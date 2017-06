Piłkarze Realu Madryt obronili Puchar Europy

Piłkarze Realu Madryt jako pierwsi w historii obronili trofeum w Lidze Mistrzów. W finale w Cardiff pokonali Juventus Turyn 4:1 (1:1). Bohaterem był Portugalczyk Cristiano Ronaldo, strzelec dwóch goli. To dwunasty triumf “Królewskich”, licząc z rozgrywkami Pucharu Europy.

Słynący z ofensywnej gry Real zmierzył się w walijskim Cardiff z imponującym defensywą Juventusem, który do tej pory stracił zaledwie trzy bramki w sezonie Ligi Mistrzów, z czego tylko jedną w fazie pucharowej. W sobotę doświadczony Gianluigi Buffon musiał jednak aż cztery razy wyciągać piłkę z siatki.

Przed meczem odbyła się krótka ceremonia otwarcia, podczas której wystąpił muzyczny zespół Black Eyed Peas. Wkrótce potem na murawie pojawił się były znakomity walijski piłkarz Ian Rush – pokazał kibicom na stadionie trofeum za wygranie LM.

Spotkanie zaczęło się od ataków Juventusu – bramkarz Realu i reprezentacji Kostaryki Keylor Navas musiał wówczas interweniować po strzałach Argentyńczyka Gonzalo Higuaina i Bośniaka Miralema Pjanica. Zwłaszcza w drugim przypadku popisał się znakomitą interwencją.

Real czekał na swoje szanse i… doczekał się w 20. minucie. Po podaniu z prawej strony Daniego Carvajala precyzyjnym strzałem z ok. 14 metrów popisał się Ronaldo.

To była 500. bramka Realu w sięgającej 1992 roku historii Ligi Mistrzów (nie licząc eliminacji). “Królewscy” są pod tym względem najskuteczniejsi.

Odpowiedź “Starej Damy” w Cardiff nastąpiła szybko. W 27. minucie mistrzowie Włoch przeprowadzili efektowną akcję, przypominającą nieco zagrania z piłki plażowej. Ostatecznie piłka trafiła do Chorwata Mario Mandzukica, który – stojąc tyłem do bramki – w nieco akrobatyczny sposób popisał się efektownym wolejem.

Wynik 1:1 nie zmienił się do przerwy, ale w drugiej połowie Real zaimponował m.in. skutecznością. Decydujący dla losów meczu okazał się okres między 61. i 64. minutą. Najpierw mocnym strzałem przy słupku popisał się Brazylijczyk Casemiro (piłka obiła się jeszcze od Niemca Samiego Khediry), a wkrótce potem na 3:1 podwyższył Ronaldo. Tym razem z bliska, po podaniu Chorwata Luki Modrica.

To 12. gol Portugalczyka w obecnym sezonie Ligi Mistrzów, dzięki czemu został królem strzelców rozgrywek. Wyprzedził o jedno trafienie Argentyńczyka Lionela Messiego z Barcelony.

Jednocześnie Ronaldo został pierwszym w historii piłkarzem, który zdobył gole w trzech finałach LM. Poprzednio dokonał tego w 2008 roku (jeszcze jako gracz Manchesteru United) i w 2014.

W końcówce sobotniego spotkania czerwoną kartkę, za drugą żółtą, zobaczył wprowadzony w drugiej połowie Kolumbijczyk Juan Cuadrado. Osłabiony Juventus stracił w 90. minucie czwartą bramkę, tym razem po strzale rezerwowego Marco Asensio.

Hiszpan wszedł na boisko w 82. minucie. Niedługo wcześniej na murawie pojawił się Walijczyk Gareth Bale, który w ostatnich tygodniach miał kłopoty zdrowotne.

Real aż 12 razy na 15 prób sięgnął po najważniejsze klubowe trofeum na Starym Kontynencie (w przeszłości jako Puchar Europy Mistrzów Krajowych), z czego sześć razy od sezonu 1992/93, gdy powstała Liga Mistrzów. Został również pierwszym zespołem w historii, który obronił trofeum w LM.

W finale poprzedniej edycji podopieczni trenera Zinedine’a Zidane’a pokonali w rzutach karnych lokalnego rywala – Atletico.

Juventus dotychczas świętował triumf dwa razy – w 1985 roku, przy dużym udziale grającego wówczas w tym zespole Zbigniewa Bońka, a także 21 lat temu. Aż siedmiokrotnie w historii przegrywał finał (w tym pięć razy w Lidze Mistrzów).

W półfinałach obecnej edycji LM “Królewscy”, którzy w fazie grupowej byli rywalami m.in. Legii Warszawa, wyeliminowali Atletico Madryt, natomiast Juventus okazał się lepszy od AS Monaco Kamila Glika.

Oba zespoły zdobyły niedawno tytuły mistrzowskie w krajowych ligach.

Real i Juventus po raz drugi zmierzyły się w meczu o najważniejsze europejskie trofeum klubowe – w 1998 roku madrycki zespół wygrał 1:0.

Real Madryt – Juventus Turyn 4:1 (1:1).

Bramki: dla Realu – Cristiano Ronaldo (20, 64), Casemiro (61), Marco Asensio (90); dla Juventusu – Mario Mandzukic (27).

Czerwona kartka: Juan Cuadrado (Juventus, 84 – za drugą żółtą).

Sędzia: Felix Brych (Niemcy). Widzów 65 842.

Real: Keylor Navas – Dani Carvajal, Sergio Ramos, Raphael Varane, Marcelo – Luka Modric, Casemiro, Toni Kroos (89. Alvaro Morata) – Isco (82. Marco Asensio) – Karim Benzema (77. Gareth Bale), Cristiano Ronaldo.

Juventus: Gianluigi Buffon – Andrea Barzagli (66. Juan Cuadrado), Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini – Dani Alves, Miralem Pjanic (70. Claudio Marchisio), Sami Khedira, Alex Sandro – Paulo Dybala (78. Mario Lemina), Mario Mandzukic – Gonzalo Higuain.

Media w Hiszpanii odnotowują, że finał piłkarskiej Ligi Mistrzów w Cardiff stał pod znakiem rekordów bitych przez Cristiano Ronaldo. Portugalczyk zdobył w sobotnim pojedynku z Juventusem Turyn, wygranym przez Real Madryt 4:1, dwie bramki.

Dziennik “As” w swoim internetowym wydaniu przypomina, że Real Madryt triumfując po raz 12. w LM przeszedł do historii tych rozgrywek, wygrywając aż trzy finały w ciągu zaledwie czterech lat.

Komentatorzy twierdzą, że finał w Cardiff będzie wspominany jako mecz z historycznymi wyczynami Cristiano Ronaldo. Przypominają, że Portugalczyk zdobywając dwa gole w sobotnim spotkaniu stał się pierwszym zawodnikiem, który w rozgrywkach LM jako jedyny strzelił bramki w trzech finałach.

Dziennik “Marca” w internetowej relacji z Walii odnotował, że Ronaldo zdobywając pierwszego gola przeciwko Juventusowi zapisał się w historii Realu jako strzelec 500. bramki w spotkaniach LM.

“Co ciekawe także 400. gol w tych rozgrywkach należał do Cristiano Ronaldo. Portugalczyk strzelił go w edycji 2013-2014 przeciwko Schalke 04 Gelsenkirchen” – przypomniała “Marca”.

Dziennikarze odnotowują, że w sobotę rekord pobił również trener Realu Zinedine Zidane, gdyż jako pierwszy szkoleniowiec dwa razy z rzędu zdobył ze swoją drużyną tytuł w piłkarskiej LM.

“To już czwarty tytuł LM zdobyty przez Zidane’a. Wcześniej Francuz sięgał po niego jako zawodnik, asystent trenera oraz jako główny szkoleniowiec” – przypomniała telewizja TVE.

Media wskazują, że Zidane w przeciwieństwie do trenera Juventusu zaryzykował zmiany w podstawowym składzie. Odnotowują, że francuski szkoleniowiec zrezygnował z doświadczonych zawodników takich jak Pepe i James, dla których nie znalazło się miejsce nawet na ławce rezerwowych.

“Odważnym ruchem trenera »Królewskich« było posadzenie na ławce pochodzącego z Cardiff, w którym rozgrywany był finał, Garetha Bale’a. Jednak Isco, który zajął jego miejsce w wyjściowym składzie spełnił pokładane w nim oczekiwania” – oceniło “Radio Marca”.

Pomeczowe opinie:

Zinedine Zidane (trener Realu): “Gratuluję wszystkim zawodnikom, są wspaniali. Takie sukcesy odnosi się tylko ciężką, wspólną pracą. Gdyby mi ktoś kiedyś powiedział, że osiągnę takie sukcesy jako trener, nigdy bym nie uwierzył. To ogromna satysfakcja. Teraz pozostaje nam cieszyć się tym i odpocząć. W przyszłym sezonie też będę trenerem Realu”.

Cristiano Ronaldo (piłkarz meczu, zdobywca dwóch bramek): “Na boisku dałem odpowiedź wszystkim tym, którzy mnie krytykują. Wygraliśmy i jesteśmy najlepsi. Pierwsza w historii obrona trofeum to coś, na co zasługują ci piłkarze. To było dla mnie spektakularne zakończenie sezonu. Mój następny cel to… kolejne zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Nie będzie to łatwe, ale wszystko jest możliwe”.

Sergio Ramos (kapitan Realu): “Jestem bardzo dumny z całego zespołu, z tego klubu. Od pierwszego gwizdka mieliśmy pozytywne nastawienie. Popełniliśmy mało błędów i wygraliśmy zasłużenie. Graliśmy z charakterem. Mieliśmy okazję zapisać się w historii i wykorzystaliśmy ją”.

Gianluigi Buffon (kapitan i bramkarz Juventusu): “To ogromne rozczarowanie. Wierzyliśmy, że zrobiliśmy wszystko, żeby wygrać ten mecz. Żeby zdobyć to trofeum, trzeba być silniejszym niż wszyscy inni. Rywale zwyciężyli zasłużenie”.

Juventus Turyn może już mówić o klątwie Ligi Mistrzów – podkreślają włoskie media po tym, gdy jego piłkarze przegrali w finale w Cardiff 1:4 z Realem Madryt. To siódma porażka na dziewięć rozegranych finałów. Puchar Ligi Mistrzów pozostaje dla Juve tabu – podkreśla się.

Piąty raz z rzędu Juventus przegrał w finale – tą ponurą statystykę przypomina Ansa. Dodaje, że ostatnim szczęściarzem, który podniósł zdobyty przez turyńskich piłkarzy Puchar był Gianluca Vialli w “odległym 1996 roku” po pokonaniu Ajaksu Amsterdam na Stadionie Olimpijskim w Rzymie.

Podkreśla się, że w porównaniu z poprzednimi finałami, także tym sprzed dwóch lat, biało-czarni przyjechali do Cardiff w bardzo dobrej formie i znacznie pewniejsi siebie. Ale i to, dodają sprawozdawcy, nic nie pomogło. Real Madryt, przyznają, dosłownie “rozniósł” Juventus, utwierdzając wielu w przekonaniu, że nad klubem wisi klątwa.

O klątwie tej pisze też turyńska “La Stampa” na swej stronie internetowej. Jak zaznacza, po raz kolejny “prysnęło marzenie” i to “na krok od szczęścia”. “Biało-czarnym nie wystarczyła pierwsza połowa, rozegrana z talentem, determinacją i zdolnością do reakcji” – ocenił dziennik.

“Piłkarze Juventusu patrzyli na to, jak ich rywale świętują. Już po raz siódmy na dziewięć finałów. To kolejny rekord; niestety smutny”- konstatuje gazeta.

“La Gazzetta dello Sport” pisze, że ta porażka to “cios pięścią prosto w serce” i ponowna nieudana próba przedarcia się przez mur “europejskiego więzienia”, gdzie “nie ma końca” odbywanej kary.

“Tak bliscy wyzwoleńczej radości, tak odrzuceni do głębokiej studni depresji przegranych finałów” – dodaje sportowy dziennik. Przyznaje, że po tym wieczorze “z głębi tej studni nic nie widać”.

Włoskie media poinformowały, że w Neapolu, gdy zakończył się mecz w Cardiff, w niebo wystrzeliły fajerwerki. W ten sposób kibice odwiecznego rywala Juventusu, Napoli świętowali przegraną turyńczyków i sukces Realu, za który trzymali kciuki. Od rana w wielu punktach miasta pod Wezuwiuszem powiewały flagi klubu z Madrytu.

W godzinach poprzedzających sobotni finał we włoskich mediach pojawiły się spekulacje o możliwym przejściu Wojciecha Szczęsnego do Juventusu. Niektórzy dziennikarze twierdzili wręcz, że obecny bramkarz AS Roma, wypożyczony z Arsenalu, jest o krok od klubu z Turynu. Nikt nie potwierdził dotychczas tych pogłosek.

Około 600 osób odniosło obrażenia w sobotę na centralnym placu w Turynie, gdy w strefie kibica zorganizowanej z okazji finału Ligi Mistrzów wybuchła panika – podała policja. Ludzie rzucili się do ucieczki tratując innych. Dwie osoby są w poważnym stanie.

Panika wybuchła w trakcie wspólnego oglądania transmisji z Cardiff, gdzie trwał mecz finału Ligi Mistrzów Real Madryt- Juventus Turyn. Na Piazza San Carlo zgromadziły się tysiące osób.

Wszystko wskazuje na to, że przyczyną paniki było zawalenie się części metalowej konstrukcji. Gdy ludzie usłyszeli huk, krzyczeli o bombie. Setki osób zaczęły uciekać tratując się nawzajem.

Wśród rannych jest małe dziecko.

Bilans rannych rósł gwałtownie. Pierwsze informacje mówiły o około 40 osobach poszkodowanych, następne już o 200.

Burmistrz Turynu Chiara Appendino napisała na Twitterze, że jest wstrząśnięta tym, co się stało.

Na podstawie depesz Polskiej Agencji Prasowej

opracował Zbigniew Bełz