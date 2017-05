Polskie społeczeństwo coraz mocniej zdigitalizowane

Polskie społeczeństwo jest społeczeństwem cyfrowym, a polska bankowość bankowością cyfrową. Dwa najbardziej zdigitalizowane sektory gospodarki polskiej to media i finanse – ocenił w czwartek podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach prezes Banku Millennium Joao Bras Jorge.

Już 31 mln klientów ma dostęp do bankowości internetowej, a 7 mln – korzysta z bankowych usług mobilnych (1) – wynika z badań. Jak zaznaczył Joao Bras Jorge podczas debaty “Cyfrowa gospodarka i cyfrowe społeczeństwo w Europie”, digitalizacja sektora finansowego jest w Polsce wyjątkowo zaawansowana. “Przykładowo system BLIK – to nie tylko pierwsza uniwersalna mobilna forma płatności, ale dodatkowo jedyna, która obecnie funkcjonuje na świecie. Jest to przykład zdolności polskiego systemu bankowego” – podkreślił.

Według niego europejska agenda cyfrowa przekłada się bezpośrednio na realizację programu Polska Cyfrowa. W niej od samego początku, z dużym powodzeniem i znaczącymi nakładami finansowymi uczestniczą banki – to one ponoszą lwią część kosztów cyfryzacji polskiej administracji. Już teraz przy pomocy systemów transakcyjnych i mobilnych aplikacji bankowych e-Kowalski może załatwić różne sprawy bez wizyty w urzędzie – przykładowo podejrzeć punkty karne, złożyć wniosek w programie “Rodzina 500+”, rozliczyć roczny PIT czy zarejestrować działalność gospodarczą.

Jak podkreślali uczestnicy czwartkowych debat w trakcie Kongresu, digitalizację można różnicować nie tylko w odniesieniu do sektorów gospodarki, ale również regionów. Analitycy Banku Millennium, partnera Europejskiego Kongresu Gospodarczego, opracowali “Indeks Millennium – Potencjał Innowacyjności Regionów 2017”. Z rankingu wynika, że mazowieckie, małopolskie, dolnośląskie oraz pomorskie to cztery województwa z największym potencjałem innowacyjności. Regiony te przyciągają najwięcej zdolnych i kreatywnych ludzi, bo mają dla nich najciekawszą ofertę: najlepsze w kraju uczelnie i ośrodki naukowo-badawcze. Z raportu wynika również, że województwa, które mają jeszcze sporo do zrobienia pod względem innowacyjności (są na ostatnich miejscach w zestawieniu), to: świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie i lubuskie.

“Z tegorocznego rankingu wynika, że zmniejsza się dystans pomiędzy liderem i goniącym go peletonem – powiedział wiceprezes Banku Millennium Andrzej Gliński. – Regiony z kolejnych pozycji rankingu dbają o to, by być jeszcze bardziej innowacyjne. Źródłem zmniejszającego się dystansu jest m.in. wzmocnienie ośrodków akademickich współpracujących z przedsiębiorstwami” – dodał Gliński.

Jego zdaniem, wnioski z raportu bardzo łatwo przetransponować na firmy rodzinne. “Innowacyjność nie bierze się z bogactwa. Źródłem innowacyjności są ludzie i ich talenty, czyli potencjał ludzki. Jedną z głównych cech firm rodzinnych jest umiejętność przyciągania tych talentów, choćby przez sposób podejścia do pracowników – z gruntu pragmatyczny. Dzięki temu firmy rodzinne mogą szybko wprowadzać na rynek nowe rozwiązania” – wyjaśnił.