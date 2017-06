Jak klienci Domator Team losowali mercedesa

Oczywiście może będę nieskromny, ale powtarzam słowa wielu obecnych na sali (a było na niej prawie 400 osób!): było bardzo miło i bardzo wesoło. Dzięki ogromnej grupie ludzi, którzy włączyli się w przygotowania wszystko poszło gładko i sprawnie.

Jak Państwo wiedzą, impreza miała miejsce w sobotę 27 maja w Centrum JPII i zaczęła się o godzinie 19.30. Owszem dużo osób było wcześniej ale wejście na znakomicie przygotowaną przez załogę Centrum salę zaczęło się o 19.30. Od razu po wejściu na salę i wybraniu miejsc, uczestnicy mogli wrzucić swoje losy to specjalnego bebna. Oczywiście cały Domator Team pomagał zarówno we wpuszczaniu na salę jak i w wycinaniu kuponów i umieszczaniu ich w bębnie losującym. Krótkie przywitanie i wyjaśnienie zasad losowania oraz znakomita muzyka w wykonaniu kwartetu muzycznego pod przewodnictwem Marka Majewskiego wypełniły oczekiwanie na posiłek. Posiłek tradycyjnie już był przygotowany przez Jana Gromadę (z liczną załogą). Obfity i smaczny wielodaniowy obiad został podany o 20.00. Wiadomo, że jak “Polak jak głodny to zły!” dlatego w chwili rozpoczęcia losowania po godzinie 20.30 wszyscy byli w błogim nastroju!

This slideshow requires JavaScript.

Przypomnę jak wygląda samo losowanie. Na początku losujemy grupę finałową i składa się ona z 9 losów wyselekcjonowanych przez zaproszonych gości, zwykle sponsorów licznych nagród pocieszenia, o których powiem później. Wszyskie 9 losów trafia do szklanego pojemnika, na oczach wszystkich. Jest to tak zwana grupa finałowa. Z tej grupy wyłoniony jest później zwycięzca na zasadzie odwrotnej kolejności. Co to oznacza? Otóż kiedy zaczynamy eliminację by wyłonić zwycięzcę, zwykle jeden z zaproszonych gości wyciąga pierwszy los. W tym roku honor ten miała pani Iwona Gańczak (współpracująca z nami prawniczka). Gdy pierwszy los został wyłoniony i wyczytano nazwisko “eliminowanej osoby” ta w formie “rewanżu” wyeliminowała następną osobę. I tak miało to miejsce do momentu kiedy w naczyniu z losami pozostał ostatni los. Muszę dodać, że każdy z grupy finałowej otrzymywał nagrodę pocieszenia. Drugą nagrodą były wakacje dla dwóch osób na Kubie (Ana & Oleksander Somov), a trzecią – bonus 1000 dol. (Maurycy Pasternak). Zabawne jest to też, że w grupie finałowej znaleźli się zwycięscy poprzedniej edycji losowania – Iwona i Jacek Ziołek.

Napięcie na sali było w zenicie ale by “podgrzać” atmosferę część artystyczna była kontynuowana jeszcze przez moment. Ostatni los (zwycięski) został wyjęty z pojemnika losującego przez przedstawiciela “dealership” Mercedesa z Oakville pana Łukasza Wojnarowskiego. Łukasz był na takiej wielkiej imprezie związanej z losowaniem samochodu po raz pierwszy ale od razu wyjął zwycięski los “bardzo profesjonalnie” i na oczach wszyskich zgromadzonych odczytał nazwiska zwycięzców.

W tym roku są to Irena Stępień i Antoni Napiórkowski. Brawo!

Zaskoczona para przez moment myślała, że robimy sobie żarty. Kiedy dotarli na scenę widać było wzruszenie! Antoni stwierdził “marzenia się spełniają”, a Irena powiedziała, że czerwony kolor Mercedesa jest “bardzo twarzowy” i że będzie ją łatwo poznać. Oklaski, gratulacje od obecnych na sali oraz całego domator Team trwały jakiś czas, ale po celebracji nadszedł czas na losowanie bardzo licznych nagród pocieszenia. Było ich ponad 55 i stół z nagrodami aż się uginał pod ich ciężarem.

W tym roku rola “sierotki” losującej nagrody przypadła panu Antoniemu (zwycięzcy imprezy). Robił to chętnie i z gracją i wszystkie nagrody trafiły w ręce bardzo wielu osób spoza grupy finałowej. Bardzo serdecznie chciałbym raz jeszcze podziękować wszystkim uczestnikom imprezy, naszym klientom za wspaniały czas razem!

Wielu z nich podkreślało, że pomimo iż nie wygrali niczego, mieli wspaniały czas w czasie losowania. Jak Państwo wiecie była to 19. edycja losowania samochodu od Domatora. Jest to możliwe tylko dzięki naszym wiernym klientom i przyjaciołom.

Teraz czas by podziękować kilku osobom:

* Mojej żonie Agnieszce, która spędziła całe tygodnie przygotowywując listę obecności i organizując zaproszenia.

* Całemu Domator Team w składzie: Kasia Czaplińska, Dorota Szapowałow, Iwona Nowych, Anna Koba, Małgosia Wielądek, Marlena Walowska oraz Dominika Spychalska!

* Centrum JP2 – wspaniała obsługa

* Markowi Majewskiemu wraz z zespołem!

* Tomkowi Sołowijowi – kamera i reportaż, który będzie już wkrótce na You Tube.

* Maćkowi Hajeckiemu – zdjęcia i reportaż

* Joannie i Jarkowi Dąbrowskim – scenografia

* Markowi Kornasiowi – Nowa Printing – zaproszenia

* Janie Gromadzie – catering.

A teraz jeszcze chcę powiedzieć o licznych sponsorach naszej imprazy. Główna nagroda (Mercedes) oraz większość głównych nagród pocieszenia jest fundowana przez Domator Team, ale mamy zawsze bardzo wielu sympatycznych sponsorów, którzy rozumieją potrzebę networking i wspierania innych biznesów przez co często mogą liczyć na naszą rekomendację. Ponieważ tych sponsorów było sporo, dlatego nie będę podawał jakie nagrody ufundowali ale uważam, że powinienem wymienić osobę oraz firmę, jaką reprezentuje. Ta lista nie jest w według wartości nagród, bo nie jest to teraz istotne. Każda nagroda jest tak samo doceniana i szanowana:

1. Ed Nakon – Real Esate prawnik.

2. Przemek Poźnański – Smart Furnitures

3. Leszek i Ewa Dziadecki – Advantage Group of Finance.

4. Chris Bereśniewicz – Avante Survaying

5. Iwona Gańczak – Prawnik

6. Tekman Flooring and Staircases

7. Orbit Restaurant

8. Starsky Supermarket

9. Monika Liberek – Prawnik

10. Beata Palka – School Maya B (Polski daycare)

11. Polska Credit Union – Ania Kornaś 12. Barbara Pilecki – TD

13. Iwona Sawicka – RBC

14. Tomek Spychalski – Mortgages

15. All Dom

16. Roman Clock Repairs Reportaż z imprezy można zobaczyć na YouTube wpisując w wyszukiwarce “losowanie mercedesa 2017”.

Maciek Czapliński

Domator Team