Nowe plany rozbudowy miasta

W obecnej debacie nad rozwiązaniem problemów związanych z nieruchomościami oraz przyszłą budową apartamentowców o niższej zabudowie, wielu deweloperów poszukuje miejsc pod zabudowę w pobliżu tras już obecnych, lub planowanych, transportu miejskiego. Wielu deweloperów staje obecnie przed dylematem gdzie zdecydować się na budowę: otóż w obrębie wielkiego miasta Toronto ziemia jest tak droga, że w momencie ukończenia budowy ceny na apartamenty do wynajęcia byłyby zbyt wysokie, co w rezultacie ograniczyłoby rentowność przedsięwzięcia. Natomiast budowanie na obrzeżach miasta ogranicza mieszkańcom w naturalny sposób możliwości dostawania się do miasta, zwłaszcza tym, którzy chcieliby korzystać z transportu publicznego.

Firmy deweloperskie w większości wypadków decydują się na rozpoczęcie inwestycji w okolicach dopiero planowanych linii zarówno metra jak i stacji GO: tak jest w przypadku planowanej nowej stacji GO w Brampton przy Weston Road i Finch, gdzie ma powstać projekt zawierający dziewięć budynków mieszkalnych, który ma zawierać 1400 nowych mieszkań oraz 48 tysięcy stóp kwadratowych powierzchni dla biznesu, głównie jako powierzchnia sklepowa. Mimo że planowana inwestycja zapewniająca transport nie zostanie ukończona przed rokiem 2021, inwestycja ta jest dla tego dewelopera ważna, przyszłościowa, a w rezultacie opłacalna. Wydaje się, że właśnie podjęcie takiej opcji jak dalsza budowa transportu GO w innych kierunkach, powinna mieć priorytet w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych metropolii Toronto, bo właśnie w obrębie takich stacji spodziewane są dalsze budowy apartamentów. Ma to sens o tyle, że częściowo rozwiązuje sprawę transportu, który jest już zaplanowany.

Co prawda nie przewidziano jeszcze dalszych podobnych inwestycji, ale w momencie gdy miasto boryka się z trudnościami mieszkaniowymi, powinno się rozważyć takie inwestycje w najbliższym czasie. Dotyczy to budowania nie tylko wysokich apartamentowców, ale także budynków o zabudowie nieco niższej, typu szeregowego, co rozładowałoby sytuację mieszkaniową.

Miasto przyznaje jednak, że do tej pory nie było dobrego planu zagospodarowania terenu oraz planowania budowy właśnie w okolicach zarówno linii metra, jak i innych magistrali transportu miejskiego, co jest dużym błędem. Przykładem niech będzie chociaż zabudowa w najbliższym sąsiedztwie ulicy Bloor.

Dobrym przykładem planowania projektów niech będzie region York, gdzie w obrębie Autostrady 7, Hurontario czy Finch już buduje się apartamentowce, a plany są na dalsze. Dzieje się to właśnie w obrębie rozbudowywanej sieci połączeń autobusowych, transportu miejskiego. Właśnie w okolicach popularnej autostrady 7 jest dużo nowych inwestycji, w tym bezkolizyjna linia autobusowa, a także połączenie z metrem.

Problem właśnie polega na tym, aby sprawnie rozbudowywać nie tylko sieć połączeń transportowych, ale aby w ich obrębie planować budowę osiedli, co do tej pory było bardzo zaniedbane. Przykładem niech będzie budowa wielkich parkingów w obrębie czy to GO czy Metrolinx, zamiast projektowania budynków mieszkalnych w tych miejscach, a przecież apartamentowce mogłyby pomieścić również parking dla klientów korzystających z tego transportu.

Zaniedbano również rozbudowę sieci miejskiej w Brampton: projektu, który już kosztował miliardy dolarów, a który powinien być rozwinięty. Zatrzymano rozbudowę sieci LRT na ulicy Steeles, natomiast powinno się ją kontynuować z uwzględnieniem potencjalnego połączenia ze stacją GO na linii do Kitchener.

Według planistów, powinno się przewidywać corocznie budowę przynajmniej 100 tysięcy nowych mieszkań, a to nie jest realizowane. Dlatego też występuje problem mieszkaniowy, który będzie trzeba szybko nadrobić. Problem ten spowodował między innymi ciągle rosnące ceny na rynku nieruchomości; Rząd ontaryjski natomiast próbuje w typowy dla liberałów sposób zażegnać sytuację.

Wszystkich wystawiających nieruchomości na sprzedaż, zachęcam do korzystania z naszej oferty: oferujemy od lat profesjonalną usługę za ograniczony procent prowizji, przy sprzedaży każdego typu nieruchomości.

Kupujący, jak wiadomo, nie ponoszą żadnych kosztów! Otóż właśnie dla kupujących mamy specjalnie zaprogramowany system poszukiwania nieruchomości: wystarczy się u nas zarejestrować, a usługa jest oczywiście bezpłatna.

Wszyscy nasi klienci biorą udział w losowaniu nowego samochodu firmy Lexus, a za każdą transakcję otrzymują Państwo jeden bilet losujący. Zajmujemy się również wynajmem wszelkiego typu nieruchomości. We wszystkich sprawach związanych ze sprzedażą oraz kupnem nieruchomości proszę o kontakt bezpośredni pod numer: 647-209-3511 lub email: house4usteam@gmail.com; pracujemy w zespole “co dwie głowy to nie jedna”.