwa, króra była oficiajną nazwą góry w przeszłości: El Pecho de la Chola (piersi młodej Indianki).

Ta dzielnica była przez długi czas i jest obecnie dzielnicą nie tylko ludzi o innej niż heteroseksualnej orientacji zwanych w skrócie LGBT (lesbijki, geje, biseksualiści i osoby transeksualne), ale i innych jak bitniki, psychodeliki, ćpuny, ludzie psychicznie i fizycznie chorzy, ci drudzy najczęściej na AIDS. Władze miasta były i są bardzo tolerancyjne nikt, kto tu się zjawia, nie głoduje, miasto daje mu kartki żywnościowe do wybranych restauracji. Istniały i chyba jeszcze istnieją przychodnie przeznaczone wyłącznie dla tych ludzi i do dzisiaj jest szpital leczący za darmo ludzi chorych czy uzależnionych od wszelkich środków narkotyzujących. To faktyczna stolica całych Stanów Zjednoczonych tego typu osób. Lata sześćdziesiąte ubiegłego wieku były najbardziej szalone wśród tych ludzi, a ich kulminacją był rok 1967, rok wolnej miłości, kiedy do tego typu rezydentów miasta dołączyło około 100 tysięcy innych im podobnych. Uprawiali “miłość, nie wojnę” w oparach alkoholu i zaprawieni różnymi narkotykami; już w łonie matki ich dzieci były zarażone HIV-em, rodziły się często jako dzieci “niczyje”, często nieznające ani ojca ani matki. San Francisco to miasto najbardziej liberalne w stosunku do tego typu ludzi i do dzisiaj choć ich liczba zmniejszyła się część wspomnianej dzielnicy położonej przy ulicy Castro, wiodącej od Twin Peaks do budynków Misji, jest obecnie ciągle przez nich zamieszkana.

Prawie nic nie powiedziałem o teatrach, muzeach kilka z nich bardzo bogatych w dzieła sztuki no i o wielu innych zabytkach miasta, bo rozrosłoby się to pisanie od artykułu do monografii. Zresztą chodziło mi tylko o podstawowe informacje no i zaciekawienie podróżnika lub turysty to za mało by poznać i zasmakować w tym, co San Francisco ma do zaofiarowania. Trzeba je po prosto odwiedzić i to nie przejazdem, nie w pośpiechu.

Konkludując powiem, że miasto to ma wielorakie oblicza, jest najpiękniejszym lub prawie najpiękniejszym i różnorodnym pod wieloma względami miastem Stanów. To miasto-zabytek, dlatego jest zadeptywane każdego roku przez miliony turystów. Jeszcze raz radzę Czytelnikom, by stali się uczestnikami tego “zadeptowywania”.

Władysław Pomarański