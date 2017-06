San Francisco (2)

San Francisco to miasto nie tylko o cudownym położeniu w pagórkowatym terenie, otoczone oceanem, zatoką, lasami, wieloma pasmami górskimi, ale to także miasto wielu ciekawych zabytków. Tych zabytków jest wiele, bardzo wiele. Jakiś dokładnie wyliczył że jest ich ponad 500, ja będąc rozleniwionym nieco turystą opiszę tylko kilkanaście tych najciekawszych.

Most Golden Gate

Najważniejszą i najpopularniejszą wizytówką miasta jest bez wątpienia most Golden Gate. Faktycznie oba mosty San Francisco, Golden Gate i Bay budowano w tym samym czasie, a ten drugi jest dłuższy (7,18 km), bardziej nowoczesny, ma dużo większe nasilenie ruchu kołowego (270 tys. aut dziennie), przez niego przejeżdżają także pociągi, a mimo to ogromna większość turystów jest zainteresowana tym pierwszym o długości tylko 2,74 km. Drugie wielkie trzęsienie ziemi w mieście w 1989 r. nie spowodowało uszkodzeń Golden Gate, ale Bay miał problemy: część górnej jezdni zawaliła się na dolną i jedna osoba znajdująca się w wozie na moście w czasie wstrząsów zginęła. Nazwy Golden Gate (złota brama) używano dużo wcześniej zanim nadano ją mostowi. Była to przede wszystkim już od roku 1844 nazwa cieśniny, przez którą ocean wlewa się na ląd i tworzy Zatokę San Francisco. Nazwy tej używała firma przewożąca ludzi promami z miasta na ląd po drugiej stronie zatoki zanim jeszcze mosty zbudowano. Nawet jedna z fabryk produkujących ciastka fortuny – chyba pierwsza na kontynencie obu Ameryk – nosi od dawna tę dumną nazwę.

Most zbudowano dość szybko, bo w ciągu 4 lat za jedyne 37 milionów dolarów. Dzisiaj nie imponuje on nikomu swą długością ani urodą: dziesiątki mostów w Stanach i na świecie są elegantsze, nowocześniejsze, znacznie dłuższe. Jako ciekawostkę podaję, że najdłuższym mostem na świecie jest most Qingdao Haiwan w Chinach (42,58 km), a srebrnym i brązowym medalem mogą się poszczycić dwa mosty Luizjany, jeden ponad jeziorem Pontchartrain (38,2 km), drugi nad bagnem Manchac (36,71 km).

Golden Gate do dziś robi ogromne wrażenie. Dla tych, którzy go nie widzieli i może nigdy nie zobaczą, niech te dane statystyczne pomogą wyobraźni w uświadomieniu sobie, dlaczego jest on tak bardzo popularny wśród turystów. Przez 30 lat po ukończeniu budowy był najwyżej położonym nad wodą mostem świata. I dzisiaj jest trzecim co do długości na świecie mostem wiszącym. Odległość między bliźniaczymi wieżami to 1218 m. Budowniczowie nie żałowali materiałów budowlanych. Liny stalowe mają prawie metr grubości; są splecione z ponad dwudziestu siedmiu i pół tysiąca żyłek kabli; gdyby je rozkręcić i połączyć ze sobą opasałyby ziemię 3 razy w najgrubszym jej miejscu, na równiku. Ilość betonu użytego do konstrukcji wystarczyłoby na zbudowanie chodnika o szerokości półtora metra z San Francisco do Nowego Jorku oddalonego o ok. 4,000 kilometrów. Wrażenie robią potężne dwie bliźniacze wieże stalowe wysokie na 227 m od poziomu wody i 152 m od jezdni. Każdą wieżę zmontowano przy pomocy 600 tysięcy nitów, każda waży ok. 40 tys. ton. Most, szeroki na 27 m, ma 6 pasm ruchu kołowego i ścieżkę dla pieszych. Przejeżdża nim ok. 120 tysięcy wozów dziennie i ok. 40 milionów rocznie, mimo że za przejazd trzeba płacić 6 dolarów przy wjeździe do miasta. Cała konstrukcja waży ponad 800 tys. ton. Przy jego budowie zginęło tylko 12 ludzi, czyli bardzo niewielu w porównaniu z podobnymi budowlami – prawdziwy rekord jak na owe czasy. Wszyscy pracujący na elementach pionowych mostu mieli podpięty pod sobą rodzaj kosza z siatki. Tych dwunastu jakoś ominęło siatkę spadając; uratowała ona 19 budowniczych. Stworzyli oni klub pod wdzięcznie brzmiącą nazwą “Pół Drogi do Piekła”.

Do dzisiaj most ten jest podwójnym rekordzistą świata. Jest ciągle najsłynniejszym ze wszystkich mostów na świecie, a także bije rekordy gdy chodzi o ilość samobójstw popełnionych na nim. Nie ma na moście solidnego zabezpieczenia przed skokiem do wody, gdy więc kogoś najdzie taka chętka, to po prostu skacze. Dla wielu samobójców taka śmierć to rodzaj honorowej śmierci, bo nie każdemu dane jest umierać w tak sławnym miejscu. Poza tym wielu wie, że to szybka śmierć – człowiek umiera zanim zatonie, bo uderzenia ciała o wodę jest porównywalne do uderzenia ciężarówki o mur. Pamiętajmy, że most wisi dość wysoko nad cieśniną, bo aż 67 metrów i z tego powodu nawet jeśli samobójca idealnie wbije się nogami, rękami lub głową w taflę wody, to najczęściej umiera nie na skutek połamanych członków ciała i zatonięcia, ale od wewnętrznych krwotoków. Do dzisiaj ok. 2,000 ludzi wybrało ten sposób pożegnania się ze światem. Wyliczono, że taki skok przeżywa tylko dwa procent desperatów; nie znamy przypadku, by ktoś z tych ludzi wyszedł z tej przygody kompletnie bez fizycznego szwanku.

Most zamykano tylko trzy razy w czasie jego istnienia ze względu na silne podmuchy wiatru (ponad 100 km/godz.); po najnowszych umocnieniach i poprawkach technicznych niewielkim kosztem, bo tylko kilkudziesięciu milionów dolarów, most powinien wytrzymać nie tylko najsilniejsze podmuchy, ale i najintensywniejsze trzęsienia ziemi – tak przynajmniej twierdzi szef firmy, która podjęła się tych prac. Są trzy inne miejsca w San Francisco, gdzie gromadzi się najwięcej turystów: dzielnica chińska, część dawnego wybrzeża portowego zwanego Fisherman’s Wharf i przy staroświeckich tramwajach linowych. Moim skromnym zdaniem, można sobie darować te miejsca, bo to co najbardziej ciekawe w mieście znajduje się gdzie indziej. Kilka zdań o tych mniej ciekawych miejscach.

Chinatown

Dzielnica chińska jest chyba największą, czystą i dość elegancką dzielnicą Chińczyków w świecie zachodnim. Nawet nie cuchnie przeterminowanymi rybami, jak np. w Vancouver czy Honolulu (musieliśmy z żoną przyśpieszać kroku idąc tam ulicami tych dzielnic).

Dużo tu turystów, bo wielu z nich to właśnie Chińczycy zjeżdżający tu z całego świata. Spotyka się też ludzi innych narodowości, bo uważają, że gdy zobaczą tę dzielnicę, poczują się jak w Chinach. Nie ma tu czegokolwiek co by przypominało Chiny z kulturą i wielotysięczną tradycją tego kraju. To przede wszystkim rząd kilkupiętrowych kamienic, na dole sklepy i jakieś fabryczki czy manufaktury, na piętrach mieszkania i magazyny. Gdy ktoś znajdzie się w tej dzielnicy niech się przejdzie najładniejszą jej ulicą Grant Avenue, zrobi zdjęcie z bramy powitalnej zbudowanej dość późno, bo w r. 1970, otwierającej dzielnicę od południa. Są tu także dwa kościoły chrześcijańskie zbudowane jeszcze przed zawłaszczeniem tych terenów przez Chińczyków. Jednym z nich jest skromny Old St. Mary’s Church, który rzuca się w oczy wielkim zegarem na frontonie a pod nim przestrogą, którą można odczytać z kilometrowej odległości: “Synu, pamiętaj, że czas płynie, uciekaj przed złem”. Są tu dwie dość bogato zdobione świątynie orientalne. Najwyższy punkt tej części miasta, Nob Hill, wznosi się na 102 metry n.p.m. Dojeżdża do niego tramwaj kablowy.

Tramwaje fantomy

W mieście są trzy linie tych pojazdów. Posuwają się po ulicach trochę jak fantomy, bo nie mają wajch trących o liny zasilania elektrycznego nad torami, nie mają silników i prują przez miasto (kiedyś to była wprost szaleńcza szybkość, bo aż 15 i pół kilometra na godzinę!) nie zwalniając przy wdrapywaniu się na wzgórza. Nawet fantomy muszą być poruszane jakąś energią, i te Tramwaj kablowy pojazdy napędza prąd, ale z kabla ukrytego w ziemi między szynami. To twór mechanika z zawodu, Anglika Andrew Smitha Hallide’a. Pierwszy tramwaj znalazł się na ulicach w 1872 roku, w roku następnym odbyło się oficjalne otwarcie linii w tramwaju wypełnionym do ostatniego miejsca przez prominentów. Do końca stulecia takich linii – każda zasilana z własnej siłowni elektrycznej – zbudowano kilkadziesiąt, a takich tramwajów było na ulicach grubo ponad setkę. Trzęsienie ziemi w 1906 roku zniszczyło cały ten system komunikacyjny. Odbudowano 8 linii, dzisiaj jest ich tylko trzy. Niewielu obywateli miasta przemieszcza się dziś nimi; zostały zawłaszczone przez turystów i za jedyne 6 dolarów można się przejechać w jedną stronę. To ładne dopieszczone cacka, ale nie tak wspaniałe, by mogły przyprawić o palpitację serca miłośnika staroci. Miały one ogromne znaczenie dla miasta w czwartym kwartale XIX w. Z ich pomocą biedota miejska została przetransportowana na niziny, bo bogaci uznali, że górzyste dzielnice miasta są bezpieczniejsze i mają piękniejsze widoki. Gdy pojawiły się tramwaje, gdy nie trzeba się było wspinać pieszo czy pojazdem konnym na górę, gdy tramwajcud dowoził prawie pod sam dom, bogaci na wzgórzach zaczęli budować swoje eleganckie wille wiktoriańskie, pałace, a potem swoje biznesy, a jeszcze później budowle użyteczności publicznej.

Fisherman’s Wharf

To część północnego nadbrzeża miasta przy Zatoce, kawałek dawnego portu – przyciąga turystów nie swoimi zabytkami: to miejsce spacerów po kilku gwarnych przystaniach, dzisiaj przemienionych w deptaki. Zapchane są sklepikami, restauracyjkami i barami, miejscami rozrywki dla dzieci i młodzieży, a także jest to wspaniałe miejsce widokowe na Zatokę z jej wysepkami, mostami, miastami satelickimi i zalesionymi wzgórzami po jej drugiej stronie. Są tu populistyczne muzea jak Wax Museum, inne muzeum dziwów zwane Ripley’s Believe It Or Not!, dwa inne prawdziwe muzea – nie są bogate w ciekawe czy wartościowe eksponaty, najczęściej pokazują te pożyczane z innych muzeów miasta. Około 75% turystów zatrzymuje się tu. Niektórzy z nich to pasażerowie stateczków turystycznych kursujących po Zatoce San Francisco, w ogromnej większości udających się na Wyspę Alcatraz. Tu można tanio zjeść w kilkunastu restauracja (naliczyłem ich 15) – menu najczęściej rybne czy z innych stworów morskich. Najciekawszymi zabytkami tej części dzielnicy miasta jest zacumowany w porcie stary statek z XIX w. o nazwie Balclutha, dowożący dwa razy w roku do Wielkiej Brytanii zboże w zamian za węgiel i bohaterski statek podwodny Pampanito z czasów II wojny światowej, który zatopił na Pacyfiku 6 statków wroga i uszkodził kilka innych. Niestety, dwa z tych zatopionych załadowane były brytyjskimi i australijskimi więźniami wojennymi – udało się ocalić tylko 73 osoby.

Ulica Lombard

By coś ciekawszego zobaczyć trzeba odejść trochę od byłego portu, dotrzeć do ulicy Lombard i przejechać się nią autem. Na dość niedługim odcinku spada w dół na złamanie karku – to spadek dwudziestosiedmiostopniowy. Można po nim zjechać serpentynami z szybkością 8 km na godz., piesi muszą schodzić lub wdrapywać się w górę po schodkach. Na tym odcinku ulica jest jednokierunkowa, z góry w dół. Cały ten odcinek ulicy po prostu tonie w kwieciu tak dobranym, by cały rok coś tu kwitło. Wspaniały widok. Nad kwiatami, patrząc od dołu ulicy, widać dachy wolno przesuwających się wozów. Ten odcinek ulicy ta jest uważany jest za najbardziej kręty i spadzisty na świecie, choćby dlatego warto go zobaczyć.

Telegraph Hill

Bardzo ciekawym miejscem do zwiedzania jest Telegraph Hill, zawdzięczający swą nazwie semaforowi, który dawniej podnoszono, by tym powiadomić kupców i sklepikarzy, że statek przejeżdża z oceanu w ich stronę pod mostem Golden Gate.

Na tym 86-metrowym wzgórzu za pieniądze milionerki miasto wybudowało wysoką na 64 m okrągłą wieżę ze schodami i windą na sam jej szczyt. Wieżę nazwano Coit, nazwiskiem osoby finansującej to przedsięwzięcie. Oświetlona w nocy jest jednym najbardziej widocznych pomników miasta. Na wspomnianą wieżę warto wejść, opłata jest mała, a jest to jeden z najlepszych Jedna z tras tramwaju Wnętrze katedry punktów widokowych na centrum miasta, dzielnicę chińską, tereny portowe,a przy dobrej pogodzie i na dalsze dzielnice. Szczyt wieży kiedyś był oblężony przez malarzy, bo to jedno z najlepszych punktów widokowych. W czasie wielkiej recesji ekonomicznej z początku lat trzydziestych XX w. miasto zadbało, by artyści nie pomarli z głodu, karmiło ich, a w zamian zostawili oni na wewnętrznych ścianach wieży pięć malowideł zwanych muralami. Zjawił się tu też guru muralistów Meksykanin Diego Rivera. Nastała moda na murale. Wcześniej, w roku 1933, zaproszony przez Rockefellera namalował potężny obraz na jednej ze ścian Rockefeller Center w Nowym Jorku. Będąc zajadłym komunistą zakochanym w sowieckich wodzach przemycił na tym muralu portret Lenina. Odkryto tę prowokację już po zakończeniu malowidła i po uiszczeniu zapłaty za pracę. Rozwścieczony tym Rockefeller kazał zamalować kompletnie całe dzieło. W 7 lat później Diego pojawił się w San Francisco. Namalował kilka dobrych murali historycznych, humorystycznych i związanych ze współczesnością miasta i kraju na ścianach różnych zabytków. Ten niesamowity indywidualista chyba by się rozchorował, gdyby nie namalował czegoś prowokacyjnego. Taki mural powstał na ścianie City College. Miał to być obraz przedstawiający osiągnięcia pokojowe Stanów Zjednoczonych. Znalazły się na nim postacie Stalina, Mussoliniego, Hitlera – w owym czasie przyjaciela Stalina (był to rok 1940). Wcisnął ich portrety w kilku różnych miejscach malowidła, by je nieco zakamuflować wśród innych znanych i mniej znanych osobistości. Rozpoznano na nim m.in. Charlie’ego Chaplina no i aktualną w czasie wykonywania malowidła kochankę malarza. Jakoś początkowo nikt nie zauważył zamierzonej prowokacji, a później już nie wypadało niszczyć obrazu największego muralisty świata. Obraz dotrwał do naszych czasów.

Dzielnica wieżowców

Centrum San Francisco to las wieżowców: niezbyt można się im przyjrzeć z poziomu ulicy, bo się nawzajem zasłaniają, a ich wierzchołki giną niekiedy w chmurach. Najlepszym sposobem rozeznania się tej dzielnicy jest przypatrzenie się budynkom z jakiegoś punktu widokowego, najlepiej ze szczytu Coit Tower. Byłem zdumiony oglądając z tej wieży różnorodność architektoniczną tej dzielnicy.

Choć prawie wszystko pobudowane było około sto lat temu, po trzęsieniu ziemi z roku 1906, widok jest wspaniały. Uwagę przykuwa przede wszystkim budynek o nazwie Transamerica Pyramid, najwyższa budowla w tej części miasta. W czasie budowy były ogromne protesty mieszkańców, że zeszpeci miasto, ale stało się inaczej – to jeden z najbardziej widowiskowych budynków San Francisco. To swoista piramida. Jedyne podobieństwo do piramid egipskich jest chyba to, że budynek ma kwadratową szeroką podstawę i kończy się ostrym zwieńczeniem. Nie jest “opasły” jak prawdziwe piramidy, to bardzo zgrabna, strzelista 260- metrowa budowla oddana do użytku w 1972 r. Zastosowano w niej kilka najnowocześniejszych jak na owe czasy zabezpieczeń, by nie runęła w czasie trzęsienia ziemi. Zdała egzamin w czasie trzęsienia o sile 7,1 w skali Richtera w 1989 roku. Jednym z tych zabezpieczeń jest fundament budynku zbudowany ze stali i bloków cementowych wkopany w skałę podłoża 15,5 metra i tak skonstruowany, że w czasie trzęsienia ziemi nie będąc usztywniony, przesuwa się razem z budynkiem. Jest to 48-piętrowy budynek mieszczący wiele urzędów obsługiwanych przez 1500 pracowników. Iglica nad ostatnim piętrem ma 64 metry. Nie jest anteną, nie służy żadnym innym celom komercyjnym, jest jedynie ozdobnikiem budowli – jej ciepłe żółtawe płynące z wewnątrz światło czyni budynek wieczorem i w nocy jeszcze bardziej wyróżniającym się w tłumie wieżowców. Ma tylko (!) 3678 okien, których mycie trwa cały miesiąc. Ciekawostką jest to, że jest tak ustawiony do słońca, że jego cień jest zawsze o wiele mniejszy od samego budynku.

Jest w śródmieściu kilka innych budynków nieprzypominających zwykłych prostokątnych bloków. Jeden z nich to budowla prawie całkiem kulista, kilka innych wzorowanych jest nieco na innych figurach geometrycznych – dawny budynek Southern Pacific Railroad Company wzniesiono w formie litery C. Często szczyty prostych wieżowców mają ciekawe ozdobniki architektoniczne. Przyznam się, że tak eleganckiego, różnorodnego, pomysłowego architektonicznie nowoczesnego centrum nie widziałem nigdzie: na prawdę cieszy oko. Jak w każdym większym mieście centrum to najczęściej miejsce banków. Jest ich tutaj kilka, a najwyższym i najbardziej rzucającym się w oczy jest Bank of America – jego 52. piętro to także wspaniały punkt widokowy na miasto. Jest kilka eleganckich i ciekawych architektonicznie hoteli; jeden z nich, Hyatt Regency, jest tak wymyślnie i skomplikowanie zbudowany, że w jednym czy nawet kilku zdaniach nie da się tego opisać.

Najbardziej spektakularnym zespołem budynków jest Embarcadero Center, które składa się ze wspomnianego hotelu i jeszcze innego oraz pięciu potężnych biurowców, w których pracuje 14 tysięcy urzędników. Na obszarze 4 ha zbudowali go z ogromnym rozmachem trzej miliarderzy: J. Portman, T. Crow i David Rockefeler w latach 1971-1989. To nie tylko centrum hotelarsko-biurowe, ale miejsce spotkań ludzi w wielu eleganckich restauracjach, kinach, teatrach. Widziałem to centrum tylko z zewnątrz nie wchodząc do budowli. Zrobiło na mnie wielkie wrażenie elegancją, bogactwem, architektoniczną równowagą i dużym placem ozdobionym drzewami i krzewami.

W pewnym oddaleniu od tej części śródmieścia usianej wieżowcami jest centrum teatralne, handlowe i rozrywkowe miasta. Skupia się w pobliżu eleganckiego Union Square, popularnego i z tego powodu, że jest to chyba największe w mieście skupisko znanych domów towarowych i butików. I tu można spotkać dużo turystów i innych ludzi. Organizuje się tu wiele uroczystości, pochodów, manifestacji. Są tu także eleganckie hotele i hoteliki, kawiarnie, dobre restauracje, biura turystyczne. W pobliżu jest centralny punkt dwu linii turystycznego tramwaju linowego.

Zanim San Francisco stało się miastem Stanów Zjednoczonych w 1846 r., wcześniej przez trzy czwarte wieku będąc we władaniu kolonizatorów hiszpańskich, a później Meksykanów, nosiło nazwę Yerba Buena. To nazwa pochodzi od leczniczej mięty, bardzo popularnej w Południowej Ameryce. Nazwa ta odrodziła się w popularnym ośrodku ogrodowo-usługowym miasta. To nieduży obiekt, ale bardzo nowoczesny i elegancki.