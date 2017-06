Działo się (7 czerwca)

1887 – Amerykanin Tolbert Lanston z Waszyngtonu D. C. opatentował monotyp. Dziś jest to już maszyna absolutnie muzealna, służąca w czasach tradycyjnego zecerstwa do składu tekstu i odlewania czcionek. System monotypowy składał się z dwóch maszyn: tastra (klawiatury) oraz odlewarki. Obie maszyny wymagały zasilania sprężonym powietrzem, dostarczanym przez kompresor, który również wchodził w skład zestawu. Tak się kiedyś drukowało gazety… Monotyp i jego udoskonalona wersja – linotyp – zniknął pod koniec ubiegłego wieku. Ale do dziś te urządzenia są czasami używane do produkcji wysmakowanych i drogich wydawnictw artystycznych.

Virginia Apgar

1909 – Urodziła się Virginia Apgar (zm. 7 sierpnia 1974) – amerykańska lekarka, specjalizująca się w anestezjologii i pediatrii. Znana jest z opracowania w 1949 roku skali Apgar, służącej do określania stanu noworodków. W 1975 Amerykańska Akademia Pediatryczna ustanowiła nagrodę imienia Virginii Apgar. Jest ona corocznie przyznawana przez Akademię za szczególne zasługi na polu pediatrii perinatalnej. W listopadzie 1995 została pośmiertnie wprowadzona do National Women’s Hall of Fame.

1954 – Zmarł w wieku 41 śmiercią samobójczą jeden z największych matematyków i logików w historii, twórca podstaw informatyki, Anglik Alan Mathison Turing. Jego prace w dziedzinie kryptologii i deszyfracja hitlerowskich depesz skróciły znacznie – zdaniem fachowców – II wojnę światową. Był homoseksualistą; ujawnienie tego faktu spowodowało postawienie go przed sądem (homoseksualizm był wówczas – co dziś wydaje się w cywilizowanym świecie zupełnie nieprawdopodobnym barbarzyństwem – w Anglii karalny). Sąd dał mu wybór: więzienie albo terapię hormonalną. Turing wybrał terapię – konsultacje z psychiatrą i roczną kurację hormonalną (kastrację chemiczną). Nie wytrzymał jej psychicznie. Premier Gordon Brown we wrześniu 2009 roku przeprosił w imieniu rządu Wielkiej Brytanii za „całkowicie niesprawiedliwe” i „straszne” potraktowanie Turinga. W 2013 królowa Elżbieta II pośmiertnie go ułaskawiła.