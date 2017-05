Matkom w Dzień Matki – inaczej

O, Matko święta, Matko śnięta,

bezsenna Matko na trzy zmiany

od lat dwunastu bez uśmiechu

blada szpitalna anielico,

Matko wpatrzona bez oddechu

czy to wciąż sen

czy to już nicość.

Matko od siedmiu(set) boleści,

Matko od spadającej formy,

Matko od żołądkowej treści,

Matko od przekroczonej normy,

potasu, wapnia, zimnej kawy

pipczących w mroku monitorów

podtrzymujących puls niemrawy.

Matko, co “wiara czyni cuda”,

Matko, co “taka boża wola”

Matko, z którego bądź kościoła

od suwających się talerzy,

czerwonych nitek, amuletów

i Matko, co już w nic nie wierzy.

Matko, co umie czytać z oczu,

Matko, co umie czytać z moczu

przyczyny, skutki, patogeny,

z cienia pod okiem prędkim wzrokiem

wyczyta więcej niż rentgeny.

Matko jednostki chorobowej

na białej mapie granic stresu

Matko w bezkresnym korytarzu,

z pęcherzem co dobiega kresu.

Matko od chorób niewidzialnych

u nagle niewidzialnych dzieci

nieatrakcyjna, niemedialna

na którą tv nie poleci,

która ominą redaktory

bo ktoś ładniejszy ładniej chory.

Matko od: “po co ci to było?”

Matko od: “sama tego chciałaś”

co: “zawsze wszystko wiesz najlepiej”,

co: “nie zrobiłaś, nie słuchałaś”,

co: “po co nogi rozkładałaś?”

Matko od strasznych wiadomości,

co nagle “Nie wiem co powiedzieć”

Matko od: “proszę wyjść z dyżurki!”

“Proszę tu nie stać!”, “nie spać!”, “siedzieć!”

Matko od czarnych telefonów,

w noc najczarniejszą

czarnych myśli,

Matko co nie śmie zmrużyć oka

bo najczarniejsze znów się przyśni.

Matko, co boi się zasypiać,

Matko, co boi się obudzić,

Matko wystygłych w zupie modlitw,

zaklęć zastygłych w czerstwym chlebie,

Samotna matko w tłumie ludzi

Ten wiersz

…bo brak mi słów do Ciebie.