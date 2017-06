Niespodziewanie zupełnie wpadli do mnie Dorota z Erykiem. Zdziwiłem się nawet, jak udało im się dotrzeć do mnie na motorze. Dorota stanęła bowiem w moich progach w poważnie zaawansowanym stanie. A że upał był straszny, poczęstowałem gości wodą sodową z sokiem.

– Ta sodówka przypomniała mi moje dzieciństwo… jak dziś pamiętam wycieczkę do zoo… – zwierzyła się pani Dorota, dodając zaraz potem: – A czy mógłby pan poradzić nam coś, co dobrze rośnie w cieniu?

– Pod drzewami najlepiej udaje się hosta – oświadczyłem z przekonaniem i wraz z kolejnym łykiem sodowej rozwinąłem opowieść o tej ciekawej roślinie:

Już od ponad stu lat należąca do rodziny liliowatych hosta (łac. hosta) zajmuje w ogrodach dostojne miejsce, jako królowa zacienionych miejsc. Polscy botanicy usiłowali nadać jej zapożyczoną chyba z niemieckiego nazwę funkia. Nie przyjęła się ona jednak zupełnie i dzisiaj wśród miłośników tej rośliny dobrze znana jest po prostu jako hosta. Po angielsku natomiast, poza częstym używaniem bezpośredniego łacińskiego okeślenia, nazywa się ją również “plantain lily”.

Hosta to bylina pochodząca z południowo-wschodniej Azji – rośnie tam zresztą wiele jej gatunków tropikalnych, które nie nadają się, niestety, do zaadaptowania w naszych nieco zimniejszych ogrodach. Te sprowadzone do Europy zawojowały serca wielu angielskich ogrodników w czasach wiktoriańskich. Wówczas to dominujący krajobrazowy styl parków ze względu na sadzenie w nich dużej ilości drzew, przyczynił się do pojawienia się w ogrodach rozległych obszarów cienia. Wśród małej grupy roślin nadających się do obsadzenia takich odciętych od dostępu promieni słonecznych miejsc na pierwsze miejsce wysunęła się szybko hosta. Co ciekawsze, ta bylina o dużych wyrastających bezpośrednio z ziemi liściach w jednym miejscu ogrodu może rosnąć zachowując pełną świeżość wyglądu aż przez kilkadziesiąt lat. W ogrodach angielskich spotkać zatem można nierzadko osobniki, których nie przesadzono przez ponad sto lat. Wielką zaletą hosty jest rownież jej niewybredność odnośnie ziemi – toleruje ona nawet gleby ciężkie, ubite i gliniaste. Na dodatek, dobrze znosi nawet najostrzejsze zimy i bez żadnego okrywania przeżyje każde mrozy, pojawiając się kolejnej wiosny ponownie w ogrodzie.

Największą ozdobą wszystkich host są oczywiście, liście. Ich długość przekracza często 50 cm, a zdarzają się też odmiany, które sięgać potrafią jednego metra. Ponieważ roślina należy do jednoliściennych, żyłki liściowe są równoległe. Czasami zarysowują się bardzo mocno; w innych odmianach są prawie niezauważalne. Kolor liści może mieć przy tym bardzo różnorodny odcień od niebieskawego poprzez czysto zielony aż do żółtawego. Są też odmiany o liściach dwukolorych. W niektórych z nich białe albo żółte rozjaśnienie występuje na brzegi niemal jak obwódka,w innych natomiast w środkowej części liścia.

Oto kilka odmian, które zdobyły sobie popularność w Ameryce Północnej:

– Hyacynthia – liście duże do 40 cm długości o kolorze niebieskoszarym

– Honeybell – liście jasnozielone, wysokość<do 90 cm

– Albo Marginata – liście zielone z białym brzegiem – Royal Standard – liście zielone; może rosnąć w pełnym słońcu – Aurero Marginata – liście zielone z żółtym brzegiem

– Variegated – liście z białymi paskami pośrodku; lubi cień.

Klasyfikacja odmian i gatunków hosty jest stosunkowo skomplikowana i dla przeciętnego ogrodnika naprawdę nieistotna. Warto jedynie wspomnieć, że każdy prawie jej gatunek ma w literaturze po kilka synonimów. Kiedyś nawet przez pomyłkę łączono je z liliowcami, które stanowią dziś przecież zupełnie odmienny rodzaj.

Projektując ogród, trzeba zawsze pamiętać, że ze względu na swą dekoracyjność przez cały sezon wegetacyjny, jako roślina brzegowa wyznaczająca granicę pomiędzy ogrodem a chodnikiem, hosta jest naprawdę niezastąpiona. Jej białe kwiaty natomiast, pojawiające się zwykle, są raczej niepozorne, ale w większości odmian przyjemnie pachną.

Hostę najprościej rozmnażać przez podział kłączy wiosną, lub też jesienią. Wystarczy po prostu łopatą odciąć z kępy jej jedną część brzegową i przenieść na nowe miejsce. W sklepach ogrodniczych można też kupić hostę w formie rozsady wysadzonej do małych pojemników. Wówczas wysadza się ją do ogrodu podczas całego sezonu wegetacyjnego. Atrakcyjność rośliny wyraźnie poprawia się po kilkakrotnym nawożeniu – najlepiej zastosować nawóz o składzie NPK: 20-20-20.

Na zakończenie opowieści o hoście zapytałem moich gości:

– A na co wam wiedza o hoście? Mieszkacie przecież w bloku, a jej na balkonie uprawiać nie można.

– Chcemy zawieźć jakiś prezent dla cioci Eryka, która odstępuje nam garaż dla naszego samochodu.

– Gratuluję! A można wiedzieć jaki samochód? – zapytałem z ciekawością.

– Ciągle się namyślamy – wyjaśniła pani Dorota, zaskakując mnie zaraz potem strasznie dziwnym pytaniem:

– A czy może zna pan kogoś w kraju, kto chciałby odsprzedać “Syrenkę”?

– Syrenkę??? – odkrzyknąłem niemalże pytaniem na pytanie.

– Wczoraj pokazałam Erykowi zdjęcia z mojego dzieciństwa… On po prostu oszalał, gdy zobaczył “Syrenkę”. Twierdzi nawet, że “Neon” ukradł bezczelnie jej opływowe kształty…

– Ale co z dwucylindrowym silnikiem? – zadałem praktyczne pytanie.

– O to się naprawdę nie martwię. – uśmiechnęła się teraz pani Dorota. – Pan Andrzej z A&J obiecywał wstawić jej pod maskę silniczek z rozbitego cadillaca.

– A co z tłumikiem? – pytałem dalej z jeszcze większą ciekawością.

– Mr. Julian can fix it – z przekonaniem odpowiedział po angielsku sam Eryk.

Tego dnia wieczorem długo nie mogłem zasnąć: – I kto by pomyślał, że niechciana córka reżimu Gomułki – “Syrenka” wzbudzi kiedyś emocje w miłośniku kanadyjskiej motoryzacji… A swoją drogą, jutro przyjrzeć się muszę dokładniej “Neonowi”…