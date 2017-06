Kapitan Cook na Hawajach

Będąc w służbie Marynarki Wojennej Wielkiej Brytanii spędził na morzach i oceanach prawie 10 lat szukając odpowiedzi na dwa pytania interesujące Admiralicję: czy biegun południowy Ziemi jest pokryty lądem i czy w pobliżu bieguna północnego jest przejazd między Atlantykiem i Pacyfikiem. Dał dwie błędne odpowiedzi, a mimo wszystko dzięki jego innym obserwacjom, odkryciu wielu wysp, naniesieniu tych i wielu innych wysp oraz kilku brzegów państw przyoceanicznych na pierwsze naukowe mapy, uczyniło go wybitnym kartografem i najsłynniejszym żeglarzem wszech czasów.

Młodość James Cooka

James Cook urodził się w czepku. Syn biednego wielodzietnego najemnego pracownika rolnego stał się najsłynniejszym podróżnikiem wszech czasów. Zawdzięczał to swym naturalnym zdolnościom, uporowi w zdobywaniu wiedzy, ale przede wszystkim grupie mecenasów. Pierwszym z nich był właściciel gospodarstwa, u którego ojciec pracował, bo posłał Jamesa do szkoły. Pracując w wiosce rybackiej w sklepie, polecony został dwom właścicielom statków węglowych. Na węglarce rozpoczął karierę marynarza i choć szybko awansował w żegludze handlowej, przeniósł się jednak do marynarki wojennej, bo dobrze wiedział, że tylko tu może zrobić karierę. Poznał i zaprzyjaźnił się z kilkoma protektorami, między innymi z Pierwszym Lordem Admiralicji – Czwartym Earlem Sandwich. Ożenił się bogato z córką jednego ze swych patronów. Sam studiował algebrę, trygonometrię, astronomię i nawigację i miał oko na wszelkie najnowsze odkrycia dotyczące podróży morskich.

Cook żeglarz, odkrywca, kartograf

Szybko został mianowany kapitanem statków między innymi żaglowca Endeavour. W roku 1759 stolarz John Harrison stworzył chronometr, czyli dokładny zegar morski, przy pomocy którego można było określić długość geograficzną jakiegoś miejsca na morzu czy na lądzie – z ustaleniem szerokości nie było już problemu w owych czasach. Cook mając do dyspozycji dwa instrumenty: wspomniany chronograf i astrolabium, znany od czasów starożytnych do mierzenia szerokości geograficznej, stał się pierwszym naukowym kartografem.

Oto tylko niektóre osiągnięcia Cooka: zbadał i naniósł na mapę ujście rzeki Św. Wawrzyńca oraz wyspę Nową Fundlandię, co pomogło Anglikom w dotarciu do Quebecu. Odkrył wiele wysp na Pacyfiku i umieścił je, a także wiele znanych już wcześniej, na mapie. Zbadał i naniósł na mapy Nową Zelandię. Objechał Nową Zelandię i Australię i naszkicował bardzo dokładną mapę wybrzeży tych lądów, sugerując Admiralicji, by zasiedlić je. Brał udział w eksperymencie astronomicznym zmierzającym do ustalenia odległości Ziemi od Słońca, a okazją było przesuwanie się planety Wenus po tarczy Słońca. Obserwacji dokonał na wyspie Polinezji Tahiti, gdzie w tym celu zbudował obserwatorium astronomiczne. Głównym jednak celem jego dwóch wielkich pierwszych podróży było odkrycie legendarnej “Terra Australis Incognita”, czyli Południowego Nieznanego Lądu. Dwa razy próbował do niego dotrzeć, jako pierwszy z żeglarzy przekroczył południowe koło podbiegunowe, dotarł aż do 71 stopnia południowej szerokości geograficznej. Na dalszą podróż na południe nie pozwolił mu lód. Autorytatywnie więc orzekł, że takiej ziemi nie ma. Pomylił się. Jest taki ląd i nazywa się dzisiaj Antarktyda. Już w tym czasie podejrzewano, że nie ma lądu na biegunie północnym, a Cook po nieudanej próbie przepłynięcia między oceanami zaczął wątpić czy właśnie ląd nie udaremnił mu tę przeprawę.

Odkrywca leku na szkorbut

Cook był nie tylko badaczem, kartografem, ale i doświadczonym, praktycznym żeglarzem. Był jednym z pierwszych, który pokonał przekleństwo długich morskich podróży – chorobę szkorbut. Ani on, ani nawet późniejsi naukowcy, nie znali przyczyn choroby, nie wiedzieli, że chodzi tu o brak witamin w organizmie. Drogą eksperymentów powoli rozwiązano problem. Cook był wymagającym kapitanem. Osobiście pilnował, by marynarze i naukowcy na jego statkach codziennie jedli kiszoną kapustę, surową cebulę, owoce, szczególnie cytrusowe, a soloną wieprzowinę, zasadniczy pokarm w podróżach w owych czasach, zastępował zdrowszym świeżym mięsem morsów, na które nie trzeba nawet było polować, po prostu zbierano je z plaż. Na dodatek cała załoga i goście musieli się codziennie kąpać, prać odzienie i wietrzyć pościel. Te praktyki powodowały, że wracał do rodzinnego portu z taką samą liczbą marynarzy i pasażerów, z jaką trzy lata wcześniej wyruszał na oceany. Raz mu się tylko przytrafiło, że stracił 30 ludzi, bo zatrzymał się na Jawie, w owym czasie siedlisku różnych zaraźliwych chorób. Umarli na dezynterię i dżumę.

Odkrycie Wysp Hawajskich

Po obaleniu mitu (tak się przynajmniej wydawało Cookowi i jego współczesnym) o Nieznanej Ziemi Południa, polecono mu znaleźć północne przejście między oceanami Atlantyckim i Pacyfikiem. Wszyscy inni żeglarze przed nim próbowali odkryć je od strony Atlantyku, Cook postanowił zrobić to z przeciwnego kierunku – od Pacyfiku. Wyposażono go w dwa statki: Resolution (112 załogi) i Discovery (70 osób na statku) i dnia 12 lipca 1776 r. wyprawa ruszyła. W drodze zahaczono o Nową Zelandię, na wyspie Tahiti wysadzono na brzeg tubylcę Omaia, którego zabrano do Anglii w poprzedniej wyprawie po to, by przekonać Anglików, że gdzieś w przestworzach oceanów żyją inni nieznani dotąd ludzie (tłumy waliły jak do cyrku, by takie dziwadło zobaczyć!). Ten pomysł chwalenia się tubylcami nie jest wynalazkiem Anglików – trzy wieki wcześniej robili to konkwistadorzy portugalscy i hiszpańscy, choćby Kolumb, w niecały wiek później pogromcy Indian przywozili do Senatu Amerykańskiego skutych w kajdany wodzów indiańskich jako trofeum wojenne.

Załogom Resolution i Discovery wydawało się, że są pierwszymi Europejczykami którzy odkryli Wyspy Hawajskie – czy o ich istnieniu wiedział Cook przed 1778 r. tego nie wiemy. Objechano większe wyspy, naniesiono je na mapę i, by przypodobać się swemu patronowi Johnowi Montangu earlowi Sandwich, Cook nazwał je Wyspami Sandwich. Nie przejmował się tym, że już od wieków mają swoją nazwę Hawaje – teraz musiały się nazywać tak, jak biali panowie mórz tego sobie życzą.

Cook i załoga jego okrętów nie byli pierwszymi Europejczykami na Wyspach. Przez Pacyfik podróżowały statki hiszpańskie między Meksykiem i Filipinami. Ekspedycja pod wodzą Lopeza de Villalobos i nawigatora Joao Gaetano natknęła się na nie w 1542 r., nazwano je Islos de la Mesa. Nie opłacało im się rozpoczynać wojny z licznymi i wysportowanymi dobrymi wojownikami wyspiarzami, bo nie wiadomo było, czy jest się czym obłowić; pod surowymi karami zabroniono załodze mówić o tym odkryciu, by nie dostała się te wyspy Anglia, która już wtedy była potężnym rywalem Hiszpanii na oceanach. Hiszpanie nanieśli je na mapę swych tras oceanicznych, a te wpadły w ręce Anglików. Być może znał te mapy Cook i być może nie zdziwił się mocno gdy dotarł na Hawaje.

Przyjęcie Cooka przez tubylców

Kapitan Cook i jego towarzysze byli wprost rozanieleni serdecznym przyjęciem przez wyspiarzy. Jak kiedyś w Meksyku Aztecy uznali Corteza za boga i przyjmowali z najwyższymi honorami i czcią, takie przyjęcie spotkało tych przybyszów, gdy wylądowli na Wielkiej Wyspie. Nie wiedzieli, że według legendy, Lomo, bóg żniw, sportu i pokoju, miał przybyć do swego ludu na pływającej wyspie w czasie uroczystości na jego cześć. Była tym większa radość u tubylców, gdy bóg przypłynął nie na jednej lecz na dwu “wyspach”. Gdy na dodatek “bóg blondas” zaczął obdarowywać swój lud dziwnymi darami, uwielbienie sięgnęło zenitu. Najbardziej cieszyli się tubylcy z gwoździ, szybko je zaadoptowali do różnych swoich narzędzi, między innymi robili z nich haczyki do łowienia ryb. Choć to był już koniec XVIII wieku, mieszkańcy Wysp ciągle żyli w epoce kamienia, bo narzędzia i broń produkowali z kamienia, drzewa i kości zwierzęcych.

Szukanie przejście między oceanami

Głównym celem trzeciej wyprawy oceanicznej Cooka nie było odkrywanie nowych wysp. Jako wielki autorytet miał zbadać i raz na zawsze stwierdzić, czy istnieje północne przejście morskie między oceanami. Dwa tygodnie był bogiem na Wyspie, przypuszczam, że mu się to podobało, lecz obowiązki wzywały. Popłynął w stronę amerykańskiego kontynentu, dotarł na brzeg dzisiejszego Oregonu i zaczął powoli posuwać się na północ opisując i nanosząc na mapę mało znane dotąd północno-zachodnie wybrzeża kontynentu. Dotarł do Cieśniny Beringa, a nawet trochę dalej, ale dalsza podróż osiemnastowiecznym okrętem o napędzie na wiatr była niemożliwa. Cook orzekł autorytatywnie, że przejścia między oceanami nie ma, bo ląd, a może tylko wieczny lód, na to nie pozwala.

Powrót na Hawaje i śmierć

Wracając do domu nie omieszkał zahaczyć o Hawaje, wylądował w tej samej zatoce, z której odjechał. Jakie było jego zdziwienie, gdy tym razem nie został przyjęty przez tubylców z otwartymi ramionami, ale bardzo nieufnie. Nie rozumiał dlaczego. Dla tubylców domniemana boskość wodza okrętów wydała się podejrzaną, bo był to już okres świętowania boga wojny Ku, a wiadomo, bogowie nie depczą sobie po piętach, więc, pomyślano, ten blondas może nie jest bogiem pokoju Lomo. Skończyły się też prezenty, zabrakło cudownych gwoździ. Po cichu trzeba było opuścić port. Fatum chciało, że zaraz po opuszczeniu Hawajów przyszła burza morska i główny maszt jednego ze statków złamał się. Trzeba było wracać, by dokonać napraw.

Podczas tego pobytu Cooka na Wielkiej Wyspie tubylcy ukradli mu szalupę, mieli ją spalić, a żelazny kadłub przekuć na groty do oszczepów – chyba podpatrzyli jak Anglicy obrabiają żelazo, uznali sprawę za niezbyt skomplikowaną, sami to zaczęli robić. Sprawne, ulepszone oszczepy były teraz bardzo użyteczne, bo to przecież był okres wojny wszystkich ze wszystkimi na cześć boga Ku. Rzecz niezwykła, ci ludzie z epoki kamienia łupanego w ciągu kilkudziesięciu dni znaleźli się dzięki Cookowi w erze żelaza. Cook nie przejął się kradzieżą, miał pod tym względem doświadczenia z Polinezji. Zamiast szukać swojej własności w buszu, czy po zatokach, wziął w zastaw wodza Kalaniopuu i jego rodzinę; wiedział, że jego poddani szybko mu zwrócą to co zabrali. W drodze z zakładnikami na statek Kapitan zauważył, że w gniewnej grupie tubylców niektórzy mieli na sobie, czy przy sobie, jakieś inne drobiazgi ukradzione ze statku. Poniosły go nerwy i zaczął się szamotać w tłumie. Ktoś go zranił nożem, wtedy już była pewność, że nie jest bogiem, bo bogowie nie krwawią. W jednym momencie został dokłuty i dobity pałkami, a razem z nim cztery osoby z jego obstawy. Był to pamiętny dzień 14 lutego 1779 r. Tubylcy zabrali ze sobą ciało Cooka, jego towarzyszy zostawili na plaży. Ta plaża, dziś ogrodzona, jest terenem eksterytorialnym – to mała cząstka Wielkiej Brytanii na obszarze Stanów Zjednoczonych.

Wiemy, że za cztery dni ciało, a może tylko część ciała Kapitana oddana została załodze pod warunkiem, że odpłyną z Wyspy. Według bardzo żywej legendy (nie widzę powodu, żeby jej nie wierzyć), starszyzna Wyspy część ciała Kapitana skonsumowała – chodziło nie tylko o uczczenie w ten sposób dzielnego i mądrego człowieka, bo za takiego go mieli mimo zawodu, że nie jest bogiem, ale i o to, by te cechy przeszły na nich. Reszta ciała została pochowana z pompą w ceremonii morskiej, w wodach oceanu.