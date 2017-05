Letnia Serenada 2017 roku “Dawnych Wspomnień Czar”

Tradycyjna letnia serenada organizowana od 24 lat przez Salon Poezji, Muzyki i Teatru wpisała się na trwałe w krajobraz unikalnych wydarzeń teatralnokoncetowo- towarzyskich w Toronto. Troska i życzliwość Konsulatu RP w Toronto w osobach Konsula Generalnego Grzegorza Morawskiego i Konsula ds. Polonii Andrzeja Szydło jak również zespołu pracowników konsulatu sprawiają, że rokroczne powroty Salonu do ogrodów konsulatu są zaszczytem dla naszej organizacji, a także publiczności przybywającej na ten niezwykły wieczór.

Koncert Dawnych Wspomnień Czar pozwoli nam podnieść magiczną kurtynę, za którą przechowujemy w pamięci i sercu teksty i piosenki sprzed lat. Będzie to nie tylko koncert ogrodowy, ale też rozmowy przy kawie, lampce wina, jak też możliwość tańca, loteria fantowa, aukcja unikalnych plakatów z Polski. Zachęcamy Panie, aby przybyły na Serenadę w kapeluszach przyozdobionych kwiatami. Letnia Serenada jest imprezą fundrising, dzięki której nasz teatr może przygotowywać nowe produkcje teatralne. Najbliższa premiera to “Gorące Fajerwerki” z trzydziestoosobowym zespołem Salonu. Jest to spektakl przygotowywany jako zwieńczenie obchodów 150 lat Kanady.

This slideshow requires JavaScript.

Gościem specjalnym tegorocznej Serenady będzie Marek Probosz, znakomity aktor teatralny i filmowy, scenarzysta i reżyser.

Marek Probosz

Marek Probosz jest wykładowcą teatru i filmu na UCLA TFT. Oprócz swojej pracy pedagogicznej na uniwersytecie w Los Angeles wykładał na Akademii Teatralnej im Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie i Emerson College w LA.

Aktor filmowy, telewizyjny i teatralny w swojej rodzinnej Polsce i Europie Wschodniej jest znany jako “polski De Niro”. Probosz ma na swoim koncie ponad 50 ról. Wiele z jego filmów brało udział w najważniejszych międzynarodowych festiwalach filmowych, w tym w Wenecji (30 Door Key, Jerzy Skolimowski, 1991), Cannes i Karlovych Varach (nagrodzony tam film Jiri Svobody End of the Lonely Farm Berghof, 1984) i San Sebastian (film Frantiska Vlacili The Shadow of the Ferns, 1984). Teatralna adaptacja Oskara Wilde’a “Salome” napisana, wyreżyserowana i zagrana przez Probosza została uznana przez Czech National Critics Poll za nr 2 w 1986 roku zaraz za nagrodzonym Oskarem filmie Sir Richarda Attenborougha Gandhi (1983) i przed oskarowym “Fanny and Alexander” Ingmara Bergmana (1982).

Marek Probosz przybył do Stanów Zjednoczonych w 1987 roku na zaproszenie American Cinematheuqe. Od tej pory zaczął współpracę z najlepszymi amerykańskimi aktorami, laureatami prestiżowych filmowych nagród (F. Murray Abraham, Warren Beatty, Annette Bening, Don Cheadle, Katharine Hepburn, kinematografami takimi jak Conrad Hall, Ryszard Lenczewski, Matthew Libatique, kompozytorem Janem Kaczmarkiem, reżyserami Darrenem Aronowskym, Toddem Fieldem, Agnieszką Holland, Scottem Silverem i Andrzejem Wajdą.

This slideshow requires JavaScript.

Kariera filmowa i telewizyjna Marka Probosza obejmuje wiele ról w polskich, czeskich, niemieckich, francuskich, włoskich i amerykańskich produkcjach. W Stanach Zjednoczonych wystąpił niedawno gościnnie w produkcji CBS Scorpion. Wystąpił także w serialu ABC Scandal, CBS Numbers. Otrzymał znakomite recenzje z The New York Times, Hollywood Reporter and Variety za rolę Romana Polańskiego w mini serialu CBS z 2004 roku Helter Skelter.

W roku 2014 pojawił się w dokumentalnym filmie Love The Nature autorstwa Liama Neelsona oraz zagrał gościnną rolę w popularnym serialu telewizyjnym Ojciec Mateusz. Niedawno pracował w filmach fabularnych Dolina Bogów, w reżyserii Lecha Majewskiego, z udziałem Johna Malkovicha i Charlote Rampling oraz polskiej produkcji Once Upon a Time in November w reżyserii Andrzeja Jakimowskiego. W latach 2004-2009 grał w bardzo znanym serialu M jak miłość. W 2006 r. Marek Probosz zagrał znakomitą rolę polskiego bohatera II wojny światowej Witolda Pileckiego w Śmierci kapitana Pileckiego, który zdobył nagrodę specjalną Jury REMI na International Film Festival World Fest-Houston w 2007, a także brał udział w pokazach w konsulatach, na uniwersytetach i w ambasadach na całym świecie. W 2012 roku nagrał audiobook Ochotnik Oświęcimski Beyond Bravery o Pileckim dla Audible. com, który otrzymał w 2013 roku nagrodę IBPA Benjamin Franklin Silver Award i Prose Award.

Inne europejski tytuły z jego udziałem to między innymi nagrodzone filmy The Closed Circuit (2013); Bokser (2011); Rewers, oficjalna nominacja do Nagrody Akademii w 2009 roku; Horizontal 8 (2008); Agnieszki Holland, Janosik, A True Story (2009); Brat Boga Naszego Krzysztofa Zanussiego (1997) i regularna rola w najdłużej nagrywanym serialu telewizyjnym w Polsce Klan. Zagrał też w telewizyjnym, polskim filmie serialowym The Commission of Murdersand For Good and Bad oraz rolę prof. N. w filmie z roku 2016 Smoleńsk w reżyserii Antoniego Krauzego.

Wśród ról teatralnych Marka Probosza znajduje się rola Odyseusza, którą zagrał u boku wielokrotnie nagradzanego brytyjskiego aktora Henry’ego Goodmana (Philoktetes 2008) w Getty Villa w Malibu.

Marek Probosz wyreżyserował pełnometrażowy dokument Jan Kott: Still Alive i napisał 11 scenariuszy filmów fabularnych, w tym najnowszy Murderers. Jego krótkometrażowy film psychologiczny Rebel dotyczący samobójstwa nastolatków z 2004, którego scenariusz Probosz napisał, który wyreżyserował, wyprodukował i zagrał był jego debiutem w Stanach Zjednoczonych i zdobył nagrodę Audience Choice na festiwalu w Venecji. W 2016 roku wyreżyserował sztukę napisana dla Polskiego Radia przez jego dziadka, Jerzego Probosza.

Probosz jest też autorem dwóch książek wydanych w Polsce: powieści Eldorado (2009) i Zadzwoń, jak cię zabiją (2011). W 2011 Probosz otrzymał w Londynie brązowy medal Mortui Sunt Ut Liberi Vivamus i zlłoty Medal Knight of Humanity w Auschwitz za portret Witolda Pileckiego oraz w uznaniu jego wybitnych zasług w dzieleniu się ideami bohaterstwa Witolda Pileckiego na całym świecie. W planach Marka Probosza jest zagranie postaci Pileckiego w multimedialnym spektaklu The Auschwitz Volunteer na American Jewish University i UCLA. Probosz został magistrem sztuki w 1983 roku w prestiżowej Polskiej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, a także ukończył reżyserię filmu na American Film Institute w 1993 roku. W 1998 roku otrzymał tytuł magistra sztuki przyznany przez Academic Evaluation Institute w Los Angeles.

•••

Wywiady z Markiem Proboszem w “Gazecie”:

“Pomiędzy Hollywood a Polską”

“Duch Rotmistrza Pileckiego”