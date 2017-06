Barwny Dzień Dziecka w ogrodach Konsulatu

Ogniwo 24 Federacji Polek w Kanadzie z Mississaugi przy współudziale Konsulatu Generalnego RP w Toronto, 28 maja 2017 roku zorganizowało dla najmłodszych specjalną imprezę z okazji Dnia Dziecka. Bramy konsulatu RP stały się przejściem do krainy czarów – do świata, w którym wszystko jest możliwe, zabawa nigdy się nie kończy, a śmiech jest najlepszym zaklęciem. Radość i zabawa wypełniły cały ogród.

Program imprezy był bardzo bogaty. “Zamówiona” pogoda dopisała, podobnie jak uczestnicy. Przygotowano masę atrakcji, takich jak malowanie twarzy, dmuchane zamki, gry i zabawy ruchowe pod kierunkiem Maryli Bulzackiej, mydlane bańki, baloniki-zwierzaki, występ wokalno-taneczny dzieci ze Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina, pacynkowe przedstawienie bajki “Trzy male świnki.” Nie zabrakło także atrakcji dla najmłodszych przyrodników. Dzieci mogły dowiedzieć się ciekawych informacji o zwierzętach oraz miały okazję dotknąć i zobaczyć na żywo węża, żółwia, krokodyla, pająka-tarantulę i jaszczurkę.

Oprócz możliwości wzięcia udziału w różnorodnych konkursach z nagrodami dzieci miały okazję wykazać się kreatywnością podczas zajęć artystyczno-plastycznych. Zadbano również o brzuszki milusińskich – można było zjeść kiełbaskę i hot doga z rożna, spróbować słodkich wypieków, popcornu i pysznej lemoniady. Szczęśliwe chwile uwieczniane zostały na zdjęciach (także na Facebook w albumie pod linkiem http://tinyurl.com/FP24-DzienDziecka2017).

Festyn był nie tylko okazją do fantastycznej zabawy, ale też do tego, by wesprzeć ważny cel, a mianowicie remont pokoi dziecięcych w Domu Dziecka w Ostrowcu Świętokrzyskim, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryji.

Ogniwo 24 PCWF dziękuje wszystkim darczyńcom za to, że w Dzień Dziecka pamiętali o tych dzieciach, które nie mają z kim cieszyć się swoim świętem.

Swoje podziękowania kieruję do: 5th Avenue Fashion with Passion , School Maya Bee Day Care, Fish and Chips – Milton, Eddie’s Meat and Deli Market, The Frederic Chopin Music School, Starsky Fine Foods, polonijnych mediów, Avon with Daga Ulanowski and Arbonne with Marzena Wlodarczyk oraz do rodziców dzieci uczestniczących w festynie, wolontariuszy i sympatyków Ogniwa 24 za wkład pracy i finansowe wsparcie.

Impreza Dzień Dziecka w konsulacie miała w sobie wyjątkowy czar. W tym dniu każdy, niezależnie od wieku choć na chwilę stał się dzieckiem. Duzi na równi z małymi śmiali i bawili się, dając upust energii. Szkoda tylko, że czas tak szybko płynął. Jednak nic straconego, bo już w czwartek kolejna impreza plenerowa pod sztandarem Ogniwa 24 PCWF. Z dniem 1 czerwca rozpoczyna sie cykliczny program “Polskie Place Zabaw”. Serdecznie zapraszamy dzieci z opiekunami do Huron Park w Mississaudze, 830 Paisley Blvd West w każdy czwartek od czerwca do września. w godzinach 10.30- 12.00. Zachęcamy również do wstąpienia w nasze szeregi!

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!

Prosimy o kontakt: 416-655-5970 info@ogniwo24.FederacjaPolek.ca

Facebook https://www.facebook.com/FederacjaPolek24/

Anna Wołochacz