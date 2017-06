Działo się (19 czerwca)

Pascalina

1623 – Urodził się Blaise Pascal (zm. 19 sierpnia 1662 w Paryżu) – francuski matematyk, fizyk i filozof religii. Miał znaczący wkład w konstrukcję mechanicznych kalkulatorów (ok. 1645, słynny „sumator Pascala”, zwany Pascaliną) i mechanikę płynów; sprecyzował także pojęcia ciśnienia i próżni, uogólniając prace Torricellego. Już jako szesnastolatek napisał pracę obejmującą zagadnienia geometrii rzutowej, później zaś wraz z Pierre’em de Fermatem rozważał kwestie teorii prawdopodobieństwa, wywierając tym samym niemały wpływ na rozwój nowoczesnej ekonomii i nauk społecznych. W wieku 31 lat porzucił działalność naukową, poświęcając się filozofii i teologii. Z tego okresu jego życia pochodzą dwa najbardziej znane dzieła Pascala: Prowincjałki i Myśli.

1965 – Zmarł w wieku 72 lat James Bertram Collip (ur. 20 listopada 1892) – kanadyjski biochemik i fizjolog. Wchodził w skład zespołu naukowców (wraz z Frederickiem Bantingiem, Charlesem Bestem i Johnem Macleodem) z Uniwersytetu Toronto, którzy odkryli insulinę. Na skutek konfliktów w zespole, w roku 1923 Nagroda Nobla w dziedzinie medycyny została przyznana tylko Bantingowi i Macleodowi. Ponieważ Banting uważał, że Best niesłusznie został pominięty, podzielił się z nim pieniędzmi ze swojej części nagrody, w odpowiedzi na to, to samo zrobił Macleod w stosunku do Collipa. Jednak mimo to Best i Collip są powszechnie zapomniani jako współtwórcy tego osiągnięcia naukowego.

1987 – Sąd Najwyższy USA zdecydował, że obowiązujący w Luizjanie od 1981 „Creationism Act”, zakazujący nauczania w szkołach pierwszego i drugiego stopnia teorii ewolucji bez wspominania o boskim akcie stwórczym – jest niekonstytucyjny. Stan się od tego orzeczenia odwoływał, ale przegrał i apelację. Bardzo trudno dobić ciemnotę…

1922 – Urodził się Aage Niels Bohr (zm. 8 września 2009) – duński fizyk teoretyk. Od 1956 roku był profesorem Instytutu Fizyki Teoretycznej im. N. Bohra Uniwersytetu w Kopenhadze, a w latach 1963–1970 jego dyrektorem. Był czwartym synem fizyka Nielsa Henrika Bohra (noblisty) i Margrethe Bohr. roku 1975 otrzymał, wspólnie z Benjaminem Mottelsonem i Leo Reinwaterem, Nagrodę Nobla za “odkrycie związku między ruchem kolektywnym i ruchem jednocząstkowym i rozwinięcie teorii budowy jąder atomowych oparte na tym związku”.

Walentina Tierieszkowa (ur. 6 marca 1937 r.)

1963 – Po okrążeniu Ziemi 48 razy wylądowała Walentina Tierieszkowa, pierwsza kobieta w Kosmosie. Jej lot na statku Wostok 6 trwał 22 godziny 50 minut i 8 sekund – dłużej niż wszystkie dotychczasowe loty astronautów amerykańskich razem wzięte. W 1977 roku obroniła doktorat, w 1997 roku przszła na emeryturę jako generał lotnictwa. 3 listopada 1963 roku poślubiła kosmonautę Andrijana Nikołajewa (1929–2004), w 1964 roku urodziła córkę Jelenę. W 1982 roku rozwiedli się, jej drugi mąż, Julij Szaposznikow, zmarł w 1999 roku.

1987 – Zmarł Ian Donald (ur. 27 grudnia 1910) – szkocki ginekolog. Pionier badań ultrasonograficznych w medycynie. Jego artykuł pt. Investigation of Abdominal Masses by Pulsed Ultrasound opublikowany 7 czerwca 1958 w czasopiśmie medycznym „The Lancet”, definiował użycie technologii z zastosowaniem ultradźwięków i stanowił podwaliny diagnostyki prenatalnej. Dziś diagnostyka ta budzi zgrozę pewnej części ogłupiałych fundamentalistów religijnych, daje bowiem rodzicom wybór co do przebiegu ciąży…