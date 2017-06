“Lustracja” – Kto się boi Czarnego Luda

Zgłosił się do mnie jeden pan radny Tarnowa, nazwałam go Czarnym Ludem, bo zajmuje się samozwańczym demaskowaniem polonijnych agentów SB z prośbą, by mu zorganizować spotkanie z Polonią w Victorii. Nie zajmuję się organizowaniem spotkań, więc wysłałam jego prośbę do pani prezes Stowarzyszenia Biały Orzeł, a ta grzecznie odmówiła temu panu. Ale Czarny Lud był nieustępliwy. Przysłał do mnie jeszcze kilka e-mailów. Wpadłam w jego sidła, gdy odpisałam, iż uważam, że społeczność polonijna w Victorii niespecjalnie jest zainteresowana takimi pogadankami. Było kiedyś spotkanie z innym polskim emisariuszem i przyszły 3 osoby. Napisałam też, że nie popieram procederu, jakim ten pan się zajmuje.

Z tego, co rozumiem, Czarny Lud odwiedza polonijne ośrodki na terenie USA i Kanady, spisuje nazwiska polonijnych działaczy, a potem wraca do kraju i sprawdza czy ktoś z ludzi, z których gościnności korzystał, nie ma ubeckiej przeszłości. Jeśli tak, to zbiera na niego materiały, by po pół roku wrócić na amerykański kontynent, prawdopodobnie, by utrzymać zieloną kartę i na spotkaniach z Polonią na demaskuje polonijnych agentów, jeśli jakiegoś wykryje.

Przez kilka dni prowadziłam z tym Czarnym Ludem e-mailową dyskusję wyłuszczając swój punkt widzenia. Nie ukrywam, że nie zgadzam się z demaskowaniem agentów po latach. Przypominałam o grubej kresce. Łatwo komuś niewinnemu złamać życie, tym bardziej że wiadomo, że UB fałszowało wiele dokumentów. By kogoś oskarżać trzeba mieć niezbite dowody, nie wystarczy wymachiwanie teczką. Wymieniliśmy z Czarnym Ludem poglądy na ten temat. Zapytałam na przykład, co Czarny Lud zamierza robić z takimi zdemaskowanymi agentami, czy na przykład proponuje kamienowanie? Poradziłam mu też, iż zamiast siać niepokoje w Polonii, powinien więcej czasu poświęcić swoim dzieciom i takie tam… Odpisał, że co prawda się ze mną nie zgadza, ale i tak chciałby przyjechać do Victorii.