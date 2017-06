Co się dzieje? Szybkie newsy – czwartek, 8 czerwca

Imieniny obchodzą: Maksym, Medard oraz Wilhelm.

78 lat temu w Bolton w Anglii urodził się Norman Davies, brytyjski historyk walijskiego pochodzenia, profesor Uniwersytetu Londyńskiego, członek Polskiej Akademii Umiejętności i Akademii Brytyjskiej, autor prac dotyczących historii Europy i Polski.

76 lat temu w Bestwince koło Bielska-Białej urodził się Zygmunt Smalcerz, sztangista, złoty medalista olimpijski z Monachium (1972), trzykrotny mistrz świata.

71 lat temu w Londynie odbyła się Parada Zwycięstwa, która uczciła zwycięstwo aliantów nad III Rzeszą Niemiecką i Japonią podczas drugiej wojny światowej; w paradzie zabrakło polskich żołnierzy, w tym zasłużonych dla obrony Anglii polskich lotników.

71 lat temu w Łodzi urodził się Piotr Fronczewski, jeden z najpopularniejszych polskich aktorów, od wielu lat związany z Teatrem Ateneum, występował w Kabarecie “Pod Egidą” i Kabarecie Olgi Lipińskiej; odtwórca ról w filmach “Bilans kwartalny”, “Kung-fu”, “Hallo Szpicbródka”, “Lata dwudzieste lata trzydzieste”, “Konsul”, “Baryton”, “Ziemia obiecana”, “Akademia Pana Kleksa”, “Podróże Pana Kleksa”, a także w serialach “Lalka”, “Polskie drogi”, “Tajemnica Enigmy”, “Królowa Bona”, “07 zgłoś się”, “Tata, a Marcin powiedział” i “Rodzina zastępcza”; sympatię publiczności zyskał również jako oryginalny wokalista, wydając w latach 80. albumy pod pseudonimem “Franek Kimono”.

66 lat temu w Krakowie urodziła się Olga Jackowska, Kora, wokalistka zespołu Maanam, wykonawczyni przebojów “Boskie Buenos”, “Kocham Cię, kochanie moje”, “O! Nie rób tyle hałasu”, “Lucciola”, “To tylko tango”, “Raz dwa raz dwa” i “Szare miraże”.

49 lat temu utworzono Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Politechnikę Koszalińską.

21 lat temu powołano Akcję Wyborczą “Solidarność”.

5 lat temu w Warszawie otwarto XIV Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej; w inauguracyjnym meczu na Stadionie Narodowym reprezentacja Polski zremisowała 1:1 z Grecją.

W Polsce

Prezydent Andrzej Duda spotka się dziś o godz. 18 z marszałkami Sejmu Markiem Kuchcińskim oraz Senatu Stanisławem Karczewskim. Będą rozmawiali o kwestiach związanych z referendum konsultacyjnym w sprawie konstytucji. Spotkanie odbędzie się na zaproszenie prezydenta Dudy.

Wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha, pełnomocnik prezydenta do spraw referendum, mówił PAP, że prezydent publicznie w orędziu określił, że z jego perspektywy data 11 listopada 2018 r. jest najwłaściwsza, to najlepszy termin, jeżeli chodzi o organizację referendum konsultacyjnego.

Marszałek Senatu w rozmowie z PAP zapowiedział, że na spotkaniu przedstawi prezydentowi także propozycje dotyczące zwiększenia roli Senatu i zaproponuje rozszerzenie zakresu pytań referendalnych. Podkreślił, że “chciałby, by Senat mógł wyjść z cienia Sejmu” i by miał większe kompetencje – m.in. by nie był wybierany równolegle z Sejmem.

Prezydent zapowiedział, że zwróci się do Senatu, aby referendum mające na celu nakreślenie fundamentu przyszłej konstytucji odbyło się 11 listopada 2018 r. Zdaniem prezydenta Polacy powinni się w nim wypowiedzieć co do przyszłości ustrojowej swojego państwa – m.in. na temat roli prezydenta, Sejmu, Senatu. Wyniki referendum miałyby stać się następnie podstawą przygotowania projektu nowej ustawy zasadniczej. 11 listopada 2018 r., to również wynikająca z Kodeksu wyborczego data wyborów samorządowych.

Zgodnie z konstytucją referendum ogólnokrajowe ma prawo zarządzić Sejm lub prezydent za zgodą Senatu.

***

Dziś Sejm, w drugim dniu posiedzenia będzie kontynuował pracę nad przedstawionym przez prezydenta projektem noweli o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Projekt powstał we współpracy z Prokuratorią Generalną RP i zakłada, że w zakresie określonym ustawą o Prokuratorii Generalnej RP, Prokuratoria może przed sądami administracyjnymi podejmować czynności również za organy administracji rządowej oraz za państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

W porannym bloku głosowań Sejm zdecyduje, czy podczas bieżącego posiedzenia zajmie się rządowym projektem nowelizacji ustawy o opłatach abonamentowych oraz ustawy o radiofonii i telewizji, którego zadaniem jest uszczelnienie systemu poboru abonamentu radiowo-telewizyjnego.

Projekt przewiduje, że czynności związane z rejestracją odbiorników, poborem opłat, kontrolą abonamentową i weryfikowaniem zwolnień realizowane będą nadal przez Pocztę Polską. Poprawa poboru opłat abonamentowych ma nastąpić dzięki włączeniu dostawców telewizji płatnej (operatorów sieci kablowych i platform satelitarnych) do procesu rejestracji odbiorników oraz identyfikacji ich użytkowników. Projekt zakłada też, że Poczta Polska będzie mogła skierować do dostawców usług telewizji płatnej zapytanie dotyczące poszczególnych klientów, by ustalić obowiązek zarejestrowania przez nich odbiornika.

Sejm rano zdecyduje też, czy zajmie się rządowym projektem nowelizacji ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz niektórych innych ustaw. Według autorów projektu, nowe rozwiązania mają wzmocnić kontrolną i pomocniczą wobec samorządu terytorialnego funkcję RIO. Projekt nowelizacji przewiduje m.in. że premier nie będzie już musiał zasięgać opinii sejmików wojewódzkich przed wydaniem rozporządzenia w sprawie m.in. siedzib izb, zasięgu terytorialnego ich działania, organizacji izb, czy liczby członków kolegium w każdej z nich. W projekcie wprowadzane są też zmiany w zasadach przeprowadzania konkursu na prezesa izby.

W bloku głosowań Sejm m.in. wybierze nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego – w miejsce wiceprezesa TK Stanisława Biernata, którego kadencja upływa 26 czerwca. Klub PiS jako kandydata zgłosił adwokata Andrzeja Zielonackiego. Posłowie wybiorą również członka komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji w Warszawie. Kandydatem Nowoczesnej jest Paweł Rabiej, członek zarządu partii. Jego kandydaturę pozytywnie zaopiniowała we wtorek sejmowa komisja ustawodawcza.

Sejm wcześniej wybrał siedmiu członków komisji weryfikacyjnej zgłoszonych przez kluby: PiS, PO, Kukiz’15 i PSL. Potrzebnej większości nie uzyskał poprzedni kandydat Nowoczesnej poseł Jerzy Meysztowicz, któremu sejmowa komisja odmówiła pozytywnej rekomendacji, gdy się okazało, że członek rodziny posła ubiega się o zwrot nieruchomości w stolicy.

***

Dziś w Szczecinie rozpocznie się Międzynarodowy Kongres Morski, podczas którego około tysiąc uczestników będzie rozmawiało o kondycji i przyszłości gospodarki morskiej. W inauguracji weźmie udział premier Beaty Szydło.

Głównymi tematami tegorocznej edycji Kongresu jest żegluga śródlądowa i edukacja morska na Pomorzu Zachodnim. Podczas jednej z debat poruszone zostaną m.in. kwestie polityki UE i rozwoju żeglugi śródlądowej, czy rzek i ich wpływu na rozwój regionów transgranicznych.

Organizatorzy Kongresu wyrażają nadzieję, że stanie się on ważnym elementem odbudowy przemysłu stoczniowego, a także żeglugi morskiej i śródlądowej. Spotkanie polityków, przemysłowców i naukowców potrwa do 9 czerwca.

***

Premier Beata Szydło weźmie dziś udział w Świnoujściu w uroczystości odbioru pierwszej dostawy amerykańskiego gazu skroplonego do Polski. Ładunek na pokładzie Clean Ocean to pierwsza dostawa gazu z terminala Sabine Pass w amerykańskiej Luizjanie nie tylko do Polski, ale i Europy Północnej. Dotąd amerykańskie LNG trafiało wyłącznie na rynki Europy Południowej, m.in. Hiszpanii i Turcji.

W ocenie wiceministra energii Michała Kurtyki, kontrakt na dostawy amerykańskiego LNG do terminala w Świnoujściu ma charakter przełomowy.

Terminal LNG jest jednym z najważniejszych elementów systemu bezpieczeństwa energetycznego Polski. Wraz z nowymi gazociągami, interkonektorami, wirtualnym rewersem na gazociągu jamalskim, a także podziemnymi magazynami i własnym wydobyciem wzmacnia niezależność gazową naszego kraju. Umożliwia odbiór gazu ziemnego drogą morską praktycznie z dowolnego kierunku na świecie. Jego zdolność regazyfikacyjna wynosi 5 mld m sześc. rocznie, co odpowiada będzie jednej trzeciej polskiego zapotrzebowania na gaz ziemny.

***

Zrównoważona mobilność jako szansa i wyzwanie dla miast będzie tematem dwudniowej konferencji, która rozpocznie się w Jasionce k. Rzeszowa. Wezmą w niej udział samorządowcy, przedsiębiorcy i naukowcy.

Celem konferencji, zorganizowanej przez Ministerstwo Rozwoju, jest promocja zrównoważonej mobilności wśród decydentów, beneficjentów oraz użytkowników projektów finansowanych ze środków unijnych w latach 2014-20.

Zaproszeni goście opowiedzą m.in. o sposobach na zmniejszanie ruchu samochodowego w śródmieściach miast, rozwoju i znaczeniu nowych technologii w komunikacji zbiorowej. Mówić będą także o roli i przyszłości autobusów z napędem alternatywnym w komunikacji miejskiej oraz znaczeniu rowerów w ruchu miejskim.

Patronat medialny nad konferencją “Zrównoważona mobilność – wyzwania i szanse dla miast” objęła Polska Agencja Prasowa.

Na świecie

LONDYN – W Wielkiej Brytanii przedterminowe wybory parlamentarne. Brytyjczycy będą wybierali posłów spośród ponad 3,3 tys. kandydatów w 650 okręgach jednomandatowych. Kampanię wyborczą zdominowały kwestie planowanego wyjścia kraju z UE oraz ograniczenia imigracji, sprawy socjalne, a także – szczególnie po zamachach terrorystycznych w Manchesterze i Londynie – problemy bezpieczeństwa i walki z terroryzmem. Mimo zmniejszenia przewagi konserwatystów nad laburzystami od chwili ogłoszenia wyborów przez premier Theresę May średnia z badań opinii publicznej wskazuje, że jej Partia Konserwatywna wygra przewagą 6-8 pkt proc. i poprawi swój stan posiadania w parlamencie – obecnie ma 330 posłów w 650-osobowej Izbie Gmin. Rozbieżności między firmami badawczymi są jednak bezprecedensowe: dwie z nich – Survation i YouGov – wskazują na możliwość, że różnica między torysami i laburzystami wyniesie zaledwie 1-4 pkt proc. i żadna partia nie będzie miała większości w parlamencie.

Lokale wyborcze będą czynne w godzinach 7-22 (8-23 czasu polskiego); po ich zamknięciu ogłoszony zostanie wynik wspólnego sondażu exit poll dla telewizji BBC, ITV i Sky News. Pierwsze wyniki są oczekiwane w ciągu godziny, pełne będą znane w piątek rano.

PARYŻ – Drugi dzień wizyty ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego w Paryżu. Szef polskiej dyplomacji weźmie udział w dorocznej sesji Rady Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) na szczeblu ministerialnym. Waszczykowski będzie reprezentował Polskę podczas dyskusji dotyczącej współpracy OECD z krajami trzecimi, której głównym tematem będzie dalsze rozszerzenie Organizacji.

LUKSEMBURG – Unijni ministrowie ds. transportu spotkają się w Luksemburgu. Rozmowy mają dotyczyć m.in. przedstawionego przez Komisję Europejska 31 maja pakietu mobilności. Polskiej delegacji będzie przewodniczyć Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury i budownictwa.

LUKSEMBURG – Ministrowie państw UE ds. sprawiedliwości spotkają się w Luksemburgu. Rozmowy m.in. o dyrektywach ws. dostarczania treści cyfrowych oraz przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy. Polskiej delegacji będzie przewodniczyć wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak.

WASZYNGTON – Były dyrektor FBI James Comey ma zeznawać przed senacką komisją wywiadu w sprawie domniemanego ingerowania przez Rosję w kampanię przed wyborami prezydenckimi w USA w zeszłym roku oraz powiązań członków sztabu Donalda Trumpa z Rosjanami (godz. 16 czasu polskiego).

WASZYNGTON – Wystąpienie prezydenta USA Donalda Trumpa na konferencji konserwatywnego ruchu religijnego Faith and Freedom (godz. 17.30 czasu polskiego).

BUENOS AIRES – Kanclerz Angela Merkel rozpoczyna od Buenos Aires oficjalną wizytę w Ameryce Łacińskiej. Z Argentyny uda się do Meksyku, gdzie przeprowadzi rozmowy w piątek i sobotę.

RZYM – Inauguracja XV edycji festiwalu kultury polskiej Corso Polonia, zorganizowanego przez Instytut Polski. W programie koncerty, wystawy, projekcje filmów, warsztaty dla dzieci, spektakle. Festiwal potrwa do 24 czerwca.

MOSKWA – Szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow spotka się z wysłannikiem ONZ ds. Syrii Staffanem de Misturą.

KAIR – Minister spraw zagranicznych Francji Jean-Yves Le Drian z wizytą w Egipcie.

ASTANA – Zakończenie odbywającego się w stolicy Kazachstanu szczytu Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SzOW), która grupuje: Rosję, Chiny, Kazachstan, Uzbekistan, Tadżykistan i Kirgistan. Na prawach obserwatorów w jej pracach uczestniczą Iran, Indie, Pakistan i Mongolia.

GENEWA – 35. sesja Rady Praw Człowieka ONZ (do 23 czerwca).

NOWY JORK – ONZ-owska Konferencja na temat Oceanów (do 9 czerwca).

BAJKONUR – Pierwszy start rakiety nośnej Proton po odesłaniu tych rakiet do kontroli przez agencję kosmiczną Roskosmos po wykryciu problemów z ich silnikami.