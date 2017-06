Co się dzieje? Szybkie newsy – środa, 7 czerwca

Imieniny obchodzą: Ariadna, Robert i Wiesława.

140 lat temu urodził się Andrzej Wierzbicki, działacz gospodarczy i polityczny, współzałożyciel i dyrektor Lewiatana, od 1932 r. prezes Zarządu Centralnego Związku Przemysłu Polskiego. Zmarł 11 lutego 1961 r.

96 lat temu na wniosek Komisji Międzysojuszniczej przerwano walki III powstania śląskiego i ustalono linię demarkacyjną.

94 lat temu w Warszawie urodził się Henryk Jerzy Chmielewski, znany jako Papcio Chmiel, grafik, rysownik, autor komiksów, m.in. o przygodach Tytusa, Romka i A’Tomka.

90 lat temu w Tomaszowie Mazowieckim urodził się Tadeusz Chmielewski, reżyser, scenarzysta, producent filmowy; autor filmów „Ewa chce spać”, „Gdzie jest generał…”, „Pieczone gołąbki”, „Jak rozpętałem II wojnę światową”, „Nie lubię poniedziałku”, „Wiosna panie sierżancie” i „Wierna rzeka”. Zmarł 4 grudnia 2016 r.

87 lat temu w Warszawie urodził się Leszek Moczulski, historyk, dziennikarz, działacz opozycji antykomunistycznej; jeden z założycieli Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO), współtwórca i przywódca Konfederacji Polski Niepodległej; wielokrotnie represjonowany przez władze komunistyczne, więziony w latach 1957-1958, 1980-1984 i 1985-1986; po 1989 r. parlamentarzysta (1991-1997); autor książek „Wojna polska 1939” i „Rewolucja bez rewolucji”.

38 lat temu w czasie pierwszej pielgrzymki do Polski papież Jan Paweł II odwiedził Kalwarię i Wadowice; przybył również na teren byłego niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau, gdzie odprawił mszę świętą.

9 lat temu w Austrii i Szwajcarii rozpoczęły się XIII Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej; po raz pierwszy w historii uczestniczyła w nich reprezentacja Polski.

W Polsce

Prezydent Andrzej Duda odwiedzi dziś po południu woj. śląskie. Swą wizytę rozpocznie w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu – czołowym w kraju szpitalu kardiologiczno-kardiochirurgicznym. Głowa państwa weźmie tam udział w uroczystości z okazji jubileuszu 30-lecia inwazyjnego leczenia zawału serca w Polsce. Wprowadzenie w 1987 r. właśnie w Zabrzu, jako jednym z pierwszych ośrodków w Europie, tego nowego sposobu leczenia było przełomem i przyczyniło się do zasadniczego zmniejszenia śmiertelności i inwalidztwa Polaków.

Inwazyjny model leczenia zawału serca opiera się na dobrej organizacji systemu działającego przez całą dobę i specjalistach – chory ma jak najszybciej trafić do ośrodka kardiologii inwazyjnej, gdzie przechodzi zabieg z wykorzystaniem cewnika naczyniowego. Lekarze udrożniają za jego pomocą zamknięte z powodu miażdżycy naczynia, wprowadzają też stenty, wzmacniające naczynia w miejscu zwężeń, czasem również uwalniające leki. Wypracowany w Zabrzu model leczenia, dzięki znakomitym wynikom, upowszechnił się później w całym kraju.

Jubileuszowe obchody z udziałem Andrzeja Dudy odbędą się w ramach Międzynarodowej Konferencji Kardiologicznej “Postępy w rozpoznawaniu i leczeniu chorób serca, płuc i naczyń”.

Następnie prezydent uda się do Gliwic. Najpierw na miejscowym cmentarzu złoży kwiaty na zbiorowej mogile ośmiu śląskich powstańców – mieszkańców Gliwic, którzy zginęli w czasie III powstania śląskiego w 1921 r. Ostatnim punktem będzie spotkanie z mieszkańcami na zlokalizowanym przy Politechnice Śląskiej placu Krakowskim.

Sejm, który rozpoczyna dziś trzydniowe posiedzenie, zająć ma się m.in. projektem noweli Prawa o ustroju sądów powszechnych, autorstwa PiS. Posłowie będą też kontynuowali pracę nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.

Posłowie będą dziś kontynuowali pracę nad projektem noweli Prawa o ustroju sądów powszechnych, autorstwa PiS. Projekt zmienia model powoływania prezesów i wiceprezesów sądów powszechnych “w kierunku zwiększenia wpływu ministra sprawiedliwości na obsadę stanowisk”. Zakłada m.in., że minister sprawiedliwości będzie mógł przez pół roku odwołać każdego prezesa sądu w Polsce bez podania przyczyn.

Sejm będzie dziś także kontynuował prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, który zakłada m.in. wygaszenie kadencji 15 członków Rady będących sędziami – ich następców wybrałby Sejm.

Posłowie zajmą się ponadto rządowym projektem nowelizacji ustawy o opłatach abonamentowych oraz ustawy o radiofonii i telewizji, którego zadaniem jest uszczelnienie systemu poboru abonamentu radiowo-telewizyjnego. Projekt przewiduje, że czynności związane z rejestracją odbiorników, poborem opłat, kontrolą abonamentową i weryfikowaniem zwolnień realizowane będą nadal przez Pocztę Polską. Poprawa poboru opłat abonamentowych ma nastąpić dzięki włączeniu dostawców telewizji płatnej (operatorów sieci kablowych i platform satelitarnych) do procesu rejestracji odbiorników oraz identyfikacji ich użytkowników.

Sejm będzie dziś też prawdopodobnie kontynuował pracę nad przedstawionym przez prezydenta projektem noweli o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Projekt powstał we współpracy z Prokuratorią Generalną Rzeczypospolitej Polskiej i zakłada, że w zakresie określonym ustawą o Prokuratorii Generalnej RP, Prokuratoria może przed sądami administracyjnymi podejmować czynności również za organy administracji rządowej oraz za państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Posłowie zajmą się też senackim projektem nowelizacji ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych. Projekt zakłada, że będą oni otrzymywali 402,72 zł miesięcznie bezterminowo (do końca życia) oraz bez względu na dochód.

Kolejny punkt środowego posiedzenia Sejmu to pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). Do najważniejszych zadań Agencji będzie należało inicjowanie: programów wspierających proces umiędzynarodowienia polskich uczelni; programów stypendialnych dla cudzoziemców oraz programów wspierania wymiany akademickiej pracowników naukowych i dydaktycznych.

Minister kultury Piotr Gliński wręczy dziś w Warszawie Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”.

Nagroda, której patronem jest Oskar Kolberg – etnograf, folklorysta, kompozytor – ustanowiona została w 1974 r. Przyznawana jest w uznaniu dokonań twórczych, artystycznych, naukowych oraz za działalność wspierającą tradycyjną kulturę regionalną. Otrzymują ją wybitni twórcy kultury tradycyjnej – m.in. śpiewacy, rzeźbiarze, poeci.

Dziś sejmowa komisja śledcza ds. Amber Gold będzie kontynuowała przesłuchania świadków związanych z tzw. wątkiem lotniczym w działalności tej spółki. Po godz. 10 zeznania ma złożyć b. prezes zarządu OLT Express Poland oraz OLT Express Regional Andrzej Dąbrowski.

Z kolei po południu zeznania złoży b. koordynator zespołu w Departamencie Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej Ministerstwa Skarbu Państwa Aneta Mazek.

W połowie 2011 r. Amber Gold przejęła większościowe udziały w liniach lotniczych Jet Air, a pod koniec 2011 r. w liniach Yes Airways. Powstała wtedy marka OLT Express, pod którą działały linie OLT Expres Regional (z siedzibą w Gdańsku, wykonujące rejsowe połączenia krajowe) oraz OLT Express Poland (z siedzibą w Warszawie, które wykonywały czarterowe przewozy międzynarodowe). Linie OLT Express rozpoczęły działalność 1 kwietnia 2012 r.

Głośno o sytuacji spółki Amber Gold zrobiło się w lipcu 2012 r., kiedy linie OLT Express zaczęły mieć kłopoty finansowe – zawieszono wówczas wszystkie rejsy regularne przewoźnika, a następnie spółka poinformowała, że wycofuje się z inwestycji w linie lotnicze. Linie OLT Express upadłość ogłosiły pod koniec lipca 2012 r. W połowie sierpnia 2012 r. upadłość ogłosiła spółka Amber Gold.

Z materiału zebranego do tej pory przez Prokuraturę Regionalną w Łodzi – która prowadzi śledztwo mające ustalić, gdzie trafiły pieniądze wyprowadzone z Amber Gold – wynika m.in., że od 15 grudnia 2011 r. do 30 sierpnia 2012 r. na rzecz OLT Express przelano z kont Amber Gold 5 mln 800 tys. dolarów i 43 mln 600 tys. zł. Jak ustalono, mimo tego OLT Express nie realizowała swoich zobowiązań finansowych wynikających choćby z konieczności uregulowania rat leasingowych za samoloty.

Sąd Apelacyjny w Katowicach ogłosi dziś wyrok w procesie z powództwa Roberta Janeczka – przedsiębiorcy handlującego przed laty olejem rzepakowym, który domaga się 42 mln zł odszkodowania od państwa za straty poniesione na skutek błędnych decyzji aparatu skarbowego. We wrześniu ub. roku Sąd Okręgowy w Katowicach oddalił powództwo uznając, że roszczenia przedawniły się. Biznesmen odwołał się od tego wyroku.

W 2004 r. firma Janeczka podpisała z Rafinerią Trzebinia duży kontrakt ma dostarczanie oleju rzepakowego do produkcji biopaliw, Janeczek miał go dostarczać blisko 600 ton na miesiąc. Kłopoty biznesmena rozpoczęły się, gdy zwrócił się do Urzędu Skarbowego w Częstochowie o interpretację prawa podatkowego. Chodziło o stawkę VAT na surowy jadalny olej rzepakowy z przeznaczeniem na cele inne niż spożywcze.

Według interpretacji częstochowskiego urzędu, VAT w takim przypadku wynosi 22, a nie 7 proc. – i taka też stawka przez pewien okres była odprowadzana. Później Izba Skarbowa w Katowicach poinformowała, że informacja częstochowskiego urzędu była błędna. W połowie 2015 r. Janeczek dostał co prawda zwrot z tytułu nadwyżki wpłaconego podatku, ale – jak sam mówi – zaczęły się jego kłopoty ze skarbówką. Miał wiele kontroli skarbowych, zablokowano mu konta bankowe, stracił wiarygodność u kontrahentów, dostał też zarzuty karno-skarbowe, a komornik zlicytował jego linie technologiczne do wytwarzania oleju. Z powodu braku możliwości kredytowych już w 2006 r. zaczął mieć zaległości wobec dostawców surowców i nie był w stanie zrealizować umowy z Rafinerią Trzebinia. Działalności gospodarczej nigdy nie udało mu się wznowić.

Przed Sądem Okręgowym w Poznaniu kontynuowany dziś będzie proces Adama Z. oskarżonego o zabójstwo Ewy Tylman. Prokuratura zarzuciła mężczyźnie, że 23 listopada 2015 r., przewidując możliwość pozbawienia życia Ewy Tylman, zepchnął ją ze skarpy, a potem nieprzytomną wrzucił do wody. Według biegłych, mężczyzna w chwili popełnienia przestępstwa był poczytalny. Grozi mu do 25 lat więzienia lub dożywocie. Podczas rozprawy w lutym br., sąd uprzedził jednak strony o możliwości zmiany kwalifikacji czynu na nieudzielenie pomocy – za ten czyn grozi do 3 lat więzienia.

Zeznania przed sądem będą dziś składać kolejni świadkowie, w tym właściciel biura detektywistycznego Krzysztof Rutkowski, który na prośbę rodziny prowadził poszukiwania Ewy Tylman.

Adam Z. nie przyznaje się do zarzucanego mu czynu. Odmówił składania wyjaśnień przed sądem i odpowiadał wyłącznie na pytania obrony. W trakcie procesu nie podtrzymał też wcześniejszych wyjaśnień przytoczonych przez sąd, w części dotyczącej tego, co się działo po wyjściu z klubu. Twierdzi, że nie pamięta okoliczności, w jakich miała zginąć Ewa Tylman, a do niekorzystnych dla siebie wyjaśnień zmuszali go policjanci. Umorzone wcześniej śledztwo w tej sprawie zostało ponownie podjęte pod koniec kwietnia przez Prokuraturę Okręgową w Zielonej Górze.

Adam Z. odpowiada z wolnej stopy. Decyzję o uchyleniu tymczasowego aresztu, w którym mężczyzna przebywał od grudnia 2015 r., podjął 20 lutego Sąd Okręgowy w Poznaniu. W zamian za areszt sąd zastosował wobec mężczyzny dozór policji dwa razy w tygodniu i zakazał mu opuszczania kraju. Mimo zażalenia prokuratury, postanowienie sądu I instancji podtrzymał sąd apelacyjny.

Dziś w katedrze świętych Jana Apostoła i Jana Chrzciciela w Toruniu oficjalnie św. Jana Paweł II zostanie ogłoszony patronem województwa kujawsko-pomorskiego. Z inicjatywą ustanowienia papieża Polaka patronem województwa na początku zeszłego roku wystąpił sejmik, a prośbę do Watykanu skierował biskup toruński Andrzej Suski.

Mszy świętej koncelebrowanej przewodniczyć będzie abp Jan Romeo Pawłowski z Sekretariatu Stolicy Apostolskiej. Uroczystość obędzie się w święto województwa kujawsko-pomorskiego, ustanowione na pamiątkę wizyt papieża Jana Pawła II w trzech największych miastach regionu podczas pielgrzymek do ojczyzny. Ojciec Święty 6 i 7 czerwca 1991 r. odwiedził Włocławek, a 7 czerwca 1999 r. – Bydgoszcz i Toruń.

Na świecie

PARYŻ – Początek dwudniowej wizyty ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego, podczas której spotka się z nowym szefem francuskiej dyplomacji Jean-Yvesem Le Drianem i weźmie udział w dorocznej sesji Rady Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) na szczeblu ministerialnym.

PARYŻ – Doroczna sesja Rady Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) na szczeblu ministerialnym (do 8 czerwca).

LONDYN – Dobiega końca kampania przed czwartkowymi wyborami parlamentarnymi. Ostatnie sondaże sugerują zmniejszającą się przewagę Partii Konserwatywnej nad Partią Pracy. Według ośrodka YouGov, Partia Konserwatywna premier Wielkiej Brytanii Theresy May może liczyć na 304 miejsca w 650-osobowej Izbie Gmin. Opozycyjna Partia Pracy ma szansę na zdobycie 266 miejsc. Obecnie Partia Konserwatywna ma 330 mandatów.

LONDYN – Brytyjskie służby prowadzą śledztwo w sprawie sobotniego ataku terrorystycznego w Londynie, w którym zginęło co najmniej siedem osób, a 48 zostało rannych.

BRUKSELA – Komisja Europejska opublikuje dokument dotyczący systemu obrony i bezpieczeństwa w Europie do roku 2025. W dokumencie zawarta zostanie propozycja stworzenia Europejskiego Funduszu Obrony w celu wsparcia wydatków ponoszonych przez państwa członkowskie na obronę.

WASZYNGTON – Konferencja Rady Atlantyckiej (Atlantic Council) na temat bezpieczeństwa energetycznego Europy Środkowo-Wschodniej. Z Polski w forum bierze udział m.in. minister Piotr Naimski.

ASTANA – Przywódcy Chin i Indii, Xi Jinping i Narendra Modi rozpoczynają wizyty w Kazachstanie, gdzie w jego stolicy w dniach 8-9 czerwca wezmą udział w szczycie Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SzOW). Ta struktura regionalna grupuje Rosję, Chiny, Kazachstan, Uzbekistan, Tadżykistan i Kirgistan. Na prawach obserwatorów w jej pracach uczestniczą Iran, Indie, Pakistan i Mongolia. W zamyśle jej animatorów SzOW miała być przeciwwagą dla wpływów USA w Azji Środkowej.

WASZYNGTON – Wizyta prezydenta Rumunii Klausa Iohannisa w USA (do 9 czerwca).

BERLIN – Wizyta premiera Bułgarii Bojko Borysowa w Niemczech; o godz. 13.45 wspólna konferencja prasowa z kanclerz Niemiec Angelą Merkel.

MOSKWA – Rozmowy ministrów spraw zagranicznych Rosji i Hiszpanii, Siergieja Ławrowa i Alfonso Dastis Quecedo.

KIJÓW – Wizyta ministra spraw zagranicznych Austrii Sebastiana Kurza na Ukrainie.

MIŃSK – Spotkanie grupy kontaktowej w sprawie Ukrainy.

WASZYNGTON – Posiedzenie Senackiej Komisji Wywiadu poświęcone omówieniu przyjętej w roku 1978 Ustawy o śledzeniu obcokrajowców (Foreign Intelligence Surveillance Act, FISA). To pierwszy krok do ewentualnej nowelizacji ustawy.

LONDYN – Wizyta króla Hiszpanii Filipa VI i królowej Letycji w Wielkiej Brytanii (do 8 czerwca).

GENEWA – 35. sesja Rady Praw Człowieka ONZ (do 23 czerwca).

WATYKAN – Audiencja generalna papieża Franciszka.

NOWY JORK – ONZ-owska Konferencja na temat Oceanów (do 9 czerwca).