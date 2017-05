Pozorowana wojna z rakiem

Szanowny Czytelniku,

wyobraź sobie airbusa pełnego pasażerów, który rozbija się na francuskim lotnisku Charlesa de Gaulle’a, a katastrofy nikomu nie udaje się przeżyć.

Informacja ta pojawiłaby się oczywiście we wszystkich mediach, a zdjęcia z wypadku pokazywano by wszędzie, w kółko, całymi dniami. Otóż, faktem jest, że we Francji CODZIENNIE umiera na raka tyle osób, ile zmieściłoby się w dwóch airbusach.

Co roku diagnozuje się 385.000 nowych przypadków nowotworów. W 2015 roku 149.500 osób zmarło na raka wykrytego w latach poprzednich1. To tyle, ile osób zginęło w Hiroshimie i Nagasaki. W Polsce na rocznie na raka umiera ok. 100 000 osób. Tłumaczy nam się, że wskaźnik zgonów wśród chorych na raka się zmniejsza. Ale liczba zdiagnozowanych przypadków raka wzrasta w takim stopniu, że bezwzględna liczba zgonów wzrasta!

To skandal stulecia.

Zgodnie z pewnym badaniem Inserm, Instytutu Badań Sanitarnych oraz francuskiego Państwowego Instytutu Onkologicznego, opublikowanym w 2013 r. i bardzo słabo nagłośnionym (wiadomo, dlaczego): Liczba nowych przypadków raka wzrosła o 109% pomiędzy 1980 r. (szacunkowo 170 000 przypadków) a 2012 r. (szacunkowo 355 000 przypadków).

Liczba zgonów wzrosła natomiast o 15% w ciągu tego samego okresu (odpowiednio 129 000 i 148 000 zgonów)2.

Kolejny przykład rozwiniętego kraju: Stany Zjednoczone. Liczba zgonów spowodowanych nowotworami utrzymywała się tam na stabilnym poziomie od 1950 r., biorąc pod uwagę statystyczną korektę związaną z liczbą i wiekiem ludności, natomiast bezwzględna liczba zgonów wzrosła3.

Czy to powinno nas dziwić?

Na początku ubiegłego wieku – co dwudziesta osoba chorowała na raka w ciągu swojego życia, w latach 40. ubiegłego wieku – co szesnasta osoba, w latach 70. ubiegłego wieku – co dziesiąta osoba.

Obecnie choruje co trzecia osoba! Skoro rak występuje częściej u starszych osób, normalne jest, że notuje się więcej przypadków raka w liczniejszej i dłużej żyjącej populacji, takiej jak we wszystkich państwach zachodnich, w porównaniu z latami 50. ubiegłego stulecia.

A jednak, w 2016 r. i obecnie notuje się występowanie przypadków nowotworów u coraz młodszych osób: np. u kobiet poniżej 40. roku życia niebędących nosicielkami ani jednego z dwóch genów odpowiedzialnych za nowotwór piersi, BRCA 1 lub 2. Ale także przypadki raka prostaty u coraz większej liczby mężczyzn poniżej 60. roku życia. A im młodsza osoba, u której zdiagnozowano nowotwór, tym gorsze prognozy.

Dlatego dziś przekazuję Ci tę ważną wiadomość o raku oraz to, co możesz (powinieneś) zrobić. Artykuł ten został zweryfikowany i zatwierdzony przez profesora Henri Joyeuxa, chirurga onkologa z Wydziału Medycyny Uniwersytetu w Montpellier, za co gorąco mu dziękuję4.

Zawód z powodu badań przesiewowych

Programy badań przesiewowych (rak piersi, prostaty, tarczycy, okrężnicy) nie były wystarczające, by zahamować tę tendencję. Natomiast są one bardzo kosztowne i dzięki nim wykrywa się liczne nowotwory, które niegdyś pozostałyby niezauważone, co przynajmniej częściowo tłumaczy wzrost wskaźnika zachorowań na raka.

Dzięki badaniom przesiewowym wykrywane są nowotwory, które nigdy by się nie rozwinęły albo które spontanicznie uległyby regresowi. Wykrywa się również nowotwory, które nie sprawiłyby problemu, ponieważ w związku ze słusznym, a nawet bardzo słusznym wiekiem, pacjent umrze z innego powodu, zanim nowotwór rozwinie się w takim stopniu, by wywołać problem. Nazywamy to “przediagnozowaniem”.

Ponadto, w programach badań przesiewowych wykrywa się liczne “fałszywe dodatnie przypadki”, tzn. że wydaje się, że widać raka tam, gdzie go nie ma. Jest to dużo częstszy problem w medycynie niż mogłoby się to wydawać pacjentom. Testy i badania dają wskazówki, rzadko tylko pewność. I dlatego, w większości przypadków, przy odbiorze wyników badań słyszy się, że należy wykonać… kolejne badania.

To w szczególności przypadek nowotworów, gdzie pierwsza diagnoza musi zawsze zostać potwierdzona wynikami biopsji (badanie komórek pobranych z organizmu) lub nawet zabiegów chirurgicznych, gdyż jedynym sposobem na zdobycie pewności co do natury guza jest zoperowanie go, wycięcie i zbadanie.

Programy badań przesiewowych skutkują więc licznymi dalszymi badaniami, zabiegami, czasem nawet leczeniem, które choć niepotrzebne, niosą ze sobą zestaw niepożądanych skutków ubocznych, a przede wszystkim stres i ogromny lęk wszystkich pacjentów, którzy myślą, że mają raka i którym życie wywraca się do góry nogami.

Z tego względu specjaliści są zdania, że, ogólnie rzecz biorąc, badania przesiewowe są przereklamowane.

We Francji istnieje stowarzyszenie lekarzy, które walczy nawet o informowanie kobiet o ryzyku związanym z badaniami przesiewowymi ukierunkowanymi na raka piersi, na stronie internetowej “Różowy rak” w przeciwieństwie do “Różowego października”, kampanii zachęcającej do uczestnictwa w badaniach przesiewowych5.

Należy także zauważyć, że w następstwie badań przesiewowych wykrywających raka umiejscowionego w narządach, które nie są niezbędne do życia (nowotwory piersi, prostaty, macicy, jajnika, jądra, tarczycy) lub w narządach parzystych (nowotwory płuc, nerek itp.), następuje ablacja która, de facto, uniemożliwia nawrót nowotworu in situ: nie sposób ponownie mieć raka macicy, jeśli macicę wycięto, co tłumaczy tak wysoki wskaźnik (95%) wyzdrowień w przypadku tej choroby.

Trzeba jednakże być świadomym, że ten sposób radzenia sobie z tym medycznym węzłem gordyjskim prowadzi nieuchronnie do zbędnych okaleczeń. No i wreszcie, nawet dość wczesne wykrycie nowotworu, który następnie ulegnie regresowi, nie gwarantuje nawrotu choroby w innym miejscu w postaci przerzutów lub tzw. nowotworu “wtórnego”.

Wszystko to zależy od przyczyn, których zbyt często nie analizuje się i nie tłumaczy pacjentowi. A bez tej wiedzy, pacjent ma szanse pozostać przy swoich zachowaniach niosących ryzyko zachorowania: złych przyzwyczajeniach żywieniowych, kontynuacji trucia się lub stosowania hormonalnej terapii zastępczej, a wszystko to wpływa na osłabienie barier immunologicznych…

Te przypadki są o wiele częstsze u osób poddawanych operacjom onkologicznym niż u innych. Ale kogo interesują przyczyny tej “epidemii” nowotworów, dzięki której Big Pharma tak dobrze sobie radzi, i kto stara się je wyjaśnić? Kto powie nam, skąd się wzięła i co należałoby zrobić, by jej uniknąć? Nikt, albo bardzo niewiele osób. Wszystko dzieje się tak, jakby to było jakieś fatum.

Nie tylko problem ten traktuje się jako “nieistniejący” z punktu widzenia medycyny, ale na osoby, które mają czelność proponować jakieś ścieżki jego rozwiązania, patrzy się złym wzrokiem. Nie ma szybszego sposobu na zdobycie etykietki “oszusta” lub “szarlatana” niż poruszenie tematyki nowotworów i zgłębianie rozwiązań alternatywnych. Każda próba lekarzy wyjścia poza “triumwirat” “Chemioterapia-Radioterapia- Chirurgia” kończy się krytyką, atakami, procesami. Tak było w latach 80. ubiegłego wieku i tak samo jest w roku 2017!

“Wojna z rakiem”: wiele hałasu o nic

Należy pojąć, że rak to wielki biznes. Każdy zachodni rząd uważa za swój obowiązek utrzymywanie “Państwowego Instytutu Onkologicznego” (National Cancer Institute) rok w rok dotowanego ogromnymi funduszami. W Stanach Zjednoczonych prezydent Nixon wypowiedział rakowi w 1971 r. wojnę (tzw. War on Cancer). Jego obietnica: raka da się zwyciężyć w ciągu kilku lat dzięki zainwestowaniu środków, tak samo, jak dzięki ogromnym budżetom można było zbudować bombę atomową czy polecieć na Księżyc.

Datę zwycięstwa wyznaczono na rok 1980, następnie przesunięto ją na 1990 r., potem na 2000 r., a jeszcze później na 2010 r. Za każdym razem budżet zwiększano. Ale wyniki mu nie dorównały.

U swego zarania National Cancer Institute otrzymał roczny budżet w wysokości 1,2 miliarda dolarów. Obecnie budżet ten wynosi 32,3 miliardy 6. We Francji Państwowy Instytut Onkologiczny dysponuje budżetem 87 milionów euro, w 91% pochodzącym ze środków publicznych7.

Równie olbrzymie są budżety instytucji użyteczności publicznej, takich jak Liga Antynowotworowa oraz bliskie jej stowarzyszenia, np. ARC. Posiłkują się one w dużej mierze pomocą specjalistów od reklamy, by wzruszać i wywoływać publiczną hojność, za motyw przewodni mając: Dzięki wam jutro zwyciężymy raka! Instytuty takie podobnie działają w innych krajach.

Ale fakty temu uparcie zaprzeczają: najważniejszych postępów w leczeniu raka nie dokonano w ciągu ostatnich czterdziestu lat. Nastąpiły one przed 1971 r., to jest przed utworzeniem takich instytucji.

Postępy te, dzięki którym niezaprzeczalnie możliwe było uratowanie tysięcy istnień ludzkich, poczyniono w trakcie badań leczenia białaczki u dzieci, tj. od końca drugiej wojny światowej aż do początku lat 70. ubiegłego wieku. I to przede wszystkim dzięki nim, obecnie, przynajmniej 80% dzieci cierpiących na raka ratuje się dzięki ukierunkowanemu leczeniu.

Natomiast w okresie późniejszym, od czasu utworzenia w Stanach Zjednoczonych Państwowego Instytutu Onkologicznego (NIC) i wszelkich instytucji siostrzanych w krajach rozwiniętych, rozwój leczenia przyhamował. Bez żadnego związku z pochłanianymi budżetami oraz energią najzdolniejszych naukowców i lekarzy, którzy poświęcili się badaniom naukowym w tej dziedzinie (to właśnie w latach 70. ubiegłego stulecia narodziła się specjalizacja – onkologia, zdobywając wielu adeptów). Jasne, w leczeniu raka nastąpiły zmiany. Ale nie są to postępy oczekiwane przez opinię publiczną, czyli wyzdrowienie i zapobieganie.

Zmiany te polegały na: Zastosowaniu produktów i terapii już sprawdzonych w przypadku białaczki w leczeniu innych rodzajów raka. Te próby terapeutyczne okazały się skuteczne w przypadku niektórych guzów nowotworowych pojawiających się u młodych pacjentów: kostniakomięsaka, raka jądra, raka jajników czy chłoniaka.

Natomiast ich wyniki były bardzo rozczarowujące w przypadku innych litych guzów nowotworowych (trzustki, płuca, jelita grubego, wątroby, mózgu, prostaty, piersi); Rozwinięciu diagnostyki technikami obrazkowymi, dzięki postępowi informatycznemu, co umożliwia dokładniejsze “namierzenie” guzów w protokole radioterapii (techniki stereotaktyczne polegające na wypalaniu komórek nowotworowych promieniowaniem jonizującym);

• Rozwoju opieki paliatywnej, to jest lepszego towarzyszenia pacjentom w ostatniej fazie choroby, dzięki wykorzystaniu środków przeciwbólowych, a także, w niektórych ośrodkach, dzięki towarzyszeniu duchowemu i ludzkiemu.

Przeszczep szpiku kostnego: wyjątek, który potwierdza regułę “Wyjątkiem potwierdzającym regułę”, o którym należy wspomnieć, to postęp w dziedzinie przeszczepu szpiku kostnego. Zasada jest następująca: produkty “cytotoksyczne” (czyli toksyczne dla komórek) stosowane w ramach chemioterapii niszczą szpik kostny dotknięty nowotworem. Ale zamiast pozostawiać pacjenta bez szpiku kostnego (a zatem – bez żadnej bariery immunologicznej, bo to właśnie w szpiku wytwarzane są białe krwinki), wcześniej pobiera się od niego komórki zdrowego szpiku kostnego, które następnie rozmnaża się w laboratorium.

Po leczeniu można przeszczepić zdrowe komórki szpiku kostnego, które szybko zaczną wytwarzać komórki krwi, co przyśpieszy rekonwalescencję i poprawi szanse chorego na powrót do zdrowia. Wspaniały postęp.