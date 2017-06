Nietypowe problemy hydrauliczne

Pisałem już o tym wcześniej, jednak w dalszym ciągu powraca temat problemów hydraulicznych związanych z “wynalazkiem” firmy Kitec. Wszyscy, zarówno kupujący, jak i sprzedający powinni mieć na uwadze ten problem, zwłaszcza że dotyczy on nie tylko domów nowych, gdzie instalowano ten produkt od nowości, w całym domu, lecz również używano go do różnego typu reperacji w domach starszych. Wielu sprzedających nawet może nie zdawać sobie sprawy z istnienia tego produktu w swoim domu, ale naprawdę warto to sprawdzić, zwłaszcza że niepodanie tego przy sprzedaży może prowadzić do przyszłych problemów prawnych.

Dla przypomnienia, wyroby hydrauliczne fimy Kitec były powszechnie używane w domach budowanych w latach 1995-2007, oraz również w wielu przeprowadzanych renowacjach w tym czasie. System ten był sprzedawany jednak nie tylko pod samą nazwą Kitec, który go wymyślił, lecz pod wielu innymi nazwami, oraz w wielu kolorach.

Na system ten składa się system przewodów (rur) hydraulicznych oraz armatury. W roku 2005 cały ten system został oficjalnie uznany za wadliwy, ponieważ zarówno przewody, jak i armatura miała tendencje do szybkiego korodowania, oraz cały system mógł nagle zacząć cieknąć, co w wielu domach doprowadzalo do ogólnego zalania! Przewody te nie są odporne na temperaturę, a więc gorętsza woda oraz większe ciśnienie, może je łatwo uszkodzić. Oczywiście nie wszyscy zetknęli się z tym problemem, lecz warto o nim wiedzieć oraz mieć świadomość, że taki system istniał, zwłaszcza przy wystawianiu domu na sprzedaż: w wypadku gdy zdajemy sobie sprawę z istnienia takiego systemu, zatajenie go przed potencjalnym kupcem może nam przysporzyć niemałych kłopotów, a także kosztów. Kupujący natomiast powinni zwracać uwagę na zagrożenie istnienia takiego systemu: również w domach starszych, gdzie np. zastępowano cały system przewodów do ogrzewania kaloryferowego. System tych przewodów był dużo łatwiejszy do zainstalowania, albowiem przewody te były bardzo elastyczne, co ułatwiało ich instalowanie, oraz dostanie się w miejsca trudno dostępne, co w przypadku renowacji było bardzo istotne, oszczędzało czas, a więc wielu hydraulików naciskało na ich instalację. Wymiana tych przewodów może być kosztowna właśnie z powodu dostępu do nich, a więc rozpruwania całych ścian czy podłóg.

Naprawienie czy wymiana tych przewodów, całego systemu, może być bardzo kosztowna: mogą to być koszty idące w dziesiątki tysięcy dolarów, nie mówiąc o kosztach związanych z zalaniem całej posesji, a trzeba wiedzieć, że mogą być problemy z ubezpieczeniem, albowiem nie każda firma ubezpieczeniowa pokrywa te naprawy. Spotkałem się już z pytaniami ubezpieczycieli przy kupnie domu, czy nie ma takiego systemu w danej nieruchomości: wielu kupujących może nawet nie zdawać sobie z tego sprawy, lecz w momencie reklamacji, może ona być nie uznana.

W roku 2011 przeprowadzono zbiorowy pozew przeciwko firmie/ producentowi Kitec: a więc odprowadzono pewną kwotę pieniędzy na specjalne konto, które w momencie reklamacji, osoby poszkodowane mogą odzyskać na przeprowadzenie niezbędnych napraw. W takich sytuacjach potrzebna jest pomoc prawnika.

Tu pewna rada dla kupujących: wystarczy poprosić naszego agenta, aby przy składaniu oferty na kupno nieruchomości wstawił odpowiednią klauzulę do umowy, że system taki nie był zainstalowany w danej posesji. Pamiętajmy, że system ten stosowany był nie tylko w domach, ale również w apartamentowcach i mieszkaniach w blokach. Czasami w przypadku tzw. kondominiów, wymiana tego system następowała z tzw. “reserve fund” lub w postaci “special assessment” i w zależności od tego, klienci decydowali się lub rezygnowali z kupna mieszkania. Pokrycie kosztów jednak nie wiązało się z wydatkami “kosmetyczznymi”, czyli naprawa ścian, glazury itp. W przypadku mieszkań sprawa jest o tyle prostsza, że istnienie tego systemu jest uwidoczniane w Status Certificate, co ułatwia rozpoznanie oraz podjęcie decyzji. W przypadku kupna domu, podczas inspekcji, każdy inspektor powinien być również uczulony na taką ewentualność, a naszym zadaniem jest przypomnienie oraz zadanie odpowiednich pytań. Wszystkich wystawiających nieruchomości na sprzedaż zachęcam do korzystania z naszej oferty: oferujemy od lat profesjonalną usługę za ograniczony procent prowizji, przy sprzedaży każdego typu nieruchomości.

Kupujący, jak wiadomo, nie ponoszą żadnych kosztów! Otóż właśnie dla kupujących mamy specjalnie zaprogramowany system poszukiwania nieruchomości: wystarczy się u nas zarejestrować, a usługa jest oczywiście bezpłatna.

Wszyscy nasi klienci biorą udział w losowaniu nowego samochodu firmy Lexus, a za każdą transakcję otrzymują Państwo jeden bilet losujący. Zajmujemy się również kwestią wynajmu wszelkiego typu nieruchomości. We wszystkich sprawach związanych ze sprzedażą oraz kupnem nieruchomości proszę o kontakt bezpośredni pod numer: 647- 209-3511 lub email: house4usteam@ gmail.com; pracujemy w zespole “co dwie głowy to nie jedna”.