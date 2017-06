Polacy i ich Kanada

Z cyklu: Zapiski na gorąco

Polish Day w Mississaudze, bardzo polskim mieście w Kanadzie, tuż obok Toronto. Dzisiaj to tu mieszka Polonia, nie na tzw. Rączejwólce (Roncesvalles Avenue, dawnej tzw. Little Poland – przyp. M.P.B.). To już nie ta Polonia, która stawiała pierwsze kraki w Scarborough, w blokach o wątpliwym standardzie. To już Polonia z własnymi domami, niezłymi samochodami, która obrosla w piórka.

Polskie flagi, czapki, koszulki. Wydawałoby się, że to tylko manifestacja własnych korzeni na ten sobotni słoneczny festiwal pod ratuszem na prestiżowym Celebration Square, gdzie, jak ze sceny powiedziała do zgomadzonych mer Mississaugi Bonnie Crombie, “każdy dzisiaj jest lub chce być Polakiem”.

Za tydzień Canada Day i to nie taki zwykły, jak co roku – 150-lecie Kanady zdarza się raz. To będzie wielkie święto i okazja do zamanifestowania naszych uczuć na temat kraju, w którym żyjemy.

Jesteśmy imigrantami, tak jak wszyscy, którzy tu mieszkają. Jedni przyjechali wcześniej, przed wieloma pokoleniami, a inni dopiero co. Różne były powody, dla których mieszkańcy Kanady przyjechali do tego ogromnego, przyjaznego kraju, ale w moich licznych kontaktach z imigrantami o różnych korzeniach prawie zawsze słyszę radość, że tu się osiedlili, dumę z nowego kraju i przywiązanie do niego.

Na polskim dniu w Mississaudze postanowiłam popytać naszych rodaków o to, co czują na temat Kanady. Ruszyłam z magnetofonem w tłum, wyławiając z niego tych, którzy na pewno są Polakami polowałam więc na polskie koszulki i nastawiałam ucha na rozmowy, żeby wychwycić język polski.

Moje pytanie było bardzo proste: “Co pan/pani lubi w Kanadzie?”

To co usłyszałam, było dla mnie przykre i rozczarowało mnie bardzo, może dlatego, że ja sama czuję się bardzo blisko związana z tym krajem i traktuję go jak moją drugą ojczyznę.

Co powiedzieli mi Polacy w Mississaudze, na święcie Polski, które z radością pozwala im urządzać ich nowy kraj, udzielając wszelkiego wsparcia, nie spychając ich do jakichś salek parafialnych, lecz udostępniając najbardziej prestiżową lokalizację w mieście?

Nie, nie będę publikować tych wywiadów w przyszłym tygodniu, na Dzień Kanady, bo jest mi żal i wstyd. Nie usłyszałam od ani jednego zapytanego Polaka ani Polki niczego, co wskazywałoby na ich przywiązanie do tego kraju, który dał im spokojne miejsce do życia i przyjął z otwartymi ramionami, pozwalając im na utrzymywanie ich narodowej tożsamości i kultury. Nie było ani jednej wypowiedzi, która pokazywałaby dumę z tego kraju, radość z życia w nim, podzielanie jego wartości.

Co lubią w Kanadzie Polacy, których prosiłam o wypowiedzi?

Dwie osoby powiedziały, że przyrodę, ale ze wszystkich innych odpowiedzi dowiedziałam się, że ten kraj schodzi na psy, że wróciliby najchętniej do Polski. To dlaczego nie wracają, pytałam. Przecież nikt ich tu na siłę nie trzyma, a Polska kraj wolny… Powodów było wiele, ale mało konkretów. Niektórzy może wrócą na emerytury, bo wtedy będą żyli tam gdzie taniej, a brali i tu, i tam…

W torbie miałam kupioną na stoisku Mississauga Writers Club w Bibliotece Centralnej książkę pt. “Canada, our Home” – piękny zbiór odpowiedzi na to samo właściwie pytanie zadane przez dwie Kanadyjki uczniom szkół w Mississaudze pochodzącym z całego świata. Kiedy przekartkowałam tę książkę, natychmiast ją kupiłam. Myślałam, że moje nagrania będą czymś podobnym, tyle że pochodzącym od naszych rodaków…

Niestety, nie usłyszałam takich historii (no jasne, bo nikt tych Polaków w Polsce nie zabijał, nie torturował) ani takich emocji. Miałam wrażenie, że rozmawiam z ludźmi, którzy są tu przypadkowo, tymczasowo, a tak naprawdę ich serca są gdzie indziej.

Wiem, że to tylko garstka, że są też inni, sama znam wielu takich, którzy doceniają kraj, który ich przyjął i dał im możliwości godnego życia. Ale moje spotkania w Mississaudze przygnębiły mnie bardzo.

Pomyślałam: co Ci, Kanado, z takich Kanadyjczyków? Czy takich chcesz obywateli, którzy nie dają Ci żadnych swoich uczuć? Na te 150. urodziny dostajesz prezent w postaci obojętności albo tylko krytyki? Czy sama nie płacisz ceny za swoją otwartość i tolerancję, za pozwalanie wszystkim, aby pozostali kim tylko chcą być, nic nie wymagając w zamian? Liczni nasi rodacy (jakbym słyszała głosy w Polsce) uważają, że Kanada nie powinna wpuszczać tylu ludzi innych ras. A dlaczego nie, skoro tamci stają się wdzięcznymi i lojalnymi obywatelami swego nowego kraju?

A nasi rodacy, Polacy?