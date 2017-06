Co się dzieje? Szybkie newsy – wtorek, 6 czerwca

Imieniny obchodzą: Dominika, Laurenty oraz Norbert.

199 lat temu w Winnej Górze w Wielkopolsce zmarł gen. Jan Henryk Dąbrowski, twórca Legionów Polskich, generał armii Księstwa Warszawskiego.

176 lat temu w Miłkowszczyźnie koło Grodna urodziła się Eliza Orzeszkowa, pisarka, publicystka, autorka powieści “Nad Niemnem”, “Meir Ezofowicz”, “Marta”; jedna z pierwszych polskich kobiet, które publicznie zabierały głos w sprawie emancypacji.

73 lata temu siły zbrojne alianckich państw zachodnich rozpoczęły największą w czasie II wojny światowej operację desantową – lądowanie w Normandii, była ona częścią operacji “Overlord”, otwierającej drugi front w Europie.

55 lat temu w Warszawie przy pl. Unii Lubelskiej otwarto “Supersam” – największy i najnowocześniejszy w ówczesnej Polsce punkt handlowy.

44 lata temu w Fabryce Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej rozpoczęto produkcję Fiata 126p.

27 lat temu w życie weszła ustawa z 11 kwietnia 1990 r. rozwiązująca Główny Urząd Kontroli Publikacji i Widowisk, który działał od 5 lipca 1946 r.

20 lat temu Sejm przyjął nowy Kodeks karny, w którym kara śmierci została zastąpiona karą dożywotniego pozbawienia wolności.

17 lat temu Unia Wolności wycofała się z koalicji z AWS; AWS zdecydowała o utworzeniu rządu mniejszościowego, na którego czele pozostał Jerzy Buzek.

7 lat temu w Warszawie na pl. Piłsudskiego odbyła się msza beatyfikacyjna ks. Jerzego Popiełuszki.

W Polsce

Para prezydencka weźmie dziś udział w głównych polskich uroczystościach 100-lecia objawień fatimskich, które odbędą się w sanktuarium Matki Bożej na zakopiańskich Krzeptówkach. Uroczystej mszy będzie przewodniczyć abp Stanisław Gądecki – przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, a kazanie wygłosi bp Virgilio Antunes z portugalskiej diecezji Coimbra, były rektor sanktuarium w Fatimie.

Podczas uroczystości biskupi z Konferencji Episkopatu Polski ponowią akt poświęcenia Polski Niepokalanemu Sercu Maryi. Pierwszy raz polski episkopat dokonał podobnego aktu w 1946 r. na Jasnej Górze pod przewodnictwem ówczesnego prymasa kard. Augusta Hlonda.

Założenia przyszłorocznego budżetu, propozycje zmian w ustawach dotyczących wsparcia rodzin – w tym dot. 500 plus i żłobków – a także projekt stanowiska Polski w sprawie gazociągu Nord Stream 2 znajdą się wśród tematów dzisiejszego posiedzenia rządu.

O tym, iż Rada Ministrów zajmie się we wtorek założeniami projektu budżetu państwa na 2018 r., mówił na poniedziałkowej konferencji prasowej w KPRM rzecznik rządu Rafał Bochenek. Jak zapowiedział, wśród wstępnych założeń rządowych propozycji budżetowych znajdzie się m.in. wzrost gospodarczy na poziomie 3,8 proc. PKB, spadek bezrobocia do 6,4 proc. oraz redukcja deficytu sektora finansów publicznych do poziomu 2,5 proc. PKB; inflacja ma zaś wynieść 2,3 proc.

Bochenek zaznaczył, że przyszłoroczny wzrost gospodarczy ma opierać się głównie na wzroście inwestycji w sektorze publicznym oraz na rosnącym popycie inwestycyjnym w sektorze prywatnym. Przeciętne przyszłoroczne wynagrodzenie brutto ma z kolei wynieść 4443 zł, czyli być wyższe o 200 zł niż w tym roku.

Rząd ma się ponadto zająć propozycjami wskaźników na rok 2018 dot. wzrostu wynagrodzeń oraz waloryzacji emerytur i rent.

Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów zarekomendował podniesienie minimalnego wynagrodzenia do 2 tys. 80 zł, minimalnej stawki godzinowej do 13 zł 50 gr. Nieco wyższy poziom minimalnych wynagrodzeń zaproponowało MRPiPS (odpowiednio 2 tys. 100 zł i 13 zł 70 gr). Przyjęte przez rząd wskaźniki będą następnie przedstawione do zaopiniowania Radzie Dialogu Społecznego; jeśli zasiadający w Radzie przedstawiciele związków zawodowych i pracodawców nie wypracują wspólnego stanowiska w tej sprawie, wysokość płacy minimalnej – tak jak w ub. roku – zostanie ustalona poprzez rozporządzenie.

Rząd ma się ponadto zająć przygotowanym przez resort rodziny, pracy i polityki społecznej projektem nowelizacji niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin. Propozycje przygotowane przez MRPiPS przewidują m.in. uszczelnienie systemu – tak, by nie dochodziło do wyłudzania świadczenia 500 plus, gdy ono nie przysługuje – oraz ułatwienia w tworzeniu żłobków.

Celem proponowanych zmian jest wyeliminowanie niepożądanych zjawisk, które zaobserwowano w trakcie pierwszego roku realizacji programu “Rodzina 500 plus”, takich jak: dopasowywanie dochodu do kryterium uprawniającego do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, niezgodne ze stanem faktycznym deklarowanie samotnego wychowywania dziecka, deklarowanie zaniżonego dochodów oświadczeniach składanych przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, rozliczające się w formie karty podatkowej lub ryczałtu ewidencjonowanego.

Projekt przewiduje ponadto zmiany w tzw. ustawie żłobkowej. Według resortu mają one ułatwić zakładanie placówek opieki dla najmłodszych dzieci i zwiększyć liczbę dostępnych w nich miejsc. MRPiPS szacuje, że w ciągu 2-3 lat utworzonych zostanie ok. 110 tys. miejsc, tak aby ok. 33 proc. dzieci w wieku 1-3 lata było objętych opieką instytucjonalną. Opłaty ponoszone przez rodziców spadłyby do ok. 400 zł miesięcznie.

Na wniosek Ministerstwa Energii ministrowie mają się również zająć projektem stanowiska rządu w sprawie realizacji gazociągu Nord Stream 2. Nord Stream 2 to projekt dwunitkowej magistrali gazowej z Rosji do Niemiec przez Morze Bałtyckie o mocy przesyłowej 55 mld metrów sześc. surowca rocznie. Gazociąg ma być gotowy do końca 2019 r. W tym samym roku Rosja zamierza zaprzestać przesyłania gazu rurociągami biegnącymi przez terytorium Ukrainy. Polska, kraje bałtyckie i Ukraina sprzeciwiają się projektowi.

Dziś sejmowa komisja śledcza ds. Amber Gold będzie kontynuowała przesłuchania świadków związanych z tzw. wątkiem lotniczym w działalności tej spółki. Po godz. 10 zeznania ma złożyć b. prezes zarządu OLT Express Poland Jacek Łyczba. Z kolei po południu przed komisją stawić ma się b. członek zarządu OLT Express Poland Rafał Orłowski.

W połowie 2011 r. Amber Gold przejęła większościowe udziały w liniach lotniczych Jet Air, a pod koniec 2011 r. w liniach Yes Airways. Powstała wtedy marka OLT Express, pod którą działały linie OLT Expres Regional (z siedzibą w Gdańsku, wykonujące rejsowe połączenia krajowe) oraz OLT Express Poland (z siedzibą w Warszawie, które wykonywały czarterowe przewozy międzynarodowe). Linie OLT Express rozpoczęły działalność 1 kwietnia 2012 r.

Głośno o sytuacji spółki Amber Gold zrobiło się w lipcu 2012 r., kiedy linie OLT Express zaczęły mieć kłopoty finansowe – zawieszono wówczas wszystkie rejsy regularne przewoźnika, a następnie spółka poinformowała, że wycofuje się z inwestycji w linie lotnicze. Linie OLT Express upadłość ogłosiły pod koniec lipca 2012 r. W połowie sierpnia 2012 r. upadłość ogłosiła spółka Amber Gold.

Z materiału zebranego do tej pory przez Prokuraturę Regionalną w Łodzi – która prowadzi śledztwo mające ustalić, gdzie trafiły pieniądze wyprowadzone z Amber Gold – wynika m.in., że od 15 grudnia 2011 r. do 30 sierpnia 2012 r. na rzecz OLT Express przelano z kont Amber Gold 5 mln 800 tys. dolarów i 43 mln 600 tys. zł. Jak ustalono, mimo tego OLT Express nie realizowała swoich zobowiązań finansowych wynikających choćby z konieczności uregulowania rat leasingowych za samoloty.

Na świecie

LONDYN – Brytyjskie służby prowadzą śledztwo w sprawie sobotniego ataku terrorystycznego w Londynie, w którym zginęło co najmniej siedem osób, a 48 zostało rannych. Był to trzeci poważny incydent terrorystyczny w Wielkiej Brytanii na przestrzeni trzech miesięcy.

BRUKSELA – Unijny komisarz ds. wewnętrznych Dimitris Awramopulos wraz z przedstawicielami Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) przedstawią raport dotyczący stosowania narkotyków w UE (European Drug Report 2017).

BRUKSELA – W Parlamencie Europejskim odbędzie się seminarium dotyczące stworzenia europejskiego systemu azylowego. Wezmą w nim udział sprawozdawczyni PE ds. reformowania polityki azylowej UE Cecilia Wikstroem, komisarz ds. migracji Dimitris Awramopulos i szef PE Antonio Tajani.

WASZYNGTON – Wizyta prezydenta Rumunii Klausa Iohannisa w USA (do 9 czerwca).

WELLINGTON – Wizyta sekretarza stanu USA Rexa Tillersona w Nowej Zelandii.

LONDYN – Wizyta króla Hiszpanii Filipa VI i królowej Letycji w Wielkiej Brytanii (do 8 czerwca).

KALININGRAD – Spotkanie ministrów spraw zagranicznych Rosji i Słowacji, Siergieja Ławrowa i Miroslava Lajczaka.

GENEWA – Początek 35. sesji Rady Praw Człowieka ONZ (do 23 czerwca).

NOWY JORK – ONZ-owska Konferencja na temat Oceanów (do 9 czerwca).

PARYŻ – Forum Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)(do 7 czerwca).