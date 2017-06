Minimalna stawka godzinowa 15 dol. i inne zmiany dla pracujących

Premier Ontario Kathleen Wynne ogłosiła projekt szeregu poważnych zmian w prawie pracy w prowincji. Przez okres wakacji propozycja będzie rozpatrywana przez komisje parlamentarne, a w planie jest wprowadzenie jej w życie na początku 2018 roku.

Jest to reakcja na 173 rekomendacje autorów raportu pt. “Changing Workplaces Review”.

Oto proponowane zmiany:

• stopniowy wzrost minimalnej stawki godzinowej do 15 dol. Obecnie wynosi ona 11,40 dol., w październiku ma wzrosnąć do 11,60 dol. 1 stycznia 2018 ma wzrosnąć do 14 dol., a do 15 dol. rok później. Minimalną stawkę zarabia 10 proc. osób pracujących w Ontario, a 30 proc. Zarabia mniej niż15 dol. na godzinę;

• pracownicy tymczasowi, sezonowi i ludzie pracujący w niepełnym wymiarze godzin będą mieli taką samą płacę jak pracownicy zatrudnieni na etat za taką samą pracę. Będą niewielkie wyjątki w przypadku osób szczególnie długo zatrudnionych i szczególnie zasłużonych;

• wzrośnie niższa od przeciętniej minimalna praca dla osób serwujących alkohol, studentów poniżej 18. roku życia i osób pracujących w domu;

• po przepracowaniu w firmie 5 lat pracownicy będą mieli prawo do trzech tygodni płatnych wakacji;

• do tej pory tylko osoby pracujące w firmach zatrudniających powyżej 50 osób miały prawo do dni wolnych z powodów osobistych teraz ma to dotyczyć wszystkichpracownikówiwśród przyczyn, jakie mogą być podawane, jest obecnie przemoc w domu albo przemoc seksualna;

• pracodawcy nie będą mieli prawa wymagać zwolnienia lekarskiego od pracownika, który będzie brać taki dzień;

• osoby, których dzieci umarły lub zostały zabite, będą miały prawo do 104 tygodni bezpłatnego urlopu w chwili obecnej jest to możliwe tylko w przypadku rodziców, których dzieci poniosły śmierć w wyniku przestępstwa;

• pracodawcy będą musieli płacić równowartość trzech godzin pracy jeżeli odwołają zmianę w terminie krótszym niż 48 godzin;

• pracownicy będą mogli odmówić pracy na jakąś konkretną zmianę bez reperkusji jeżeli pracodawca poinformuje ich o tym w terminie krótszym niż cztery dni;

• pracownicy, którzy muszą być cały czas pod telefonem, muszą być opłacani w wysokości trzech godzin ich regularnej stawki godzinowej;

• pracownicy będą mieli prawo poprosić o zmianę zaplanowanych godzin pracy po przepracowaniu w danej firmie trzech miesięcy;

• agencje zatrudniające pracowników na tymczasowe kontrakty będą musiały dać informację z tygodniowym wyprzedzeniem, jeżeli praca, która miała trwać dłużej niż trzy miesiące ma skończyć się wcześniej, a jeżeli pracownik nie dostanie takiej informacji musi zostać mu wyrównana płaca;

• firmy, które specjalnie kwalifikują pracowników jako niezależnych kontraktorów, a nie stałych pracowników aby uniknąć tych wszystkich obciążeń będą musiały płacić kary;

• zostaną zwiększone maksymalne grzywny dla pracodawców, którzy nie stosują się do prawa pracy, również maksymalne kary;

• pracownicy na szkoleniach będą mieli takie same prawa jak regularni pracownicy, ale nie dotyczy to osób, które pracują w systemie tzw. co-op albo są na praktyce zawodowej organizowanej przez uczelnię lub szkołę;

• ma być łatwiej skupiać się w związkach zawodowych pracownikom zajmującym się opieką domową, a także pracownikom socjalnym oraz ludziom pracującym w sektorze budowlanym i zatrudnionym przez agencję dla osób pracujących na krótkich kontraktach.

Minimalne stawki godzinowe w innych prowincjach i terytoriach:

• Alberta – 12,20 dol, 13,60 dol. w tym roku i 15 dol. 1 paździeenika 2018

• Kolumbia Brytyjska – 10,85 dol. ma wzrosnąć do 11,25 dol. w tym roku

• Manitoba – 11 dol. i ma wzrastać do roku zgodnie ze wskaźnikiem inflacji

• Nowy Brunszwik – 11 dol. i ma wzrastać do roku zgodnie ze wskaźnikiem inflacji

• Nowa Fundlandia & Labrador – 10,75 dol. i ma wzrosnąć do 11 dol. 1 października 2017

• Terytoria Północno-zachodnie – 12,50 dol

• Nowa Szkocja – 10,85 dol. i modyfikowana co roku 1 kwietnia zgodnie z poziomem inflacji

• Nunavut – 13 dol.i modyfikowana co roku 1 kwietnia

• Ontario – 11,40 dol.

• Wyspa Księcia Edwarda – 11,25 dol.

• Quebec – 10,75 dol., która ma wzrosnąć do 11,25 dol 1 maja

• Saskatchewan – 10,72 dol. i modyfikowana co roku 1 października zgodnie z poziomem inflacji

• Jukon – 11,32 dol. i modyfikowana co roku 1 kwietnia zgodnie z poziomem inflacji.

(dane Statistics Canada)