Co się dzieje? Szybkie newsy – poniedziałek, 12 czerwca

Imieniny obchodzą: Janina, Leon oraz Onufry.

88 lat temu we Frankfurcie nad Menem w żydowskiej rodzinie od pokoleń mieszkającej w Niemczech urodziła się Anna Frank; w dniu swoich 13 urodzin, ukrywając się w okupowanym przez Niemców Amsterdamie, rozpoczęła pisanie dziennika, który stał się jednym z najważniejszych świadectw Holokaustu; zmarła w niemieckim obozie koncentracyjnym Bergen-Belsen w marcu 1945 r.

72 lata temu została wydana uchwała Rady Ministrów o przejęciu przez państwo całego poniemieckiego majątku ruchomego i nieruchomego.

50 lat temu władze PRL na polecenie ZSRS zerwały stosunki dyplomatyczne z Tel-Awiwem w związku z wojną izraelsko-arabską (tzw. wojną sześciodniową); Warszawa, podobnie jak Moskwa, popierała Arabów i potępiała działania Izraela.

38 lat temu z gdyńskiego portu w rejs dookoła świata wypłynął Henryk Jaskuła; do Gdyni powrócił po 344 dniach; był pierwszym Polakiem i trzecim żeglarzem w historii, który samotnie, bez zawijania do portów, okrążył Ziemię; dokonał tego na “Darze Przemyśla”.

31 lat temu Polska została ponownie członkiem Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

13 lat temu w Licheniu Starym odbyło się uroczyste poświęcenie bazyliki Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski; bazylika pod względem wielkości jest największa w Polsce, jej najwyższym elementem jest wieża, licząca 141 metrów.

7 lat temu w Warszawie zmarł Jerzy Stefan Stawiński, scenarzysta, reżyser, prozaik, współtwórca polskiej szkoły filmowej; żołnierz AK, uczestnik powstania warszawskiego; autor powieści “Młodego warszawiaka zapiski z urodzin”.

3 lata temu w Brazylii rozpoczęły się XX Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej.

W Polsce

Prezydent Andrzej Duda spotka się dziś o godz. 15 z prezydium klubu Kukiz’15; tematem rozmów będzie projekt konstytucyjnego referendum konsultacyjnego. Spotkanie odbędzie się na prośbę lidera Kukiz’15 Pawła Kukiza i będzie kolejnym z cyklu rozmów poświęconych kwestii zaproponowanego przez prezydenta referendum – w czwartek prezydent spotkał się z marszałkami Sejmu i Senatu.

Wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka (Kukiz’15), który ma wziąć udział w poniedziałkowym spotkaniu, powiedział PAP, że przedstawiciele jego ugrupowania będą chcieli porozmawiać z prezydentem Dudą o szczegółach zaproponowanego przez niego referendum – m.in. o pytaniach i o tym, jak powinna wyglądać poprzedzająca je debata. “Chcielibyśmy zaangażować w nią jak najszerzej społeczeństwo obywatelskie” – zaznaczył polityk.

Prezydent zapowiedział, że zwróci się do Senatu, aby referendum mające na celu nakreślenie fundamentu przyszłej konstytucji odbyło się 11 listopada 2018 r. Zdaniem prezydenta Polacy powinni się w nim wypowiedzieć co do przyszłości ustrojowej swojego państwa – m.in. na temat roli prezydenta, Sejmu, Senatu. Wyniki referendum miałyby stać się następnie podstawą przygotowania projektu nowej ustawy zasadniczej. 11 listopada 2018 r., to również wynikająca z Kodeksu wyborczego data wyborów samorządowych.

Zgodnie z konstytucją referendum ogólnokrajowe ma prawo zarządzić Sejm lub prezydent za zgodą Senatu.

* * *

Dziś w Warszawie minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski spotka się z węgierskim ministrem spraw zagranicznych i handlu Peterem Szijjarto.

W trakcie spotkania szefowie dyplomacji Polski i Węgier poruszą tematy z obszaru stosunków bilateralnych, w tym współpracy gospodarczej, priorytetów węgierskiej prezydencji w ramach Grupy Wyszehradzkiej, a także najważniejsze zagadnienia z agendy europejskiej.

Po zakończeniu rozmów ministrowie wspólnie otworzą wystawę fotograficzną w Muzeum Narodowym zatytułowaną “Tak widzą. Panorama fotografii węgierskiej”, organizowaną w ramach Roku Kultury Węgierskiej w Polsce.

* * *

Dziś w Warszawie odbędzie się spotkanie ministrów spraw wewnętrznych Grupy Wyszehradzkiej (V4), czyli Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Tematem rozmów w Belwederze będzie między innymi podsumowanie działań polskiej prezydencji w V4. Polska objęła roczne przewodnictwo w ramach Grupy 1 lipca 2016 roku.

Jak informuje MSWiA, ministrowie będą rozmawiać także o współpracy na rzecz ochrony granic Unii Europejskiej oraz o bezpieczeństwie wewnętrznym.

Grupa Wyszehradzka to najważniejsze ugrupowanie współpracy regionalnej w Europie Środkowej. Współpraca w ramach V4 nie ma charakteru instytucjonalnego i opiera się na konsultacjach w ramach cyklicznych spotkań na różnych szczeblach politycznych, w tym głównie prezydentów, premierów i ministrów spraw zagranicznych.

* * *

Dziś odbędzie się pierwsze posiedzenie komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji, wyznaczone przez jej przewodniczącego Patryka Jakiego. W planie obrad jest “zgłoszenie propozycji podjęcia czynności przez komisję”.

W czwartek Sejm wybrał Pawła Rabieja (Nowoczesna) do komisji weryfikacyjnej. Oznaczało to, że komisja – już w pełnym składzie – może podjąć prace. 25 maja Sejm wybrał siedmiu członków komisji. Byli to kandydaci: PiS – komornik Łukasz Kondratko, poseł Jan Mosiński, poseł Paweł Lisiecki i prawnik Sebastian Kaleta; PO – poseł Robert Kropiwnicki; Kukiz’15 – prawnik Adam Zieliński i PSL – radca prawny Bartłomiej Opaliński. Potrzebnej większości nie uzyskał wtedy kandydat Nowoczesnej poseł Jerzy Meysztowicz. Procedurę wyboru na wakat w komisji zaczęto od nowa.

Na spotkaniu roboczym 29 maja członkowie komisji postanowili, że harmonogram prac przyjmą po powołaniu ostatniego jej członka. Jaki zapowiedział wtedy, że wkrótce po powołaniu ostatniego członka komisja spotka się i zdecyduje, którymi sprawami się zajmie oraz jakich świadków i strony wezwie w ciągu następnych dwóch tygodni na rozprawę. Na tym spotkaniu Jaki poprosił też o “sto dni spokojnej pracy i wzniesienie się ponad podziały”. Apel zaakceptowano.

Rozprawy komisji – która będzie obradować w największej sali gmachu MS – będą jawne dla mediów (w przeciwieństwie do posiedzeń). Rozprawy będzie można śledzić w internecie.

Komisja, jako organ administracji, ma badać zgodność z prawem decyzji administracyjnych ws. reprywatyzacji warszawskich nieruchomości. Komisja może utrzymać w mocy decyzję reprywatyzacyjną (uznać słuszność zwrotu nieruchomości), albo uchylić ją i podjąć decyzję merytoryczną, która pozwoli odebrać bezprawnie pozyskaną nieruchomość. Będzie też mogła uchylić decyzję reprywatyzacyjną i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi, który ją wydał, wraz z wiążącymi wskazaniami co do dalszego postępowania.

Na świecie

ZAGRZEB – Prezydent Andrzej Duda udaje się z wizytą do Chorwacji. We wtorek spotka się z prezydent Chorwacji Kolindą Grabar-Kitarović oraz premierem Andrejem Plenkoviciem. Głównym tematem rozmów będzie inicjatywa Trójmorza, która jest wspólnym pomysłem prezydentów Polski i Chorwacji, a dotyczy współpracy krajów Europy Środkowo-Wschodniej w obszarach energetyki, transportu, cyfryzacji i gospodarki. W inicjatywę zaangażowane są cztery państwa Grupy Wyszehradzkiej – Polska, Czechy, Słowacja i Węgry, trzy państwa bałtyckie – Litwa, Łotwa i Estonia, a także Chorwacja, Słowenia, Bułgaria, Rumunia oraz Austria. Wizyta prezydenta Dudy to ostatni etap przygotowań do lipcowego szczytu Trójmorza. Wizyta ma także charakter wizyty gospodarczej – prezydentowi będzie towarzyszyć grupa przedsiębiorców; prezydenci Polski i Chorwacji w środę wezmą udział w Forum Biznesowym.

PARYŻ – Reakcje i komentarze po pierwszej turze wyborów parlamentarnych we Francji. Zwycięstwo odniosła Partia Republique en Marche (LREM), założona przez Emmanuela Macrona, który w maju został nowym prezydentem Francji.

LONDYN – Po przedterminowych wyborach parlamentarnych w Wielkiej Brytanii, w których torysi stracili uzyskaną w 2015 roku bezwzględną większość w Izbie Gmin. Stojąca na czele Partii Konserwatywnej brytyjska premier Theresa May ma kontynuować negocjacje z północnoirlandzką Demokratyczną Partią Unionistów (DUP), której wsparcia potrzebuje do uzyskania większości rządzącej.

PRISZTINA – Rozwój wydarzeń po przedterminowych wyborach parlamentarnych w Kosowie, w których zwyciężyła koalicja pod przywództwem Demokratycznej Partii Kosowa (PDK); na czele wszystkich trzech partii tego sojuszu stoją dawni dowódcy Wyzwoleńczej Armii Kosowa (UCK) z czasów wojny z lat 1998-99.

STRASBURG – Początek sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.

MOSKWA – Dzień Rosji – święto państwowe w tym kraju. Opozycjonista Aleksiej Nawalny wezwał do demonstracji tego dnia przeciwko korupcji w miastach Rosji.

BOLONIA – Ostatni dzień spotkania ministrów ds. środowiska państw G7, które odbywa się po wycofaniu się USA z paryskiego porozumienia klimatycznego.

BERLIN – Konferencja na temat inwestycji w Afryce, zorganizowana przez niemieckie przewodnictwo G20. Oczekuje się obecności kanclerz Angeli Merkel i ministra finansów Wolfganga Schaeublego.

ATENY – Wizytę w Grecji złoży francuski minister finansów Bruno Le Maire.

SZTOKHOLM – Szefowa MSZ Birmy i laureatka Pokojowej Nagrody Nobla Aung San Suu Kyi złoży wizytę w Szwecji; spotka się z premierem Stefanem Loefvenem i szefową szwedzkiej dyplomacji Margot Wallstroem.

WILNO – Wizyta prezydenta Słowenii Boruta Pahora na Litwie.

WASZYNGTON – Szef Pentagonu Jim Mattis i przewodniczący kolegium szefów sztabów sił zbrojnych USA gen. Joseph Dunford mają zeznawać przed komisją obrony Izby Reprezentantów na temat budżetu Pentagonu.

WIEDEŃ – Posiedzenie Rady Gubernatorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (do 16 czerwca).

ŚWIAT – Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci.