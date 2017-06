Oliwa z oliwek dar od bogów

W ostatni weekend podczas zakupów natrafiłem na sprzedawcę oleju z oliwek prosto z Grecjii, zakupiłem buteleczkę za dość pokaźną sumę i przywiozłem do domu. Zrobiłem sałatkę i okazało się, że kupiłem “nektar bogów”: zapach, kolor i smak były warte poświęconych na ten cel dolarów. W związku z powyższym chciałem kilka słów napisać o tym jakże zacnym składniku wielu kuchni. Zacznijmy od tego skąd się to wzięło i jak ludzkość otrzymała tak cenny dar.

Bogini Atena upatrzyła sobie pewne piękne miasto. Chciała w nim zamieszkać i je ochraniać. Jednakże to samo miasto upodobał sobie ktoś jeszcze: – Bóg morza, Posejdon!

– W porządku, powiedziała bogini dla której najważniejsza była sprawiedliwość.

– Będziemy rywalizować. Każdy z nas zaoferuje miastu to, co ma najlepszego i ten, kto wygra uczyni je swoim. Zdecydowali, że sędzią będzie Kekrops, który był na pół wężem, i był bardzo mądry, mimo że był też na pół człowiekiem. W pięknym mieście, które polubili, znajduje się duża skała. Jest to skała Akropolu, na którą wspięli się i rozpoczęli walkę. Posejdon uderzył trójzębem w skałę i od razu wytrysnęła woda. Wywołano to powszechny zachwyt. Co może być lepszym darem dla miasta od bieżącej wody?

Kekrops się schylił, spróbował i poczuł słony smak wody morskiej. Atena uklękła i zasadziła drzewo. Było to pierwsze drzewo oliwne. Uznano Atenę za zwycięzcę.

Miasto nazwano Ateny. Pełno w nim drzew oliwnych, podobnie jak w całej Grecji. Aż do dnia dzisiejszego w żadnym domu, w żadnej kuchni nie brak oliwy ani oliwek. Tak zgodnie z mitem, zrodziło się pierwsze drzewo oliwne, dar bogów dla ludzi, święte drzewo, najwyższe dobro. Drzewo o owocach smacznych, oleistych, które można przechowywać przez dłuższy czas i które dodają nam sił i zdrowia. Ich żółty sok, oliwa, dodaje potrawom smaku podwyższając równocześnie ich wartość odżywczą. Ludzie nauczyli się używać oliwy do gotowania, do oświetlania (lampy oliwne), do opatrywania ran, do leczenia, do upiększania się. Jest to drzewo święte. Zgodnie z mitem, kreteński Herkules z Idy wzywa swoich braci do wzięcia udziału w biegu i po raz pierwszy uwieńcza zwycięzcę gałązką z dzikiego drzewa oliwnego, które sam posadził w Olimpii. Od wtedy gałązka z drzewa oliwnego jest symbolem pokoju i zgody między narodami, a podczas igrzysk olimpijskich zwycięzcy zawodów nagradzani są wieńcem z gałązek oliwnych.

Drzewo to wyrasta zarówno na żyznych równinach jak i na kamienistych wyżynach, a także nad samym morzem. Potrzebuje tylko słońca i dobrego, łagodnego klimatu śródziemnomorskiego. Istnieje już od tysięcy lat, od samych zaczątków historii. Skrzemieniałe liście dzikiego drzewa oliwnego liczące sobie 60 000 lat znalezione w Kaldera na wyspie Santorini udowadniają jego długą historię, łączą mit z rzeczywistością.Udowodniono, że można je naprawdę długo przetrzymywać. W Zakroi na Krecie odkryto na dnie studni gliniany dzbanek w kształcie stożku, który był pełen oliwek. Liczył sobie 3500 lat!!! Na szczęście archeologom udało się sfotografować “świeże” oliwki zanim uległy one rozkładowi pod wpływem kontaktu z powietrzem i światłem.

Oliwa z oliwek jest nierozerwalnie związana z tradycją religijną i liturgią Kościoła Ortodoksyjnego. Zależnie od odmiany i terminu zbioru oliwa ma całą gamę odcieni – od żółtego do ciemnozielonego. Jasna, słomkowa jest łagodniejsza w smaku niż zielonkawa. Zapach i smak zależą od odmiany oliwek użytych do produkcji. Zazwyczaj stosuje się mieszanki różnych gatunków. Z niektórych uzyskuje się oliwy intensywnie pieprzne z wyraźną nutą goryczy.

Jeśli oliwa jest barwy pomarańczowej i ma smak “metaliczny”, najprawdopodobniej jest zjełczała. Jełczenie spowodowane jest przechowywaniem albo zbyt długim albo w niewłaściwych warunkach. Warto znać różne rodzaje oliwy z oliwek:

Oliwa extra virgin

Oliwa extra virgin jest produktem najlepszej jakości – uzyskiwana z pierwszego tłoczenia na zimno, jest tłuszczem całkowicie naturalnym, bez jakichkolwiek dodatków. Ma zielonkawy kolor i jest gęsta. Zaleca się jej stosowanie profilaktycznie – w celach zdrowotnych – można też stosować ją jako dodatek do sałatek, ale najlepiej na surowo. Poziom kwasowości oliwy z oliwek extra virgin nie wynosi więcej niż 0,08 procenta. Jest bardzo łatwo dostępna w polskich sklepach.

Oliwa virgin

Oliwa z oliwek typu virgin również jest produktem z pierwszego tłoczenia, jednak jej poziom kwasowości wynosi więcej niż 0,08 procenta, ale mniej niż 2 procent. Rzadko dostępna w polskich sklepach, a sprawdza się podczas smażenia, gotowania, jako dodatek do sałatek.

Oliwa lampante

Ten rodzaj oliwy z oliwek poddawany jest rafinacji, czyli ogrzewaniu. Ogrzewanie oliwy sprawia, że traci ona smak, zapach, polifenole i witaminy, dlatego następnie jest mieszana w odpowiednich proporcjach z oliwą virgin lub extra virgin.

Oliwa z wytłoczyn oliwnych

Do tego rodzaju oliwy z oliwek zalicza się oliwę sansa (nazwa włoska) i pomace (nazwa angielska). To produkty najniżej jakości, otrzymywane z pozostałości po procesie tłoczenia. Dodaje się do nich rozpuszczalniki chemiczne, co sprawia, że w produkcie zostaje niewiele samej oliwy. Oliwa z wytłoczyn oliwnych poddawana jest rafinacji, która czyni ją zdatną do spożycia.

O zaliczeniu do poszczególnych grup decydują cechy organoleptyczne i kwasowość (extra virgin ma najniższą), czyli zawartość kwasu olejowego, która ma wpływ nie tylko na gatunek i smak oliwy, ale też jej wartości odżywcze.

Warto również dodać, że oliwy z oliwek najwyżej jakości posiadają jeden z dwóch certyfikatów:

PDO, (ang. protected designation of origin, pol. chroniona nazwa pochodzenia) – oznacza produkty wytwarzane w konkretnym miejscu (państwie, mieście, regionie), a ich nazwy nie można używać w stosunku do innych produktów.

PGI, (ang. protected geographical indication, pol. chronione oznaczenie geograficzne) – również nazywa produkty wytwarzane w konkretnym miejscu, jednak nie musi w nim zachodzić cały proces powstawania oliwy z oliwek, może to być np. tylko przygotowanie, produkcja bądź przetwarzanie.

Zastosowanie oleju z oliwek jest ogromne. Wspomnę, że ma duże właściwości zdrowotne , nie zawiera cholesterolu, zawiera jedno- i wielonienasycone kwasy tłuszczowe. Olej z oliwek ma zastosowanie w kosmetyce ale my skupimy się bardziej na zastosowaniu w kuchni.

Oliwa jest podstawowym tłuszczem w diecie śródziemnomorskiej. Z pierwszego tłoczenia na zimno jest znakomitym dodatkiem do sałatek, gotowanych i duszonych warzyw, dań z makaronem i ryżem. Rafinowaną można wykorzystać do zrobienia domowego majonezu (nie ma charakterystycznego aromatu). Oliwa doskonale nadaje się też do smażenia, bo można ją rozgrzać do wysokiej temperatury (nawet 200°C). Aby skorzystać z jej walorów zdrowotnych, tę z pierwszego tłoczenia lepiej jadać na surowo, a do smażenia używać tańszych gatunków (np. rafinowaną i wytłokową). Warto pamiętać, że oliwa zachowa swe walory zdrowotne, jeśli będzie przechowywana w chłodnym miejscu. W temperaturze poniżej 8°C zmętnieje i wytrąci się osad (co jednak nie zmniejsza jej wartości odżywczych ani smakowych). Oliwa nie lubi światła (pod jego wpływem jełczeje, jak każdy tłuszcz), dlatego lepiej ją przechowywać w butelce z ciemnego szkła. Po otwarciu oliwę trzeba zużyć w ciągu 3 miesięcy.

Ja osobiście robię sobie smakowe oliwy z oliwek dodając różnego rodzaju ziół. Podam bardzo prosty przepis:

5 gałązek bazylii (estragonu, cząbru, tymianku, chili, rozmarynu – do wyboru), 5 ząbków czosnku, mała szalotka i 1/2 litra oliwy wszystkie składniki dodać do butelki zalać oliwą i odstawić na 2- 3 tygodnie w ciemne miejsce, oliwa nabierze odpowiedniego smaku i będzie doskonałym dodatkiem do wielu dań.

Zastosowanie oliwy z oliwek w kuchni nie ma końca postaram się przybliżyć tylko kilka z nich:

Jako marynata

Oliwy można użyć jako marynatę do drobiu, owoców morza, ryb, a nawet warzyw. Wymieszaj oliwę z pomidorami, sokiem z cytryny i odrobiną octu balsamicznego, aby wydobyć subtelne smaki grillowanych mięs. Oliwa skutecznie przenika kilka pierwszych warstw żywności nadając jej niesamowity smak.

Jako sos sałatkowy

Skropiona odrobiną oliwy zielona sałata będzie doskonała w smaku. Ponieważ oliwa zawiera mniej kalorii niż majonez, sałatka stanie się lżejsza kalorycznie i smaczniejsza. W połączeniu z octem balsamicznym, lub każdym innym octem będzie doskonałą bazą sosu vinaigrette do sa- Moja buteleczka oleju łatek.

Jako sos do makaronu

Czy wiesz, że oliwa jest tradycyjnie stosowana w kuchni francuskiej, włoskiej i greckiej jako sos do makaronu? Wystarczy dodać odrobinę oliwy do ugotowanego makaronu, nadając mu orzeźwiający smak. Możesz również podsmażyć oliwę, dodać do niej czosnek, zioła i cokolwiek sobie wymyślisz…

Jako dip

Oto niskokaloryczna alternatywa dla dżemów, marmolady, maseł do pieczywa. Wymieszaj oliwę z octem balsamicznym. Jest to szybki, łatwy i jakże zdrowy dip do pieczonych smakołyków. Badania pokazują, że to może zmniejszyć obwód w talii.

Do gotowania

Zapomnij o używaniu masła, margaryny czy smalcu. Wystarczy użyć oliwy o smaku soczystych ziół do potraw z grilla. Tak polane kawałki mięsa nie skleją się, a ich smak będzie niepowtarzalny.

Muszę w tym miejscu zaznaczyć coś bardzo ważnego: podczas zakupu oleju z oliwek proszę zwracać uwagę na pochodzenie i autentyczność produktu bo w związku z tym, że jest to dość drogi składnik naszej diety jest dużo oszukanych produktów, które nie spełniają norm, a nazwę na butelce łatwo jest wydrukować. Nie jest moim zadaniem robić złej reklamy nikomu ale mam swoją wyrobioną opinię na produkty oliwkowopodobne i staram się je omijać. Powiem tylko tyle, że litr oleju z oliwek dobrej jakości nie może kosztować 6,99 dol. ani nawet 9,99 dol. to są ceny olejów mieszanych. Za dobrej jakości olej musimy być gotowi zapłacić powyżej 30 dol. za litr i to jest naprawdę minimum.