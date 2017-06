Nowe dane rynkowe

Opublikowane dane sprzedaży za pierwszy kwartał br. potwierdzają znaczny, bo aż dwukrotny wzrost sprzedaży apartamentów w porównaniu z rokiem ubiegłym. Ogółem 7 250 mieszkań zmieniło właścicieli w transakcjach zanotowanych przez system TREB, czyli Toronto Real Estate Board, a więc liczba ta była o prawie 22 procent wyższa niż w roku ubiegłym. W tym samym okresie, wystawiono do sprzedaży w systemie MLS prawie 19 procent mniej mieszkań, co stanowiło ogólną sumę nieco ponad 9 tysięcy, w porównaniu z ponad 11 tysiącami apartamentów wystawionych do sprzedaży rok temu.

Mieszkania typu apartamentowego w tzw. kondominiach były właściwie jedyną opcją na zakup nieruchomości przez kupujących po raz pierwszy, wszystkich tych, którzy dopiero wchodzą w rynek nieruchomości. Oczywiście, z uwagi na ceny tychże. A więc mając na uwadze fakt, że ponad połowa kupujących są to właśnie osoby kupujące po raz pierwszy, rynek nieruchomości typu apartamentowego pozostanie nadal bardzo silny oraz aktywny.

Średnia cena mieszkań w apartamentowcach wyniosła prawie 490 tysięcy dolarów, więcej o ponad 24 procent w stosunku do 394 tysięcy w roku 2016. Dane te obejmują Toronto oraz okolice, w samym mieście Toronto natomiast cena średnia mieszkania wyniosła ponad 522 tysiące dolarów! Oczywiście sytuacja ta doprowadziła do ciągle zwiększającego się udziału rynku mieszkań w apartamentowcach, ale rynek w dalszym ciągu był bardzo konkurencyjny.

Jeśli chodzi o rynek wynajmu, to również pozostał on bardzo konkurencyjny: w niektórych wypadkach ceny były przebijane, w obrębie tzw. GTA zanotowano prawie 6 700 transakcji wynajmu w pierwszym kwartale w systemie MLS, co stanowiło 3,5- procentowy wzrost w stosunku do roku ubiegłego. Podaż mieszkań do wynajmu nie była zbyt duża, bo zanotowano w niej jedynie 1-procentowy wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Średnia cena wynajmu mieszkania 1-sypialniowego stanowiła 1791 dolarów, co stanowiło wzrost o prawie 8 procent. Wynajem mieszkania 2-sypialniowego ksztaltował się na poziomie 2 432 dolarów.

Potwierdza to fakt, że inwestycje w nieruchomości są jak najbardziej opłacalne, w większości wypadków spłacają się same. Ryzyko straty, w porównaniu np. z giełdą, jest zupełnie na innym poziomie.

Dla kupujących pocieszającą wiadomością jest fakt, że coraz więcej nieruchomości jest oferowanych do sprzedaży, a więc rynek staje się bardziej zbalansowany. Ogólnie, część nieruchomości zaczyna już stać na rynku coraz dłużej, nie ma już wielkich “wojen” cenowych. Oczywiście ceny nie zaczną spadać natychmiast, potrzeba będzie nieco więcej czasu, albowiem apetyt sprzedających jest w dalszym ciągu dość wyśrubowany, zapatrzeni są na niedawne sukcesy tych, którzy sprzedali wcześniej. Natomiast już słychać głosy niektórych kupujących, np. z lutego oraz marca br., którzy chcieliby się wycofać ze swojej umowy kupna/ sprzedaży: otóż oszacowania banków nie są na tyle wysokie, aby zagwarantować pożyczkę! Przeważnie są one niższe niż kwota zakupu! W niektórych wypadkach może więc dojść do przykrych sytuacji, gdzie już podpisane kontrakty nie dojdą do skutku właśnie ze względów finansowych.

Ogólna liczba nieruchomości oferowanych do sprzedaży poprzez system MLS-TREB w kwietniu była o 33,6 procent wyższa, stanowiąc 21 630 jednostek. Oczywiście ceny na domy wolnostojące, bliźniaki, szeregowce, były znacznie wyższe, przeważnie o kilkanaście lub więcej procent; natomiast ceny mieszkań pozostają na tym samym poziomie. Ostatnie reakcje rynku wydają się być efektem ogłoszonego przez rząd ontaryjski programu “schłodzenia” rynku. A więc medialność tego projektu zaczęła działać! Zarówno sprzedający, jak i kupujący wyczekują co będzie dalej, więc ogólnie spadła sprzedaż. Będziemy więc bacznie obserwować sytuacje na bieżąco.

