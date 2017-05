Obie Polki bez przeszkód w II rundzie French Open

Agnieszka Radwańska bez problemu awansowała do drugiej rundy wielkoszlemowego French Open. Rozstawiona z “dziewiątką” polska tenisistka pokonała reprezentantkę gospodarzy Fionę Ferro 6:1, 6:1.

Zgodnie z przypuszczeniami pojedynek z 208. w rankingu WTA Ferro był tylko rozgrzewką dla 10. w tym zestawieniu Polki. To spotkanie miało być ostatnim tego dnia na korcie nr 1. Ponieważ jednak wcześniejsze mecze na tym obiekcie były długie, to konfrontację 28-letniej krakowianki z młodszą o osiem lat Francuzką przeniesiono na kort nr 2. Zawodniczki rozpoczęły rywalizację w Paryżu, gdzie nie ma sztucznego oświetlenia, ok. godz. 20.

Polka zdążyła zakończyć mecz we wtorek, a wywalczenie awansu zajęło jej 67 minut. Ferro co prawda już w pierwszym gemie miała “break pointa”, a potem jeszcze w pierwszym secie dwie okazje na przełamanie, ale ani przez chwilę nie była w stanie zagrozić faworyzowanej rywalce. Młoda reprezentantka gospodarzy obroniła dwie piłki setowe w końcówce tej partii, ale przy cierpliwej grze Radwańskiej nieraz kończyła akcję, posyłając piłkę w siatkę lub na aut. Druga odsłona miała bardzo podobny przebieg do pierwszej. Podopieczna trenera Tomasza Wiktorowskiego wykorzystała drugą piłkę meczową.

Była to pierwsza konfrontacja tych tenisistek. Polka posłała cztery asy, a Ferro ani jednego. Druga z zawodniczek miała więcej uderzeń wygrywających (24-19), ale też więcej niewymuszonych błędów (29-6).

“Zawsze trudno się gra z kimś, z kim wcześniej nie miało się okazji zmierzyć. Byłam cały czas bardzo skupiona. Każdy mecz tutaj jest dla mnie ważny, zwłaszcza że wracam po kontuzji” – powiedziała tuż po meczu 10. rakieta świata.

W ostatnich tygodniach miała przymusowy rozbrat z tenisem. Na kortach ziemnych przed French Open zaliczyła tylko jedno spotkanie – pod koniec ubiegłego miesiąca w Stuttgarcie. Miała wystąpić też w Madrycie i Rzymie, ale wycofała się z powodu stanu zapalnego prawej stopy. Dodatkowo leczyła w tym czasie także nadgarstek.

Los uśmiechnął się do Polki w Paryżu nie tylko w kwestii losowania, ale i terminarza – ze względu na ostatnie kłopoty zdrowotne chciała mieć jak najwięcej czasu na treningi przed pierwszym meczem i wystąpiła po raz pierwszy dopiero trzeciego dnia imprezy.

Najlepszym wynikiem Radwańskiej na kortach ziemnych im. Rolanda Garrosa jest ćwierćfinał w 2013 roku, a w poprzednim sezonie zatrzymała się na 1/8 finału. Urodzona w Belgii Ferro po raz trzeci wystąpiła w głównej części paryskiego turnieju. W latach 2014-15 odpadła po pierwszym pojedynku, a w poprzedniej edycji w ostatniej rundzie eliminacji. Teraz otrzymała “dziką kartę”.

Agnieszka Radwańska po wygranej w pierwszej rundzie bardziej niż ze zwycięstwa, cieszyła się z samej obecności na kolejnym turnieju Wielkiego Szlema.

“Ostatnie tygodnie były ciężkie dla mnie i mojego ciała. Musiałam zrobić sobie przerwę i cieszę się, że dzisiaj mogłam zagrać solidny tenis i wygrać. Zależało mi na tym, by nie przegapić turnieju Wielkiego Szlema. Od 10 lat jestem na każdym i mam całkiem dobre statystyki w tym zakresie. Zawsze dobrze grać w Wielkim Szlemie” – wyznała dziennikarzom Radwańska.

Polka, która występuje na kortach ziemnych im. Rolanda Garrosa po raz jedenasty z rzędu, a na turnieju Wielkiego Szlema po raz 44. z kolei, uspokoiła co do swojego stanu zdrowia, jak i formy po miesięcznej przerwie.

“Bólu żadnego nie było i tak naprawdę jest ok. Ta przerwa mi jednak dużo dała. Tym bardziej, że gra na tej nawierzchni kosztuje dużo więcej sił niż na innych, przynajmniej mnie. Kiedyś miesięczna przerwa byłaby dla mnie nie do pomyślenia. Nigdy bym się na nią nie zdecydowała. Ale z rehabilitacją mija tak szybko, że wydawało się, że to raptem tydzień. Nie wydaje mi się w każdym razie, że można wypaść z rytmu meczowego po miesiącu. To nie te lata kiedy po jednym dniu bez tenisa bałam się, że już zapomniałam jak się gra i nie mogę trafić w kort” – powiedziała podopieczna Tomasza Wiktorowskiego.

W kolejnym meczu, dziesiąta w rankingu światowym Polka, zmierzy się z Belgijką Alison Van Uytvanck – 113. WTA. Obie zawodniczki grały ze sobą do tej pory dwukrotnie. Raz na turnieju w Belgii ćwierćfinał, a drugi raz w Pucharze Federacji. Polka wygrała oba pojedynki w dwóch setach.

“Dawno nie grałyśmy. Na pewno inaczej będzie, bo ją znam. Co do dzisiejszej zawodniczki nawet nie wiedziałam jak wygląda, więc to zawsze jest jakaś niewiadoma. Mam nadzieję, że zagram tak jak dzisiaj, bo to był solidny, dobry tenis i powinno być ok” – podsumowała.

Radwańska wciąż czeka na przełamanie w tym sezonie. W pierwszej połowie stycznia wystąpiła w finale w Sydney, ale w każdym z sześciu kolejnych turniejów wygrywała maksimum jeden mecz.

Również Magda Linette pokonując francuską tenisistkę Alize Lim 6:0, 7:5 po raz drugi w karierze awansowała do drugiej fazy wielkoszlemowej rywalizacji w singlu.

Linette miała sporo szczęścia w losowaniu. 94. w rankingu WTA poznanianka trafiła na 259. w tym zestawieniu Francuzką. Urodzona i mieszkająca w Paryżu Lim dostała od organizatorów tzw. dziką kartę.

Polka w ekspresowym tempie wygrała pierwszego seta – zajęło jej to 23 minuty. Straciła w tej partii łącznie dziewięć punktów. Reprezentantka gospodarzy nagminnie się myliła, czym znacząco ułatwiała zadanie rywalce.

Lim pierwszego gema zapisała na swoim koncie na początku drugiej odsłony, broniąc chwilę wcześniej “break pointa”. Publiczność nagrodziła ją za to brawami, a mająca bandaż na lewym udzie Francuzka wymownie się uśmiechnęła. Od tego momentu zaczęła jednak spisywać się znacznie lepiej i kibice coraz częściej mieli okazję oklaskiwać jej udane zagrania. Przy stanie 1:1 przełamała podanie Polki, a po chwili prowadziła 3:1. Zdominowana na tym etapie spotkania Linette dopiero w ósmym gemie odrobiła straty.

Przypieczętowanie awansu nie przyszło jej jednak łatwo – wykorzystała szóstą piłkę meczową. Francuzka kilkakrotnie broniła się skutecznym serwisem. W ostatniej akcji pomogła jednak Polce, wyrzucając po taśmie piłkę na aut.

Pojedynek trwał godzinę i 24 minuty. Poznanianka zanotowała 12 niewymuszonych błędów, a jej przeciwniczka o 14 więcej.

25-letnia Polka wcześniej pokonała starszą o dwa lata Francuzkę również trzy lata temu w pierwszej rundzie turnieju w Kuala Lumpur. Była też lepsza od tej przeciwniczki w ich dwóch wcześniejszych pojedynkach w imprezach niższej rangi – ITF.

Linette trzeci rok z rzędu znalazła się w głównej drabince French Open. W tej imprezie nigdy wcześniej nie awansowała do drugiej rundy. W Wielkim Szlemie udało jej się to wcześniej raz – w US Open 2015.

Magda Linette przyznała, że na tym etapie kariery jej oczekiwania są większe.

“Szczerze powiem, że moje oczekiwania są dużo większe. Mam nadzieję, że głowa będzie mnie trochę mniej zawodzić. W poprzednich meczach byłam bardzo bliska w zeszłym roku, mniej bliska dwa lata temu. Wydaje mi się, że to kwestia ogrania i pewności siebie. Brakuje mi paru ważniejszych meczy, które gdzieś tam mogłabym +przerzucić+ na swoją stronę. Wtedy uda mi się więcej wygrywać w większych turniejach” – powiedziała PAP.

Było to dopiero piąte zwycięstwo poznanianki na mączce w tym roku. Poza ćwierćfinałem turnieju WTA w Bogocie, Linette kończyła swoje zmagania nie wyżej niż na drugiej rundzie, a zazwyczaj w pierwszej w pozostałych turniejach rozgrywanych na tej nawierzchni. Podopieczna Izudina Zunica odpiera jednak tezę, jakoby gra na mączce jej nie leżała.

“W zeszłym roku wygrałam turniej w Cagnes-sur-Mer. W tym sezonie wygrałam z Julią Putincewą w Charleston, która była w ćwierćfinale Roland Garros, więc zdecydowanie się nie zgodzę, że mączka mi nie leży. Wydaje mi się, że po prostu gram w tym roku w trudniejszych turniejach. Nie grałam gdzieś w imprezach ITF tylko w dość dużych. W Bogocie przegrałam minimalnie mecz, który tak naprawdę powinnam wygrać. W Charleston czy Madrycie, niestety, trochę mi zabrakło. Byłam podmęczona w Madrycie, ponieważ od początku roku miałam serię 10 turniejów z rzędu, co jest absurdalnie za dużo. Potrzebowałam przerwy” – wyjaśniła druga rakieta polskiego tenisa.

Pojedynek z Alize Lim był trzecim spotkaniem między obiema zawodniczkami.

“Grała bardzo agresywnie, co bardzo mnie zaskoczyło, gdyż ona generalnie jest osobą, która trzyma piłkę w korcie i zdobywa punkty z głębi pola gry. W drugim secie odskoczyła mi na dwa gemy i nie było łatwo, bo bardzo dobrze serwowała i trzeba było ją przełamać, a ja nie returnowałam dzisiaj tak, jak najlepiej potrafię. Cieszę się, że starałam się kontynuować swoją grę i jednak wynik obrócił się na moją korzyść” – przyznała z ulgą Linette.

Dodatkowym wyzwaniem dla Polki była gra przeciwko publiczności, dopingującej swoją rodaczkę.

“Był to trudny mecz. Przede wszystkim zawodniczka z +dziką kartą+ nie ma zupełnie nic do stracenia. A osoba z Francji ma bardzo duży doping, więc każdy mecz jest trudny. Być może ten był łatwiejszy z tenisowego względu, ale jeśli chodzi o mentalną stronę, dla mnie był bardzo trudny. Najważniejsze, że po prostu spokojnie zagrałam i wszystko wytrzymałam” – dodała 94. tenisistka w rankingu WTA.

W kolejnej rundzie poznanianka zmierzy się z rozstawioną z numerem 29. Chorwatką Aną Konjuh. Obie zawodniczki zmierzyły się dotąd tylko raz. W zeszłym roku w 1/8 finału turnieju w San Antonio Linette musiała uznać wyższość młodszej o sześć lat rywalki.

“Ana jest bardzo trudną przeciwniczką. Trenowałam z nią wiele razy, więc wiem mniej więcej, czego się spodziewać. Ona gra bardzo, bardzo agresywnie, szybko z obu stron. Bardzo dobrze serwuje, więc spodziewam się trudnego meczu, aczkolwiek gramy na ziemi, więc mam nadzieję, że uda mi się zmieniać rytm, wybiegać wiele piłek. Na tym będę bazować, zmuszać Anę do biegania. Mam nadzieję, że po prostu uda mi się zagrać taki tenis jak potrafię. Jeśli zagram dobrze, to wierzę, że mogę zwyciężyć” – podsumowała.

Tymczasem rozstawiona z “siódemką” Johanna Konta przegrała z Su-Wei Hsieh z Tajwanu 6:1, 6:7 (2-7), 4:6 w pierwszej rundzie French Open. Brytyjska tenisistka po raz czwarty z rzędu przegrała mecz otwarcia w paryskiej imprezie.

Konta potrzebowała 26 minut, by wygrać pierwszego seta. Posyłała wówczas potężne serwisy i mocne uderzenia z głębi kortu i prezentowała ofensywną grę. Później jednak dopuściła 109. w rankingu WTA Hsieh do głosu, co skończyło się dla niej bolesną porażką. Urodzona w Melbourne zawodniczka dodatkowo pomagała przeciwniczce za sprawą własnych błędów.

Będąca ósmą rakietą świata Konta to druga zawodniczka z czołowej “10” listy WTA, która nie przebrnęła pierwszej rundy tegorocznej edycji French Open. W niedzielę odpadła liderka rankingu Niemka polskiego Angelique Kerber, która przegrała z Rosjanką Jekateriną Makarową.

Kerber w pierwszym secie miała tylko cztery uderzenia wygrywające i 12 niewymuszonych błędów. W drugiej partii zaczęła od przegrania trzech kolejnych gemów.

Nigdy wcześniej w liczonej od 1968 roku Open Erze w Paryżu najwyżej rozstawiona zawodniczka nie odpadła w pierwszej rundzie. Dotychczas najwcześniej wyeliminowanymi “jedynkami” w tym turnieju były Belgijka Justine Henin i Amerykanka Serena Williams, które – odpowiednio – w 2004 i 2014 roku zostały wyeliminowane w drugiej rundzie.

Kerber również w ubiegłym roku przegrała w Paryżu mecz otwarcia. 29-letnia zawodniczka – mimo tej wpadki – była jednak bohaterką poprzedniego sezonu – w styczniu triumfowała w Australian Open, w lipcu dotarła do finału Wimbledonu, w sierpniu została wicemistrzynią olimpijską, a na początku września cieszyła się z sukcesu w US Open. Awansowała też na pierwszą pozycję listy WTA.

W tym roku Niemka wciąż nie może odnaleźć formy. Nie wygrała jak na razie żadnego turnieju. Z wielkoszlemowej rywalizacji w Melbourne w styczniu odpadła w 1/8 finału. Wcześniejsze wyniki na kortach ziemnych również nie napawały optymizmem kibiców trenującej w Puszczykowie tenisistki – w trzech imprezach wygrała łącznie zaledwie dwa spotkania. W Madrycie skreczowała, mając kłopoty z udem. Przed startem we French Open przyznała, że brakuje jej ogrania.

Była to 12. konfrontacja Kerber i Makarowej. Po raz piąty lepsza okazała się 40. rakieta świata.

“To niewiarygodne. To był bardzo trudny mecz. Ona jest liderką rankingu WTA i świetną zawodniczką. Musiałam walczyć z moimi emocjami i nie czekać na błędy Angelique. Wiedziałam, że nie odda tego spotkania, tylko ja je muszę wygrać” – zaznaczyła po meczu Makarowa.

Jak dodała, po raz pierwszy w karierze miała okazję wystąpić na korcie centralnym podczas French Open w singlu. Rosjanka cztery lata temu triumfowała w Paryżu w deblu.

Nigdy wcześniej nie pokonała liderki rankingu WTA. Po raz piąty miała okazję zagrać przeciwko najwyżej notowanej zawodniczce.

Jak podali tenisowi eksperci, porażka Kerber otwiera szansę na zmianę na pozycji liderki na liście WTA po paryskim turnieju. Może ją wyprzedzić Rumunka Simona Halep, o ile wygra imprezę, lub Czeszka Karolina Pliskova – jeśli dotrze do finału, a Halep nie zwycięży w całych zawodach.

Angelique Kerber przyznała, że część sezonu na kortach ziemnych była dla niej zupełnie nieudana. “Muszę spróbować o niej jak najszybciej zapomnieć” – przyznała Niemka po porażce w 1. rundzie wielkoszlemowego French Open.

Kerber nie miała łatwego losowania. Na otwarcie czekał ją pojedynek z Jekateriną Makarową, która w przeszłości nieraz sprawiała niespodzianki, eliminując wyżej notowane przeciwniczki.

“Jekaterina zagrała dobry mecz. To była ciężka pierwsza runda. Miałam kilka szans w pierwszym i drugim secie, ale ich nie wykorzystałam. Uważam, że to było kluczowe. W drugiej partii wciąż wierzyłam, że mogę odwrócić losy spotkania. Wierzyłam do ostatniej piłki, ale rywalka grała dobrze” – podsumowała Niemka.

“Ubiegły rok to było zupełnie coś innego, ale presja jest tu zawsze. W tym sezonie oczekiwania są znacznie większe, zwłaszcza w dużych imprezach i w Wielkim Szlemie. Sama wobec siebie także mam bardzo duże oczekiwania, ponieważ wiem, co potrafię i co zrobiłam w ubiegłym roku” – przyznała Kerber.

W tym sezonie wciąż nie może odnaleźć formy. Nie wygrała jak na razie żadnego turnieju. Z wielkoszlemowej rywalizacji w Melbourne w styczniu odpadła w 1/8 finału. Wcześniejsze wyniki na kortach ziemnych również nie napawały optymizmem kibiców trenującej w Puszczykowie tenisistki – w trzech imprezach wygrała łącznie zaledwie dwa spotkania. W Madrycie skreczowała, mając kłopoty z udem.

“Teraz muszę się odnaleźć i spróbować zapomnieć o części sezonu na +mączce+ tak szybko jak to tylko możliwe, zresetować się i zacząć jeszcze raz startami na trawiastej nawierzchni” – podkreśliła.

Natomiast rozstawiona z “15” Petra Kvitova awansowała do drugiej rundy wielkoszlemowego French Open, pokonując amerykańską tenisistkę Julię Boserup 6:3, 6:2. Czeszka wróciła do rywalizacji po prawie sześciomiesięcznej przerwie, która była wynikiem zranienia w rękę w napadzie.

Kvitova jako pierwsza w tegorocznej edycji zmagań na kortach im. Rolanda Garrosa wywalczyła przepustkę do drugiej fazy rywalizacji. Dwukrotna triumfatorka Wimbledonu (2011, 2014) na start w Paryżu zdecydowała się w ostatnim momencie. Po pewnym zwycięstwie nad Boserup miała łzy w oczach. Wzruszenia nie ukrywała też inna czeska tenisistka i przyjaciółka Kvitovej Lucie Hradecka.

“Być tutaj to ogromna przyjemność. Jestem bardzo zadowolona z tego, że podjęłam decyzję o starcie tutaj. Dziękuję mojemu teamowi. Odwaga i wiara to to, czego potrzebowaliśmy. Gdy wkłada się w coś serce, to wszystko jest możliwe” – zaznaczyła po niedzielnym spotkaniu szczęśliwa 27-letnia zawodniczka.

Do treningów wróciła na początku maja. 20 grudnia została we własnym domu w Prościejowie zraniona w rękę przez włamywacza. Miała uszkodzone naczynia krwionośne we wszystkich, a nerwy w dwóch palcach lewej ręki, którą trzyma rakietę. Przeszła prawie czterogodzinną operację. Po niej przez kilka tygodni nosiła specjalną szynę, a później jeszcze przez jakiś czas musiała oszczędzać dłoń. Lekarze prognozowali, że przerwa w grze może potrwać nawet pół roku.

W drugiej rundzie Kvitova zmierzy się z Amerykanką Bethanie Mattek-Sands lub Rosjanką Jewgieniją Rodiną.

Jedyny z polskich tenisistów Jerzy Janowicz został wyeliminowany w pierwszej rundzie wielkoszlemowego turnieju French Open na kortach im. Rolanda Garrosa w Paryżu. Polski tenisista przegrał z Japończykiem Taro Danielem 4:6, 4:6, 4:6.

Janowicz po wielomiesięcznych kłopotach zdrowotnych w ubiegłym roku (z tego powodu zabrakło go m.in. w obsadzie poprzedniej edycji French Open) dostał się do głównej drabinki dzięki skorzystaniu z zamrożonego rankingu. Daniel awansował do niej z kwalifikacji.

Wydawało się, że po dobrze przepracowanym okresie przygotowawczym pod okiem trenera Guntera Bresnika Polak ma szanse na regularną grę i poprawę pozycji w rankingu w tym roku. W ostatnich miesiącach jednak znowu zmagał się z urazami i z tego powodu odwołał część zaplanowanych startów. W maju zagrał w Monachium i Madrycie – w obu przypadkach nie przeszedł eliminacji. Japończyk trzy tygodnie temu dotarł do ćwierćfinału imprezy ATP w Estoril.

Od początku niedzielnego spotkania Azjata grał pewniej i spokojniej od Janowicza. Po stronie łodzianina było sporo nerwowości i prostych błędów. Nieraz zawodziły go z upodobaniem przez niego stosowane skróty. Już na początku spotkania – w drugim gemie – Polak miał dwa “break pointy”, ale oba zmarnował. Po chwili zaś przełamanie zanotował rywal. Urodzony w Nowym Jorku gracz prowadzenie utrzymał do końca tej partii.

W drugiej Japończyk również wyszedł na prowadzenie 2:1 po “breaku”, a następnie powiększył prowadzenie na 3:1. Janowicz odrobił stratę, ale zaraz potem po raz drugi przegrał gema przy własnym podaniu i tej przewagi Daniel już nie zmarnował.

Polak nie był w stanie odwrócić losów spotkania w kolejnej odsłonie. Przy stanie 2:2 wybronił się dwukrotnie przed przełamaniem, następnie sam nie wykorzystał dwóch okazji. “Breaka” na wagę wygranej w tym secie i całym meczu Japończyk zanotował w siódmym gemie. Wszystkie trzy partie zakończyły się wynikiem 6:4 dla Azjaty.

Spotkanie trwało dwie godziny i 23 minuty. Polakowi nie pomógł fakt, że zanotował więcej asów serwisowych niż przeciwnik (13 przy ośmiu Daniela). Łodzianin miał jednak aż 32 niewymuszone błędy przy ośmiu po stronie rywala.

Była to druga konfrontacja tych zawodników. W 2015 roku w Hamburgu – na korcie ziemnym, czyli takim samym jak w Paryżu – Janowicz wygrał 6:4, 6:3.

24-letni Azjata to 102. rakieta świata, starszy o trzy lata Polak jest 164. w tym zestawieniu.

Na pięć wcześniejszych startów w głównej drabince zawodów wielkoszlemowych Daniel tylko raz przeszedł do drugiej rundy. Miało to miejsce w ubiegłorocznej edycji French Open, gdy jego rywal skreczował. Łodzianin w Paryżu w latach 2013-14 dotarł do trzeciej rundy. Tegoroczny start to pierwszy przypadek, by – będąc w głównej drabince (miało to miejsce po raz czwarty) – nie wygrał tu meczu otwarcia.

Jerzy Janowicz po wielomiesięcznych kłopotach zdrowotnych w ubiegłym roku dostał się do głównej drabinki dzięki skorzystaniu z zamrożonego rankingu.

“Jak na pięć dni treningu, grało mi się całkiem nieźle. Nie da się przygotować dobrze do takiej imprezy w tak krótkim czasie” – ocenił.

Przyznał, że przygotowania do turnieju w Paryżu pokrzyżowała mu kontuzja odniesiona podczas challengera w Meksyku.

“Tam pojawiły się komplikacje. W Meksyku niebezpiecznie się poślizgnąłem. Tak naprawdę zacząłem wtedy grać swój najlepszy tenis i niestety, to niefortunne poślizgnięcie w drugiej rundzie troszeczkę mnie zatrzymało. Dopiero teraz zaczynam dochodzić do siebie, więc od pięciu dni trenowałem już praktycznie z pełnym obciążeniem” – wyjaśnił.

W planach Janowicza jest teraz start w Wimbledonie.

“Będę się przygotowywał stricte pod kątem tego turnieju. Możliwe, że przeprowadzę się do Wiednia, bo w Polsce czeka mnie wegetacja tenisowa albo tragiczna śmierć. Łukasz Kubot w podobnym momencie zawahania w swojej karierze też wybrał Wiedeń. Dlaczego tam? Ostatnio mniej się mówi o szkole autrackiej, ale z Gunterem Bresnikiem dobrze się dogaduję. Jest to w tej chwili najlepszy specjalista dostępny na rynku tenisowym. Dla mnie jest osobą, która ma największe pojęcie, co i jak trzeba robić. Dlatego Wiedeń” – przyznał.

Na stwierdzenie, że nie pasuje charakterologicznie do tego szkoleniowca, typowego, ułożonego Austriaka, tenista odpowiedział: “W dzisiejszych czasach osoba, która pasuje do danego środowiska powinna nic nie mówić, nic nie robić i być nikim. (…) Niestety, są wyjątki i jeśli chce się osiągać sukces, trzeba być ponad tą normą społeczną”.

Zapowiedział, że nie wystąpi we wrześniowym barażu polskiej drużyny w Pucharze Davisa i stawia przede wszystkim na indywidualną karierę.

“Moja kariera reprezentacyjna skończyła się wraz z zarządem, który został powołany dwa lata temu. Ci ludzie, którzy tam pracowali zabili we mnie całą wolę walki dla reprezentacji i Puchar Davisa. Zdeptali tak naprawdę to, co wyszarpaliśmy przez ostatnie osiem, dziewięć lat. Żeby to dosadnie powiedzieć, wręcz to os… Boli mnie to do dzisiaj. Nie mam już zamiaru grać w Pucharze Davisa” – podkreślił.

Wiadomości sportowe na podstawie depesz Polskiej Agencji Prasowej opracował Zbigniew Bełz