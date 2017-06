Co się dzieje? Szybkie newsy – czwartek, 1 czerwca

Imieniny obchodzą: Jakub, Hortensja, Konrad oraz Nikodem.

583 lata temu w Gródku pod Lwowem zmarł Władysław II Jagiełło, król Polski i wielki książę litewski, panujący od 1386 r. Wspólnie z bratem Witoldem dowodził w 1410 r. w zwycięskiej bitwie nad Krzyżakami pod Grunwaldem; w 1413 r. zawarł Unię w Horodle, która zacieśniała związek Polski i Litwy.

122 lata temu w Chorobrowie koło Brzeżan urodził się Tadeusz Bór-Komorowski, generał WP, Komendant Główny Armii Krajowej (1943-1944); wydał rozkaz rozpoczęcia w Warszawie 1 sierpnia 1944 r. powstania przeciwko Niemcom; 30 września 1944 r. mianowany przez prezydenta RP Władysława Raczkiewicza Naczelnym Wodzem; premier emigracyjnego rządu RP (1947-1949). Zmarł 24 sierpnia 1966 r.

102 lata temu w Warszawie urodził się Jan Twardowski, poeta, kapłan; autor ponad 20 tomików wierszy, m.in. “Znaki ufności”, “Niebieskie okulary”, “Który stwarzasz jagody”, “Na osiołku”, “Nie przyszedłem pana nawracać”, “Sumienie ruszyło”, “Niecodziennik”, “Nie martw się”. Zmarł 18 stycznia 2006 r.

91 lat temu Zgromadzenie Narodowe wybrało Ignacego Mościckiego na urząd prezydenta RP.

75 lat temu w ramach akcji „Reinhard”, której celem była zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie, Niemcy rozpoczęli budowę obozu w Treblince; do czasu likwidacji obozu w listopadzie 1943 r. Niemcy zamordowali w nim blisko 900 tys. Żydów, ogromna większość z nich, ok. 760 tys., pochodziła z Polski, wśród nich było 254 tys. ludzi z warszawskiego getta.

70 lat temu w Rzymie ukazał się pierwszy numer „Kultury”, wydawanej przez Instytut Literacki prowadzony przez Jerzego Giedroycia; w 1947 r. redakcja miesięcznika została przeniesiona do Maisons-Laffitte pod Paryżem.

67 lat temu w “Trybunie Ludu” Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych zamieściło propagandowy komunikat o zrzuceniu na Polskę przez USA masowych ilości stonki ziemniaczanej, która następnie rozpleniła się po całym kraju.

39 lat temu w Argentynie rozpoczęły się XI Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej; reprezentacja Polski zajęła w nich 5-8 miejsce.

26 lat temu rozpoczęła się IV pielgrzymka do Polski papieża Jana Pawła II.

W Polsce

Pełnomocnik prezydenta ds. referendum Paweł Mucha spotka się dziś z szefami Państwowej Komisji Wyborczej – Wojciechem Hermelińskim i Krajowego Biura Wyborczego – Beatą Tokaj; tematem spotkania mają być kwestie związane z organizacją zapowiedzianego przez prezydenta Andrzeja Dudę referendum konsultacyjnego ws. konstytucji.

Prezydent w orędziu wygłoszonym w ubiegłym tygodniu ogłosił, że zwróci się do Senatu, aby referendum mające na celu nakreślenie fundamentu przyszłej konstytucji odbyło się 11 listopada 2018 r. To również wynikająca z Kodeksu wyborczego data wyborów samorządowych.

O spotkanie z pełnomocnikiem ds. referendum zwrócił się przewodniczący PKW. Sędzia Hermeliński wyjaśniał, że chce przedstawić wątpliwości związane z organizacją tego samego dnia wyborów samorządowych i referendum ogólnokrajowego.

Przewodniczący PKW zaznaczył, że nic nie stoi na przeszkodzie, by przeprowadzić je w ciągu jednego dnia; będzie to jednak powodować pewne trudności – m.in. potrzebne będą osobne komisje wyborcze, co wiąże się z koniecznością zatrudnienia prawie 500 tysięcy osób, a także odrębne spisy wyborców i odrębne urny, co oznacza konieczność zakupu przez gminy urn o wartości 30 milionów zł.

Dziś drugi dzień posiedzenia Senatu; izba zajmie się projektem uchwały autorstwa senatorów PO w sprawie uznania zasług profesora Zbigniewa Brzezińskiego dla Państwa Polskiego. Senatorowie wysłuchają też informacji o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2016 r.

Następnie zaplanowano głosowania, m.in nad nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, ułatwiającą dostęp do niestandardowej terapii w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia oraz przewidującą, że pigułki “dzień po” będą sprzedawane na receptę.

Czwartek jest drugim dniem międzynarodowego kongresu Impact’17, poświęconego gospodarce przyszłości. W kongresie w ICE Kraków bierze udział ponad 5 tys. osób oraz ponad 250 mówców. Wśród gości są przedstawiciele największych międzynarodowych firm, w tym ponad 800 dyrektorów i założycieli firm.

Wśród gości kongresu, którzy przyjechali do Krakowa wczoraj (środa), była premier Beata Szydło, a także szefowie resortów, m.in. Jarosław Gowin, Mateusz Morawiecki, Piotr Gliński. Dziś w dyskusjach – oprócz szefów międzynarodowych przedsiębiorstw – również będą uczestniczyć przedstawiciele rządu i uczelni wyższych. Tematem rozmów są m.in. start-upy.

Międzynarodowy kongres Impact’17 odbywa się w Krakowie po raz drugi. To jedno z największych tego typu wydarzeń poświęconych gospodarce.

W czwartek rozpoczynają się Nadarzynie k. Warszawy trzydniowe Międzynarodowe Targi Żywności Warsaw Food Expo. Targi towarzyszą spotkaniu ministrów rolnictwa Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii, Rumunii i Słowenii. Krajem partnerskim targów są Węgry. Na 25 tysiącach metrów kwadratowych swoją ofertę zaprezentuje blisko 200 wystawców z całego świata: Polski, Meksyku, Węgier, Grecji, Słowenii, Gruzji, Litwy i Słowacji. Podczas targów zaprezentowane zostaną żywność i napoje wysokiej jakości, produkty tradycyjne i regionalne, produkty spożywcze dla gastronomii, BIO żywność i potrawy serwowane w restauracjach.

Dziś, jak co roku w Międzynarodowym Dniu Dziecka, zbierze się Sejm Dzieci i Młodzieży; będzie to jego XXIII sesja obrad. Jej temat brzmi: “Przestrzeń publiczna jako miejsce wolne od symboli propagujących systemy totalitarne. Lokalni bohaterowie w przestrzeni publicznej”.

Sejm Dzieci i Młodzieży liczy 460 posłów. Organizacja izby jest wzorowana na procedurach obowiązujących w prawdziwym Sejmie, co ma przybliżać uczestnikom zasady polskiego parlamentaryzmu. Debata plenarna oraz poprzedzające ją prace komisji odbywają się według wcześniej uchwalonej ordynacji wyborczej oraz Regulaminu Sejmu Dzieci i Młodzieży.

Do projektu zgłosiło się w tym roku ponad 600 dwuosobowych zespołów. Uczniowie musieli przygotować projekty odnoszące się tematu sesji. Autorzy prac zostali zaproszeni do wzięcia udziału w obradach.

Sejm Dzieci i Młodzieży to projekt edukacyjny, który ma kształtować postawy obywatelskie, szerzyć wśród młodzieży wiedzę o zasadach funkcjonowania polskiego Sejmu i demokracji parlamentarnej, a od kilku lat ma także aktywizować młodych ludzi do działania na rzecz ich środowisk lokalnych. Pierwsza jego sesja odbyła się w 1994 r.

Organizatorem XXIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży jest Kancelaria Sejmu. Współorganizatorami są Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Pamięci Narodowej.

Sąd Okręgowy w Katowicach ogłosi dziś wyrok w procesie Jarosława R. i Beaty Ch., oskarżonych o zabicie ich niespełna dwuletniego syna Szymona z Będzina. Prokuratura żąda dla rodziców dziecka kar po 15 lat więzienia. Proces w tej sprawie odbywał się po raz drugi, poprzedni wyrok został uchylony. Szymon zmarł w lutym 2010 r. na skutek obrażeń doznanych po uderzeniu w brzuch. Jego ciało rodzice porzucili w stawie w Cieszynie. Przez dwa lata nie było wiadomo, kim jest odnaleziony w stawie chłopczyk.

Według oskarżyciela, nie ulega wątpliwości, że rodzice dopuścili się zbrodni zabójstwa z tzw. zamiarem ewentualnym – po spowodowaniu u Szymona ciężkich obrażeń nie udzielili mu pomocy, godząc się na jego śmierć. Żaden z rodziców nie przyznaje się, że uderzył dziecko, oskarżeni wzajemnie obarczają się winą. Poza karą pozbawienia wolności, prokuratura chce pozbawienia obojga oskarżonych praw publicznych na 10 lat i podania wyroku do publicznej wiadomości.

Obrona przekonuje, że rodzice Szymona nie mogli zakładać i nie mieli świadomości, że dziecko może umrzeć. Adwokaci są zdania, że zarzucenie oskarżonym zabójstwa z zamiarem ewentualnym jest sprzeczne z faktami. Domagają się innej, łagodniejszej kwalifikacji prawnej.

Pierwszy proces ruszył we wrześniu 2013 r. W maju 2015 r. Sąd Okręgowy w Katowicach skazał R. na karę 10 lat więzienia. Przypisał mu spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu dziecka, czego nieumyślnym skutkiem był zgon Szymona. Matce wymierzył karę 5 lat pozbawienia wolności, uznając ją za winną narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i nieumyślne spowodowanie śmierci syna. Wyrok zaskarżyła zarówno prokuratura, jak i obrona. Rozpoznający te odwołania Sąd Apelacyjny w Katowicach w grudniu 2015 r. uchylił wyrok i nakazał powtórzenie procesu.

Egzaminem pisemnym z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpocznie się dziś rano dodatkowa sesja egzaminów pisemnych dla maturzystów, którzy z powodów zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do nich w maju. Także dziś rozpocznie się dodatkowa sesja egzaminów gimnazjalnych.

Dodatkowa sesja maturalna potrwa do 20 czerwca. Abiturient musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów maturalnych: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki na poziomie podstawowym, a ponadto do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z grupy tzw. przedmiotów do wyboru – może ich wybrać maksymalnie sześć. Maturzysta musi też przystąpić do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego.

Dodatkowe egzaminy gimnazjalne dla uczniów III klas gimnazjów, którzy nie mogli zdawać ich w kwietniu przeprowadzone będą dziś, jutro i w poniedziałek. Pierwszego dnia będą egzaminy z wiedzy humanistycznej, drugiego dnia – z wiedzy matematyczno-przyrodniczej, trzeciego – z języka obcego.

Uczniowie przystępujący do egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym piszą go w swojej macierzystej szkole. Maturzyści przystępujący do egzaminów w terminach dodatkowych zdają je w miejscach wyznaczonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Na świecie

BERLIN – Premier Chin Li Keqiang kończy wizytę w Niemczech. W Berlinie spotka się z kanclerz Angelą Merkel i prezydentem Frankiem-Walterem Steinmeierem. Po podpisaniu niemiecko-chińskich porozumień gospodarczych odbędzie się wspólna konferencja prasowa Li i Merkel (godz. 10). Z Berlina Li Keqiang uda do Brukseli na szczyt UE-Chiny.

BRUKSELA – W Brukseli początek dwudniowego szczytu Unia-Chiny, na którym stronę chińską będzie reprezentował premier Li Keqiang, a stronę unijną szef KE Jean-Claude Juncker oraz szef Rady Europejskiej Donald Tusk (godz. 16). Podczas szczytu mają być omawiane takie kwestie, jak polityka klimatyczna, handel międzynarodowy oraz migracja.

BRUKSELA – W Brukseli forum ekonomiczne, podczas którego omawiane będą m.in. społeczne i gospodarcze wyzwania związane z migracją. W forum weźmie udział wicepremier, minister gospodarki Mateusz Morawiecki.

BRUKSELA – W Parlamencie Europejskim debata w związku z doniesieniami o politycznych naciskach na media w Czechach. Dyskusja europosłów to odpowiedź na apele czeskich dziennikarzy i społeczeństwa obywatelskiego w tej sprawie.

BRUKSELA – W Parlamencie Europejskim głosowanie ws. dodatkowych preferencji handlowych dla Ukrainy. Ma to być uzupełnienie obowiązującej od początku 2016 r. unijno-ukraińskiej umowy o pogłębionej i całościowej strefie wolnego handlu (DCFTA), na mocy której obie strony otworzyły wzajemnie swoje rynki.

BRUKSELA – W Parlamencie Europejskim głosowanie nad raportem na temat technologii 5G i jej wpływu na gospodarkę w UE. Dokument ma zwrócić uwagę na potencjał technologii 5G, ożywienie europejskiej gospodarki cyfrowej i zachęcenie społeczeństw do aktywnego udziału w jednolitym rynku cyfrowym.

PETERSBURG – W Petersburgu rozpoczyna się 21. Międzynarodowe Forum Ekonomiczne, najważniejsze tego rodzaju spotkanie w Rosji, nazywane “rosyjskim Davos”. Organizatorzy oczekują ponad 12 tys. uczestników ze 130 krajów – polityków, biznesmenów i ekspertów. Gościem honorowym w tym roku są Indie, które będzie reprezentował prezydent Narendra Modi. Na forum obecni będą również prezydent Władimir Putin, kanclerz Austrii Christian Kern i szef niemieckiej dyplomacji Sigmar Gabriel. Putin będzie rozmawiał z Modim, spotka się też z szefami największych międzynarodowych agencji informacyjnych i przedstawicielami międzynarodowych inwestorów. Szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow spotka się z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem oraz z ministrami spraw zagranicznych Serbii i Węgier. Temat forum brzmi: “W poszukiwaniu nowej równowagi w gospodarce globalnej”.

BERLIN – Forum Europejskie telewizji WDR (regionalna telewizja publiczna w Nadrenii Północnej-Westfalii) z udziałem polityków niemieckich: szefa MSZ Sigmara Gabriela, kandydat SPD na kanclerza Martina Schulz, komisarza UE Guenthera Oettingera, ministra finansów Wolfganga Schaeublego.

BERLIN – Kanclerz Niemiec Angela Merkel spotka się po południu z szefami rządów regionalnych. Tematem spotkania mają być Unia Europejska i sprawy związane z integracją migrantów.

BERLIN – Nowa francuska minister sił zbrojnych Sylvie Goulard z wizytą w Berlinie, gdzie spotka sie z niemiecką minister obrony Ursulą von der Leyen; oświadczenie dla prasy o godz. 15.30.

KIJÓW – Dwudniową wizytę na Ukrainie rozpoczyna komisarz UE ds. polityki sąsiedztwa i rozszerzenia Johannes Hahn. W Kijowie spotka się m.in. z prezydentem Petrem Poroszenką i premierem Wołodymyrem Hrojsmanem, a także złoży krótkie wizyty w miastach Dniepr (d. Dniepropietrowsk) i Mariupol.

MOSKWA – Oczekiwany wyrok w procesie Natalii Szarinej, dyrektorki biblioteki ukraińskiej w Moskwie, oskarżonej o rozpowszechnianie literatury ekstremistycznej i defraudację.

MIŃSK – W centrum sztuki współczesnej w stolicy Białorusi, Mińsku, odbędzie się Akademia 100 Plakatów z Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

MIŃSK – W Mińsku spotkanie polskich i białoruskich historyków, organizowane przez Instytut Polski, Białoruski Uniwersytet Państwowy i Uniwersytet w Białymstoku.

HELSINKI – Szefowie państw nordyckich spotykają się na obchodach 100-lecia niepodległości Finlandii.

CHANTILLY – W Chantilly w USA obradować będzie Grupa Bilderberg, której uczestnicy – osoby odgrywające czołowe role w światowej polityce, gospodarce oraz mediach – co roku spotykają się za zamkniętymi drzwiami (do 4 czerwca).

BRASILIA – W stolicy Brazylii rozpoczyna się zjazd Partii Pracujących (PT) byłego prezydenta Luiza Inacio Luli da Silva (do 3 czerwca).