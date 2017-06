Nowy Jork na płótnach Stanisława Młodożeńca

W nowojorskiej Galerii Klimat można obejrzeć wystawę prac Stanisława Młodożeńca. Zgromadzona tam twórczość uderza przede wszystkim oryginalnym spojrzeniem na wibrujący pejzaż miasta, wrażliwością na kolor oraz różnorodnością technik.

Wspólnym mianownikiem 17 eksponowanych na Manhattanie prac jest właśnie miasto. Polski artysta osiadł w Nowym Jorku od ponad trzech dekad. W “Klimacie” znakomicie potrafił oddać jego żywioł. Niezależnie od tego czy nawiązuje do abstrakcjonizmu, czy też odwołuje się do sztuki figuratywnej przedstawiającej krajobraz metropolii w zbliżony do realizmu sposób.

Sam Młodożeniec wyjaśnia w rozmowie z PAP Life, że w pejzażu nowojorskim porywa go zwłaszcza ukryta w jego prostocie tajemniczość. “Woda i ludzie, niebo, ziemia psy i latawce, ptaki, łodzie, gra kolorowych cichych przemian układają się w jedną miniaturę barwnych przypadków, snów, na co dzień” – wskazuje artysta obrazowo.

Znamienne dla sztuki Młodożeńca jest użycie koloru. Portretuje to, jako szarą realność, którą akceptuje i kocha. W nawiązaniu do swej twórczości mówi, że jest ona jak “wysoka fala”. Do tego właśnie porównywał sztukę także jego ojciec.

“Długo nie rozumiałem, kiedy o tym opowiadał. Mówił: »Staś, umiesz coraz więcej, cieszę się, zasuwaj do przodu i przyjdzie do ciebie wysoka fala«. W ostatnich latach dużo malowałem i czuje, ze to płynie” – tłumaczy artysta. Stanisław Młodożeniec należy do słynnej rodziny artystów. Jest wnukiem poety Stanisława, synem grafika Jana oraz bratem malarza Piotra.

Według mieszającego w Nowym Jorku krytyka sztuki, profesora Hunter College i Mercy College Czesława Karkowskiego Młodożeniec, to artysta od dawna mocno zakorzeniony w polskim środowisku artystycznym Nowego Jorku. Miał wiele wystaw indywidualnych, jak też często uczestniczy w wystawach zbiorowych.

Karkowski uważa Młodożeńca za artystę wszechstronnego, wiecznie poszukującego środków wyrazu, zmieniającego format swych dzieł, tematykę, jak i kolorystykę. Prezentuje on i niezmiernie barwne obrazy i niemal monochromatyczne kompozycje.

“Jest doskonałym portrecistą, znakomitym kolorystą w urzekających abstrakcjach oraz świetnym pejzażystą, z tym, że interesuje go głównie (albo zgoła wyłącznie) pejzaż miejski Nowego Jorku. Maluje szkicowe, jakby impresyjne scenki z życia metropolii, wynikające z drobnych obserwacji ulicznych, a także tworzone z większym rozmachem krajobrazy miasta” – charakteryzuje Karkowski twórczość Młodożeńca.

Artysta prezentował swe dokonania m.in. w Hiszpanii, Francji Ameryce i Wielkiej Brytanii, w tym w prestiżowej londyńskiej Saatchi Gallery. Ekspozycja absolwenta Wydziału Malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie czynna będzie na Manhattanie do końca czerwca.

Comiesięczne spotkania artystyczne w Galerii Klimat organizuje od dwóch lat w pierwszy czwartek każdego miesiąca Marian Żak – prezes New York Dance & Arts Innovation. Artysta, tancerz i pedagog zajmuje się promocją polskich i nie tylko polskich artystów w Wielkim Jabłku już od ćwierć wieku.

Z Nowego Jorku

Andrzej Dobrowolski