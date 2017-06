Pozorowana wojna z rakiem

dokończenie z ubiegłego tygodnia

Inne postępy: w 1982 r. odkryto, że często przyczyną raka żołądka była bakteria (Helicobacter pylori), co otworzyło drogę dla prostego leczenia antybiotykami. W ten sposób udało się poprawić prewencję tego nowotworu i obniżyć śmiertelność w związku ze zmniejszeniem ilości diagnozowanych przypadków. To samo nastąpiło w przypadku odkrycia wirusowej genezy raka szyjki macicy, dzięki czemu jest szybciej wykrywalny – poprzez pobranie wymazu.

Nowotworowy biznes

Pomimo ogromnych państwowych dotacji poświęcanych na badania dotyczące raka, kuracje fakturowane przez laboratoria farmaceutyczne są coraz droższe. To na nich koncerny budują swój kapitał niezbędny do wejścia na giełdę, zaś finansowane są z opłacanego przez nas ubezpieczenia zdrowotnego.

Choć kwota ta może się zmieniać w zależności od pacjenta, średni koszt kuracji przeciwnowotworowej oscyluje wokół 200 000 złotych, zaś nowoczesne kuracje, np. Glivec, lekiem na białaczkę (nowotwór krwi), kosztują rocznie we Francji ok. 150 000 złotych (choć w Indiach jest to kilkadziesiąt złotych). To spowodowało, że stu dziesięciu onkologów połączyło swe siły rok temu, by walczyć z szalonymi cenami dyktowanymi przez firmy farmaceutyczne8.

Niestety, ta inflacja ceny kuracji nie przekłada się na równie szybki wzrost skuteczności z punktu widzenia pacjenta. Większość chemioterapii litych guzów nowotworowych przedłuża życie pacjenta jedynie o kilka tygodni lub miesięcy, nie ma tu w ogóle mowy o wyleczeniu, a jedynie o łagodzeniu.

To samo zjawisko obserwowane jest w przypadku nowych, rzekomo cudownych kuracji przeciwnowotworowych, takich jak kuracja przeciwciałami monoklonalnymi, immunoterapie oraz leki działające przeciw angiogenezie (uniemożliwiające rozwój naczyń krwionośnych i “karmienie” guzów nowotworowych). “Cudowne” są przede wszystkim ceny, które firmy dyktują za te kuracje, choć są one skuteczne jedynie w rzadkich przypadkach lub wcale.

Kto ośmiela się mówić o zapobieganiu i wyleczeniu raka?

Już to na pewno zauważyłeś: kiedy mówi się o raku, głównym słowem jest “leczenie”, zaś nigdy nie używa się słowa “wyleczenie” i bardzo rzadko słowa “zapobieganie”.

Obiecuje Ci się, że będziesz “leczony”: zostaniesz poddany naświetlaniom, zabiegom, dostaniesz poważne i trudno przyswajalne leki, które rzadko prowadzą do całkowitego wyleczenia, kiedy diagnoza zostanie postawiona zbyt późno, będziesz operowany. To na to przeznacza się kosmiczne finansowanie walki z rakiem.

Ile zaś wydaje się, by poinformować opinię publiczną, że w badaniu opublikowanym w 2007 r., polegającym na zwykłej suplementacji witaminy D i wapnia u kobiet po menopauzie, mającym na celu osiągnięcie stężenia witaminy D w surowicy na poziomie 40 ng/mL, osiągnięto obniżenie o 77% wystąpienie nowotworu, bez względu na jego typ9? Nawet, jeśli te dane liczbowe są mocno przesadzone, gdyż celem tego jest promocja leczniczej witaminy D, należałoby się nad nimi zastanowić. Uściślijmy sobie, że najlepsza witamina D to ta, którą nasz organizm wytwarza samodzielnie w skórze pod wpływem słońca (trzydzieści minut na słońcu dwa razy w tygodniu z odkrytą twarzą i ramionami).

Ten wysiłek informacyjny, wyraźnie uważany za niegodny, pozostawiono prywatnej inicjatywie, nielicznym odważnym lekarzom lub pozasystemowym wydawnictwom takim jak nasze. Mimo tego, że być może samo to zmniejszenie ryzyka pozwoliłoby powrócić do poziomu zachorowalności z lat 40. XX w.

Inne strategie zapobiegania nowotworom

Witamina D to tylko pierwszy krok – choć to prawda, że zasadniczy – w stronę prowadzenia trybu życia zapobiegającego wystąpieniu nowotworu.

Ważne jest, by zacząć działać TERAZ. Gdyż o wiele łatwiej jest zapobiegać rakowi niż go wyleczyć. Ale możesz zmniejszyć swoje ryzyko zachorowania na raka, stosując się do poniższych rad:

• Jedz i pij produkty ekologiczne i lokalne, w miarę możliwości unikając supermarketów.

• Unikaj kontaktów z pestycydami, środkami chwastobójczymi, rozpuszczalnikami, chemicznymi kosmetykami, syntetycznymi farbami, lakierami i barwnikami.

• Przygotowanie pokarmów: przekreśl smażenie, grillowanie na ruszcie i na patelni oraz inne praktyki kulinarne mające na celu przygotowywanie pokarmów w bardzo wysokiej temperaturze, nawet przez bardzo krótki czas. Najlepszym sposobem jest pieczenie w niskiej temperaturze (80°C), gotowanie na parze i, jeszcze lepiej, spożywanie produktów świeżych na surowo. Możesz także dusić i ewentualnie gotować żywność. Już w ten sposób eliminujesz pewną ilość kancerogennych toksyn ze swojego talerza.

• Stosuj zioła i przyprawy korzenne: wiele ziół i przypraw korzennych ma właściwości przeciwzapalne i przeciwutleniające. Kiedy spożywasz je na co dzień, w dalszej perspektywie mają działanie przeciwnowotworowe, gdyż tkanki i komórki Twojego organizmu są w ten sposób chronione przed wolnymi rodnikami, które sprzyjają nowotworom.

• Pomyśl o kurkumie, imbirze, czosnku i wszystkich pachnących ziołach. Posadź zioła w swoim ogrodzie lub urządź sobie ogródek ziołowy na oknie, żeby zawsze mieć pod ręką pietruszkę, szałwię, szczypiorek, bazylię i kolendrę do posypania potraw na talerzu.

• Pokarmy odżywcze: unikaj pustych kalorii i przetworzonej żywności, w tym produktów mącznych i bogatych w skrobię, a zwłaszcza produktów na bazie mąki rafinowanej (białe pieczywo, białe makarony, pizza…). Jedz kolorowe produkty, takie jak brokuły, papryka, ciemne winogrona o wysokiej zawartości resweratrolu, orzechy, skorupiaki, owoce o wysokiej zawartości przeciwutleniaczy, takie jak drobne czerwone i czarne owoce oraz granaty.

• Zmniejsz spożycie cukru i węglowodanów: odstaw cukierki, słodycze, napoje gazowane, ciastka i ciasta. Ale ogranicz także produkty na bazie razowych produktów zbożowych z uprawy ekologicznej. Myślę tu zwłaszcza o waflach ryżowych i makaronach razowych, które wcale nie są zdrowe. Jeśli uprawiasz sport lub jesteś korpulentny, a potrzebujesz produktów o wysokiej zawartości skrobi, wybieraj słodkie ziemniaki (bataty), pasternak, grykę, ciecierzycę, soczewicę, czerwoną fasolę itp.

• Dbaj o właściwe proporcje omega-3 do omega-6 w swojej diecie: jedz małe tłuste ryby z zimnych mórz, olej rzepakowy i z orzechów włoskich. Ale prawdopodobnie nie obejdziesz się bez dobrej jakości suplementu diety zawierającego omega-3, dzięki któremu zadbasz o odpowiedni poziom bez ryzyka żywienia się rtęcią (zawartą w rybach – chyba, że nauczysz się je przygotowywać na parze).

• Produkty fermentowane i probiotyki: odkryj na nowo niepasteryzowaną fermentowaną żywność i napoje: kapustę kiszoną, kimchi (kapustę koreańską), lassi (napój indyjski na bazie kwaśnego mleka), sfermentowany sok z buraków czerwonych czy kefir zawierają mnóstwo probiotyków. Te zdrowe bakterie są szczególnie skuteczne w walce z rakiem jelita grubego, ale mogłyby także być pomocne przy nowotworach piersi, wątroby, jelita cienkiego i innych.

• Na przykład wykazano, że sole kwasu masłowego, tj. krótkołańcuchowego kwasu tłuszczowego, wytwarzanego podczas bakteryjnej fermentacji błonnika w jelicie grubym, mogą niszczyć komórki nowotworowe w jelicie grubym10, zaś sfermentowane produkty nabiałowe mogłyby zmniejszyć ryzyko raka pęcherza o 29%11. Oczywiście, nie dowiesz się, że raka pęcherza obserwuje się zwłaszcza u palaczy i malarzy budowlanych wdychających toksyny, co powoduje, że jest to choroba zawodowa.

• Możesz także poprawić stan swojej flory jelitowej, a dzięki temu swoją naturalną ochronę immunologiczną, stosując suplementację probiotykami dobrej jakości (Lactobacillus gasseri, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium). Naturalnie wytworzysz je długo, przeżuwając błonnik zawarty w świeżych owocach i warzywach sezonowych uprawianych lokalnie.

• Ogranicz, a jeśli to możliwe zrezygnuj z mleka krowiego, zwłaszcza produkowanego przemysłowo metodą UHT (natomiast, jeśli hodujesz krowy, które żywią się dobrymi ziołami i stokrotkami, szklanka surowego mleka prosto z dojenia będzie bardzo dobra).

• Tłuszcz i białko: zamiast często rekomendowanej osobom chorym na raka diety ubogiej w mięso i tłuszcz, stosuj w diecie dobrej jakości tłuszcz pochodzenia zwierzęcego, a także awokado, olej kokosowy, jaja od kur z hodowli ekologicznej i orzechy. Jeśli chodzi o białko, wystarczająca porcja to 1 g na 1 kg masy ciała dziennie (czyli 60 g, jeśli ważysz 60 kg).

• Nadwaga i otyłość: ogólnie rzecz biorąc – i w tym zawierają się powyższe porady, jak i niektóre porady poniżej – wszystko, co możesz zrobić, by wrócić do swojej wagi optymalnej, będzie się także przyczyniać do zmniejszenia ryzyka zachorowania na raka.

• Nadwagę i otyłość kojarzy się z ryzykiem zachorowania na wiele typów nowotworów: przełyku, trzustki, jelita grubego, piersi (po menopauzie), endometrium, nerki, woreczka żółciowego, jajnika, wątroby, prostaty w zaawansowanym stadium, a także złośliwych nowotworów krwi (białaczek i chłoniaków)12.

• Sen: zadbaj o odpowiednią dawkę snu regeneracyjnego. Brak snu zaburza wytwarzanie melatoniny, co wiąże się ze wzrostem insulinooporności oraz tyciem.

• Ogranicz stres: spokojne życie, w czystym (niezanieczyszczonym) środowisku naturalnym (w tym bez hałasu i bez promieniowania), systematycznie uprawiając aktywność fizyczną na świeżym powietrzu, zmniejsza ryzyko wystąpienia raka. Problemy uczuciowe i emocjonalne, w tym nierozwiązane konflikty, sprzyjają rozwojowi nowotworów. W stresie organizm uwalnia hormony, takie jak adrenalina i noradrenalina, które podnoszą ciśnienie tętnicze, przyśpieszają rytm pracy serca i podnoszą poziom cukru we krwi.

• Ciągły, przewlekły stres, co zdarza się coraz częściej, zwłaszcza mieszkańcom miast, prowadzi do zaburzeń trawienia, problemów z płodnością, problemów z oddawaniem moczu i osłabienia układu odpornościowego13. Ponieważ układ odpornościowy to Twoja pierwsze zasieki chroniące przed komórkami nowotworowymi, ryzyko zachorowania na raka może wzrosnąć.

• Stres sprzyja także zwyczajom kancerogennym, takim jak uzależnienie od papierosów, nadużywanie alkoholu i kompulsywne podjadanie; ważne jest, by zająć się tym problemem i dążyć do jego rozwiązania poprzez aktywność fizyczną i zajęcia relaksacyjne.

Wszystko to może wymagać dziś od Ciebie wysiłku przewartościowania swoich życiowych wyborów (dotyczących pracy, spędzania czasu wolnego, związków) i przyzwyczajeń (żywieniowych, tytoniowych, ruchowych…). Aby Cię dodatkowo “zmotywować”, mógłbym włączyć do tego artykułu dokładny opis cierpień osób chorych na raka.

Oszczędzę Ci tego i poproszę tylko, żebyś pamiętał o tym, że rak to “długa i ciężka choroba”, co znaczy dokładnie to, co znaczy. To uzasadnia podjęcie już dziś zdeterminowanego działania, by uniknąć tego etapu i dotowania nowotworowego “biznesu”.

Liczę na Ciebie.

Zdrowia życzę,

Jean-Marc Dupuis

