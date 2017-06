Pittsburgh Penguins po raz piąty zdobyli Puchar Stanleya

Hokeiści Pittsburgh Penguins drugi raz z rzędu i piąty w historii zdobyli Puchar Stanleya. W niedzielnym meczu ligi NHL wygrali z Nashville Predators 2:0, a w rywalizacji play off triumfowali 4-2. Najlepszym hokeistą finałów znów wybrano kapitana Penguins Sidneya Crosby’ego.

W decydującym, jak się okazało, spotkaniu sezonu 2016/2017 w Nashville bramki padły dopiero w końcówce gry. Ich autorami byli Szwedzi – na 95 sekund przed końcową syreną gola strzelił Patric Hoernqvist, zaś 14 sek przed zakończeniem potyczki wynik podwyższył Carl Hagelin, posyłając krążek do pustej bramki.

“To najważniejszy gol, jaki kiedykolwiek zdobyłem” – przyznał Hoernqvist.

Na początku drugiej tercji zawodnicy Predators, a konkretnie Colton Sissons, zanotowali trafienie, ale sędziowie go nie uznali. Powtórki wykazały, że błąd popełnili sędziowie.

“Pingwiny” są pierwszym klubem od 19 lat, tj. od sukcesów Detroit Red Wings w 1997 i 1998 roku, który zdołał obronić tytuł mistrzowski. Poprzednio zespół z Pittsburgha zwyciężał w rozgrywkach w 1991, 1992, 2009 i 2016 roku. Za każdym razem pieczętował sukces na wyjazdach.

Conn Smythe Trophy – nagrodę dla najbardziej wartościowego gracza (MVP) rywalizacji play off – podobnie jak przed rokiem otrzymał Crosby. Zapisał na koncie 27 punktów, za 8 bramek i 19 asyst.

“Zdawaliśmy sobie sprawę, że to będzie trudny rok, mieliśmy sporo kontuzji, różnych problemów, ale staraliśmy się robić to co zawsze. To wspaniałe uczucie” – podkreślił kapitan “Pingwinów”.

Trenerem Penguins jest Mike Sullivan, a właścicielem klubu Mario Lemieux. Ten znakomity hokeista sięgał po najważniejsze trofeum w NHL w latach 1991-1992.

W niedzielnym spotkaniu, tak jak w meczu nr 5, czyste konto zachował bramkarz mistrzów NHL 23-letni Matt Murray. Tym razem obronił 27 strzałów. Nie dał się pokonać nawet wówczas, gdy na lodowisku było pięciu graczy gospodarzy, a tylko trzech Penguins.

Ekipa Predators przegrała wielki finał, ale dla niej to najlepszy sezon w historii. Nigdy wcześniej nie walczyła o Puchar Stanleya.

“Było wiele emocji, wiele łez, wszyscy się starali, ale niestety nam się nie udało zdobyć trofeum” – stwierdził obrońca Predators P.K. Subban.

W klasyfikacji kanadyjskiej play off zwyciężył, drugi raz w karierze (poprzednio w 2009 roku) Rosjanin Jewginij Małkin z Penguins – 28 pkt (10 bramek + 18 asyst).

Hokeiści Pittsburgh Penguins kilkadziesiąt godzin później byli ponownie faworytami bukmacherów w Las Vegas do triumfu w lidze NHL w następnym sezonie 2017/18.

Za każdego dolara postawionego już teraz na wygraną Pittsburgh w 2018 r. będzie można zarobić osiem. Tuż za ekipą ze stanu Pensylwania bukmacherzy plasują Tampa Bay Lightning, Washington Capitals i Edmonton Oilers (1:10). Największy zysk przyniesie grającym w zakładach postawienie na sukces w sezonie 2017/18 debiutanta – Vegas Golden Knights. Każdy dolar przyniesie aż 200 zysku.

21 czerwca znany będzie skład nowej drużyny w lidze NHL – Vegas Golden Knights. Przez trzy wcześniejsze doby włodarze klubu będą wybierać hokeistów z grona udostępnionych przez pozostałe 30 zespołów.

Każda drużyna do 18 czerwca przedstawi listę “nietykalnych” zawodników. Musi się na niej znaleźć siedmiu napastników, trzech obrońców i jeden bramkarz lub ośmiu graczy z pola (napastników i obrońców) i jeden bramkarz.

Kluby nie muszą się martwić o utratę młodych zawodników. Ci ze stażem nie większym niż dwuletnim bez trafiania na listę “nietykalnych” i tak nie mogą zostać im odebrani.

Golden Knights natomiast z każdego klubu muszą wybrać jednego hokeistę. W tym gronie musi być co najmniej 14 napastników, dziewięciu obrońców i trzech bramkarzy.

“Złoci Rycerze” będą rozgrywać mecze w mogącej pomieścić 17,5 tys. widzów wielofunkcyjnej T-Mobile Arena, mieszczącej się na słynnym The Strip, alei, przy której znajdują się najdroższe i największe hotele Las Vegas.

To pierwsze powiększenie ligi od 2000 roku, gdy dołączyły drużyny Minnesota Wild oraz Columbus Blue Jackets.