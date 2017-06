Dwie różne kategorie syryjskich uchodźców

Jak dowiadujemy się z dokumentu informacyjnego w Departamencie Imigracji Kanadyjskiej, który został ujawniony dzięki dostępowi do informacji, w chwili obecnej prawie 45 tys. uchodźców, którzy są sponsorowani drogą prywatną czyli przez grupę ludzi albo kościoły oczekuje na przyjazd do Kanady.

Są dwa sposoby przyjmowania uchodźców do Kanady. Jeden to poprzez sponsorstwo rządu uchodźcy są wybierani z obozów ONZ i mieszkają w subsydiowanych przez rząd domach i mieszkaniach, kiedy przyjeżdżają do Kanady. Równolegle działa prywatny system sprowadzania, który polega na wsparciu lokalnej społeczności. W tym drugim systemie uchodźcy są sponsorowani przez organizacje charytatywne, kościoły i rodziny, które jednocześnie pomagają uchodźcom znaleźć mieszkanie i zaadaptować się w lokalnej społeczności. Pomagają nowoprzybyłym znaleźć pracę, zapisać dzieci do szkoły, a także poradzić sobie z podstawowymi sprawami takimi jak założenie konta w banku czy zakupy.

Grupa sponsorowana przez rząd musi konkurować o niewielkie dostępne poprzez rząd zasoby finansowe i otrzymuje mało wsparcia ze strony społeczeństwa. Dużo syryjskich uchodźców, którzy są sponsorowani przez rząd federalny, mówi, że czują się zupełnie opuszczeni i zagubieni kiedy przyjeżdżają do Kanady. Trudno się dziwić, że prywatnie sponsorowani uchodźcy osiągają znacznie lepsze wyniki niż ci, którzy są w programie rządowym. Jak podaje gazeta Toronto Sun, prywatnie sponsorowani uchodźcy z Syrii mają pięciokrotnie większą szansę znalezienia pracy w Kanadzie. Mimo to rząd premiera Trudeau priorytetowo traktuje uchodźców sponsorowanych przez rząd. W 2017 roku ograniczono program dla prywatnie sponsorowanych uchodźców do 16 tys. miejsc, co oznacza, że wielu naprawdę potrzebujących pomocy ludzi oczekuje w trudnych i niebezpiecznych warunkach przez całe lata. Niektórzy czekają więcej niż 3 lata aby przyjechać do Kanady.

Dokument ujawnia także jak bardzo długi jest okres oczekiwania i zaległości, które są jego przyczyną spowodowane przez te dwa systemy. Wnioski składane przez uchodźców sponsorowanych przez rząd są załatwiane przeciętnie w ciągu 15 miesięcy, podczas gdy prywatnie sponsorowani oczekują nawet 56 miesięcy.

Zwraca się także uwagę na to, że uchodźcy sponsorowani przez rząd często de facto nie są zagrożeni mieszkają w bezpiecznych miejscach, z dala od działań wojennych zanim zostaną przywiezieni do Kanady, tymczasem ci drudzy często chrześcijanie, prześladowani w miejscach takich jak Irak czy Syria, muszą radzić sobie sami i są często w sytuacji zagrożenia.

Rząd premiera Trudeau podjął trzy zobowiązania jeżeli chodzi o przesiedlanie syryjskich uchodźców, według autorów dokumentów. Pierwsze dwa że przesiedli 25 tys. osób sponsorowanych przez rząd i 25 tys. prywatnie sponsorowanych zostały zrealizowane, jednakże ostatni trzeci cel nie został spełniony. Chodziło o wyeliminowanie zaległości w rozpatrywaniu podań prywatnie sponsorowanych syryjskich uchodźców do 2016 lub do początku 2017. Tymczasem zaległości nie tylko nie zostały zlikwidowane ale jeszcze wzrosły. Na zdjęciu obok premier Trudeau rozmawia z małą Syryjką.