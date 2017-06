Lewandowski rozbił Rumunię eliminacjach MŚ 2018

Piłkarska reprezentacja Polski pokonała w Warszawie Rumunię 3:1 (1:0) w meczu eliminacji mistrzostw świata. Trzy bramki, w tym dwie z rzutów karnych, zdobył Robert Lewandowski. Na cztery kolejki przed końcem kwalifikacji biało-czerwoni prowadzą zdecydowanie w grupie E.

W polskim zespole z powodu żółtych kartek nie wystąpił Kamil Glik. Więcej problemów miał trener Rumunów Christoph Daum. Kontuzje wyeliminowały doświadczonych obrońców Dragosa Grigore i Cosmina Motiego, a także napastnika Denisa Alibeca.

Miejsce Glika na środku defensywy zajął Thiago Cionek. W podstawowej jedenastce zabrakło pomocnika Grzegorza Krychowiaka, który nie mieścił się wiosną w składzie Paris Saint-Germain, a od początku zagrał Karol Linetty. Do bramki reprezentacji wrócił Wojciech Szczęsny – etatowy ostatnio golkiper biało-czerwonych Łukasz Fabiański usiadł na ławce.

“Wiem, że Polacy będą mieli ogromne wsparcie ze strony kibiców. Jak słyszałem, bilety zostały wyprzedane w ciągu kilkudziesięciu minut” – mówił z uznaniem Daum dzień przed meczem. Spotkanie oglądało ponad 57 tysięcy widzów.

W obawie przed możliwymi burzami piłkarze zagrali pod zasuniętym dachem.

Rumuni, mający w pamięci listopadową porażkę z Polakami u siebie 0:3, rozpoczęli bardzo defensywnie, z pięcioma obrońcami w składzie. Przez prawie pół godziny na boisku nie działo się nic ciekawego, żadna z drużyn nie oddała strzału.

Przełomowa okazała się 28. minuta. Wówczas sędzia podyktował rzut karny za faul na Robercie Lewandowskim, a sam poszkodowany kilkadziesiąt sekund później zrobił to, do czego już przyzwyczaił kibiców – bezbłędnie wykorzystał “jedenastkę”.

Strata gola przez Rumunów wprowadziła w ich szeregi chaos, a gospodarze przeprowadzali coraz groźniejsze akcje. W 36. minucie dobrej okazji nie wykorzystał Kamil Grosicki, rozgrywający 50. mecz w reprezentacji.

Chwilę później w znakomitej sytuacji – sam przed bramkarzem rywali – znalazł się Lewandowski, ale przegrał pojedynek z Ciprianem Tatarusanu. Goście jedyny raz w tej części gry zagrozili Szczęsnemu w 41. minucie, jednak Iasmin Latovlevici strzelił obok bramki.

Tuż przed przerwą wszedł na boisko Krychowiak, zmieniając kontuzjowanego Krzysztofa Mączyńskiego.

W 57. minucie losy meczu były praktycznie rozstrzygnięte. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Piotra Zielińskiego skutecznym strzałem głową popisał się Lewandowski.

Chwilę później biało-czerwoni mieli kolejny rzut karny. Tym razem faulowany był Zieliński, a “jedenastkę” wykorzystał Lewandowski, zdobywając swojego jedenastego gola w eliminacjach MŚ 2018. Dzięki temu zrównał się na czele listy najlepszych strzelców kwalifikacji z Portugalczykiem Cristiano Ronaldo. Świetny występ kapitana gospodarzy oglądała z trybun jego żona Anna.

W 77. minucie na strzał z dystansu zdecydował się zawodnik gości Bogdan Stancu i piłka po rykoszecie wpadła do siatki. Szczęsny, wcześniej praktycznie bez pracy w tym meczu, nie miał szans.

Gol dodał animuszu Rumunom, którzy do końca meczu atakowali, mieli swoje szanse, ale wynik już się nie zmienił.

To piąte z rzędu zwycięstwo kadry Nawałki w eliminacjach. Po sześciu kolejkach Polska ma już 16 punktów i jest bardzo bliska awansu. O sześć wyprzedza Danię i Czarnogórę. Rumunia pozostała z sześcioma punktami.

Polska – Rumunia 3:1 (1:0)

Bramki: dla Polski Robert Lewandowski (29-karny, 57, 62-karny); dla Rumunii – Bogdan Stancu (77).

Żółte kartki: Rumunia – Christian Sapunaru.

Sędzia: Ruddy Buquet (Francja). Widzów 57 128.

Polska: Wojciech Szczęsny – Łukasz Piszczek, Thiago Cionek, Michał Pazdan, Artur Jędrzejczyk – Jakub Błaszczykowski, Karol Linetty (72-Arkadiusz Milik), Piotr Zieliński (81-Łukasz Teodorczyk), Krzysztof Mączyński (44-Grzegorz Krychowiak), Kamil Grosicki – Robert Lewandowski.

Rumunia: Ciprian Tatarusanu – Romario Benzar, Vlad Chiriches, Cristian Sapunaru, Alin Tosca, Iasmin Latovlevici (60-Gheorghe Grozav) – Bogdan Stancu, Mihai Pintilii, Razvan Marin (80-Sergiu Hanca), Alexandru Chipciu (60-Nicolae Stanciu) – Florin Andone.

Więcej punktów po rozegraniu sześciu kolejek mają tylko mistrzowie świata – Niemcy oraz Szwajcarzy (obie te ekipy mają po sześć wygranych), a 16 pkt to również dorobek Belgów. Te zespoły są najbliżej awansu.

W każdym z sześciu kwalifikacyjnych spotkań do siatki trafił Lewandowski, a łącznie z Euro 2016 sobotni mecz był siódmym, w którym napastnik Bayernu Monachium wpisał się na listę strzelców. Takiej serii w reprezentacji nie miał wcześniej żaden inny zawodnik. W kwalifikacjach “Lewy” z dorobkiem 11 goli jest najskuteczniejszy, ex aequo z Portugalczykiem Cristiano Ronaldo.

W zespole narodowym w sobotę wyprzedził w zestawieniu najlepszych strzelców Grzegorza Latę i z 46 bramkami jest drugi, o dwie za Włodzimierzem Lubańskim.

Po porażce w Warszawie Rumuni praktycznie odpadli z rywalizacji o zwycięstwo w grupie. Do Polaków tracą już 10 pkt. O sześć mniej niż biało-czerwoni mają Czarnogórcy i Duńczycy.

Ci pierwsi pokonali na własnym terenie Armenię 4:1, a hat-tricka skompletował Stevan Jovetic. Szczególnej urody był gol na 4:0 zdobyty przewrotką. Z kolei Duńczycy dość pewnie w Ałmatach wygrali z Kazachami 3:1. Jeszcze w pierwszej połowie kapitan gospodarzy Baurżan Isłamchan został ukarany czerwoną kartką.

Kolejne mecze eliminacyjne w grupie E – 1 września. Biało-czerwoni w Kopenhadze zmierzą się z Danią.

Spośród innych spotkań w sobotę najciekawiej było na Hampden Park w Glasgow. Szkocja zremisowała z odwiecznym rywalem – Anglią 2:2, a aż trzy gole padły w samej końcówce.

Prowadzenie dla niepokonanych w eliminacjach gości zdobył w 70. minucie Alex Oxlade-Chamberlain. Później – w 87. i 90. minucie – w bliźniaczy niemal sposób dwa rzuty wolne na bramki efektownymi uderzeniami lewą nogą zamienił Leigh Griffiths. Były to jego premierowe trafienia w narodowych barwach. W trzeciej minucie doliczonego przez arbitra czasie gry do remisu w 115. potyczce obu reprezentacji doprowadził Harry Kane i odebrał Szkotom nadzieje na pierwsze od 1999 roku zwycięstwo nad Anglią, której z kolei na własnym terenie nie pokonali od 32 lat.

Anglia z 14 pkt prowadzi w grupie F. O dwa punkty wyprzedza Słowację, która wygrała na wyjeździe z Litwą 2:1 po bramkach Vladimira Weissa i Marka Hamsika. Znany z polskiej ligi Darvydas Sernas w końcówce zmniejszył rozmiary porażki.

“Obowiązkowe” zwycięstwo odnieśli Niemcy, którzy w Norymberdze wygrali z San Marino 7:0. Trzy gole zdobył niedawny debiutant w kadrze Sandro Wagner. Mistrzowie świata mają komplet 18 punktów i o pięć dystansują Irlandię Północną, która po golu Stuarta Dallasa tuż przed końcowym gwizdkiem zapewniła sobie wygraną w Baku z Azerbejdżanem. Coraz mniej szans na awans mają Czesi, którzy zremisowali w Oslo z Norwegią 1:1.

W piątek na pierwszy plan wybiły się porażka Francji ze Szwecją po golu straconym w kuriozalnych okolicznościach tuż przed końcem meczu.

W Sztokholmie już w doliczonym czasie gry golkiper “Trójkolorowych” Hugo Lloris tak niefortunnie interweniował poza polem karnym, że piłka trafiła do Oli Toivonena, który z połowy boiska posłał ją do opuszczonej francuskiej bramki.

Dzięki zwycięstwu ekipa “Trzech Koron” awansowała na pierwsze miejsce w grupie A. Ma 13 punktów, podobnie jak Francja. Trzecia Holandia uzbierała dotychczas 10 punktów, a czwarta Bułgaria – 9.

“Pomarańczowi” – z wracającym na ich ławkę trenerską prawie 70-letnim Dickiem Advocaatem – pokonali w Rotterdamie Luksemburg 5:0 w spotkaniu sędziowanym przez Bartosza Frankowskiego. Jedną z bramek uzyskał obchodzący tego dnia 33. urodziny Wesley Sneijder, który rozegrał 131. mecz w drużynie narodowej, stając się rekordzistą w historii holenderskiego futbolu.

Do sensacji doszło w Andorze, gdzie gospodarze – uchodzący za jedną z najsłabszych drużyn na Starym Kontynencie – wygrali z Węgrami 1:0. Jedyną bramkę zdobył w 26. minucie Marc Rebes.

Po raz ostatni w meczu o punkty Andora zwyciężyła w październiku 2004 z Macedonią 1:0, również w kwalifikacjach MŚ.

“Wstyd, wstyd”, “Najbardziej żenująca porażka w historii” – to tylko niektóre z tytułów sobotnich wydań węgierskich gazet. Dziennikarze przypomnieli także ubiegłoroczną wpadkę z Wyspami Owczymi – mecz w Torshavn zakończył się bezbramkowym remisem.

“W historii naszej reprezentacji są też remis z Liechtensteinem 0:0 w 1999 roku i porażka z Maltą 1:2 w 2006. Teraz jeszcze przegrana z Andorą 0:1. To najbardziej żenująca porażka” – oceniają eksperci z Węgier.

Usprawiedliwienia dla swoich podopiecznych, ale też dla siebie, nie miał niemiecki trener pokonanych Bernd Storck, który przyznał: “Ten wynik jest niewybaczalną hańbą. Mogę tylko przeprosić”.

W składzie Madziarów w piątek byli m.in. piłkarze z polskiej ligi – Adam Gyurcso z Pogoni Szczecin grał do 71. minuty, a Dominik Nagy z Legii Warszawa od 21. minuty. Mimo porażki Węgrzy pozostali na trzecim miejscu w grupie (7 pkt), ale już praktycznie bez szans awansu. Prowadzi z 18 pkt Szwajcaria, która ostatnio nie wygrała w 1/8 finału Euro 2016 z Polską, przed Portugalią – 15.

W niedzielę na boiska wyjdą zespoły z grup D, G i I. Najciekawiej zapowiadają się spotkania Serbii z Walią i Islandii z Chorwacją.

Wyniki meczów grup eliminacji piłkarskich mistrzostw świata w strefie europejskiej:

piątek, 9 czerwca

grupa A

Białoruś – Bułgaria 2:1 (1:0)

Szwecja – Francja 2:1 (1:1)

Holandia – Luksemburg 5:0 (2:0)

tabela

1. Szwecja 6 4 1 1 12-4 13

2. Francja 6 4 1 1 11-5 13

3. Holandia 6 3 1 2 13-6 10

4. Bułgaria 6 3 0 3 9-12 9

5. Białoruś 6 1 2 3 4-11 5

6. Luksemburg 6 0 1 5 6-17 1

grupa B

Andora – Węgry 1:0 (1:0)

Łotwa – Portugalia 0:3 (0:1)

Wyspy Owcze – Szwajcaria 0:2 (0:1)

tabela

1. Szwajcaria 6 6 0 0 12-3 18

2. Portugalia 6 5 0 1 22-3 15

3. Węgry 6 2 1 3 8-7 7

4. Wyspy Owcze 6 1 2 3 2-10 5

5. Andora 6 1 1 4 2-13 4

6. Łotwa 6 1 0 5 2-12 3

grupa H

Gibraltar – Cypr 1:2 (1:1)

Estonia – Belgia 0:2 (0:1)

Bośnia i H. – Grecja 0:0

tabela

1. Belgia 6 5 1 0 24-2 16

2. Grecja 6 3 3 0 10-3 12

3. Bośnia i H. 6 3 2 1 13-5 11

4. Cypr 6 2 1 3 5-9 7

5. Estonia 6 1 1 4 5-17 4

6. Gibraltar 6 0 0 6 3-24 0

sobota, 10 czerwca

grupa E

Kazachstan – Dania 1:3 (0:1)

Czarnogóra – Armenia 4:1 (2:0)

Polska – Rumunia 3:1 (1:0)

tabela:

1. Polska 6 5 1 0 15-7 16

2. Czarnogóra 6 3 1 2 14-7 10

3. Dania 6 3 1 2 10-6 10

4. Rumunia 6 1 3 2 7-7 6

5. Armenia 6 2 0 4 7-14 6

6. Kazachstan 6 0 2 4 4-16 2

grupa C

Azerbejdżan – Irlandia Północna 0:1 (0:0)

Niemcy – San Marino 7:0 (4:0)

Norwegia – Czechy 1:1 (0:1)

tabekla:

1. Niemcy 6 6 0 0 27-1 18

2. Irlandia Płn. 6 4 1 1 11-2 13

3. Czechy 6 2 3 1 9-5 9

4. Azerbejdżan 6 2 1 3 3-9 7

5. Norwegia 6 1 1 4 6-10 4

6. San Marino 6 0 0 6 1-30 0

grupa F

Szkocja – Anglia 2:2 (0:0)

Słowenia – Malta 2:0 (1:0)

Litwa – Słowacja 1:2 (0:1)

tabela:

1. Anglia 6 4 2 0 10-2 14

2. Słowacja 6 4 0 2 12-4 12

3. Słowenia 6 3 2 1 6-3 11

4. Szkocja 6 2 2 2 9-10 8

5. Litwa 6 1 2 3 6-11 5

6. Malta 6 0 0 6 2-15 0

W niedzielę, 11 czerwca grają:

grupa D

Kiszyniów: Mołdawia – Gruzja (18.00)

Dublin: Irlandia – Austria (18.00)

Belgrad: Serbia – Walia (20.45)

grupa G

Skopje: Macedonia – Hiszpania (20.45)

Hajfa: Izrael – Albania (20.45)

Udine: Włochy – Liechtenstein (20.45)

grupa I

Tampere: Finlandia – Ukraina (18.00)

Szkodra (Albania): Kosowo – Turcja (20.45)

Reykjavik: Islandia – Chorwacja (20.45)

Piłkarze ze strefy europejskiej walczą o 13 miejsc. Bezpośredni awans wywalczą zwycięzcy dziewięciu grup, a osiem najlepszych drużyn z drugich miejsc rozegra w listopadzie baraże w czterech parach. Ich triumfatorzy także wystąpią na mundialu w Rosji.

