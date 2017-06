Jak zaprojektować ogródek wokół swojego domu

Projektowanie ogródka dla laika, który niewiele w życiu miał wspólnego z ogrodowaniem, nie jest wcale sprawą łatwą. Nikt z nas nie robi przecież tego na co dzień. Na dodatek mało kto zna się na doborze materiału roślinnego, jakiego użyć należy do stworzenia interesującego ogrodu.

Oto kilka praktycznych uwag, które trzeba uwzględnić przy projektowaniu zieleni wokół własnego domu: – Duże drzewa zimozielone staramy się sadzić po tej stronie domu, skąd wieją zimowe wiatry – w Ontario to strona północnozachodnia. Zapewni to oszczędności związane z ogrzewaniem domu. Zimozielone to również dobrze wyciszająca bariera od strony ulicy.

– Duże drzewa liściaste sadzimy po stronie południowej domu. Latem zacieniają one dom, a zimą odsłonią go tak, aby dotarło do niego słońce.

– Rośliny posadzone blisko wokół domu łagodzą jego kanciasty wygląd. Równocześnie ocieplają zimą i ochładzają latem piwnicę. Dlatego właśnie poleca się sadzić blisko domu krzewy zimozielone.

– Kwitnące drzewa i krzewy nie tylko dodają ogrodowi urody. Często mają one owoce, które sprowadzają do ogrodu ptaki. – Kwitnące rośliny jednoroczne sadzić należy tak, aby bywalcy ogrodu przebywali jak najbliżej ich kwiatów. Warto umieścić je zatem przy patio albo wzdłuż wejścia do domu. Dobre wyniki daje lekkie podniesienie tych stanowisk, co przybliża kwiaty do oczu. Można sadzić je zatem w pojemnikach albo wyniesionych okalającym murkiem oporowym rabatach.

– Byliny, czyli zielone rośliny wieloletnie, kwitną niestety z reguły tylko przez dwa albo trzy tygodnie w roku. Rabatę bylinową umieszczamy zatem raczej w głębi ogrodu, tak aby zwracała na siebie uwagę tylko kwitnącymi okazami.

– Żywopłoty dobrze wyznaczają drogi i granice ogrodu. Nadają przy tym klasyczny charakter całej kompozycji. Dobrze zatem prezentują się przy nieco starszych domach.

– W miejscach głębokiego cienia rezygnujemy z trawnika, który będzie tam wyglądał zawsze marnie. Jako pokrycie ziemi można zastosować wówczas barwinek albo rumiankę.

– Nie należy zapominać o kwitnących wiosną roślinach cebulowych, jak krokusy, narcyzy czy tulipany. Właśnie o tej porze roku dodają one każdemu ogrodowi wiele uroku.

Wasz Jan Ogrodnik