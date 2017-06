Obchody 150-lecia Kanady w Parlamencie Ontaryjskim

Ontario jest największą i najliczniejszą prowincją w Kanadzie. Jej stolica, Toronto, to potężny silnik napędowy gospodarki, centrum naukowe, kulturalne i turystyczne Kanady. Tutaj w tyglu wielokulturowości od ponad wieku osiedlali się emigranci z Polski. Nic dziwnego, że mieszka tutaj najwięcej Kanadyjczyków polskiego pochodzenia, dzięki czemu życie polonijne i kulturalne jest tutaj najaktywniejsze. Są tu siedziby największych organizacji polonijnych, kluby, polskie szkoły, sklepy i restauracje. Działają kluby filmowe, kluby sportowe oraz organizacje młodzieżowe. Tutaj odbywają się uroczystości patriotyczne, koncerty rozrywkowe i kwitnie polska mowa. Jest niezwykle ważne, że język polski nie zaginął, że jest pielęgnowany, że nasze dzieci i kolejne pokolenia emigrantów, jadąc do Polski, mogą porozumieć się przy pomocy polskiej mowy.

Toronto to rownież centrum polityczne Ontario. Tu mieści się Parlament i siedziba rządu prowincjonalnego. Piękny budynek Parlamentu przyciąga wielu turystów. Tu mieści się też siedziba Gubernatora prowincji. W siedzibie Parlamentu Ontaryjskiego w Toronto, w sercu wielu ważnych wydarzeń, w poniedziałek 29 maja br. w południe, odbyły się polsko-kanadyjskie obchody 150-lecia Kanady. Obchody zostały zorganizowane przez Stowarzyszenie Polsko-Kanadyjskich Biznesmenów i Profesjonalistów z Windsor przy współpracy z Konsulatem Generalnym RP w Toronto, z poparciem posłów prowincyjnych wszystkich opcji politycznych. Było to wydarzenie ponadpartyjne, co jest to nie tylko możliwe, ale konieczne. Partie się zmieniają, a kolejne rządy oceniają współpracę z Polonią. Polonia musi współpracować z tymi, którzy są u władzy. Dotyczy to zarówno Kanady jak i Polski.

This slideshow requires JavaScript.

W spotkaniu uczestniczyło blisko 100 osób, w tym kilkunastu posłów prowincyjnych, konsul generalny RP, burmistrz Mississaugi, prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej, przewodniczący Rady KPK, weterani, liderzy Polonii oraz przedstawiciele środowisk twórczych i mediów. Program rozpoczął Jakub Rybaczuk, młody profesjonalista z Windsor, który przedstawił sylwetki wybitnych Kanadyjczyków polskiego pochodzenia. Począwszy od A.E. Kierzkowskiego, pierwszego posła pierwszego Parlamentu konfederacji Kanady, który również wniósł swój wkład w budowę kanałów wodnych, rozwój rolnictwa i wojskowej obrony młodego państwa, aż po Sir C. S. Gzowskiego, wielkiego budowniczego Kanady, człowieka renesansu, który przez rok pełnił funkcję Gubernatora Ontario w obecnym budynku Parlamentu. Zgromadzeni dowiedzieli się więcej o obozie Kościuszko Wojska Polskiego w Niagara-on-the-lake w czasie pierwszej wojny światowej, oraz o Stacji Rekrutacyjnej Wojska Polskiego w Windsor w czasie drugiej wojny światowej. Jest bardzo ważne podkreślanie, że w czasach, kiedy Polska potrzebowała wsparcia militarnego, Kanada nie zawiodła. Także przechowywanie skarbów wawelskich w czasie ostatniej wojny było wielką przysługą dla Polski, bo były to bezcenne pamiątki narodowe, takie jak np. Kazania Świętokrzyskie czy manuskrypty Chopina.

Swoją prelekcję Jakub zakończył wymienieniem filarów, Polaków- obywateli świata: Św. Jana Pawła II, M. Skłodowskiej- Curie oraz Fryderyka Chopina, którzy byli darem Polski dla świata. Ich sylwetki były pokazane w trzech grupach tematycznych: wkład wybitnych Kanadyjczyków polskiego pochodzenia dla Kanady, wdzięczność Polonii i Polski dla Kanady oraz wybitni Polacy Świata. Zaprezentowano zestaw 8 wystaw stanowiących olbrzymi przekaz wiedzy, promocję Polonii i Polski oraz okazanie wdzięczności Kanadzie.

Ponieważ impreza była ponadpartyjna zabrali głos posłowie Parlamentu Prowincji Ontario wszystkich partii. Wszyscy mówcy przekazywali gratulacje dla Stowarzyszenia Polsko-Kanadyjskich Biznesmenów i Profesjonalistów z Windsor za zorganizowanie tej imprezy.

Pierwszy wystąpił Peter Milczyn, polskiego pochodzenia poseł Partii Liberalnej z okręgu Etobicoke-Lakeshore w Toronto. Na wstępie przekazał pozdrowienia od Premier Ontario Kathleen Wynne i przedstawił ontaryjskich posłów liberalnych i ministrów obecnych na sali: Helenę Jaczek (polskiego pochodzenia) oraz Dipikę Damerlę. Nawiązując do osiągnięć wybitnych postaci, przedstawionych przez swego przedmówcę, podkreslił, że bez względu na to z jakich powodów jesteśmy w Kanadzie, z wyboru, potrzeby ekonomicznej, czy przyczyn politycznych, ten kraj jest nam przychylny, podobnie jak innym narodowościom. Zapewnił, że tak nadal będzie. Przytoczył przykład pokazujący, że polsko-kanadyjska społeczność nie zamyka się we własnej nacji. Organizacja Polycultural Immigrant and Community Services, która miała zajmować się tylko polskimi imigrantami, będzie przyjmowała uciekinierów z innych krajów. Na koniec zauważył, jak ważne jest to, że możemy tu w Parlamencie Ontaryjskim mówić po polsku, czego sam był przykładem.

Jeff Yurek, poseł Partii Konserwatywnej okręgu Elgin-Middlesex London, również polskiego pochodzenia, przekazał życzenia od przewodniczącego Patricka Browna i przedstawił kilku posłów swojej partii obecnych na spotkaniu. Przypomniał kilka ważnych uroczystości obchodzonych w ostatnich latach promujących polskie dziedzictwo w Kanadzie.

Poseł Percy Hatfield okręgu Windsor-Tecumseh, “zaadoptowany” przez Polonię w Windsor, przekazał pozdrowienia od Andrei Horwath stojącej na czele Partii Nowych Demokratów. Jego wystąpienie zaczęło się dozą humoru o polskich pączkach, gdzie stwierdził, że Windsor jest stolicą pączków w Kanadzie (ponoć w 2016 sprzedano ok. 150.000 pączków na 220.000 mieszkańców). Przedstawił posłankę Lisę Gretzky spokrewnioną ze słynnym hokeistą. Z dużym szacunkiem i uznaniem mówił o swojej długoletniej współpracy z Jerzym Baryckim i o jego znakomitych wystawach, jak również zasługach na niwie społecznej i zawodowej w Windsor.

Konsul Generalny RP w Toronto Grzegorz Morawski wyraził radość z okazji obchodów 150- lecia Kanady i więzi polsko-kanadyjskiej. Zachęcił do oglądania prezentowanych wystaw. Wyraził wdzięczność Kanadzie za przechowanie, podczas II wojny światowej skarbów narodowych wywiezionych z Polski. Wymienił Polaków, którzy przyczynili się do budowania lepszego świata. Dziękował za podtrzymywanie polskich tradycji, chronienie naszego dziedzictwa i budowanie przyszłości.

Prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej Władysław Lizoń podkreśił, że ten rok jest szczególnie ważny dla Polonii. Mówiąc o naszym wkładzie dla Kanady, nie zapominamy, że temu krajowi o tak wielkich możliwościach, mamy tak wiele do zawdzięczenia. Dla przykładu przytoczył obóz szkoleniowy w Niagara-onthe- Lake. Przypomniał wiele ważnych historycznych wydarzeń i swój niedawny sukces w doprowadzeniu do ustanowienia Dnia Jana Pawla II w Kanadzie. Niezwykle było miło, że dołączyła do tego spotkania burmistrz miasta Mississaguga Bonnie Crombie, także polskiego pochodzenia, z którego jest bardzo dumna. Wyraziła wielkie uznanie dla Polonii kanadyjskiej. W szczerych spontanicznych słowach opowiedziała o drodze, która prowadziła jej dziadków do Kanady i trudzie, z jakim zbudowali byt dla siebie i dla rodziny. Zaprosiła na Polski Dzień 10 czerwca do Mississaugi, miasta z ponad 50 tysięczną Polonią.

Na zakończenie zabrał głos prezes Stowarzyszenia Polsko- Kanadyjskich Biznesmenów i Profesjonalistów z Windsor Jerzy Barycki. Przekazał on podziękowania wszystkim włączonym w ten gigatyczny projekt kolekcji ośmiu wystaw na obchody 150- lecia Kanady. Kiedy wspomniał, że Polski Senat poparł finansowo projekt Kanada 150, zebrani nagrodzili to serdecznymi oklaskami. Również podkreślił, że fragmenty tej kolekcji będą pokazywane w różnych miastach Ontario i Kanady. Kulminacyjne obchody polonijne 150-lecia Kanady planowane są w Parlamencie Federalnym w Ottawie w dniu 2 listopada br.

Niewątpliwie należy się duże uznanie dla organizatorów przedsiewzięcia, wielu współpracowników, naukowców, sponsorów i ludzi dobrej woli w Kanadzie i Polsce. Inspiratorem, współautorem i koordynatorem tworzenia wystaw jest Jerzy Barycki. Prace nad projektami wystaw rozpoczęto już w 2007 roku, a zakończyły się one 10 lat później w roku 150-lecia Kanady.

Wystawy cieszą się olbrzymim zainteresowaniem. W tym roku nie ma już praktycznie terminów do ich wypożyczenia. Przemieszczają się w całości lub w segmentach od Windsor, poprzez Niagara-on-the-Lake (NOTL), Thunder Bay, Toronto, Mississaugę, Ottawę aż po Albertę. Największą popularnością cieszy się wystawa o obozie Polskiej Armii “Kościuszko” w NOTL w czasie pierwszej wojny światowej, w setną rocznicę powstania “Błękitnej Armii Hallera”. Ponieważ część tej armii wzięła udział w “Bitwie Warszawskiej” 1920 roku, wystawa będzie aktualna i w przyszłym roku, kiedy będziemy obchodzić 100-lecie odzyskania niepodległości w 1918 roku. Są też plany promocyjne pokazania wystaw w Polsce i w innych państwach. Większość wystaw w formie elekronicznych broszur będzie mogła być przesłana gdziekolwiek będzie zainteresowanie Polonii. Prośby organizacji prosimy kierować do Jerzego Baryckiego na email: jerrybarycki@gmail.com

Liczne gratulacje, podziękowania i słowa uznania napłynęły do organizatorów po uroczystości. Jest to satysfakcja za wiele lat pracy i przygotowań, uwieńczonych wielkim sukcesem na jubileusz 150-lecia Kanady.

Jerzy Barycki,

przy współpracy

z Krystyną Sroczyńską