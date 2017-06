Czy byłam agentką SB TW “Maria”, czyli jak walczący o “prawdę” wierzą SB (cz. 1)

13 czerwca:

W związku z kolejnym atakiem na mnie, za kilka dni pojawi się część 2 tego artykułu z dodatkowymi informacjami.

26 maja, 2017

Redaktor naczelny pewnego tygodnika torontońskiego na pierwszej stronie swojej gazety obwieścił, że byłam agentem SB o pseudonimie “Maria”.

Tak to w panakumorowej gazecie dziwnie jest, że z 1. strony czytelnik jest kierowany na ostatnią stronę numer 48, którą łatwo przeczytać nie kupując jego pisma, a dopiero potem z niej – do wnętrza numeru, na stronę 45. I dopiero tam autor tego materiału, czyli redaktor naczelny Kumor, pisze, że odmówiłam współpracy, ba, nawet mi gratuluje: “Pani Pogorzelskiej-Bonikowskiej zaś wypada pogratulować odwagi zerwania współpracy z MSW; w 1985 roku powiedzieć “nie” ubekowi wciąż coś znaczyło.”

Tyle że to zupełnie nie tak, o czym obszernie poniżej. Najpierw nieco o samej metodzie.

Po pierwsze, kto w ogóle przeczytał ten fragment artykułu na stronie 45? Na pewno niewielki procent tych, którzy zapamiętali ze str. 1, że “znana polonijna dziennikarka Małgorzata Pogorzelska-Bonikowska”, jak pisze mnie potem, była agentem. Skąd my znamy takie metody?

Po drugie, ciekawe, że pan Kumor akurat taki przykład sobie wybrał, zamiast skorzystać ze sporego zbioru ludzi, którzy donosili, sprzedawali kolegów i dokonali wielkich spustoszeń w Polonii albo w swoich środowiskach w Polsce. Może zamiast takiej perfidii warto byłoby ujawniać oszustów, którzy nadal działają w naszej społeczności? Proszę bardzo, służę nazwiskami, a znaleźć ich łatwo, bo są to tzw, osoby publiczne, bywające na polonijnych spotkaniach i zaprzyjaźnione na Facebooku z polonijną elitą.

Po trzecie, pan Kumor (wieloletni pracownik “Gazery”, gdzie zaczynał, gdzie uczył się od zera), wielki ujawniacz prawdy, jakoś dziwnie ślepo wierzy tymże SB-kom, których rzekomo tak odważnie i uparcie tropi. Może zamiast stosować tę bez wątpienia doskonale przemyślaną strategię, w wyniku której chciał mnie skompromitować, w ramach swojej krucjaty i walki o prawdę powinien zadzwonić do mnie i zadać mi szereg pytań. Dowiedziałby się tego, co wiemy wszyscy – że ubecja kłamała, fabrykowała, bo każdy szeregowy Ziutek z MSW chciał się wykazać przed szefami. Poniżej dowody na to, jak kłamali ubecy.

Czy byłam agentem?

Otóż nie, panie Kumor i czytelnicy pana gazety.

Pracowałam od 1981 roku na Anglistyce UW, a nasze środowisko, z racji ożywionych kontaktów z obcokrajowcami z British Council i Ambasady Amerykańskiej oraz z zagranicznymi wykładowcami, było oczywiście inwigilowane przez SB. Ta inwigilacja środowisk akademickich nasiliła się na w latach 1983-1984, co można sobie przeczytać w materiałach IPN.

Jak to wyglądało? Wszyscy wyjeżdżaliśmy na stypendia do Anglii, niektórzy do USA. To była okazja, aby naciskać, szantażować. Naszym Instytutem zajmował się pan Irek, znany nam wszystkim SB-ek. Na przesłuchania wzywano wielu.

W 1984 roku dostałam roczne stypendium z British Council. Miałam jechać na rok do Lancaster University na kurs Master of Arts in Language Studies, jako krok do mojego doktoratu. Kurs miał się zaczynać we wrześniu i trwać rok.

Taki wyjazd wymagał paszportu służbowego, który wydawała jednostka paszportowa uniwersytetu.

Co jest w mojej teczce?

W czasie pobytu w Polsce na przełomie marca i kwietnia br., kiedy jechałam do Wiednia odebrać nagrodę Złotej Sowy, tzw. Polonijnego Oscara w dziedzinie mediów, dostałam z IPN kopię swojej teczki. Mogłam nareszcie przeczytać w szczegółach i przywieźć ze sobą do Kanady wszystko, co oglądał informator “Gońca”, który zacierając ręce postanowił zrobić ze mnie agenta.

Okazało się, że pan Irek nie był panem Irkiem, za którego się podawał, ale SB-kiem podchorążym Zbigniewem Marciniakiem z wydziału II Departamentu II MSW. O nikim takim wtedy nigdy nie słyszałam – ani ja ani koledzy z anglistyki. Ów SB-ek przedstawił się jako “Irek” i mnie, i mojemu mężowi, kiedy raz postanowił odwiedzić mnie w domu i został poinformowany przez męża, że mnie nie ma.

Zrozumiałam też, dlaczego tak późno dostałam paszport na wyjazd do Anglii, co niosło ze sobą ryzyko odwołania stypendium. W dokumentach w mojej teczce jest polecenie, aby nie wydawać mi paszportu do połowy listopada.

Szkoda też, że pan Irek nie zechciał opisać prawdziwego przebiegu mojego przesłuchania w komendzie na ul. Malczewskiego. Jego wersja ma się tak do rzeczywistości jak opisy znajdowane we wszystkich raportach gestapo czy UB: „przesłuchiwany dobrowolnie i bez przymusu zeznał, że…“

I to nie jedyna – delikatnie to ujmując – “nieścisłość” w tych materiałach. Oto kolejna ich garść:

Liczba spotkań

Po “zwerbowaniu” mnie, pan Irek napisał w swoim raporcie, że spotykał się ze mną razy kilka po… moich telefonach do niego (nigdy nie miałam do niego żadnego numeru telefonu)! Co prawda opisywał te spotkania jako bezużyteczne, ale szkopuł w tym, że spotkanie było jedno, a właściwie półtora.

Po tym jak na koniec przesłuchania pan Irek wydał mi polecenie przyniesienia mu idiotycznej (bo ogólnie dostępnej) informacji o planie zajęć uczącego w moim instytucie Anglika Toma Wachtela (jasne było, że chodziło o to, abym doniosła choćby raz cokolwiek), przyszłam na wyznaczone mi spotkanie w kawiarni Nowy Świat. Nie po to, aby zameldować o wykonaniu zdania, ale po to, aby powiedzieć mu, że nie interesuje mnie kontakt z nim ani z nikim innym z SB. Spotkanie trwało krótko – po mojej deklaracji, pan Irek próbował jeszcze swoich “normalnych” metod, ale ja wstałam i wyszłam. Z mojego punktu widzenia, sprawa została zakończona.

Oczywiście, jasne było, że SB nie odpuści tak łatwo. I faktycznie, pan Irek pojawił się na moim wydziale, tuż przed moimi zajęciami na ulicy Browarnej. Kiedy podszedł do mnie, powtórzyłam to co powiedziałam w Nowym Świecie, że nie zamierzam się z nim widywać. Powiedziałam mu też, że umarła mi właśnie babcia i jestem w żałobie. To było to ostatnie “pół spotkania”.

Więcej pana Irka nie widziałam. Jak wspomniałam, widział go jeszcze mój mąż, bo przyszedł do naszego mieszkania, ale mąż nie wpuścił go oczywiście i powiedział, że mnie nie ma i nie będzie.

Wyjazd do Anglii

Po tych incydentach byłam pewna, że z wyjazdem będą trudności. I naturalnie były… Paszportu ciągle nie było, a czas leciał. Od początku roku akademickiego 1984/1985 byłam na urlopie naukowym w związku z mającym nastąpić we wrześniu wyjazdem, a zatem nie prowadziłam zajęć ze studentami. Czekałam na paszport. Codziennie dzwoniłam, a odpowiedź była zawsze ta sama: “Nie ma żadnej nowej wiadomości o paszporcie”. Kiedy pojawiałam się co tydzień w Instytucie, mój kochany dyrektor Jerzy Rubach mówił coraz bardziej zniecierpliwiony sytuacją: “Małgosia, ja nie wiem, co się dzieje, ale tak nie może być w nieskończoność. Nie wyjeżdżasz, nie uczysz… Coś trzeba postanowić, rozumiesz”.

Siedziałam na walizkach, gotowa w każdej chwili do wyjazdu, cała w nerwach, przekładając daty wylotu o kolejny tydzień. W końcu w połowie listopada dyrektor Rubach stracił cierpliwość i w mojej obecności zadzwonił do komórki paszportowej, krzycząc prawie do słuchawki: “Nie możemy jej dłużej trzymać na urlopie. Albo dajecie paszport i jedzie, albo musi wracać do pracy”…

Była jeszcze strona brytyjska, a tam też pytania, kiedy wreszcie się pojawię. Jechałam wszak na kurs, który zaczął się we wrześniu. Mogłam się trochę spóźnić, ale nie o dwa miesiące. W listopadzie dostałam uprzejme ultimatum: albo przyjeżdżam natychmiast, albo ten przyjazd nie ma już sensu, bo nie nadrobię tego, co opuściłam.

Telefon dyr. Rubacha do komórki paszportowej wydawał się tym, co przesądziło sprawę. Dostałam paszport i wyjechałam. Wiedziałam, że jest to zemsta SB za odmowę współpracy. Teraz wiem, że takie zostały wydane instrukcje. Przecież gdybym była ich informatorem, nie utrudnialiby mi wyjazdu – zależałoby im na tym, żebym pojechała do Anglii i przekazywała im informacje! A tak bardzo opóźniany wyjazd mógł w ogóle nie dojść do skutku bo uniwersytet w Lancaster był dosłownie o krok od decyzji, że jest już za późno.

Pobyt w Anglii

Gdyby prawdą było, że będąc w Anglii byłam ich agentem, byłyby przecież w teczce moje doniesienia i raporty. Nie tylko ich nie ma, ale w mojej teczce zawarta jest, poza wieloma bzdurami, nieprawdziwa informacja o moim powrocie. Otóż:

Powrót z Anglii

Kiedy mimo późniejszego przyjazdu ukończyłam kurs na czas, wraz z innymi jego uczestnikami, i w dodatku dostałam tytuł MA z wyróżnieniem (Master of Arts with Distinction), uzyskałam zgodę British Council i mojego Instytutu na pozostanie w Anglii przez cały rok, tak jak moje oryginalne stypendium przewidywało, a zatem na powrót do końca listopada.

Zdecydowałam zamienić bilet lotniczy na bilet na statek handlowy Inowrocław, bo kupiłam mnóstwo książek i nie chciałam płacić nadwagi. Uniwersytet, który organizował podróż, zgodził się. Kiedy pod koniec listopada zadzwoniłam do firmy przewozowej i zapytałam o to, kiedy dokładnie mam być w porcie pod Londynem, dowiedziałam się, że nie ma mnie w ogóle na liście pasażerów. To był szok, ale jeszcze większy szok przeżyłam, kiedy dowiedziałam się, że najbliższe wolne miejsce na statku jest… w czasie Świąt Bożego Narodzenia! Miałam urlop do końca listopada, a do tego po roku chciałam bardzo wracać do domu! Mój mąż znał kogoś, kto znał kogoś i tak udało się “załatwić” przez znajomości umieszczenie mnie na liście pasażerów rejsu, który miał dopływać do portu w Gdyni 13 grudnia. Trudno nie zapamiętać takiej daty…

Nie ma możliwości, aby nie wiedzieli w SB kiedy wróciłam, gdybym faktycznie była ich agentem. Ba, w mojej teczce jest informacja jakobym spotkała się z tym człowiekiem po powrocie (podaje datę spotkania 11 grudnia 1985) i poinformowała, że byłam w Anglii od listopada 1984 roku do września 1985. To kompletna bzdura, bo wróciłam z Anglii do Polski 13 grudnia 1985 roku (jak widać ze stempli w paszporcie, patrz poniżej). Trudno, żebym sama nie wiedziała, kiedy wróciłam, a SB, gdybym była ich współpracownikiem, doskonale wiedziałaby kiedy wróciła jej agentka. Tymczasem pan Irek miał starą informację, sprzed miesięcy, że stypendium miało być do września 1985 roku.

Tak więc bzdurą jest to, że zdecydowałam się na przerwanie współpracy po powrocie z Anglii. Mój opóźniony wyjazd był zemstą SB za odmowę współpracy, na którą to odmowę zdecydowałam się na długo przed wyjazdem, już w czasie przesłuchania w komendzie na Malczewskiego.

“Zobowiązanie”

Przesłuchanie prowadzone owego dnia 12 marca 1984 roku w komendzie Warszawa-Mokotów przez przebiegłego i antypatycznego SB-ka trwało wiele godzin. Zaczął od komplementów i oferowania mi różnego rodzaju korzyści. Już wiedział o planowanym wyjeździe i zapewnił mnie, że paszport „mam w kieszeni“. Potem oferował mi gratyfikacje finansowe, lepsze mieszkanie, książki itp. Kiedy to wszystko nie doprowadziło do celu, zmienił metody. Zirytowany powiedział, że nie wyjdę stąd długo i zapytał czy mam ze sobą szczoteczkę do zębów. Zaczęły się inwektywy i groźby. Mój mąż był w tym czasie w delegacji, a mały synek w przedszkolu. Nie pozwolił mi zadzwonić do nikogo aby poinformować, że nie będę mogła go odebrać. Siedziałam tam przez kilka godzin, a on groził mi i szantażował, nie szczędząc epitetów.

Podpisałam zobowiązanie do zachowania spotkania w tajemnicy i udzielania informacji. I tak wiedziałam, że nie zamierzam zrobić ani jednego ani drugiego, a wyjść musiałam. W końcu mnie wypuścił.

Oczywiście następnego dnia opowiedziałam o wszystkim swojemu szefowi. Jemu także znana była postać esbeckiego “opiekuna” anglistyki pana Irka. Powiedział, żebym się niczym nie martwiła, bo to drań, a przecież i tak nie zamierzam z nimi współpracować. „Wielu podpisuje na odczepnego i wypina się na nich“, powiedział.

Ani jednego ani drugiego “zobowiązania” (do zachowania w tajemnicy rozmowy i do udzielania informacji) nie zamierzałam dochować i nie dochowałam.

Kłamstwa w teczce “Marii”

Dokładnie przeczytałam całą – skąpą zresztą – zawartość swojej teczki. Jest tam masa kłamstw owego SB-ka, wyraźnie umieszczonych tam aby pokazać szefom swoje sukcesy. Fakty przeczą im wszystkim.

Mój kryptonim “Maria” został mi nadany przez niego i nie miałam o nim pojęcia.

Nigdy nie miałam z nim kontaktu telefonicznego. Kto zmusiłby mnie to dzwonienia do tego chłystka? Po wezwaniu na komendę i wyznaczeniu mi potem spotkania, na które przyszłam aby zerwać współpracę, nie miał już ze mną kontaktu i dlatego przyszedł tam, gdzie miałam zajęcia, a potem próbował się ze mną kontaktować przychodząc do mojego domu.

“Opiekunowie” faktycznie działających (a nie tylko zarejestrowanych i odmawiających współpracy) tajnych współpracowników mieli dokładne informacje o swoich podopiecznych. Pan Irek nie wiedział ani po co jadę na stypendium (w raporcie z rzekomego spotkania ze mną napisał, że ja sama powiedziałam, iż jadę studiować literaturę angielską, podczas gdy ja zajmowałam się językoznawstwem), ani na jak długo (rzekomo na 9 miesięcy, a de facto stypendium było roczne). Nie miał pojęcia kiedy wróciłam z Anglii, bo od ponad roku nie mieliśmy kontaktu po mojej odmowie kontaktów z nim.

Ostatnia notatka służbowa SB-ka ma datę 18 grudnia 1985 roku i mówi o spotkaniu ze mną, które, jak pisze, odbyło się 11 grudnia. A ja 11 grudnia płynęłam statkiem Inowrocław do Polski. Statek przybił do Gdyni 13 grudnia (poniżej scan strony z paszportu służbowego, który nadal posiadam, gdzie jest wbita data powrotu). To kolejny dowód na kłamstwa SB-ka.

Wnioski

I co, panie Kumor? Chce Pan tropić prawdę czy dyskredytować konkurencję? Jeśli to pierwsze (w co wątpię sądząc po Pana metodach działania), oto ma Pan fakty poparte dowodami. Nie lepiej było zapytać?

Tak Pan wierzy SB? My, ludzie przeciwni temu ustrojowi, mieliśmy i mamy do dzisiaj w sobie głęboko zakorzenioną nieufność i nienawiść do tego aparatu – jego istnienia, metod i pokłosia, którym są właśnie takie, jakże rozpowszechnione obecnie, metody „dochodzenia prawdy“.

Ciekawe, że wy wszyscy, “poszukiwacze prawdy” i fani rozliczeń, wierzycie draniom, którzy inwigilowali przyzwoitych ludzi, kłamali, kręcili, byli zwyczajnymi karierowiczami, czemu trudno się dziwić, skoro pracowali dla systemu i machiny nacisku. To oni są dla was wiarygodną stroną tego równania, bo jakże wygodnie jest oskarżać ludzi o współpracę!

A kolejny “dążący do prawdy”, tylko że nie lokalny, ale znany powszechnie, Bronisław Wildstein zrobił setkom ludzi krzywdę, sporządzając listę, gdzie pomieszał drani z przyzwoitymi ludźmi i dał pożywkę różnym chorym z nienawiści paranoikom do załatwiania własnych porachunków. OHYDA!

Nie mam sobie NIC do wyrzucenia. Może mi pan, panie Kumor, pogratulować na 1. stronie swojej gazety tego, że odmówiłam SB nie pod koniec 1985 roku, ale w 1984, natychmiast po traumatycznym przesłuchaniu, bo ani przez jedną sekundę nie miałam zamiaru pracować dla drańskiego SB. To co podpisałam i dzisiaj podpisałabym w takiej sytuacji, bo nie o puste gesty w życiu chodzi, ale o to, co się naprawdę robi.

PS. Jest jeszcze bardzo ciekawy kontekst tego zagrania pana Kumora, ale nie będę go tutaj zamieszczała, bo i po co…