Przed nami upalne dni – co wtedy jeść?

Oto jest pytanie. Dzisiaj zaproponuję kilka możliwości , które nierozłącznie są związane z kuchnią letnią. Chłodniki, zupy na zimno, grill i wszystko co na niego możemy położyć no i oczywiście całe królestwo zieleniny sałat itd .

W upały każdemu chce się tylko pić! Zimne lub schłodzone napoje są tym, czego domaga się nasz organizm. Świetnym rozwiązaniem na lekki posiłek, przy jedzeniu którego nie będziemy mieć zlewnych potów są “zimne zupy”. Co można zaliczyć do takich dań? Pozwólcie, że wymienię choćby chłodnik litewski, gazpacho, zupy owocowe czy zupę krem, np. z pomidorów, zamiast tradycyjnej pomidorówki lub Vichyssoise – zupę z porów i ziemniaków. Proste, łatwe i co ważne, szybkie w przygotowaniu, bo w gorące dni nikomu nie chce się zbyt długo przebywać w kuchni.

Chłodnik – to danie na bazie młodych buraczków – botwiny, z dodatkiem ziemniaków, świeżego ogórka, jajek, szczawiu, szczypiorku, rzodkiewki lub szpinaku. Gotowany na rosole lub przegotowanej wodzie. Z dodatkiem śmietany, zsiadłego mleka, kefiru lub jogurtu. Tradycyjny chłodnik przygotowywany jest z buraków, jednak można je zastąpić pomidorami, ogórkami lub szparagami.

Gazpacho – ta zupa wywodzi sie z Hiszpanii. Może być czerwona lub zielona. Czerwona – przygotowywana na bazie pomidorów i czerwonej papryki, zielona – zielonej papryki, ogórka czy cukinii. Dodatkami mogą być czosnek, cebula lub szczypiorek. Z przypraw, najlepsze będą bazylia, oregano, oliwa z oliwek, sól oraz pieprz czarny. Składniki można zmiksować na gładką masę lub pokrojone na mniejsze kawałki dodać do zupy.

Zupa owocowa – praktycznie z każdego owocu można przyrządzić zupę. Mogą to być truskawki, maliny, porzeczki, banany lub pomarańcze. Przygotować je można na mleku, przegotowanej wodzie, jogurcie lub z samego soku z owoców, z dodatkiem makaronu, ryżu lub klusek.

Zupa krem – najczęściej robiona z warzyw: pomidorów, brokułów, szparagów, selera lub pieczarek. Coraz popularniejsze są również zupy z ryb: tuńczyka, makreli i łososia, oraz z owoców morza: krewetek, małż czy krabów. Przypraw używamy według upodobań i do smaku. Ugotowaną zupę miksujemy i chłodzimy, doprawiamy różnymi zdrowymi dodatkami jak olej z konopi, z dyni, z pestek winogron. Zupa nie musi być gorąca, więc wpiszmy zupy w nasze letnie menu i rozwijajamy nasze zmysły, bo możliwości jest bez liku, że podam tu tylko kilka: Vichyssoise krem z porów i ziemniaków, może być podawana i na zimno i na ciepło zupa ogórkowa z miętą i limonką, chłodnik z avocado i olejem z avocado i prażone ziarna dyni, chłodnik na jogurcie z rukolą, szpinakiem i przepiórczym jajkiem gotowanym na miękko.

Któż z nas nie lubi posiedzieć wieczorem na tarasie czy w ogrodzie przy zachęcająco skwierczącym grillu? Zanim jednak zaprosisz przyjaciół na grillowanie i rozpalisz ogień, zadbaj o to, by potrawy z rusztu były zdrowe. Poznaj zasady grillowania. Sezon na grillowanie należy uznać za rozpoczęty. I bardzo dobrze. Mięso z grilla jest mniej kaloryczne od smażonego, bo do jego przyrządzenia nie dodajemy tłuszczu, a ten, który jest, wytapia się pod wpływem wysokiej temperatury.

Zazwyczaj potrawy grillujemy dość krótko, dzięki czemu nie tracą wartości odżywczych, pozostają kruche, smakowicie chrupiące i aromatyczne. Najwspanialsze jest to, że ich przyrządzanie nie wymaga wielkich umiejętności kulinarnych. Bezpośrednio na ruszcie możesz piec tylko to, co będzie szybko gotowe, lub mamy na tyle doświadczenia w grilowaniu że nie powstaje nam żywy ogień na potrawach, bo to nie jest zdrowe. Do potraw mięsnych, tłustych używaj specjalnych aluminiowych, karbowanych i dziurkowanych tacek, które ułatwiają swobodne krążenie gorącego powietrza i nie pozwalają tłuszczowi skapywać. To ważne, bo spalający się w ogniu tłuszcz może powodować wydzielanie szkodliwych związków chemicznych, np. działających rakotwórczo nadtlenków lipidowych. Pamiętaj, by ruszt był zawsze dokładnie umyty. Spalony tłuszcz i resztki potraw z poprzedniej uczty to źródło trujących substancji.

Ważne jest także to, jak i czym palisz w grillu. Palenisko powinno się żarzyć równomiernie. Używaj wyłącznie specjalnego węgla drzewnego z drzew liściastych jeśli używamy tradycyjnego grilla. Jeśli jest on gazowy to nie musimy się o to martwić. Absolutnie nie wolno wkładać do paleniska zadrukowanego papieru, kartonów, dykty ani pomalowanych czy lakierowanych desek pozostałych z remontu działkowego domku. To wszystko podczas spalania wydziela szkodliwe substancje. Poza tym niewłaściwe paliwo może zmienić smak potraw.

Przed ucztą trzeba zrobić odpowiednie zakupy. Unikaj mięsa już przyprawionego. Wtedy trudno poznać, czy jest świeże. Zrezygnuj z wszelkich konserw. Substancje peklujące i konserwujące, np. saletra, w wysokiej temperaturze rozkładają się do silnie rakotwórczych nitrozoamin. Nie piecz mrożonek, nie nadają się na grill. Warzywa i mięso przed położeniem na ruszt muszą mieć temperaturę pokojową. Wtedy będą jeszcze smaczniejsze. Przed pieczeniem warto zamarynować mięso na 2-3 godziny, żeby skruszało. Marynatą może być olej lub wino z przyprawami. Przyprawy i marynaty nie mają końca i wybór zależy od Państwa. Ja jestem bardzo tradycyjny i z reguły używam czosnek, czarny pieprz, sól morską lub himalajską, wino, i dobrej jakości olej, no i oczywiście całe mnóstwo świeżych ziół. Dodają one smaku potrawom i ułatwiają trawienie. Pamiętaj o nich, zwłaszcza gdy masz chorą wątrobę czy delikatny żołądek. Najlepsze mieszanki to te, które komponujemy sami. Majeranek i estragon zastępują sól, bazylia zapobiega wzdęciom, kurkuma działa rozkurczowo. Jeśli nie wiesz, jak dobierać zioła i zdecydujesz się na gotowe przyprawy do mięs z grilla, sprawdź koniecznie ich skład. Jest ich bardzo dużo w sklepach ale ja nawet się na nie nie spoglądam, bo wiem, że naszpikowane są różnego rodzaju chemicznymi wspomagaczami. Często okazuje się, że zawierają konserwanty, polepszacze, np. glutaminian sodu, który u osób cierpiących na zespół jelita drażliwego wywołuje wzdęcia i uczucie pełności.

Do kiełbasek z grilla tradycyjnie podaje się musztardę. To mądry zwyczaj, bo zawarta w niej gorczyca pobudza wydzielanie soków trawiennych oraz działa żółciopędnie. Nie powinny jej jednak nadużywać osoby z dolegliwościami przewodu pokarmowego. Dla nich najbardziej wskazana będzie musztarda łagodna, np. dla dzieci z dodatkiem delikatnej i dietetycznej marchewki. Dodatkowy aromat potraw uzyskasz, dodając do paleniska owoce jałowca, łupiny orzecha włoskiego lub kawałki drewna owocowego, np. wiśni lub jabłoni.

Warzywa najlepiej grilować bezpośrednio na grilu ale trzeba je obtoczyć w oleju i przyprawach lub w marynacie, bez soli. Są gotowe, gdy widelec wchodzi bez oporu. Z grilla najbardziej smakują cukinia, pieczarki, bakłażany, pomidory w całości, papryka. Pieczony w całości czosnek nie podrażni wątroby. Zasmakuje nawet tym, którzy go unikają ze względu na zapach (prawie niewyczuwalny w tej postaci). Miękkie ząbki można jeść same lub rozsmarowane na chlebie w formie aromatycznej pasty.

Do ryb najlepsza jest specjalna forma, która ułatwia obracanie. Kupisz ją w większości sklepów z artykułami gospodarstwa domowego lub w hipermarkecie. Ma kształt ryby, więc doskonale przylega. Pamiętaj, że mięso rozchylone nożem powinno być szkliście białe. To znak, że danie jest już gotowe do jedzenia. Jego smak podniesie imbir i gorczyca.

Drób dziel na porcje: skrzydełka, udka, piersi. Zawsze sprawdzaj, czy są wypieczone – przy kościach nie powinien się wydzielać różowy płyn. Przed pieczeniem mięso natrzyj zmieloną ostrą lub słodką papryką, przyprawą curry lub posyp rozmarynem.

Mięso – cielęcinę i wieprzowinę trzeba dobrze wypiec, wołowinę można podawać “na krwisto”. Uważaj, by biała kiełbasa nie pozostała surowa w środku (grozi ci zatrucie pokarmowe). Pieczywo także nadaje się do grillowania. Nawet czerstwy chleb posmarowany oliwą i posypany czosnkiem po upieczeniu smakuje wspaniale. Każdy organizator grillowej uczty pod chmurką powinien pamiętać o sosach i odpowiednich przyprawach do grillowanych dań.

Wszystkie te dodatki zmieniają smak wołowych steków, grillowanych skrzydełek, karkówki czy wspaniałych i delikatnych ryb w coś finezyjnego i niecodziennego. Wiele sosów można przygotować dużo wcześniej i z powodzeniem przechowywać je w lodówce, wyciągając je przed samym grillowaniem. Dodatki w postaci sosów doskonale komponują się z grillowanym mięsem dodając im niepowtarzalnego smaku i aromatu. Sosy do grilla możemy podzielić ze względu na sposób podania: na ciepło oraz na zimno. Podstawą bazy do sosów na ciepło jest tłuszcz, który wycieka na tackę podczas grillowania. Zimne sosy są podstawą kuchni śródziemnomorskiej, które oprócz uczucia chłodnego orzeźwienia, dodają jednocześnie smaku gorącym grillowanym daniom.

Oto kilka przykladów: sos kaparowy, tzatziki, argentyński sos chimichurri, sos miętowy, sos czosnkowy, sos śmietankowy z avocado i wiele innych. Wykończeniem wspanialego grilla będą przygotowane dość szybko sałatki zielone i te złożone ne z wielu składników są zdrowe i doskonale komponują się z mięsem z grilla. W dużej mierze zależy to od gustów i upodobań gości oraz osoby, która takiego grilla przygotowuje. Mogą to być sałatki warzywne, przygotowane ze świeżych warzyw, takich jak: bakłażan, ciecierzyca, grillowana papryka, soczyste pomidory cherry, cukinia, pieczarki, warzywa strączkowe czy zielona, żółta fasolka. Bardzo popularna jest też sałatka grecka. Idealnie nadaje się do potraw mięsnych z grilla. Do grilla można także przyrządzić sałatkę z kiszonych ogórków, krojonych w plasterki, bądź przygotować ogórki w musztardzie. Jako przekąska do ciężkich potraw nadają się ogórki z chilli, no i oczywiście zachęcam do robienia swoich własnych ogórków malosolnych – są bardzo proste do przygotowania i niezastąpione w okresie letnim.

Bardzo ważnym dodatkiem do każdej sałatki są sosy. Sos spaja wszystkie składniki i czyni z nich jedną potrawę. Typowe sosy to winegret oraz majonez. Każdy z nich ma wiele odmian.

Na to jak smakuje majonez czy sos winegret ma wpływ również gatunek oleju, który został użyty do ich przyrządzenia. Najlepiej jest właśnie takie sosy przygotowywać w domu, ponieważ sami dokładnie znamy ich jakość. Najlepsza jest zdecydowanie bardzo zdrowa oliwa z oliwek tłoczona na zimno. Nie każdemu jej smak odpowiada, ale warto się do niej przyzwyczaić, właśnie dlatego, że jest zdrowa. O smaku decyduje także dodany ocet. Najlepsze są zdecydowanie octy winne. Dodaje się je w następujący sposób: do sałatek jasnych z wina białego, natomiast z wina czerwonego do sałatek ciemnych. Które z nich są najlepsze? Zdecydowanie najlepsze są octy ze starych win, ocet z sherry oraz włoski ocet – król octów. Dojrzewa on w beczkach. Niestety jest to bardzo drogi ocet. Tańszym rozwiązaniem są na pewno octy ziołowe, na przykład estragonowy. Do majonezu zamiast octu można dodać po prostu sok z cytryny lub wodę z ogórków. Można nim wspaniale doprawić sałatkę, nie używając przy tym soli. Do majonezu i sosu winegret można dodać również musztardę. Najlepiej jeśli jest to musztarda, która zawiera całe ziarna gorczycy, czyli musztarda ziarnista.

Dodatkiem, który na pewno wzbogaci każdy sos, jest czosnek. Najlepiej jest przecisnąć go przez praskę i dodać do sosu. Można także użyć innego dodatku, którym jest ser pleśniowy. Oczywiście, nie ulega wątpliwości, że o wiele mniej kalorycznym sosem sałatkowym jest jogurt. Do tego celu nadają się jogurty, które są naturalnie zagęszczane. Pamiętaj, żeby sprawdzić, czy zakupiony jogurt naturalny nie zawiera cukru. Ja robię swój własny yogurt i kwaśne mleko. Jeżeli względy dietetyczne nie są dla nas bardzo istotne, można przyrządzić smaczny sos śmietanowy. Jak go zrobić? Do dobrej, gęstej i kwaśnej śmietany trzeba dodać sok cytrynowy i sól albo zwyczajnie musztardę. Oczywiście, to pieprz wzbogaca smak prawie każdej sałatki. Najlepiej jest zapamiętać, że sałatki jasne dobrze jest doprawić białym pieprzem, natomiast ciemniejsze, które mają wyrazistszy smak, czarnym. Jestem przekonanany, że po lekturze tego artykulu nasze grille będą wspaniale i smaczne jak nigdy dotąd.