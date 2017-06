Piłkarze Legii Warszawa obronili tytuł

Legia Warszawa po raz drugi z rzędu, a 12. w historii, została piłkarskim mistrzem Polski. W ostatniej kolejce ekstraklasy zremisowała u siebie z Lechią Gdańsk 0:0 i w końcowej tabeli o dwa punkty wyprzedziła Jagiellonię Białystok, Lecha Poznań i niedzielnego rywala.

Przed rokiem “Wojskowi” również wywalczyli tytuł w ostatniej kolejce. Wtedy też, na stulecie klubu, cieszyli się z dubletu, ale w tym sezonie z Pucharu Polski odpadli już w 1/16 finału. Trofeum wywalczyła Arka Gdynia.

Drugie miejsce – najlepsze w historii klubu – zajęła Jagiellonia, która zremisowała w Białymstoku z Lechem 2:2. Poznaniacy uplasowali się na trzeciej pozycji i wraz z “Jagą”, Legią i Arką będą reprezentować Polskę w pucharach europejskich. Lechia zajęła czwarte miejsce.

W ostatniej kolejce emocje trwały dłużej niż się spodziewano. W Białymstoku kibice wrzucili na boisko serpentyny i sędzia musiał na chwilę przerwać mecz, aby można było je uprzątnąć. Spotkanie zostało przedłużone o 10 minut.

To oznaczało, że po zakończeniu meczu w Warszawie piłkarze Legii musieli śledzić ostatnie kilka minut starcia Jagiellonii z Lechem, gdzie wówczas było już 2:2, a goście grali w dziesiątkę (w 87. minucie czerwoną kartkę zobaczył Darko Jevtic). Gdyby gospodarze zdobyli trzecią bramkę, to oni cieszyliby się z tytułu. Mieliby 44 punkty, podobnie jak warszawianie, ale po zakończeniu sezonu zasadniczego sklasyfikowani byli wyżej, a to jest decydujący o końcowej kolejności czynnik.

Po tych kilku nerwowych minutach obrońcy tytułu mogli już cieszyć się w szatni z kolejnego trofeum. Wprawdzie nie potrafili pokonać grającej w dziesiątkę od 68. minuty Lechii (czerwoną kartkę zobaczył Sławomir Peszko), ale ostatecznie mogą zaliczyć ten sezon do udanych.

Duże zasługi może przypisać sobie trener Jacek Magiera, który przejął zespół po zwolnionym Albańczyku Besniku Hasim pod koniec września. Legia była wówczas 14. w tabeli i miała 12 punktów straty do prowadzącej Lechii.

Piłkarze Jagiellonii mogą czuć niedosyt, ale i tak odnieśli największy sukces w historii klubu. Tytułu wicemistrza nie wywalczyli nigdy wcześniej, a tylko raz udało im się zająć trzecie miejsce – w sezonie 2014/15.

Lech prowadził w Białymstoku 2:0 po bramkach Radosława Majewskiego w 11. i Łukasza Trałki w 39. minucie i byłby drugi w tabeli, gdyby zachował tę przewagę. Jednak stracił dwa gole w ostatnim kwadransie, a na listę strzelców wpisali się Jacek Góralski (77.) i Litwin Arvydas Novikovas (87.). Przy remisie w Warszawie, “Kolejorz” i tak nie miał już szans na wyprzedzenie Legii w tabeli.

Najbardziej rozczarowana może być Lechia, która w rundzie finałowej (tj. w siedmiu ostatnich meczach) ani razu nie przegrała, a nawet nie straciła żadnej bramki, ale i tak nie zmieściła się na podium. Podopieczni trenera Piotra Nowaka odnieśli cztery zwycięstwa i zanotowali trzy bezbramkowe remisy.

W pozostałych niedzielnych meczach grupy mistrzowskiej, które nie miały już wpływu na układ czołówki, Wisła przegrała w Krakowie z Bruk-Betem Termalicą Nieciecza 1:2, a Pogoń pokonała w Szczecinie Koronę Kielce 3:0.

W piątek po raz ostatni w tym sezonie rywalizowała grupa spadkowa. Do Ruchu Chorzów, który szansę na utrzymanie w elicie stracił już wcześniej, dołączył Górnik Łęczna. Ich miejsce zajmą debiutująca w ekstraklasie Sandecja Nowy Sącz oraz 14-krotny mistrz Polski Górnik Zabrze.

Wyniki meczów ostatniej, 37. kolejki ekstraklasy piłkarskiej:

Ruch Chorzów – Górnik Łęczna 2:2 (0:2)

KGHM Zagłębie Lubin – Arka Gdynia 1:3 (0:2)

Cracovia Kraków – Piast Gliwice 0:1 (0:0)

Wisła Płock – Śląsk Wrocław 0:3 (0:1)

Pogoń Szczecin – Korona Kielce 3:0 (0:0)

Legia Warszawa – Lechia Gdańsk 0:0

Wisła Kraków – Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1:2 (1:0)

Jagiellonia Białystok – Lech Poznań 2:2 (0:2)

Tabela

1. Legia Warszawa 37 21 10 6 70-31 44 +39 – mistrz

2. Jagiellonia Białystok 37 21 8 8 64-39 42 +25

3. Lech Poznań 37 20 9 8 62-29 42 +33

4. Lechia Gdańsk 37 20 8 9 57-37 42 +20

5. Korona Kielce 37 14 5 18 47-65 28 -18

6. Wisła Kraków 37 14 6 17 54-57 26 -3

7. Pogoń Szczecin 37 11 13 13 51-54 25 -3

8. Bruk-Bet Termalica Nieciecza 37 13 7 17 35-55 25 -20

———————————————————–

9. KGHM Zagłębie Lubin 37 14 11 12 51-45 34 +6

10. Piast Gliwice 37 12 10 15 45-54 31 -9

11. Śląsk Wrocław 37 12 10 15 49-52 29 -3

12. Wisła Płock 37 12 11 14 49-57 28 -8

13. Arka Gdynia 37 10 9 18 44-60 24 -16

14. Cracovia Kraków 37 8 15 14 45-52 24 -7

15. Górnik Łęczna 37 9 10 18 47-63 22 -16 – spadek

16. Ruch Chorzów 37 10 8 19 42-62 19 -20 – spadek

W tabeli: mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, bramki, punkty, różnica bramek; * W przypadku równej liczby punktów o kolejności w końcowej tabeli decyduje wyższa lokata po sezonie zasadniczym; Ruch został ukarany odjęciem czterech punktów przez Komisję ds. Licencji Klubowych PZPN

Kilkanaście tysięcy kibiców Legii Warszawa w niedzielny wieczór przybyło na Plac Zamkowy, by wspólnie z piłkarzami świętować dwunaste w historii klubu mistrzostwo Polski. Tym razem nie doszło do tradycyjnego w takich okolicznościach zawieszenia klubowego szalika na Kolumnie Zygmunta.

Przed godz. 21 spod stadionu przy ul. Łazienkowskiej wyruszył pochód fanów Legii, który zmierzał w kierunku Placu Zamkowego. Drogę rozświetlały race, słychać było wybuchy petard i chóralne “Mistrzem Polski jest Legia”.

Na starówce kibice czekali na piłkarzy, których ze stadionu przywiózł odkryty autokar ozdobiony napisem: “Mistrz Polski 2017”. Bohaterowie wieczoru zameldowali się na Placu Zamkowym przed godz. 23 i doszło do wspólnego świętowania sukcesu.

Fani śpiewali m.in. “Nie poddawaj się, ukochana ma, nie poddawaj się Legio Warszawa!” i skandowali nazwiska członków sztabu szkoleniowego oraz zawodników, m.in. Belga Vadisa Odjidji-Ofoe, który po polsku odpowiadał: “mistrz, mistrz, Legia mistrz”.

Ze strony kibiców słychać też było gromkie: “dziękujemy, dziękujemy”. Gardeł nie szczędzili również przedstawiciele zespołu, m.in. dyrektor sportowy klubu Michał Żewłakow i drugi trener Aleksandar Vukovic. Efektownie bawił się obrońca Artur Jędrzejczyk, który trzymał w ręku odpaloną racę świetlną.

Feta na Placu Zamkowym trwała kilkadziesiąt minut. Później autokar z drużyną ruszył w drogę powrotną na stadion przy ul. Łazienkowskiej, a za nim tłum kibiców.

Na podstawie depesz Polskiej Agencji Prasowej opracował Zbigniew Bełz