Polska bez Jarosława

Z cyklu: Zapiski na gorąco

Czasami warto wyobrazić sobie jak wyglądałby świat, który nas otacza, gdyby jakiś jego element był inny.

Co byłoby gdybyśmy mieszkali nadal w Polsce? Jak wyglądałoby nasze życie, co robilibyśmy zawodowo? Co potoczyłoby się inaczej?

A ja myślę sobie czasami jaka byłaby Polska gdyby nie byłoby w niej Jarosława Kaczyńskiego. To znaczy, mógłby on sobie być, ale nie w tak prominentnej pozycji – mógłby sobie mieszkać w mieszkaniu na Żoliborzu, hodować koty i oglądać nocami ulubione rodeo. I robić coś zawodowo zgodnego z doświadczeniem – być kierownikiem jakiegoś działu którejś warszawskiej biblioteki, czy może pracować w dziale prawnym jakiejś gazety…

Ale jaka byłaby Polska bez tego prezesa? Myślę, że Polska, w sferze publicznej, byłaby mniej podzielona, zacietrzewiona i zacięta. Bardziej pogodna i przyjazna.

Nieszczęściem Polski jest wszechogarniający żal prezesa do świata, ludzi, może nawet losu czy Boga, że zabrał mu dwie najbliższe osoby, które stanowiły sens jego życia – matkę i brata-bliźniaka. I fakt, że ukochany brat był bratem-bliźniakiem jest tu szczególnie istotny. Wszystkie badania nad rodzeństwem bliźniaczym, a jest ich bardzo wiele, wskazują na to, że związki między takimi braćmi czy siostrami, są tak bliskie, że dla normalnego człowieka jest to nie do zrozumienia. I tak było w tym przypadku, może jeszcze bardziej symbiotycznie ze strony Jarosława, bo on w tej dwójce był tym, który poza relacją z bratem nie miał prawie nic. Lech był jego połączeniem z normalnym światem i jedynym człowiekiem, który rozumiał i akceptował go całkowicie. Utrata brata w sposób tak niespodziewany i tragiczny musiała spotęgować te cechy jego osobowości, które były mniej widoczne gdy było ich dwóch. Teraz uwypukliły się, a przez jego pozycję w państwie (do której jego dojście jest w sumie trudną do zrozumienia zagadką) mają wpływ na życie każdego Polaka oraz na dzień dzisiejszy i przyszłość kraju nad Wisłą.

Frustracja to fatalna siła napędowa. Żal, gorycz i nienawiść są bardzo złymi doradcami. Z tego rodzą się tylko złe rzeczy.

Gdyby Jarosław Kaczyński przyjął po prostu, że jego brat, podobnie jak ponad 90 innych osób, zginął w wypadku lotniczym, na pewno Polakom żyłoby się dzisiaj spokojniej i mogliby patrzeć w przyszłość z większym optymizmem. Opętanie wiarą w spisek, w zamach, w celowe działanie jakichś sił i ludzi, to straszny bagaż do dźwigania dla człowieka powalonego utratą drugiego siebie. Żal mi tego pozostałego przy życiu bliźniaka, ale z drugiej strony nie sposób nie mieć do niego pewnej pretensji o to, że poddaje się ludziom, którzy utrzymują w nim to przekonanie, podsuwają mu ciągle kolejne hipotezy, uzależniając go w ten sposób od siebie i umacniając swoją pozycję w jego hierarchii ważności.

A im bardziej Jarosław Kaczyński nienawidzi świata i poszukuje wrogów, tym gorzej dla Polski i Polaków. Tym większa pewność, że będzie dążył jeszcze bardziej niż dotychczas do zemsty za wszelką cenę, że będzie nawoływał do nienawiści i odwetu, a inni będą iść za nim albo dlatego, że wierzą w te jego wizje, albo tylko dlatego, że wygodne dla nich jest udawanie, że wierzą. Miesięcznice, pomniki, ubliżanie innym to naturalne dzisiaj elementy w życiu tego usidlonego rozpaczą człowieka, ale tragedią jest to, że z sukcesem pociąga w tym za sobą innych.

Im bardziej nieszczęśliwy jest osierocony bliźniak, tym gorsze perspektywy dla Polski. Lepiej byłoby gdyby odszedł i zostawił decydowanie o Polsce ludziom, którzy mają więcej sympatii do świata i bliźnich.